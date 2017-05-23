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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27282930>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  rjkz написав:Живой йогурт не может быть с сроком реализации больше недели. Так что импортных не найдешь - они неделю только будут растомаживаться.Так что живой йогурт делать самим - это таки необходимость

Думаете ультра пастеризовнное молоко живое ? У нас большинство молока вообще порошковое и сметана тоже. Это "живое" ? Самому корову нужно завести здоровую , доить ее.... и будет нам счастье. Траву еще специально для нее выращивать на своей лужайке.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 17 кві, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:04

  kalinavalera1 написав:
  rjkz написав:kalinavalera1 , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.
Времени это отнимает минут 15-20.
Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?

Ставит сначала на ночь ? А потом на день ? Так это 2 суток будет в голове крутиться - нужно после работы купить правильное молоко и закваску, потом будет крутиться мысль, что нужно поставить на ночь , потом отследить правильное время и следить , когда поставить на день ? Ну а потом вымыть мультю и посуду , в которой все это готовилось и потом варилось, охлаждалось и тп. Какие -то двое суток внимания. При этом внимание же не безраздельное нужно уделать ? В это же время можно крутить в голове еще 200 дел.... таких же "важных" :mrgreen:
А турецкий вариант - купил 1 минута, съел и стаканчик выкинул. Меня другое напрягает. Состав густого йогурта. Может там загустители , как в наших ?

Иван Васильевич, когда Вы говорите...
Вы молоко домой покупаете?
Так купите на литр больше. И закваску. Или в магазин за вас домработница ездит? Так поручите ей. На ночь поставили, утром переставили в холодильник (или за Вас еду в холодильник отдельный работник убирает?). Со следующего утра можете есть эти йогурты прямо из стаканчиков. Я уж не говорю, что имеете выбор заквасок, а не то, что положили/не положили в магазинный.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06

rjkz Нет домработницы. :cry: А дел много и что в голове держать хватает. Ну может вы и правы.... А закваску какую покупаете ? Каке там бактерии ? Есть бифидо-бактерии и еще классные в Актимеле. На счет ультра пастеризованного молока уверены ? Знаю что после такой обработки это молоко не закисает, а что-то с ним не то...
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 17 кві, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:07

  kalinavalera1 написав:
  UA написав:
  Kripo написав:беее....
хлеб самому, йогурт...

В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно.
Так что это необходимость, а не желание экономить.


Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет. Попадаются редко, выискивать приходится с трудом. Все ведь самому не переделать. У нас почти все молоко и сметана порошковые. А все коровы, я писал, болеют онкозаболеваниями. А вода у нас какая в кране ?


Если закваска будет радикально просрочена или не правльно хранилась, то йогурт просто не получится - бактерии просто погибнут. Так что нормальных йогуртов в торговых сетях просто не может быть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:09

  Yuri_T написав:
  kalinavalera1 написав:Его можно есть несколько дней всей семьей.

жаль, не технолог и читать правду негде.
живой йогурт можно есть несколько дней?


До недели с момента приготовления, хранение в холодильнике.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:11

  kalinavalera1 написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...йогуртом у ДВА кг!

харя не треснет?

Его можно есть несколько дней всей семьей. Очень полезный продукт. Я сам употребляю Активию. Даже при том что там куча разных добавок и наполнителей - полезный продукт.


:lol: :lol: :lol:
Меньше смотрите рекламы. Это все что угодно, но только не йогурт. Молочный продукт - правильней назвать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:12

  Долярчик написав:
  kalinavalera1 написав:. А вода у нас какая в кране ?

...технічна :(


Так не надо пить воду из крана - кто заставляет?
Пейте питьевую воду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:12

rjkz Есть много видов бактерий. Мне нравятся бифидо и в Актимеле которые. А вы какие покупаете ? И не в магазине покупаете ? Какую закваску берете?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14

  kalinavalera1 написав:
  rjkz написав:Разделение труда - замечательная штука. В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?

Ну иметь хотя бы одного чела, что бы помогал по хозяйству было бы очень не плохо. Чистильщик зубов ? Ну это лишнее.... Обувь практически не чищу, стараюсь не грязнить ее и все. Официант тоже не нужен. На фига мне такая толпа посторонних людей в доме ?


Так фигли не потратить 5-10 минут времени а приготовление гарантированно живого йогурта?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:15

  UA написав:
  kalinavalera1 написав:
Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет.

Кроме постсоветского пространства, йогурты везде живые.


Далеко не везде.
Йогурт - очень деликатный продукт, его промышленно выпускать и реализовывать не выгодно.
Короткий срок годности - будет много потерь.
rjkz
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