Додано: Вів 17 кві, 2018 08:22

Мечтают избавиться не только от "крымской недвижимости".

В каждом деле - serg1974 - надо уметь вовремя выйти "из игры". Не смог - проиграл.

Я привел только то, что будет с моими приятелями в ближайшие 7 (семь) дней или то, о чем они мечтают в эти 7 дней. И то не все рассказываю.

Кроме того, форум и ветка же о недвижимости, тем более "зарубежной", потому именно на этом иногда заостряю внимание.

Там в Крыму у людей зависло всерьез.

Вот, например, вы serg1974 , думали, что у Вас вилла в Крыму, в которую вкинули честно нахомяченных 500 000 долларов (реально), и продадите ее за 600 000 долларов.

А за нее сегодня даже 200 000 наличкой не дают.

Предложили 11 000 000 рублей РФ.

"Абидна, Вань!"



На сегодня (только утром по Вайберу с 7 утра говорил):

- пытаются вывести из фирмы, что "торгует" китайским металлом под металлочерепицу вкинутые 200 000 долларов. На сегодня совладельцы получают не более 1000 долларов в месяц зарплаты. А было раньше по 4-5. Тысяч зеленых. Плачут. Думают. Плюются и ругаются. Думают. Делают. Пытаются.

- пытаются вывести 350 000 долларов из дела, вкинутого в обеспечение детских садиков продуктами питания для кухонь этих садиков (вот Вы и не подозреваете, что наше бедное государство ежегодно выделяет миллионы и сотни (!!!) миллионов денег на питание детей в детских садах. Кормится этими деньгами несметное (НЕСМЕТНОЕ!!!) количество дядей и тетей. Покормившись, садятся на купленные за эти деньги Тауреги и другие приятные авто, и уезжают - как раз в эти дни, например, - отдыхать в Палермо. Фотки классные в Фейсбуке выставляют. Ну и детям в детских садиках перепадает - но не более 25-33 процентов, ведь у дядей и тётей расходы большие - все больше в евро, а евро сами знаете, какой нынче дорогой... Представляете, у скольких детей надо собрать сосиску с столовой детского сада, чтобы и поварам хватила, и несметному количеству сотрудников фирм-поставщиков, да еще и в Венеции в Траттории хорошо пообедать, а там бутылка вина стоит к столу не меньше 15 евро! Вот, Вы serg1974 , их точно не уговорите в Турцию ехать.

- ну и еще куча примеров. Лень писать. Я просто очень со многими людьми каждый день общаюсь. Вот сегодня - не поверите - от Хабаровска до Джексонвилля, что в Майями...



Сегодня услышал от такого директора фирмы классную фразу:

"У меня есть только один патрон, и выстрелить я должен так, чтобы попасть в "десятку"".



Вот сегодня в Киеве в институте Амосова умер проректор одного из Национальных университетов.

Такой молодец был - настоящий полковник: работал на военной кафедре, потом выше пошел - начальник учебного отдела национального университета, потом повезло (прости меня грешного), от рака крови умер проректор Национального университета, он и не хотел занимать его кабинет (уборщицы и те крестились и боялись заходить, сегодня по Скайпу мне так написали сотрудники: "Народ говорит, что место проклятое и надо батюшку звать..."), но занял. Хотя уж и пенсию очень неплохую оформил, казалось бы - надо в Палермо уезжать. Нет, пошел на совещание деканов - там и упал без сознания - доставили в институт Амосова - оказалось, кроме сердца, еще и инсульт...

А был бы сейчас простым военным пенсионером...



Вообще с медициной, слава Богу, все наладилось - вот родственник - владелец крупного цеха ездит для солидности, конечно, на очень очень большой машине, - почувствовал какие-то боли в спине - ни с того, ни с сего - жена помассировала и отпустило. Стало легче. На один раз...

Пошел правда к доктору - тот уговорил вырезать часть прямой кишки вместе с опухолью 6х8 см, всего три операции и 10 (десять) курсов химиотерапии - каждый по 10 000 - 40 000 гривен - и вот уже полегчало: внутрилегочное исследование с помощью телекамеры на кончике трубки, которую ввели под общим наркозом прямо в легкие, показало, что никаких раковых опухолей в легких нет, простая туберкулезная микобактерия.

Взял да подлечился. Закончив лечение, сделал "КТ" - я и не знаю что это (перекрещусь) - оказывается "Компьютерная томография".

Классное изобретение ученых: сразу выявила рак печени.

Новая операция - теперь на печени - покажет, насколько нехорошие клетки точно есть нехорошими.

Свой цех хотел продать еще в 2014...

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.