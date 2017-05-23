Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав:Пока Вы этот пост писали, вполне могли-бы успеть поставить йогурт и хлеб. Остальное - дело техники. В буквальном смысле
Не понятно, почему все так не делают ? А что вы в мультю или хлебопечку ставите не тесто или подготовленные продукты ? Прямо пустую тару поставили и все само образуется ?!
Все нужно закупить, потом сырые продукты приготовить, нарезать, вымесить, смешать и тп. , кстати потом еще и отмыть кучу "техники" и кучу посуды. А главное пока вы все это 250 дел делаете - нужно внимание в них вкладывать. А у меня и так хватает о чем подумать и куда свое внимание вложить, как и у большинства людей. "Нельзя объять необъятное"....Напомню, фундаментом развития цивилизации стало разделение труда. Если назад пойдем- по пути деградации - то можно конечно все самим.
Какие "поготовленные продукты? Берете литр молока, высыпаете туда закваску, разливаете по стаканчикам, в йогуртницу наливаете воду, включаете в сеть, ставите стаканчики, накрываете крышкой. Фсе. Примерно то-же, что заварить чай. Йогуртницу можно потом и не мыть - там обычная вода была, только крышку - на ней оседает из открытых стаканчиков. После поедания йогуртов стаканчики, естественно, следует помыть. Как любую посуду. В емкость хлебопечки засыпаются все ингредиенты ... И фсе. Дальше машина все делает сама. После извлечения хлеба, желательно форму помыть. Разделение труда - замечательная штука. В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?
rjkz написав:Разделение труда - замечательная штука. В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?
Ну иметь хотя бы одного чела, что бы помогал по хозяйству было бы очень не плохо. Чистильщик зубов ? Ну это лишнее.... Обувь практически не чищу, стараюсь не грязнить ее и все. Официант тоже не нужен. На фига мне такая толпа посторонних людей в доме ?
kalinavalera1 написав: Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет.
Кроме постсоветского пространства, йогурты везде живые.
rjkz написав:kalinavalera1 , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник. Времени это отнимает минут 15-20. Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?
...а можна, ще цифри в студію! ... що скільки коштує і скільки грам/міліграм(кг/літрів) з того вийде, щоб ми всі тут порівняли з турецьким йогуртом у ДВА кг!
Извольте. Литр (или почти литр, меня плющит от этой манеры разливать в пакеты чуть меньше литра) ультрапастеризованного молока (мы покупаем Люсдорф - такие, в синюю клеточку ) стоит порядка 20-22 грн (если бывают акции, то мы покупаем некое количество, которого хватит на бОльшее время - экономика должна быть... ). Коробочка с закваской стоит 30-40 грн, там 4 флакона с закваской. Одного флакона хватает на 1-3 литра молока. Мы не морочимся - 1л молока=1 флакон, но можно на 3. У нас знакомые берут из первой закваски 100 грамм готового йогурта и потом вместо закваски добавляют это в молоко. То есть, бактерии можно растягивать довольно долго. Мы таким не страдаем. Итого литр йогурта порядка 30 грн. Гарантированно живого. А не бессрочные в магазине.
В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно. Так что это необходимость, а не желание экономить.
Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет. Попадаются редко, выискивать приходится с трудом. Все ведь самому не переделать. У нас почти все молоко и сметана порошковые. А все коровы, я писал, болеют онкозаболеваниями. А вода у нас какая в кране ?
Если в кране нет воды, значит выпили жиды. Если есть вода, значит жид нассал туда. Удивительно как Вы дожили до пенсии. Радиация?
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
kalinavalera1 написав:Его можно есть несколько дней всей семьей.
жаль, не технолог и читать правду негде. живой йогурт можно есть несколько дней?
Уточните, пишут по-разному, якобы до месяца может быть живой - смотря в каких источника читать. Но до 5 дней - это точно живой , если не убили консервантами. Кстати и нам сообщите. Я ем -что продают. И Активию и Актимель. Срок хранения у них месяц. А вот приготовленный из ультра пастеризованного молока - сомневаюсь что там что-то живое осталось. Хотя точно не уверен.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 17 кві, 2018 19:58, всього редагувалось 1 раз.