Додано: Вів 17 кві, 2018 11:53

Сейчас дам полный ответ.А пока:- да, лично я выехал из Львова примерно в 9 утра - Черновцы - граница с Румынией (очень быстро) - ночевали в отеле под Бухарестом (искали отель, где можно останавливаться с собакой). По дороге скупились в супермаркете LIDL - европейская сеть супермаркетов, там закупили румынского пива и так - перекус легкий на дорогу...- тут очень одни знатоки писали, что Румыния заселена цыганами - это совсем не так. Это неверный стереотип. В прошлом году я путешествовал по центру и северу Румынии - неделя в августе - за неделю видел один раз цыган, типа табор переезжал - было 6-7 повозок, лошади, парни с кнутами. Но на повозках ничего не было. Видел в одной деревне один раз цыганку с ребенком - просто шла по улице. Этот раз за сутки движения с севера на юг видел один раз на окраине какого-то городка типа трущобы - домики из фанеры, крытые листами железа, цыган не заметил, может, они там были. Во всяком случае слухи о том, что Румыния заселена цыганами ОЧЕНЬ преувеличены и я бы сказал, лживые. Мы просто совсем не знаем Румынию, кстати, короли Румынии - все - немецкая династия. Последний король Михай Первый умер вот в ноябре 2017.- вот юг Румынии резко отличается - окружная дорога вокруг Бухареста произвела самое грустное впечатление, было ощущение, что я еду где-то под Новомосковском, Павлоградом или Кривым Рогом. Все застыло при Николае Чаушеску; мост в Болгарию - постройки - написано 1952-1954 год. Ощущение, что тов. Сталин выглядывалил из-за колонн. Но цыгане не выглядывали.- ночевали в Спорт-отеле под Бухарестом, было примерно 18-00. Еще светло. Гулял с собакой. Отель понравился отель, душевный, стоил, кажется 25 долларов.- Дорога по Болгарии относительно грустная - никакая - какие-никакие горы, не очень высокие. Почти на границе с Турцией проезжали Ямбол - было ощущение, что на календаре 1975 год. Показалось, что из окна машет Леонид Ильич и желает хорошей дороги. В Болгарии заправился. Болгария невероятно безлюдна.- на болгаро-турецкой границе я был вторым легковым авто. Первый водитель не выходил из авто - в оно подал паспорт и техпаспорт на авто. Я выходил: показывала собаку.- въехали на территорию Турции - ВАУ!!! Почти сразу - скоростная платная автострада - три полосы в каждом направлении, разрешена скорость 120. 250 км до Стамбула - челюсть жена держала руками - все освещается, как днем! Проезд стоит копейки - 12 лир или примерно 80 гривен.- в Стамбуле выбрали отель прямо в ресторане на моем МакБуке на окраине, куда заехали поужинать. В Турции блокируется вход на сайт Букинга потому я включал анонимайзеры. Нашел отель за 28 долларов - еще и с завтраком (!!!) и с правом жить с собакой и парковкой для авто. На обратном пути я бы его опять заказал. Завтрак был просто шикарный. На дорогу ничего не украл, кроме пары пакетиков кофе.- на утром уехали где-то в 10-30 - дольше всего ехали по Стамбулу - почти 2 часа - поток авто просто невероятный. Как только оказались на азиатской части - пришлось поддерживать челюсть двумя руками - до самой Анталии идет на 700 км невероятная по красоте и качеству трасса. Что интересно, у них почти все такие, но не все имеют 3 полосы в каждом направлении. Я Вам скажу - и говорил - что я лично за рулем проехал от Севастополя до Таллинна и от Донецка до Парижа и даже дальше, кроме того, многие штаты США - ничего подобного нигде нет. НИГ_ДЕ_НЕТ.- Итак, выехали из отеля в Стамбуле в 10-30, из самого Стамбула - в 12-30 или в 13-00, в 21-30 я открывал двери своей квартиры.Всего пробег 2 200 км от Львова, расход бензина бортовой комп показал 7,5 литра на 100 км - у меня Honda CR-V - бензин. Дорога обошлась в 200 долларов. Замечу, что с нами все время ехал Лабрадор.Ну а теперь о ценах.Только держитесь за что-то железное - я только вернулся из рынка.На расстоянии и от моего дома - 6 этажей - 19 квартир - в 300 м метров или меньше - минимум 5 (пять) супермаркетов. Чуть дальше - супермаркет МЕТРО.В супермаркетах МЕТРО, Carrefour. MIGROS мы покупаем рыбу, вино, говядину.овощи и фрукты - ка правило, на рынке, хотя почти по той же цене они есть и в любом супермаркете.Итак, рынок в моем микрорайоне по вторникам.Сегодня мне Приват прислал СМС-ку что я расплатился за кое-что грвиневой картой, списали по курсу 1 лира - 6,43 гривны.Грубо говоря, умножайте цены на "6". хотите - с запасом большим - на "7".Синие или баклажаны - 1,5 лиры - 8 гривен кг.Помидоры и огурцы - по 2,5 лиры - или по 15 гривен кг.Груши - жена обожает - 2,5 лиры - 15 гривен кг.Колубника - 4 лиры - или 24 гривны кг.Апельсины - 1,5 лиры кг. Лимоны - 3 лиры, грейпфруты - 2 лиры (12 гривен кг).Скупились 15 наименований продуктов - всего включая твердый сыр - на 70 лирпомидоры, огурцы, синие, кабачки, лимоны (1 кг), апельсины (5 кг), лук репчатый, морковка мытая (3 лиры или 18 гривен кг) , петрушка, укроп, базилик, сыр твердый, юффка (это такие листы из теста диаметром почти в метр, их режут на кусочки, в них заворачивают любую начинку и запекают в духовке, получаются пирожки), шелковица (корзинка) , груши, шпинат, лук зелёный, грейпфруты (5 кг)...Итак, все это закуплено на НЕДЕЛЮ:- на 70 лир или на 150 гривен.Жена так сказала, мы еще докупаем:- йогурт (я утром ем с вареньем) - именно ЕМ, а не пью, его нужно большой ложкой накладывать - ведро 1,5 -2 кг стоит 7 лир или 42-45 гривен.- хлеб (цена от 0.75 до 5 лир) это от 5,60 до 30 гривен - за 30 гривен хлеб домашней выпечки - берем только у нашего украинского друга Евгения - он здесь торгует, это хлеб бездрожжевой)- курица - стоит примерно 6 лир кг или 36-40 гривен кг.Что дорого:- сигареты - 11 лир или 70 гривен пачка - в 2 раза дороже, чем у нас.- водка (есть Немиров), виски, граппа, джин - несусветные цены типа 60-100 лир бутылка -, как бы тут знатоки не обзывали меня алкоголиком. Я их в отместку называю "збоченці".- пиво - примерно 8 лир или 48-50 гривен банка (бутылка). Не покупаю, позавчера пришел с моря допил последнюю банку румынского (рекомендую).- мобильная связь дешевая. а вот домашний инет - дорогой - минимальная абонплату за инет и телефон (я имею домашний турецкий номер) - 60 лир или примерно 400 гривен.- бензин -Бензин 6 лир - примерно 36-40 гривен литр, но бензин очень качественный, кажется, что мой внедорожник имеет крылья, расход при смешанном цикле - выезде за город - примерно 8,6 литра получается. Так что на цену на бензин лично я не в обиде.Что не дорого: ТУРЕЦКИЕ вина - просто бомба - причем любые. Они тут все сухие только сухие - красные белые розовые. разбег цен очень большой - но все равно даже самое дешевое вино - это будет именно вино.Вино стоит 14-19-22-32-34-44 лиры.То есть от 85 до 240 -250 гривен бутылка. За 34 лиры ни разу не покупал, а вот за 22 лиры - не хуже калифорнийских, который лично я каждый год пью и потому имею право так сказать.Квартплата: 50-70 лир в месяц - это как у нас в ОСББ. То есть 300-450 гривен в месяц. Это включая плавательный бассейн (еще стоит пустой, по одним сведениям в моем доме наполнят 1 мая, по другим - 1 июня. В соседнем доме уже наполнили - я думаю для бассейна рановато да и зачем - пешком мне до моря по горизонтали идти 25 минут - хожу с собакой, тут разрешается на пляж с собакой. Естественно, за нею убираю.)Обращаю внимание:(не во всех домах, у нас на крыше установлены солнечные коллекторы).Плата только за подачу холодной воды и ее отвод, примерно - вот даже не знаю - платил всего 2 раза за последние пол-года - тут счет выставляют раз в 1,5 месяца, и то, только если потребил на сумму более 20 лир или более 120 гривен.Ну для полноты картины, 18 гривен кубический метр все про все...Электроэнергия - тоже счет выставляют сами раз в 1,5 месяца - плата примерно 1,30 гривен за 1 кВтчас.Ну вот так.Я БЫЛ И ОСТАЮСЬ ПРАВ И БЕЗ ВАРИАНТОВ:если вы нахомячили на покупку 2-3-4 квартир под сдачу во Львове и оттого имеете в месяц выручки 20 000 -50 000 гривен в месяц просто грех не сидеть на балконе с видом на горы и не держать в руках бокал белого сухого, пока жена жарит для вас морскую форель, купленную в супермаркете МЕТРО по 14 лир или по 85 гривен кг.