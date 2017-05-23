Додано: Вів 17 кві, 2018 14:17

akurt написав: Господа, мои сват и сваха живут ПОСТОЯННО в Тулузе, это Франция, и поверьте, меньше всего их беспокоят беженцы-арабы.

Гораздо больше беспокоит российское бы***, которое просто заполонило Францию.

Они их называют "Гучи" - у них даже на трусах надпись "Gucci", но ведь это совсем другая история, верно?

А то странно читать тут про арабских беженцев...

Вы уж извините... Господа, мои сват и сваха живут ПОСТОЯННО в Тулузе, это Франция, и поверьте,Гораздо больше беспокоит российское бы***, которое просто заполонило Францию.Они их называют "Гучи" - у них даже на трусах надпись "Gucci", но ведь это совсем другая история, верно?Вы уж извините...

Человек слишком сильно озабочен равенством и одинаковостью всех под ряд,и почему -то доцепился ко мне. Ему платят за выявление межнациональной вражды, а если такой нет - он ее начинает сам разжигать, или хотя бы подловить на слове и выкрутить в другую сторону?Я пацифист , ни с кем не враждую вообще. Это касательно вражды. Но и любить я тоже никого не обязан. Трудно представить , что коренные "французы-мусульмане" собираются группами по 20 человек и лежат в центре Парижа на грязном тряпье.Если честно, я и к русским отношусь дружелюбно. К тем, которые не участвуют в войне, конечно, и хорошо относятся к Украине. Но есть люди, которые живут антисанитарно, находятся на низкой ступени культурного развития, такие мне не симпатичны. Это не значит что я призываю враждовать с такими,но в любое приличное заведение есть фэйсконтроль даже. Это совсем не то , что национальная вражда.Вы меня очень озадачили про помидоры. У нас помидоры дорогие, но они не пахнут помидорами. Вот что я ненавижу - так это "резиновые" турецкие помидоры, которые у нас продаются . Для меня и для многих питание значит очень много, но то что к нам привозят из Турции - из помидоров - для меня вообще не помидоры. Покупаю по договоренности живые сочные тонкокожие украинские. Многие перешли на голландские семена. Это то, что у нас в большинстве резиновое. И клубника прыгает как мячик. Но не пахнет клубникой. То что я покупаю, говорят семена помидоров из Израиля. Вот киш-мыш турецкий - это хорошо.