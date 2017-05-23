Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно. Так что это необходимость, а не желание экономить.
Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет. Попадаются редко, выискивать приходится с трудом. Все ведь самому не переделать. У нас почти все молоко и сметана порошковые. А все коровы, я писал, болеют онкозаболеваниями. А вода у нас какая в кране ?
Если закваска будет радикально просрочена или не правльно хранилась, то йогурт просто не получится - бактерии просто погибнут. Так что нормальных йогуртов в торговых сетях просто не может быть.
rjkz написав:Разделение труда - замечательная штука. В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?
Ну иметь хотя бы одного чела, что бы помогал по хозяйству было бы очень не плохо. Чистильщик зубов ? Ну это лишнее.... Обувь практически не чищу, стараюсь не грязнить ее и все. Официант тоже не нужен. На фига мне такая толпа посторонних людей в доме ?
Так фигли не потратить 5-10 минут времени а приготовление гарантированно живого йогурта?
kalinavalera1 написав: Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет.
Кроме постсоветского пространства, йогурты везде живые.
Далеко не везде. Йогурт - очень деликатный продукт, его промышленно выпускать и реализовывать не выгодно. Короткий срок годности - будет много потерь.
rjkz написав:Литр (или почти литр, меня плющит от этой манеры разливать в пакеты чуть меньше литра) ультрапастеризованного молока (мы покупаем Люсдорф - такие, в синюю клеточку ) стоит порядка 20-22 грн (если бывают акции, то мы покупаем некое количество, которого хватит на бОльшее время - экономика должна быть... ). Коробочка с закваской стоит 30-40 грн, там 4 флакона с закваской. Одного флакона хватает на 1-3 литра молока. Мы не морочимся - 1л молока=1 флакон, но можно на 3. У нас знакомые берут из первой закваски 100 грамм готового йогурта и потом вместо закваски добавляют это в молоко. То есть, бактерии можно растягивать довольно долго. Мы таким не страдаем. Итого литр йогурта порядка 30 грн. Гарантированно живого. А не бессрочные в магазине.
...дякую!- то виходить, що трошки дорожче турецького і ще й самому треба заморочуватись/робити його! -чудненько-чудовенько
kalinavalera1 написав:Его можно есть несколько дней всей семьей.
жаль, не технолог и читать правду негде. живой йогурт можно есть несколько дней?
Уточните, пишут по-разному, якобы до месяца может быть живой - смотря в каких источника читать. Но до 5 дней - это точно живой , если не убили консервантами. Кстати и нам сообщите. Я ем -что продают. И Активию и Актимель. Срок хранения у них месяц. А вот приготовленный из ультра пастеризованного молока - сомневаюсь что там что-то живое осталось. Хотя точно не уверен.
В ультрапастеризованном молоке живых бактерий нет. Зато они есть в закваске.