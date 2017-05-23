kalinavalera1 написав:

rjkz написав: Пока Вы этот пост писали, вполне могли-бы успеть поставить йогурт и хлеб. Остальное - дело техники. В буквальном смысле Пока Вы этот пост писали, вполне могли-бы успеть поставить йогурт и хлеб. Остальное - дело техники. В буквальном смысле

Не понятно, почему все так не делают ? А что вы в мультю или хлебопечку ставите не тесто или подготовленные продукты ? Прямо пустую тару поставили и все само образуется ?!Все нужно закупить, потом сырые продукты приготовить, нарезать, вымесить, смешать и тп. , кстати потом еще и отмыть кучу "техники" и кучу посуды. А главное пока вы все это 250 дел делаете - нужно внимание в них вкладывать. А у меня и так хватает о чем подумать и куда свое внимание вложить, как и у большинства людей. "Нельзя объять необъятное"....Напомню, фундаментом развития цивилизации стало разделение труда. Если назад пойдем- по пути деградации - то можно конечно все самим.