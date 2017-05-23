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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 252627282930>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:04

kalinavalera1 , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.
Времени это отнимает минут 15-20.
Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:09

  Kripo написав:
  Faceless написав:Касательно времени - приготовление йогурта в йогуртнице - дело нескольких минут - смешать молоко с закваской и разлить по стаканчикам, а после окончания переставить в холодильник. Все остальное сделает йогуртница.


беее....
хлеб самому, йогурт...
обувь самому плести и туалетную бумагу резать...

Вы не заметели как подорожала соль?
Ужастно подорожала!


Хлеб мы тоже сами печем - с магазинным не сравнимо.
Времени занимает минут 5. ЗасЫпать ингредиенты в хлебопечку, остальное происходит без Вашего участия.
Туалетную бумагу, советуют, не резать самому, а старую отдавать в химчистку. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:12

  kalinavalera1 написав:
  Долярчик написав:...та чого вже там.... - можна, звичайно, і йогурти самому робити.... а також і ковбасу, і хліб пекти......а ще, як добре розігнатись, то і самому варити/прати/прасувати і т. д...... - а головне, це все "ЛЕГКО" робиться, коли втомлений, щодня вечером приходиш додому з роботи.... :mrgreen:

И все эти 120 дел делаются очень быстро, но ведь мы не только йогурты делаем и хлеб печем в жизни...у каждого море других дел. Мне к примеру еще нужно БЫСТРО научиться печь хлеб и йогурты делать.

  Kripo написав:
беее....
хлеб самому, йогурт...
обувь самому плести и туалетную бумагу резать...


Вы не заметели как подорожала соль?
Ужастно подорожала!

Соль сами выпаривать будем ? Ну и что , это быстро .... :mrgreen:


Пока Вы этот пост писали, вполне могли-бы успеть поставить йогурт и хлеб. Остальное - дело техники. В буквальном смысле.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  rjkz написав:Пока Вы этот пост писали, вполне могли-бы успеть поставить йогурт и хлеб. Остальное - дело техники. В буквальном смысле

Не понятно, почему все так не делают ? А что вы в мультю или хлебопечку ставите не тесто или подготовленные продукты ? Прямо пустую тару поставили и все само образуется ?! :shock:

Все нужно закупить, потом сырые продукты приготовить, нарезать, вымесить, смешать и тп. , кстати потом еще и отмыть кучу "техники" и кучу посуды. А главное пока вы все это 250 дел делаете - нужно внимание в них вкладывать. А у меня и так хватает о чем подумать и куда свое внимание вложить, как и у большинства людей. "Нельзя объять необъятное"....Напомню, фундаментом развития цивилизации стало разделение труда. Если назад пойдем- по пути деградации - то можно конечно все самим.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:25

а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!

  rjkz написав:kalinavalera1 , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.
Времени это отнимает минут 15-20.
Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?

...а можна, ще цифри в студію! :D... що скільки коштує і скільки грам/міліграм(кг/літрів) з того вийде, щоб ми всі тут порівняли з турецьким йогуртом у ДВА кг! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:33

  Kripo написав:беее....
хлеб самому, йогурт...

В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно.
Так что это необходимость, а не желание экономить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:34

  rjkz написав:kalinavalera1 , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.
Времени это отнимает минут 15-20.
Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?

Ставит сначала на ночь ? А потом на день ? Так это 2 суток будет в голове крутиться - нужно после работы купить правильное молоко и закваску, потом будет крутиться мысль, что нужно поставить на ночь , потом отследить правильное время и следить , когда поставить на день ? Ну а потом вымыть мультю и посуду , в которой все это готовилось и потом варилось, охлаждалось и тп. Какие -то двое суток внимания. При этом внимание же не безраздельное нужно уделать ? В это же время можно крутить в голове еще 200 дел.... таких же "важных" :mrgreen:
А турецкий вариант - купил 1 минута, съел и стаканчик выкинул. Меня другое напрягает. Состав густого йогурта. Может там загустители , как в наших ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:38

  stm написав:akurt, а можно узнать у Вас как у местного как лучше получить наличные лиры?
Варианты:
1) Купить в Украине
2) Обмен $ по прилёту
3) Просто снять с гривневой карты в банкомате
Буду благодарна за ответ :)

3 только предварительно, перед отъездом, в колцентр своего банка позвоните. Иначе могут блоконуть карту))
2 - подстраховаться
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:40

  UA написав:
  Kripo написав:беее....
хлеб самому, йогурт...

В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно.
Так что это необходимость, а не желание экономить.


Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет. Попадаются редко, выискивать приходится с трудом. Все ведь самому не переделать. У нас почти все молоко и сметана порошковые. А все коровы, я писал, болеют онкозаболеваниями. А вода у нас какая в кране ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 17 кві, 2018 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:44

  Долярчик написав:...йогуртом у ДВА кг!

харя не треснет?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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