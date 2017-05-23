rjkz написав:

Литр (или почти литр, меня плющит от этой манеры разливать в пакеты чуть меньше литра) ультрапастеризованного молока (мы покупаем Люсдорф - такие, в синюю клеточку ) стоит порядка 20-22 грн (если бывают акции, то мы покупаем некое количество, которого хватит на бОльшее время - экономика должна быть... ). Коробочка с закваской стоит 30-40 грн, там 4 флакона с закваской. Одного флакона хватает на 1-3 литра молока. Мы не морочимся - 1л молока=1 флакон, но можно на 3. У нас знакомые берут из первой закваски 100 грамм готового йогурта и потом вместо закваски добавляют это в молоко. То есть, бактерии можно растягивать довольно долго. Мы таким не страдаем.Итого литр йогурта порядка 30 грн. Гарантированно живого. А не бессрочные в магазине.