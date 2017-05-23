kalinavalera1 написав:

rjkz написав: kalinavalera1 , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.

Времени это отнимает минут 15-20.

Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме? , покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.Времени это отнимает минут 15-20.Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?

Ставит сначала на ночь ? А потом на день ? Так это 2 суток будет в голове крутиться - нужно после работы купить правильное молоко и закваску, потом будет крутиться мысль, что нужно поставить на ночь , потом отследить правильное время и следить , когда поставить на день ? Ну а потом вымыть мультю и посуду , в которой все это готовилось и потом варилось, охлаждалось и тп. Какие -то двое суток внимания. При этом внимание же не безраздельное нужно уделать ? В это же время можно крутить в голове еще 200 дел.... таких же "важных"А турецкий вариант - купил 1 минута, съел и стаканчик выкинул. Меня другое напрягает. Состав густого йогурта. Может там загустители , как в наших ?