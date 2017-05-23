Додано: Вів 17 кві, 2018 20:36

Роми в Києві грабують людей за відпрацьованою схемою з використанням дітей.А на їхнє проживання на центральному залізничному вокзалі поліція не звертає уваги. З такою заявою на своїй сторінці в Facebook виступив журналіст Богдан Буткевич."А зараз буде дуже злобний пост. Злобний з приводу ромів. Які просто-таки заполонили Київ останні кілька тижнів. Й абсолютної бездіяльності поліції. Отже, що ми маємо, якщо без емоцій? Щонайменше кілька сотень (а я думаю, не менше тисячі) представників цієї екзотичної народності раптом приїхали до столиці. Скоріш за все - традиційно із Закарпаття. Й розпочали з того, що повністю окупували центральний залізничний вокзал", - написав Буткевич.Він підкреслив, що те, що відбувається важко описати культурними словами. Адже на вокзалі влаштували табір кілька сотень ромів, які нахабно поводяться, грабують людей і сплять в залах очікування."Про такі дрібниці як сморід, антисанітарія, шок для тих, хто приїздить до столиці України, я навіть казати не буду. Якщо що був на вокзалі в суботу ввечері. Споглядав це все протягом щонайменше години. Жодного поліцейського не побачив. Жодного. Відповідаю за свої слова. Ситуація не змінилася жодним чином й до даного моменту", - підкреслив журналіст.Він уточнив, що роми знаходяться не тільки на вокзалі, роз'їжджаючи звідти "на промисел в усі точки Києва"."Буквально й тільки за сьогодні бачив величезні ватаги на Хрещатику, на Дарницькій площі, на метро "Університет", на Севастопольській площі. Це тільки те, що я власними очима споглядав. Щодо їх дій тактики - вона вкрай проста. Працюють групками по 5-6 осіб через кожні 150-200 метрів. Кишенькові крадіжки, шахрайство, дрібний гоп-стоп, жебрацтво - весь традиційний набір. Єдине, що дивує цього разу, так це те, що дуже багато малих дітей. Зазвичай приїздять молоді чоловіки та жінки середнього віку. Але наразі споглядав особисто дуже багато, повторюся, дітлахів. Які прекрасно взаємодіють з дорослими", - підкреслив він.Буткевич додав, що на вокзалі вони починають дуже активно "грати" у ескалаторів, де люди їдуть з сумками в "резиночки". Після цього, врізаються в пасажирів і або самі витягують з кишень, або провокують тисняву / конфлікт."Де вже працюють дорослі. Власне, нічого супернового, та все ж. Знаю вже кілька знайомих, які були пограбовані. До поліції не зверталися, бо сенсу в таких випадках - нуль. Що, хтось цілий табір арештує? Шановний пане Зорян Шкіряк (Зорян Шкиряк). Звичайно, не факт, що такій серйозній й заклопотаній важливими державними справами людині як ви, варто звертати свою увагу на, за вашими ж словами, людину, що "несе нісенітниці". Але, може, наша чудова Національна поліція України нарешті якось зверне увагу на сабж? Бо ж, здається, якось цей кримінальний хаос не дуже вписується в гарну картинку повного спокою та порядку на вулицях столиці", - звернувся Буткевич.Він також уточнив, що не має упереджень щодо ромів."Проблема в тому, що ця народність зробила частиною свого культурного коду асоціальний й, багато в чому, відверто кримінальний спосіб життя. Який весь Київ в черговий раз споглядає останні тижні. Вже уявляю відповідь з боку поліції. Мовляв, нема звернень громадян - немає підстав для дій. "Нет тела - нет дела" (с) Ок, вважайте цей пост зверненням. Треба - завтра ще в ефірі про це розкажу, не питання", - резюмував він.У Києві в Солом'янському районі роми намагалися пограбувати місцеву жительку.Про це постраждала Ганна Орлова написала на сторінці групи Los Solomas в Facebook."Одна з убогих (цигани), дивлячись мені в очі, засовує руку в сумку, при цьому попередньо її відкривши, влаштувалися вони як воші на голові, дуже зручно. Працювати не хочемо, зате людей грабуємо!" - зазначила вона.За словами Анни, поліція нічого з ними зробити не може.Їздять на тролейбусі №3, виходять біля вокзалу, і поки ти переходиш дорогу, вони ззаду риються в твоїх кишенях або сумці, коли ловиш їх, вони швидко змотуються, вдаючи, що ні до чого зовсім. І їх на соломі і біля вокзалу тьма тьмуща ", - додала киянка.Вона стверджує, що поліція їх забирає і через годину відпускає під приводом, що у них немає паспорта, а "отже вони не існують".Користувачів в мережі розгнівав даний інцидент."Скільки тут люди писали, немає на них управи, спасибі тим, хто на тому тижні їх добре отшманав, і це люди, а не поліція", - зазначила Тетяна Борт."Зіткнулася з ними, коли сідала в 401 маршрутку. Дві дівки і хлопець полізли до мене в сумку. Вчасно помітила і нагримала на них", - додала Жанна Стефанська.