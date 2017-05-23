Додано: Вів 17 кві, 2018 15:25

rjkz написав: Долярчик написав: Пане akurt написав: Ну а теперь о ценах.

Только держитесь за что-то железное - я только вернулся из рынка.

(текст готовится) Ну а теперь о ценах.Только держитесь за что-то железное - я только вернулся из рынка.(текст готовится)

Пане Акурт! - ми вже і так готові наші українські ДОРОГІ питні йогурти лити на голову нашим політикам! (чи хто в тих цінах і якості продуктів винен?) ПанеПане Акурт! - ми вже і так готові наші українські ДОРОГІ питні йогурти лити на голову нашим політикам! (чи хто в тих цінах і якості продуктів винен?)



А купить йогуртницу, закваску и молоко не приходило в голову?

Вроде как все в свободном доступе и сделать не сложно. А купить йогуртницу, закваску и молоко не приходило в голову?Вроде как все в свободном доступе и сделать не сложно.

Так у нас и с молоком проблемы. Агрономы говорят что все наши коровы - практически 100% имеют онкологические заболевания - лимфогранулематоз. И цены учтите. А главное время. У вас наверное куча времени есть ? Конечно хорошо бы самому все выращивать и готовить. Но на практике это утомительно очень, если каждый день так жить.Рубероид не испражняется и не разговаривает. Тогда уже были беженцы из Сирии . Знаю сирийцев, которые еще до войны выехали - и они очень разные. Есть вполне нормальные. Я писал не 5, а 4-5 лет назад. Не уверен , что именно сирийцы это были. Было очень не жарко, - конец мая, но около 0 градусов, сыро, люди с грудными детьми спали на тряпье грязном прямо на тротуаре ДНЕМ. Никуда идти явно не торопились. Место странное - не могли они мимо куда-то идти - и "прилечь отдохнуть", не пьяные. Чего все так доцепились до этого ? В новостях подобное показывают постоянно вроде бы. Не в центре Парижа, но лодки набитые битком , которые часто тонут. С них гроздьями свисают люди. О санитарии и нормальном образе жизни говорить там не приходится.