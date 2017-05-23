|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:03
rjkz написав:
Живой йогурт не может быть с сроком реализации больше недели. Так что импортных не найдешь - они неделю только будут растомаживаться.Так что живой йогурт делать самим - это таки необходимость
Думаете ультра пастеризовнное молоко живое ? У нас большинство молока вообще порошковое и сметана тоже. Это "живое" ? Самому корову нужно завести здоровую , доить ее.... и будет нам счастье. Траву еще специально для нее выращивать на своей лужайке.
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Вів 17 кві, 2018 20:04, всього редагувалось 1 раз.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4190
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:04
kalinavalera1 написав: rjkz написав:kalinavalera1
, покупайте ультрапастеризованное молоко нормальных производителей и будет вам щастя. Жена ставит йогурт на ночь, потом на день в холодильник.
Времени это отнимает минут 15-20.
Или Вы настолько заняты, что и этого нет? Тогда откуда время строчить на форуме?
Ставит сначала на ночь ? А потом на день ? Так это 2 суток будет в голове крутиться - нужно после работы купить правильное молоко и закваску, потом будет крутиться мысль, что нужно поставить на ночь , потом отследить правильное время и следить , когда поставить на день ? Ну а потом вымыть мультю и посуду , в которой все это готовилось и потом варилось, охлаждалось и тп. Какие -то двое суток внимания. При этом внимание же не безраздельное нужно уделать ? В это же время можно крутить в голове еще 200 дел.... таких же "важных"
А турецкий вариант - купил 1 минута, съел и стаканчик выкинул. Меня другое напрягает. Состав густого йогурта. Может там загустители , как в наших ?
Иван Васильевич, когда Вы говорите...
Вы молоко домой покупаете?
Так купите на литр больше. И закваску. Или в магазин за вас домработница ездит? Так поручите ей. На ночь поставили, утром переставили в холодильник (или за Вас еду в холодильник отдельный работник убирает?). Со следующего утра можете есть эти йогурты прямо из стаканчиков. Я уж не говорю, что имеете выбор заквасок, а не то, что положили/не положили в магазинный.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:06
rjkz
Нет домработницы.
А дел много и что в голове держать хватает. Ну может вы и правы.... А закваску какую покупаете ? Каке там бактерии ? Есть бифидо-бактерии и еще классные в Актимеле. На счет ультра пастеризованного молока уверены ? Знаю что после такой обработки это молоко не закисает, а что-то с ним не то...
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Вів 17 кві, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4190
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:07
kalinavalera1 написав: UA написав: Kripo написав:
беее....
хлеб самому, йогурт...
В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно.
Так что это необходимость, а не желание экономить.
Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет. Попадаются редко, выискивать приходится с трудом. Все ведь самому не переделать. У нас почти все молоко и сметана порошковые. А все коровы, я писал, болеют онкозаболеваниями. А вода у нас какая в кране ?
Если закваска будет радикально просрочена или не правльно хранилась, то йогурт просто не получится - бактерии просто погибнут. Так что нормальных йогуртов в торговых сетях просто не может быть.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:09
До недели с момента приготовления
Yuri_T написав: kalinavalera1 написав:
Его можно есть несколько дней всей семьей.
жаль, не технолог и читать правду негде.
живой йогурт можно есть несколько дней?
, хранение в холодильнике.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:12
Долярчик написав: kalinavalera1 написав:
. А вода у нас какая в кране ?
...технічна
Так не надо пить воду из крана - кто заставляет?
Пейте питьевую воду.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:12
rjkz Есть много видов бактерий. Мне нравятся бифидо и в Актимеле которые. А вы какие покупаете ? И не в магазине покупаете ? Какую закваску берете?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4190
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14
kalinavalera1 написав: rjkz написав:
Разделение труда - замечательная штука. В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?
Ну иметь хотя бы одного чела, что бы помогал по хозяйству было бы очень не плохо. Чистильщик зубов ? Ну это лишнее.... Обувь практически не чищу, стараюсь не грязнить ее и все. Официант тоже не нужен. На фига мне такая толпа посторонних людей в доме ?
Так фигли не потратить 5-10 минут времени а приготовление гарантированно живого йогурта?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:15
UA написав: kalinavalera1 написав:
Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет.
Кроме постсоветского пространства, йогурты везде живые.
Далеко не везде.
Йогурт - очень деликатный продукт, его промышленно выпускать и реализовывать не выгодно.
Короткий срок годности - будет много потерь.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 7394
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 3051 раз.
- Подякували: 1415 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2173
|149402
|
|
|2806
|390723
|
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
|
|95
|16393
|
реклама
|