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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:01
akurt Хорошо вам там. А температура воздуха какая ? Почему-то был уверен, что море прогревается не раньше середины июля.
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:06
Вчора було:
- температура повітря +28. Температура води +22...+23. Температура води дуже різко змінилася позавчора: зранку була мутна вода у моря біля берега - не знаю, чи жартували, чи ні - сказали, буцім-то теплу воду принесло від Африки.
- сьогодні так само дуже сонячно і тепло. Вигулював собаку о 8-30 - сонце вже пекло.
Об 11-06 виходжу на море.
Вдачі!
P.S. Фото сегодня примерно в 13-30.
"ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА"
Эта неделя обещает быть "горячей"
1. Во вторник приятель-львовянин выезжает в Крым - вроде "клюнули" клиенты на его Богом забытую недвигу в Крыму. Советовал ему продать в 2015, сбросив цену на 30% - не послушал. Сегодня готов отдать с дисконтом в 50. Дети, живущие в Праге и во Львове так и сказали: "Батько! Продав би у 2015, жив би у шоколадi!"
И добавили: "А у нас все есть и все это твоё - нахомяченное - нам совсем не нужно!" Зашёл он в церковь, поставил свечку Николаю-чудотворцу и сказал: "Я, если продам, то первое, что сделаю, уеду с женой в Турцию."
2. 22 - в воскресенье - я должен встретить гостей. Прилетают, надеюсь, не зря.
3. 23 апреля те знакомые, что не далее недели назад уехали от меня - тоже выезжают в Крым. Тоже недвига зависла. В 2009 просили 240 000. Давали 190 000. Сегодня просят 90. Думаю, отдадут за 60. Первое, что сделают в случае удачи - опять выезжают ко мне.
4. Молчу. Наперед нельзя говорить.
5. Покупал на ужин курицу. 6,1 лиры кг, расплатился картой украинского А-банка, прислали СМС-ку: списали по курсу 1 лира=6,45 гривны.
Получается: курица 6,1 х 6,45= 38 грн. 70 копеек за 1 кг.
Ну так и должно быть: в Украине курей кормят отборным итальянским зерном с высокой клейковиной, потому, конечно, и дороже...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Вів 17 кві, 2018 07:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А если нет и не было недвижимости в Крыму- в Турцию хоть пускают? А то все мечтают сначала избавиться от Крымской недвиги - а потом уже...
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:22
Мечтают избавиться не только от "крымской недвижимости".
В каждом деле - serg1974 - надо уметь вовремя выйти "из игры". Не смог - проиграл.
Я привел только то, что будет с моими приятелями в ближайшие 7 (семь) дней или то, о чем они мечтают в эти 7 дней. И то не все рассказываю.
Кроме того, форум и ветка же о недвижимости, тем более "зарубежной", потому именно на этом иногда заостряю внимание.
Там в Крыму у людей зависло всерьез.
Вот, например, вы serg1974 , думали, что у Вас вилла в Крыму, в которую вкинули честно нахомяченных 500 000 долларов (реально), и продадите ее за 600 000 долларов.
А за нее сегодня даже 200 000 наличкой не дают.
Предложили 11 000 000 рублей РФ.
"Абидна, Вань!"
На сегодня (только утром по Вайберу с 7 утра говорил):
- пытаются вывести из фирмы, что "торгует" китайским металлом под металлочерепицу вкинутые 200 000 долларов. На сегодня совладельцы получают не более 1000 долларов в месяц зарплаты. А было раньше по 4-5. Тысяч зеленых. Плачут. Думают. Плюются и ругаются. Думают. Делают. Пытаются.
- пытаются вывести 350 000 долларов из дела, вкинутого в обеспечение детских садиков продуктами питания для кухонь этих садиков (вот Вы и не подозреваете, что наше бедное государство ежегодно выделяет миллионы и сотни (!!!) миллионов денег на питание детей в детских садах. Кормится этими деньгами несметное (НЕСМЕТНОЕ!!!) количество дядей и тетей. Покормившись, садятся на купленные за эти деньги Тауреги и другие приятные авто, и уезжают - как раз в эти дни, например, - отдыхать в Палермо. Фотки классные в Фейсбуке выставляют. Ну и детям в детских садиках перепадает - но не более 25-33 процентов, ведь у дядей и тётей расходы большие - все больше в евро, а евро сами знаете, какой нынче дорогой... Представляете, у скольких детей надо собрать сосиску с столовой детского сада, чтобы и поварам хватила, и несметному количеству сотрудников фирм-поставщиков, да еще и в Венеции в Траттории хорошо пообедать, а там бутылка вина стоит к столу не меньше 15 евро! Вот, Вы serg1974 , их точно не уговорите в Турцию ехать.
- ну и еще куча примеров. Лень писать. Я просто очень со многими людьми каждый день общаюсь. Вот сегодня - не поверите - от Хабаровска до Джексонвилля, что в Майями...
Сегодня услышал от такого директора фирмы классную фразу:
"У меня есть только один патрон, и выстрелить я должен так, чтобы попасть в "десятку"".
Вот сегодня в Киеве в институте Амосова умер проректор одного из Национальных университетов.
Такой молодец был - настоящий полковник: работал на военной кафедре, потом выше пошел - начальник учебного отдела национального университета, потом повезло (прости меня грешного), от рака крови умер проректор Национального университета, он и не хотел занимать его кабинет (уборщицы и те крестились и боялись заходить, сегодня по Скайпу мне так написали сотрудники: "Народ говорит, что место проклятое и надо батюшку звать..."), но занял. Хотя уж и пенсию очень неплохую оформил, казалось бы - надо в Палермо уезжать. Нет, пошел на совещание деканов - там и упал без сознания - доставили в институт Амосова - оказалось, кроме сердца, еще и инсульт...
А был бы сейчас простым военным пенсионером...
Вообще с медициной, слава Богу, все наладилось - вот родственник - владелец крупного цеха ездит для солидности, конечно, на очень очень большой машине, - почувствовал какие-то боли в спине - ни с того, ни с сего - жена помассировала и отпустило. Стало легче. На один раз...
Пошел правда к доктору - тот уговорил вырезать часть прямой кишки вместе с опухолью 6х8 см, всего три операции и 10 (десять) курсов химиотерапии - каждый по 10 000 - 40 000 гривен - и вот уже полегчало: внутрилегочное исследование с помощью телекамеры на кончике трубки, которую ввели под общим наркозом прямо в легкие, показало, что никаких раковых опухолей в легких нет, простая туберкулезная микобактерия.
Взял да подлечился. Закончив лечение, сделал "КТ" - я и не знаю что это (перекрещусь) - оказывается "Компьютерная томография".
Классное изобретение ученых: сразу выявила рак печени.
Новая операция - теперь на печени - покажет, насколько нехорошие клетки точно есть нехорошими.
Свой цех хотел продать еще в 2014...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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