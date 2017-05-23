Додано: Вів 17 кві, 2018 12:50

Kripo написав: Хотелось бы узнать скока в итоге ну на вас двоих прибывание в месяц обходиться, я тут смотрел форумы по Черногории... Не дешево короче, я то все равно туда поеду, лично пощупаю. И хатки там не дешевые.

А Турцию мы только из "алл инклюзив" знаем, ну и рекламе местных гидов, типа на 50$ можно месяц жить. Хотелось бы узнать скока в итоге ну на вас двоих прибывание в месяц обходиться, я тут смотрел форумы по Черногории... Не дешево короче, я то все равно туда поеду, лично пощупаю. И хатки там не дешевые.А Турцию мы только из "алл инклюзив" знаем, ну и рекламе местных гидов, типа на 50$ можно месяц жить.

Лично я не являюсь правильным экспертом, ибо не отношу скебя к "бедным" людям и если экономлю, то ТОЛЬКО на том, купить к форели вино белое сухое за 18 лир или за 22 лиры.Но вот критерии лучше:- парень Женя он из Житомира - живет в Турции - считает себя бедным - работает и получает 1000 лир в месяц. Это примерно 250 долларов. Вот он лично мне так сказал: "Чтобы жить хорошо, надо иметь 2 000 лир в месяц".- семья молодых турков - муж работает - жена с ребенком - наша, с Украины. Муж получает 2000 лир месяц, снимают квартиру за 600 лир, живут на 1 400 лир в месяц.- семья молодых турков - муж зам. Директора в отеле, жена из Запорожья, - получает примерно 4000 лир в месяц, двое детей, ни в чем себе не отказывают.Про дешевизну Болгарии мои приятели, что уехали от меня с неделю назад и специально сделали крюк и заехали в Варну - в Болгарии - сказали, что "не понимают, кто при таких ценах тут будет отдыхать". Все им показалось ОЧЕНЬ дорого. Хотя сама Варна понравилась.Вчера звонили: сокрушались, что мало закупили всяких подарков и вкусняшек из Турции - ведь ехали на авто.