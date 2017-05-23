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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2728293031>
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:07

  kalinavalera1 написав:
  UA написав:
  Kripo написав:беее....
хлеб самому, йогурт...

В Украине сложно купить живой йогурт. Очень, очень редко встречался в Ашане... импортный естественно.
Так что это необходимость, а не желание экономить.


Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет. Попадаются редко, выискивать приходится с трудом. Все ведь самому не переделать. У нас почти все молоко и сметана порошковые. А все коровы, я писал, болеют онкозаболеваниями. А вода у нас какая в кране ?


Если закваска будет радикально просрочена или не правльно хранилась, то йогурт просто не получится - бактерии просто погибнут. Так что нормальных йогуртов в торговых сетях просто не может быть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:09

  Yuri_T написав:
  kalinavalera1 написав:Его можно есть несколько дней всей семьей.

жаль, не технолог и читать правду негде.
живой йогурт можно есть несколько дней?


До недели с момента приготовления, хранение в холодильнике.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:11

  kalinavalera1 написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...йогуртом у ДВА кг!

харя не треснет?

Его можно есть несколько дней всей семьей. Очень полезный продукт. Я сам употребляю Активию. Даже при том что там куча разных добавок и наполнителей - полезный продукт.


:lol: :lol: :lol:
Меньше смотрите рекламы. Это все что угодно, но только не йогурт. Молочный продукт - правильней назвать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:12

  Долярчик написав:
  kalinavalera1 написав:. А вода у нас какая в кране ?

...технічна :(


Так не надо пить воду из крана - кто заставляет?
Пейте питьевую воду.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:12

rjkz Есть много видов бактерий. Мне нравятся бифидо и в Актимеле которые. А вы какие покупаете ? И не в магазине покупаете ? Какую закваску берете?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:14

  kalinavalera1 написав:
  rjkz написав:Разделение труда - замечательная штука. В какое время к Вам приходит повар для приготовления завтрака? А во сколько официант, чтобы подать его? Парикмахер? Чистильщик обуви? Зубов? Горничная? Водитель к которому часу подает авто?

Ну иметь хотя бы одного чела, что бы помогал по хозяйству было бы очень не плохо. Чистильщик зубов ? Ну это лишнее.... Обувь практически не чищу, стараюсь не грязнить ее и все. Официант тоже не нужен. На фига мне такая толпа посторонних людей в доме ?


Так фигли не потратить 5-10 минут времени а приготовление гарантированно живого йогурта?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:15

  UA написав:
  kalinavalera1 написав:
Нам пишут, что в Турции не так. там якобы живые йогурты и густые. Я сам не знаю. А что касается живых , так у нас все овощи фрукты "пластмассовые" , практически живых натуральных продуктов нет.

Кроме постсоветского пространства, йогурты везде живые.


Далеко не везде.
Йогурт - очень деликатный продукт, его промышленно выпускать и реализовывать не выгодно.
Короткий срок годности - будет много потерь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  rjkz написав:Литр (или почти литр, меня плющит от этой манеры разливать в пакеты чуть меньше литра) ультрапастеризованного молока (мы покупаем Люсдорф - такие, в синюю клеточку ) стоит порядка 20-22 грн (если бывают акции, то мы покупаем некое количество, которого хватит на бОльшее время - экономика должна быть... ). Коробочка с закваской стоит 30-40 грн, там 4 флакона с закваской. Одного флакона хватает на 1-3 литра молока. Мы не морочимся - 1л молока=1 флакон, но можно на 3. У нас знакомые берут из первой закваски 100 грамм готового йогурта и потом вместо закваски добавляют это в молоко. То есть, бактерии можно растягивать довольно долго. Мы таким не страдаем.
Итого литр йогурта порядка 30 грн. Гарантированно живого. А не бессрочные в магазине.

...дякую!- то виходить, що трошки дорожче турецького і ще й самому треба заморочуватись/робити його! -чудненько-чудовенько :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:20

  kalinavalera1 написав:
  Yuri_T написав:
  kalinavalera1 написав:Его можно есть несколько дней всей семьей.

жаль, не технолог и читать правду негде.
живой йогурт можно есть несколько дней?

Уточните, пишут по-разному, якобы до месяца может быть живой - смотря в каких источника читать. Но до 5 дней - это точно живой , если не убили консервантами. Кстати и нам сообщите. Я ем -что продают. И Активию и Актимель. Срок хранения у них месяц.
А вот приготовленный из ультра пастеризованного молока - сомневаюсь что там что-то живое осталось. Хотя точно не уверен.

В ультрапастеризованном молоке живых бактерий нет. Зато они есть в закваске. :)

В
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:20

  kalinavalera1 написав:rjkz Есть много видов бактерий. Мне нравятся бифидо и в Актимеле которые. А вы какие покупаете ? И не в магазине покупаете ? Какую закваску берете?

https://www.iprovit-shop.com.ua/
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Многие коммерсанты заказывают у них под своей ТМ.
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