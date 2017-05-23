Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:согласно притчи, был вызван американский консул
Представляете себе, в 70 х годах, американского консула выезжающего за пределы дип. миссии без хвоста КГБ? И вызван... Как? По телефону? Алло это американское посольство? Вас Изя с Малой Арнаутской беспокоит... Байка красивая))
Байки байками ,а как Вы написали про родственно-межконтинентальный обмен ценностями подробно описано в повести Андрея Молчанова Брайтон бич авеню. А как написал rjkz,про сжигание в компании с послом писал (вот с маху не вспомню более 20-ти лет прошло ) то ли Эдик Тополь то ли Данилка Корецкий. Причём все они насколько я помню писали "основано на натуральных событиях" но фио изменены. P.S. Я так думаю ,что самый реальный способ это освоить азы ювелирного искусства и отлить пуговицы и гвозди на подошву. Хи хи. А также молнию на ширинку
про сжигание - это тополя, а вот покойный савелий крамаров, провез все сбережения в наклееных почтовых марках
Kripo написав:Хотелось бы узнать скока в итоге ну на вас двоих прибывание в месяц обходиться, я тут смотрел форумы по Черногории... Не дешево короче, я то все равно туда поеду, лично пощупаю. И хатки там не дешевые. А Турцию мы только из "алл инклюзив" знаем, ну и рекламе местных гидов, типа на 50$ можно месяц жить.
Лично я не являюсь правильным экспертом, ибо не отношу скебя к "бедным" людям и если экономлю, то ТОЛЬКО на том, купить к форели вино белое сухое за 18 лир или за 22 лиры.
Но вот критерии лучше: - парень Женя он из Житомира - живет в Турции - считает себя бедным - работает и получает 1000 лир в месяц. Это примерно 250 долларов. Вот он лично мне так сказал: "Чтобы жить хорошо, надо иметь 2 000 лир в месяц". - семья молодых турков - муж работает - жена с ребенком - наша, с Украины. Муж получает 2000 лир месяц, снимают квартиру за 600 лир, живут на 1 400 лир в месяц. - семья молодых турков - муж зам. Директора в отеле, жена из Запорожья, - получает примерно 4000 лир в месяц, двое детей, ни в чем себе не отказывают.
Про дешевизну Болгарии мои приятели, что уехали от меня с неделю назад и специально сделали крюк и заехали в Варну - в Болгарии - сказали, что "не понимают, кто при таких ценах тут будет отдыхать". Все им показалось ОЧЕНЬ дорого. Хотя сама Варна понравилась.
Вчера звонили: сокрушались, что мало закупили всяких подарков и вкусняшек из Турции - ведь ехали на авто.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 кві, 2018 12:54, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Stringer написав:кстати, с чего вы взяли что справлявшие нужду возле оперного театра (там сзади этот забор дурацкий десятилетия стоит) были именно беженцами
Они смуглые очень. А вы арабов не отличите от французов ? И местные так говорят. Забор ? Какой забор ? Забора не помню. " Стоянка " - " лежбище" - лежащие на тротуаре темнокожие,. вернее смуглокожие - находилась между Оперным театром и Галери Лафает. Года 4-5 назад. По отзыва местных это для них привычно. Они лежат - спят на тротуаре на тряпье. В основном женщины с детьми.Это днем , может их мужчины днем бродят где-то, возвращаются к вечеру, а женщины, как у них традиционно принято "дома сидят"?
Ну что, господа хорошие, я Вам все написал, "как на духУ". Вот и вы напишите, куда тратите нахомяченное бабло: правда ли, что помидоры, которые имеют запах помидоров, покупаете по 76 гривен кг? А я пока заварю себе турецкий кофе... в турочке...
Забавная арифметика: сегодня Приват списывал с меня гривны по курсу 1 лира=6,43 гривны. Получается, что если мои приятели, что сдают 4 квартиры (из них 3 - "однушки" по 48 квадратов, переделанные в "двушки" - там спальни, в которых, как они говорят, "можно только потрахаться", пока ребенок вслух учит цифры, (хи-хи)) "хомячат" 48 000 гривен в месяц, то это будет... Это будет... Это будет 7 465 лир или 2 (две) зарплаты зам. директора отеля 5* в Белеке...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 кві, 2018 13:24, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Stringer написав:кстати, с чего вы взяли что справлявшие нужду возле оперного театра (там сзади этот забор дурацкий десятилетия стоит) были именно беженцами
Они смуглые очень. А вы арабов не отличите от французов ? И местные так говорят. Забор ? Какой забор ? Забора не помню. " Стоянка " - " лежбище" - лежащие на тротуаре темнокожие,. вернее смуглокожие - находилась между Оперным театром и Галери Лафает. Года 4-5 назад. По отзыва местных это для них привычно. Они лежат - спят на тротуаре на тряпье. В основном женщины с детьми.Это днем , может их мужчины днем бродят где-то, возвращаются к вечеру, а женщины, как у них традиционно принято "дома сидят"?
хочу вас огорчить, но национальный состав французской республики отличается от ваших фантазий на эту тему, и да, коренного француза мусульманина или африканца, прадедушку которого, к примеру, взяли в Иностранный легион 100 лет назад, мне тяжело отличить от беженца. ни прошлым октябрем, ни позапрошлым сентябрем - никаких беженцев лежащих на тротуарах возле оперного театра не наблюдалось ни с какой стороны. если вы так часто бываете в париже, что не можете точно припомнить дату своего посещения 4-5 летней давности, уверены, что эти так называемые беженцы лежат там постоянно?
Господа, мои сват и сваха живут ПОСТОЯННО в Тулузе, это Франция, и поверьте, меньше всего их беспокоят беженцы-арабы. Гораздо больше беспокоит российское бы***, которое просто заполонило Францию. Они их называют "Гучи" - у них даже на трусах надпись "Gucci", но ведь это совсем другая история, верно? А то странно читать тут про арабских беженцев... Вы уж извините...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.