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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:07

  Stringer написав:
  kalinavalera1 написав:
  Stringer написав:кстати, с чего вы взяли что справлявшие нужду возле оперного театра (там сзади этот забор дурацкий десятилетия стоит) были именно беженцами

Они смуглые очень. А вы арабов не отличите от французов ? И местные так говорят. Забор ? Какой забор ? Забора не помню. " Стоянка " - " лежбище" - лежащие на тротуаре темнокожие,. вернее смуглокожие - находилась между Оперным театром и Галери Лафает. Года 4-5 назад. По отзыва местных это для них привычно.
Они лежат - спят на тротуаре на тряпье. В основном женщины с детьми.Это днем , может их мужчины днем бродят где-то, возвращаются к вечеру, а женщины, как у них традиционно принято "дома сидят"? :lol:

хочу вас огорчить, но национальный состав французской республики отличается от ваших фантазий на эту тему, и да, коренного француза мусульманина или африканца, прадедушку которого, к примеру, взяли в Иностранный легион 100 лет назад, мне тяжело отличить от беженца.
ни прошлым октябрем, ни позапрошлым сентябрем - никаких беженцев лежащих на тротуарах возле оперного театра не наблюдалось ни с какой стороны.
если вы так часто бываете в париже, что не можете точно припомнить дату своего посещения 4-5 летней давности, уверены, что эти так называемые беженцы лежат там постоянно?


Должно быть они лежат там до сих пор. В той-же позе.
Вспоминается бородатый анекдот...не очень политкорректный, за что сразу прошу прощения.
"Отправили группу студентов строительного института на практику ...как ни странно - на стройку. Решили ребята в конце трудового дня "отметить" первый день практики. Вооот. А в их числе был студент из африканской страны. Афроафриканец. Но он не хотел пить. Потому что не пил никогда до этого алкоголь. Но его напоили. А как иначе?
Вечерело. Группа подвыпивших студентов, пытаясь вынести бесчувственное тело студента из Африки, движется мимо бытовки прораба. Выбегает прораб:
- Эй, орлы! То что вы весь день нихрена не делали - я молчал, то что вы нажрались - я молчал, но вот рубероид пи3дить я вам не дам!"
Я к чему? Может то рубероид лежал, а нашему коллеге все беженцы мерещатся?
Кстати, а был этот беженский наплыв 5 ! лет назад? Вроде как он чуть позже начался. Не, ну вот эти мореплаватели, которые регулярно тонут, они все время пытаются попасть в Европу, но наплыв от войны в Сирии, вроде как начался немного позже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:10

  akurt написав:А то странно читать тут про арабских беженцев...
Вы уж извините...

А на 20-ой странице не странно?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:14

  akurt написав:Господа, мои сват и сваха живут ПОСТОЯННО в Тулузе, это Франция, и поверьте, меньше всего их беспокоят беженцы-арабы.
Гораздо больше беспокоит российское бы***, которое просто заполонило Францию.
Они их называют "Гучи" - у них даже на трусах надпись "Gucci", но ведь это совсем другая история, верно?
А то странно читать тут про арабских беженцев...
Вы уж извините...


Пардон, но Вы в таком случае, назвали-бы ветку, скажем, "Мой персональный блог о жизни в Турции".
Это как-то больше-бы отвечало Вашим желаниям.
Потому как обсуждение других стран, я так понимаю, в Ваши планы не входило.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25

  rjkz написав:
  Долярчик написав:Пане
  akurt написав:Ну а теперь о ценах.
Только держитесь за что-то железное - я только вернулся из рынка.
(текст готовится)

Пане Акурт! - ми вже і так готові наші українські ДОРОГІ питні йогурти лити на голову нашим політикам! (чи хто в тих цінах і якості продуктів винен?)


А купить йогуртницу, закваску и молоко не приходило в голову?
Вроде как все в свободном доступе и сделать не сложно.

Так у нас и с молоком проблемы. Агрономы говорят что все наши коровы - практически 100% имеют онкологические заболевания - лимфогранулематоз. И цены учтите. А главное время. У вас наверное куча времени есть ? Конечно хорошо бы самому все выращивать и готовить. Но на практике это утомительно очень, если каждый день так жить.
Рубероид не испражняется и не разговаривает. Тогда уже были беженцы из Сирии . Знаю сирийцев, которые еще до войны выехали - и они очень разные. Есть вполне нормальные. Я писал не 5, а 4-5 лет назад. Не уверен , что именно сирийцы это были. Было очень не жарко, - конец мая, но около 0 градусов, сыро, люди с грудными детьми спали на тряпье грязном прямо на тротуаре ДНЕМ. Никуда идти явно не торопились. Место странное - не могли они мимо куда-то идти - и "прилечь отдохнуть", не пьяные. Чего все так доцепились до этого ? В новостях подобное показывают постоянно вроде бы. Не в центре Парижа, но лодки набитые битком , которые часто тонут. С них гроздьями свисают люди. О санитарии и нормальном образе жизни говорить там не приходится.
kalinavalera1
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