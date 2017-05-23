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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:01
akurt Хорошо вам там. А температура воздуха какая ? Почему-то был уверен, что море прогревается не раньше середины июля.
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:06
Вчора було:
- температура повітря +28. Температура води +22...+23. Температура води дуже різко змінилася позавчора: зранку була мутна вода у моря біля берега - не знаю, чи жартували, чи ні - сказали, буцім-то теплу воду принесло від Африки.
- сьогодні так само дуже сонячно і тепло. Вигулював собаку о 8-30 - сонце вже пекло.
Об 11-06 виходжу на море.
Вдачі!
P.S. Фото сегодня примерно в 13-30.
"ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА"
Эта неделя обещает быть "горячей"
1. Во вторник приятель-львовянин выезжает в Крым - вроде "клюнули" клиенты на его Богом забытую недвигу в Крыму. Советовал ему продать в 2015, сбросив цену на 30% - не послушал. Сегодня готов отдать с дисконтом в 50. Дети, живущие в Праге и во Львове так и сказали: "Батько! Продав би у 2015, жив би у шоколадi!"
И добавили: "А у нас все есть и все это твоё - нахомяченное - нам совсем не нужно!" Зашёл он в церковь, поставил свечку Николаю-чудотворцу и сказал: "Я, если продам, то первое, что сделаю, уеду с женой в Турцию."
2. 22 - в воскресенье - я должен встретить гостей. Прилетают, надеюсь, не зря.
3. 23 апреля те знакомые, что не далее недели назад уехали от меня - тоже выезжают в Крым. Тоже недвига зависла. В 2009 просили 240 000. Давали 190 000. Сегодня просят 90. Думаю, отдадут за 60. Первое, что сделают в случае удачи - опять выезжают ко мне.
4. Молчу. Наперед нельзя говорить.
5. Покупал на ужин курицу. 6,1 лиры кг, расплатился картой украинского А-банка, прислали СМС-ку: списали по курсу 1 лира=6,45 гривны.
Получается: курица 6,1 х 6,45= 38 грн. 70 копеек за 1 кг.
Ну так и должно быть: в Украине курей кормят отборным итальянским зерном с высокой клейковиной, потому, конечно, и дороже...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Вів 17 кві, 2018 07:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А если нет и не было недвижимости в Крыму- в Турцию хоть пускают? А то все мечтают сначала избавиться от Крымской недвиги - а потом уже...
Додано: Вів 17 кві, 2018 08:22
Мечтают избавиться не только от "крымской недвижимости".
В каждом деле - serg1974 - надо уметь вовремя выйти "из игры". Не смог - проиграл.
Я привел только то, что будет с моими приятелями в ближайшие 7 (семь) дней или то, о чем они мечтают в эти 7 дней. И то не все рассказываю.
Кроме того, форум и ветка же о недвижимости, тем более "зарубежной", потому именно на этом иногда заостряю внимание.
Там в Крыму у людей зависло всерьез.
Вот, например, вы serg1974 , думали, что у Вас вилла в Крыму, в которую вкинули честно нахомяченных 500 000 долларов (реально), и продадите ее за 600 000 долларов.
А за нее сегодня даже 200 000 наличкой не дают.
Предложили 11 000 000 рублей РФ.
"Абидна, Вань!"
На сегодня (только утром по Вайберу с 7 утра говорил):
- пытаются вывести из фирмы, что "торгует" китайским металлом под металлочерепицу вкинутые 200 000 долларов. На сегодня совладельцы получают не более 1000 долларов в месяц зарплаты. А было раньше по 4-5. Тысяч зеленых. Плачут. Думают. Плюются и ругаются. Думают. Делают. Пытаются.
- пытаются вывести 350 000 долларов из дела, вкинутого в обеспечение детских садиков продуктами питания для кухонь этих садиков (вот Вы и не подозреваете, что наше бедное государство ежегодно выделяет миллионы и сотни (!!!) миллионов денег на питание детей в детских садах. Кормится этими деньгами несметное (НЕСМЕТНОЕ!!!) количество дядей и тетей. Покормившись, садятся на купленные за эти деньги Тауреги и другие приятные авто, и уезжают - как раз в эти дни, например, - отдыхать в Палермо. Фотки классные в Фейсбуке выставляют. Ну и детям в детских садиках перепадает - но не более 25-33 процентов, ведь у дядей и тётей расходы большие - все больше в евро, а евро сами знаете, какой нынче дорогой... Представляете, у скольких детей надо отобрать сосиску в столовой детского сада, чтобы и поварам хватило (они тут самые честные и самые трудолюбивые), и несметному количеству сотрудников фирм-поставщиков, да еще и в Венеции в Траттории хорошо пообедать, а там бутылка вина стоит к обеду не меньше 15 евро! Вот, Вы, serg1974, их точно не уговорите в Турцию ехать. Тем более, только из Сицилии вернулись - доки подписали и опять в Италию...
- ну и еще куча примеров. Лень писать. Я просто очень со многими людьми каждый день общаюсь. Вот сегодня - не поверите - от Хабаровска до Джексонвилля, что в Майями...
Сегодня услышал от такого директора фирмы классную фразу:
"У меня есть только один патрон, и выстрелить я должен так, чтобы попасть в "десятку"".
Вот сегодня в Киеве в институте Амосова умер проректор одного из Национальных университетов.
Такой молодец был - настоящий полковник: работал на военной кафедре, потом выше пошел - начальник учебного отдела национального университета, потом повезло (прости меня грешного), от рака крови умер проректор Национального университета, он и не хотел занимать его кабинет (уборщицы и те крестились и боялись заходить, сегодня по Скайпу мне так написали сотрудники: "Народ говорит, что место проклятое и надо батюшку звать..."), но занял. Хотя уж и пенсию очень неплохую оформил, казалось бы - надо в Палермо уезжать. Нет, пошел на совещание деканов - там и упал без сознания - доставили в институт Амосова - оказалось, кроме сердца, еще и инсульт...
А был бы сейчас простым военным пенсионером...
Вообще с медициной, слава Богу, все наладилось - вот родственник - владелец крупного цеха ездит для солидности, конечно, на очень очень большой машине, - почувствовал какие-то боли в спине - ни с того, ни с сего - жена помассировала и отпустило. Стало легче. На один раз...
Пошел правда к доктору - тот уговорил вырезать часть прямой кишки вместе с опухолью 6х8 см, всего три операции и 10 (десять) курсов химиотерапии - каждый по 10 000 - 40 000 гривен - и вот уже полегчало: внутрилегочное исследование с помощью телекамеры на кончике трубки, которую ввели под общим наркозом прямо в легкие, показало, что никаких раковых опухолей в легких нет, простая туберкулезная микобактерия.
Взял да подлечился. Закончив лечение, сделал "КТ" - я и не знаю что это (перекрещусь) - оказывается "Компьютерная томография".
Классное изобретение ученых: сразу выявила рак печени.
Новая операция - теперь на печени - покажет, насколько нехорошие клетки точно есть нехорошими.
Свой цех хотел продать еще в 2014...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:20
сколько стоит месяц пребывания?
Квартплата - ?
Коммуналка - ?
На поесть на человека - ?
Примерно, понятно, что каждый человек индивидуальность и т.д., скока у вас примерно?
Ах да, что там с бензином, скока вот это вот все? и я так понял вы на авто через Румынию-Болгарию-Грецию ехали, это что же за турне такое было ?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:53
Сейчас дам полный ответ.
А пока:
- да, лично я выехал из Львова примерно в 9 утра - Черновцы - граница с Румынией (очень быстро) - ночевали в отеле под Бухарестом (искали отель, где можно останавливаться с собакой). По дороге скупились в супермаркете LIDL - европейская сеть супермаркетов, там закупили румынского пива и так - перекус легкий на дорогу...
- тут очень одни знатоки писали, что Румыния заселена цыганами - это совсем не так. Это неверный стереотип. В прошлом году я путешествовал по центру и северу Румынии - неделя в августе - за неделю видел один раз цыган, типа табор переезжал - было 6-7 повозок, лошади, парни с кнутами. Но на повозках ничего не было. Видел в одной деревне один раз цыганку с ребенком - просто шла по улице. Этот раз за сутки движения с севера на юг видел один раз на окраине какого-то городка типа трущобы - домики из фанеры, крытые листами железа, цыган не заметил, может, они там были. Во всяком случае слухи о том, что Румыния заселена цыганами ОЧЕНЬ преувеличены и я бы сказал, лживые. Мы просто совсем не знаем Румынию, кстати, короли Румынии - все - немецкая династия. Последний король Михай Первый умер вот в ноябре 2017.
- вот юг Румынии резко отличается - окружная дорога вокруг Бухареста произвела самое грустное впечатление, было ощущение, что я еду где-то под Новомосковском, Павлоградом или Кривым Рогом. Все застыло при Николае Чаушеску; мост в Болгарию - постройки - написано 1952-1954 год. Ощущение, что тов. Сталин выглядывалил из-за колонн. Но цыгане не выглядывали.
- ночевали в Спорт-отеле под Бухарестом, было примерно 18-00. Еще светло. Гулял с собакой. Отель понравился отель, душевный, стоил, кажется 25 долларов.
- Дорога по Болгарии относительно грустная - никакая - какие-никакие горы, не очень высокие. Почти на границе с Турцией проезжали Ямбол - было ощущение, что на календаре 1975 год. Показалось, что из окна машет Леонид Ильич и желает хорошей дороги. В Болгарии заправился. Болгария невероятно безлюдна.
- на болгаро-турецкой границе я был вторым легковым авто. Первый водитель не выходил из авто - в оно подал паспорт и техпаспорт на авто. Я выходил: показывала собаку. Вообще приятно путешествовать с украинским паспортом - везде - ласковый зеленый свет.
- въехали на территорию Турции - ВАУ!!! Почти сразу - скоростная платная автострада - три полосы в каждом направлении, разрешена скорость 120. 250 км до Стамбула - челюсть жена держала руками - все освещается, как днем! Проезд стоит копейки - 12 лир или примерно 80 гривен.
- в Стамбуле выбрали отель прямо в ресторане на моем МакБуке на окраине, куда заехали поужинать. В Турции блокируется вход на сайт Букинга потому я включал анонимайзеры. Нашел отель за 28 долларов - еще и с завтраком (!!!) и с правом жить с собакой и парковкой для авто. На обратном пути я бы его опять заказал. Завтрак был просто шикарный. На дорогу ничего не украл, кроме пары пакетиков кофе.
- на утром уехали где-то в 10-30 - дольше всего ехали по Стамбулу - почти 2 часа - поток авто просто невероятный. Как только оказались на азиатской части - пришлось поддерживать челюсть двумя руками - до самой Анталии идет на 700 км невероятная по красоте и качеству трасса. Что интересно, у них почти все такие, но не все имеют 3 полосы в каждом направлении. Я Вам скажу - и говорил - что я лично за рулем проехал от Севастополя до Таллинна и от Донецка до Парижа и даже дальше, кроме того, многие штаты США - ничего подобного нигде нет. НИГ_ДЕ_НЕТ.
- Итак, выехали из отеля в Стамбуле в 10-30, из самого Стамбула - в 12-30 или в 13-00, в 21-30 я открывал двери своей квартиры.
Всего пробег 2 200 км от Львова, расход бензина бортовой комп показал 7,5 литра на 100 км - у меня Honda CR-V - бензин. Дорога обошлась в 200 долларов. Замечу, что с нами все время ехал Лабрадор.
Ну а теперь о ценах.
Только держитесь за что-то железное - я только вернулся из рынка.
На расстоянии и от моего дома - 6 этажей - 19 квартир - в 300 м метров или меньше - минимум 5 (пять) супермаркетов. Чуть дальше - супермаркет МЕТРО.
В супермаркетах МЕТРО, Carrefour. MIGROS мы покупаем рыбу, вино, говядину.
овощи и фрукты - ка правило, на рынке, хотя почти по той же цене они есть и в любом супермаркете.
Итак, рынок в моем микрорайоне по вторникам.
Сегодня мне Приват прислал СМС-ку что я расплатился за кое-что грвиневой картой, списали по курсу 1 лира - 6,43 гривны.
Грубо говоря, умножайте цены на "6". хотите - с запасом большим - на "7".
Синие или баклажаны - 1,5 лиры - 8 гривен кг.
Помидоры и огурцы - по 2,5 лиры - или по 15 гривен кг.
Груши - жена обожает - 2,5 лиры - 15 гривен кг.
Колубника - 4 лиры - или 24 гривны кг.
Апельсины - 1,5 лиры кг. Лимоны - 3 лиры, грейпфруты - 2 лиры (12 гривен кг).
Скупились 15 наименований продуктов - всего включая твердый сыр - на 70 лир или примерно 150 (сто пятьдесят) гривен:
помидоры, огурцы, синие, кабачки, лимоны (1 кг), апельсины (5 кг), лук репчатый, морковка мытая (3 лиры или 18 гривен кг) , петрушка, укроп, базилик, сыр твердый, юффка (это такие листы из теста диаметром почти в метр, их режут на кусочки, в них заворачивают любую начинку и запекают в духовке, получаются пирожки), шелковица (корзинка) , груши, шпинат, лук зелёный, грейпфруты (5 кг)...
Итак, все это закуплено на НЕДЕЛЮ:
- на 70 лир или на 150 гривен.
Жена так сказала, мы еще докупаем:
- йогурт (я утром ем с вареньем) - именно ЕМ, а не пью, его нужно большой ложкой накладывать - ведро 1,5 -2 кг стоит 7 лир или 42-45 гривен.
- хлеб (цена от 0.75 до 5 лир) это от 5,60 до 30 гривен - за 30 гривен хлеб домашней выпечки - берем только у нашего украинского друга Евгения - он здесь торгует, это хлеб бездрожжевой)
- курица - стоит примерно 6 лир кг или 36-40 гривен кг.
Итого на неделю на продукты уходит примерно 100 (сто) лир или 600-700 гривен. На двоих.
Что дорого:
- сигареты - 11 лир или 70 гривен пачка - в 2 раза дороже, чем у нас.
- водка (есть Немиров), виски, граппа, джин - несусветные цены типа 60-100 лир бутылка - не покупал никогда, как бы тут знатоки не обзывали меня алкоголиком. Я их в отместку называю "збоченці".
- пиво - примерно 8 лир или 48-50 гривен банка (бутылка). Не покупаю, позавчера пришел с моря допил последнюю банку румынского (рекомендую).
- мобильная связь дешевая. а вот домашний инет - дорогой - минимальная абонплату за инет и телефон (я имею домашний турецкий номер) - 60 лир или примерно 400 гривен.
- бензин - дорого, но как сказать. Бензин 6 лир - примерно 36-40 гривен литр, но бензин очень качественный, кажется, что мой внедорожник имеет крылья, расход при смешанном цикле - выезде за город - примерно 8,6 литра получается. Так что на цену на бензин лично я не в обиде.
Что не дорого: ТУРЕЦКИЕ вина - просто бомба - причем любые. Они тут все сухие только сухие - красные белые розовые. разбег цен очень большой - но все равно даже самое дешевое вино - это будет именно вино.
Вино стоит 14-19-22-32-34-44 лиры.
То есть от 85 до 240 -250 гривен бутылка. За 34 лиры ни разу не покупал, а вот за 22 лиры - не хуже калифорнийских, который лично я каждый год пью и потому имею право так сказать.
Квартплата: 50-70 лир в месяц - это как у нас в ОСББ. То есть 300-450 гривен в месяц. Это включая плавательный бассейн (еще стоит пустой, по одним сведениям в моем доме наполнят 1 мая, по другим - 1 июня. В соседнем доме уже наполнили - я думаю для бассейна рановато да и зачем - пешком мне до моря по горизонтали идти 25 минут - хожу с собакой, тут разрешается на пляж с собакой. Естественно, за нею убираю.)
Обращаю внимание: горячая вода - бесплатно (не во всех домах, у нас на крыше установлены солнечные коллекторы).
Плата только за подачу холодной воды и ее отвод, примерно - вот даже не знаю - платил всего 2 раза за последние пол-года - тут счет выставляют раз в 1,5 месяца, и то, только если потребил на сумму более 20 лир или более 120 гривен.
Ну для полноты картины, 18 гривен кубический метр все про все...
Электроэнергия - тоже счет выставляют сами раз в 1,5 месяца - плата примерно 1,30 гривен за 1 кВтчас.
Ну вот так.
Я БЫЛ И ОСТАЮСЬ ПРАВ И БЕЗ ВАРИАНТОВ:
если вы нахомячили на покупку 2-3-4 квартир под сдачу во Львове и оттого имеете в месяц выручки 20 000 -50 000 гривен в месяц просто грех не сидеть на балконе с видом на горы и не держать в руках бокал белого сухого, пока жена жарит для вас морскую форель, купленную в супермаркете МЕТРО по 14 лир или по 85 гривен кг.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 кві, 2018 12:30, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:09
вспомнился советский анекдот: две вещи ненавижу в мире - нацистов и негров
кстати, с чего вы взяли что справлявшие нужду возле оперного театра (там сзади этот забор дурацкий десятилетия стоит) были именно беженцами?
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:16
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Огромное спасибо! Я думал в Турции только этот туристический уголок вылизан, а оно вон как. Болгария да, местами застряла в совке, не зря самое дешовое направляение в Европе, но есть и ничего так места.
Можно конечно мягко так не согласиться, все же у нас без ограничений автобаны, но не будем концентрироваться на деталях.
Хотелось бы узнать скока в итоге ну на вас двоих прибывание в месяц обходиться, я тут смотрел форумы по Черногории... Не дешево короче, я то все равно туда поеду, лично пощупаю. И хатки там не дешевые.
А Турцию мы только из "алл инклюзив" знаем, ну и рекламе местных гидов, типа на 50$ можно месяц жить.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:23
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
забейте, это типичная московская пугалка-пропаганда - "к вам всех беженцев пошлют", из серии "будет свалка радиоактивных отходов", "в школах будут только гомики учителя", "жрать будете ГМО", "на вас испытают лекарства" и что там еще? А да, "на всю продукцию нужен евростандарт, а у вас его нет и все производства закроют"...
на пике истерии с беженцами приезжали родственники очень дальние в Берлин из Москвы, ну и мужик там армянин, после Спитака в России, и они вроде и модерновые, и телик не смотрят, а туда же - "как вас тут, беженцы не заедают?" Я уже в сердцах им - законы про беженцев, управление при ООН появились в связи со спасением беженцев-армян из Турции, когда их там геноцидили (a и сам этот термин тогда как раз и возник), что, не надо было тогда армян из того же Алеппо спасать?! У принципе тоже для католиков-протестантов иноверцы - "древние восточные церкви", даже Рождества у армян нет.
Молчат...
думают...
Как то даже обсуждать не охота... типа люди-беженцы они как дрова - сложил в грузовик и вывез. Или в Европе не действуют законы... ладно, это реально мусор...
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 17 кві, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Вів 17 кві, 2018 12:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Пане
Пане Акурт! - ми вже і так готові наші українські ДОРОГІ питні йогурти лити на голову нашим політикам! (чи хто в тих цінах і якості продуктів винен?)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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