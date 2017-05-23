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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 2627282930>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:45

  kalinavalera1 написав:
  rjkz написав:Пока Вы этот пост писали, вполне могли-бы успеть поставить йогурт и хлеб. Остальное - дело техники. В буквальном смысле

Не понятно, почему все так не делают ? А что вы в мультю или хлебопечку ставите не тесто или подготовленные продукты ? Прямо пустую тару поставили и все само образуется ?! :shock:

Все нужно закупить, потом сырые продукты приготовить, нарезать, вымесить, смешать и тп. , кстати потом еще и отмыть кучу "техники" и кучу посуды. А главное пока вы все это 250 дел делаете - нужно внимание в них вкладывать. А у меня и так хватает о чем подумать и куда свое внимание вложить, как и у большинства людей. "Нельзя объять необъятное"....Напомню, фундаментом развития цивилизации стало разделение труда. Если назад пойдем- по пути деградации - то можно конечно все самим.


Какие "поготовленные продукты?
Берете литр молока, высыпаете туда закваску, разливаете по стаканчикам, в йогуртницу наливаете воду, включаете в сеть, ставите стаканчики, накрываете крышкой. Фсе. Примерно то-же, что заварить чай. Йогуртницу можно потом и не мыть - там обычная вода была, только крышку - на ней оседает из открытых стаканчиков. После поедания йогуртов стаканчики, естественно, следует помыть. Как любую посуду.
В емкость хлебопечки засыпаются все ингредиенты ... И фсе. Дальше машина все делает сама. После извлечения хлеба, желательно форму помыть.
Разделение труда - замечательная штука.
В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:45

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...йогуртом у ДВА кг!

харя не треснет?

Его можно есть несколько дней всей семьей. Очень полезный продукт. Я сам употребляю Активию. Даже при том что там куча разных добавок и наполнителей - полезный продукт.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:48

  kalinavalera1 написав:Его можно есть несколько дней всей семьей.

жаль, не технолог и читать правду негде.
живой йогурт можно есть несколько дней?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  kalinavalera1 написав:. А вода у нас какая в кране ?

...технічна :(
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  rjkz написав:Разделение труда - замечательная штука. В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?

Ну иметь хотя бы одного чела, что бы помогал по хозяйству было бы очень не плохо. Чистильщик зубов ? Ну это лишнее.... Обувь практически не чищу, стараюсь не грязнить ее и все. Официант тоже не нужен. На фига мне такая толпа посторонних людей в доме ?
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:55

  kalinavalera1 написав:
Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет.

Кроме постсоветского пространства, йогурты везде живые.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:55

  Долярчик написав:
  rjkz написав:kalinavalera1 , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.
Времени это отнимает минут 15-20.
Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?

...а можна, ще цифри в студію! :D... що скільки коштує і скільки грам/міліграм(кг/літрів) з того вийде, щоб ми всі тут порівняли з турецьким йогуртом у ДВА кг! :mrgreen:


Извольте.
Литр (или почти литр, меня плющит от этой манеры разливать в пакеты чуть меньше литра) ультрапастеризованного молока (мы покупаем Люсдорф - такие, в синюю клеточку :lol: ) стоит порядка 20-22 грн (если бывают акции, то мы покупаем некое количество, которого хватит на бОльшее время - экономика должна быть... :lol: ). Коробочка с закваской стоит 30-40 грн, там 4 флакона с закваской. Одного флакона хватает на 1-3 литра молока. Мы не морочимся - 1л молока=1 флакон, но можно на 3. У нас знакомые берут из первой закваски 100 грамм готового йогурта и потом вместо закваски добавляют это в молоко. То есть, бактерии можно растягивать довольно долго. Мы таким не страдаем.
Итого литр йогурта порядка 30 грн. Гарантированно живого. А не бессрочные в магазине.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:56

  kalinavalera1 написав:
  UA написав:
  Kripo написав:беее....
хлеб самому, йогурт...

В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно.
Так что это необходимость, а не желание экономить.


Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет. Попадаются редко, выискивать приходится с трудом. Все ведь самому не переделать. У нас почти все молоко и сметана порошковые. А все коровы, я писал, болеют онкозаболеваниями. А вода у нас какая в кране ?

Если в кране нет воды, значит выпили жиды. Если есть вода, значит жид нассал туда. Удивительно как Вы дожили до пенсии. Радиация?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:57

  Yuri_T написав:
  kalinavalera1 написав:Его можно есть несколько дней всей семьей.

жаль, не технолог и читать правду негде.
живой йогурт можно есть несколько дней?

Уточните, пишут по-разному, якобы до месяца может быть живой - смотря в каких источника читать. Но до 5 дней - это точно живой , если не убили консервантами. Кстати и нам сообщите. Я ем -что продают. И Активию и Актимель. Срок хранения у них месяц.
А вот приготовленный из ультра пастеризованного молока - сомневаюсь что там что-то живое осталось. Хотя точно не уверен.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 17 кві, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 19:58

  UA написав:
  Kripo написав:беее....
хлеб самому, йогурт...

В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно.
Так что это необходимость, а не желание экономить.


Живой йогурт не может быть с сроком реализации больше недели. Так что импортных не найдешь - они неделю только будут растомаживаться.
Так что живой йогурт делать самим - это таки необходимость.
rjkz
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