Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав:Живой йогурт не может быть с сроком реализации больше недели. Так что импортных не найдешь - они неделю только будут растомаживаться.Так что живой йогурт делать самим - это таки необходимость
Думаете ультра пастеризовнное молоко живое ? У нас большинство молока вообще порошковое и сметана тоже. Это "живое" ? Самому корову нужно завести здоровую , доить ее.... и будет нам счастье. Траву еще специально для нее выращивать на своей лужайке.
уже ответил. Продаются закваски, которые делают молочные продукты "живыми" причем разные, с разными свойствами. Можете делать различные по составу бактерий йогурты, кефир, творог и пр.
kalinavalera1 написав:rjkz Нет домработницы. А дел много и что в голове держать хватает. Ну может вы и правы.... А закваску какую покупаете ? Каке там бактерии ? Есть бифидо-бактерии и еще классные в Актимеле. На счет ультра пастеризованного молока уверены ? Знаю что после такой обработки это молоко не закисает, а что-то с ним не то...
В актимеле если и есть бактерии, то уже мертвые. Или их там ничтожно мало, ибо при нормальной концентрации этот "йогурт" надо будет выбросить через неделю от даты производства. И хранить в жестко контролируемых условиях, а не на полке магазина с примерно прохладной температурой. Закваску Vivo покупаем, только для начала купите разные - попробуйте какие Вам подойдут. Некоторые ну очень на любителя. Или просто закваску "йогурт" купите. Мы Симбилакт покупаем.
Роми в Києві грабують людей за відпрацьованою схемою з використанням дітей.
А на їхнє проживання на центральному залізничному вокзалі поліція не звертає уваги. З такою заявою на своїй сторінці в Facebook виступив журналіст Богдан Буткевич.
"А зараз буде дуже злобний пост. Злобний з приводу ромів. Які просто-таки заполонили Київ останні кілька тижнів. Й абсолютної бездіяльності поліції. Отже, що ми маємо, якщо без емоцій? Щонайменше кілька сотень (а я думаю, не менше тисячі) представників цієї екзотичної народності раптом приїхали до столиці. Скоріш за все - традиційно із Закарпаття. Й розпочали з того, що повністю окупували центральний залізничний вокзал", - написав Буткевич. Він підкреслив, що те, що відбувається важко описати культурними словами. Адже на вокзалі влаштували табір кілька сотень ромів, які нахабно поводяться, грабують людей і сплять в залах очікування. "Про такі дрібниці як сморід, антисанітарія, шок для тих, хто приїздить до столиці України, я навіть казати не буду. Якщо що був на вокзалі в суботу ввечері. Споглядав це все протягом щонайменше години. Жодного поліцейського не побачив. Жодного. Відповідаю за свої слова. Ситуація не змінилася жодним чином й до даного моменту", - підкреслив журналіст.
Він уточнив, що роми знаходяться не тільки на вокзалі, роз'їжджаючи звідти "на промисел в усі точки Києва".
"Буквально й тільки за сьогодні бачив величезні ватаги на Хрещатику, на Дарницькій площі, на метро "Університет", на Севастопольській площі. Це тільки те, що я власними очима споглядав. Щодо їх дій тактики - вона вкрай проста. Працюють групками по 5-6 осіб через кожні 150-200 метрів. Кишенькові крадіжки, шахрайство, дрібний гоп-стоп, жебрацтво - весь традиційний набір. Єдине, що дивує цього разу, так це те, що дуже багато малих дітей. Зазвичай приїздять молоді чоловіки та жінки середнього віку. Але наразі споглядав особисто дуже багато, повторюся, дітлахів. Які прекрасно взаємодіють з дорослими", - підкреслив він. Буткевич додав, що на вокзалі вони починають дуже активно "грати" у ескалаторів, де люди їдуть з сумками в "резиночки". Після цього, врізаються в пасажирів і або самі витягують з кишень, або провокують тисняву / конфлікт. "Де вже працюють дорослі. Власне, нічого супернового, та все ж. Знаю вже кілька знайомих, які були пограбовані. До поліції не зверталися, бо сенсу в таких випадках - нуль. Що, хтось цілий табір арештує? Шановний пане Зорян Шкіряк (Зорян Шкиряк). Звичайно, не факт, що такій серйозній й заклопотаній важливими державними справами людині як ви, варто звертати свою увагу на, за вашими ж словами, людину, що "несе нісенітниці". Але, може, наша чудова Національна поліція України нарешті якось зверне увагу на сабж? Бо ж, здається, якось цей кримінальний хаос не дуже вписується в гарну картинку повного спокою та порядку на вулицях столиці", - звернувся Буткевич.
Він також уточнив, що не має упереджень щодо ромів. "Проблема в тому, що ця народність зробила частиною свого культурного коду асоціальний й, багато в чому, відверто кримінальний спосіб життя. Який весь Київ в черговий раз споглядає останні тижні. Вже уявляю відповідь з боку поліції. Мовляв, нема звернень громадян - немає підстав для дій. "Нет тела - нет дела" (с) Ок, вважайте цей пост зверненням. Треба - завтра ще в ефірі про це розкажу, не питання", - резюмував він. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -kievi.htm
У Києві в Солом'янському районі роми намагалися пограбувати місцеву жительку.
Про це постраждала Ганна Орлова написала на сторінці групи Los Solomas в Facebook.
"Одна з убогих (цигани), дивлячись мені в очі, засовує руку в сумку, при цьому попередньо її відкривши, влаштувалися вони як воші на голові, дуже зручно. Працювати не хочемо, зате людей грабуємо!" - зазначила вона. За словами Анни, поліція нічого з ними зробити не може.
Їздять на тролейбусі №3, виходять біля вокзалу, і поки ти переходиш дорогу, вони ззаду риються в твоїх кишенях або сумці, коли ловиш їх, вони швидко змотуються, вдаючи, що ні до чого зовсім. І їх на соломі і біля вокзалу тьма тьмуща ", - додала киянка.
Вона стверджує, що поліція їх забирає і через годину відпускає під приводом, що у них немає паспорта, а "отже вони не існують".
Користувачів в мережі розгнівав даний інцидент.
"Скільки тут люди писали, немає на них управи, спасибі тим, хто на тому тижні їх добре отшманав, і це люди, а не поліція", - зазначила Тетяна Борт.
"Зіткнулася з ними, коли сідала в 401 маршрутку. Дві дівки і хлопець полізли до мене в сумку. Вчасно помітила і нагримала на них", - додала Жанна Стефанська.
Роми в Києві грабують людей за відпрацьованою схемою з використанням дітей.
А на їхнє проживання на центральному залізничному вокзалі поліція не звертає уваги. З такою заявою на своїй сторінці в Facebook виступив журналіст Богдан Буткевич.
"А зараз буде дуже злобний пост. Злобний з приводу ромів. Які просто-таки заполонили Київ останні кілька тижнів. Й абсолютної бездіяльності поліції. Отже, що ми маємо, якщо без емоцій? Щонайменше кілька сотень (а я думаю, не менше тисячі) представників цієї екзотичної народності раптом приїхали до столиці. Скоріш за все - традиційно із Закарпаття. Й розпочали з того, що повністю окупували центральний залізничний вокзал", - написав Буткевич. Він підкреслив, що те, що відбувається важко описати культурними словами. Адже на вокзалі влаштували табір кілька сотень ромів, які нахабно поводяться, грабують людей і сплять в залах очікування. "Про такі дрібниці як сморід, антисанітарія, шок для тих, хто приїздить до столиці України, я навіть казати не буду. Якщо що був на вокзалі в суботу ввечері. Споглядав це все протягом щонайменше години. Жодного поліцейського не побачив. Жодного. Відповідаю за свої слова. Ситуація не змінилася жодним чином й до даного моменту", - підкреслив журналіст.
Він уточнив, що роми знаходяться не тільки на вокзалі, роз'їжджаючи звідти "на промисел в усі точки Києва".
"Буквально й тільки за сьогодні бачив величезні ватаги на Хрещатику, на Дарницькій площі, на метро "Університет", на Севастопольській площі. Це тільки те, що я власними очима споглядав. Щодо їх дій тактики - вона вкрай проста. Працюють групками по 5-6 осіб через кожні 150-200 метрів. Кишенькові крадіжки, шахрайство, дрібний гоп-стоп, жебрацтво - весь традиційний набір. Єдине, що дивує цього разу, так це те, що дуже багато малих дітей. Зазвичай приїздять молоді чоловіки та жінки середнього віку. Але наразі споглядав особисто дуже багато, повторюся, дітлахів. Які прекрасно взаємодіють з дорослими", - підкреслив він. Буткевич додав, що на вокзалі вони починають дуже активно "грати" у ескалаторів, де люди їдуть з сумками в "резиночки". Після цього, врізаються в пасажирів і або самі витягують з кишень, або провокують тисняву / конфлікт. "Де вже працюють дорослі. Власне, нічого супернового, та все ж. Знаю вже кілька знайомих, які були пограбовані. До поліції не зверталися, бо сенсу в таких випадках - нуль. Що, хтось цілий табір арештує? Шановний пане Зорян Шкіряк (Зорян Шкиряк). Звичайно, не факт, що такій серйозній й заклопотаній важливими державними справами людині як ви, варто звертати свою увагу на, за вашими ж словами, людину, що "несе нісенітниці". Але, може, наша чудова Національна поліція України нарешті якось зверне увагу на сабж? Бо ж, здається, якось цей кримінальний хаос не дуже вписується в гарну картинку повного спокою та порядку на вулицях столиці", - звернувся Буткевич.
Він також уточнив, що не має упереджень щодо ромів. "Проблема в тому, що ця народність зробила частиною свого культурного коду асоціальний й, багато в чому, відверто кримінальний спосіб життя. Який весь Київ в черговий раз споглядає останні тижні. Вже уявляю відповідь з боку поліції. Мовляв, нема звернень громадян - немає підстав для дій. "Нет тела - нет дела" (с) Ок, вважайте цей пост зверненням. Треба - завтра ще в ефірі про це розкажу, не питання", - резюмував він. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -kievi.htm
У Києві в Солом'янському районі роми намагалися пограбувати місцеву жительку.
Про це постраждала Ганна Орлова написала на сторінці групи Los Solomas в Facebook.
"Одна з убогих (цигани), дивлячись мені в очі, засовує руку в сумку, при цьому попередньо її відкривши, влаштувалися вони як воші на голові, дуже зручно. Працювати не хочемо, зате людей грабуємо!" - зазначила вона. За словами Анни, поліція нічого з ними зробити не може.
Їздять на тролейбусі №3, виходять біля вокзалу, і поки ти переходиш дорогу, вони ззаду риються в твоїх кишенях або сумці, коли ловиш їх, вони швидко змотуються, вдаючи, що ні до чого зовсім. І їх на соломі і біля вокзалу тьма тьмуща ", - додала киянка.
Вона стверджує, що поліція їх забирає і через годину відпускає під приводом, що у них немає паспорта, а "отже вони не існують".
Користувачів в мережі розгнівав даний інцидент.
"Скільки тут люди писали, немає на них управи, спасибі тим, хто на тому тижні їх добре отшманав, і це люди, а не поліція", - зазначила Тетяна Борт.
"Зіткнулася з ними, коли сідала в 401 маршрутку. Дві дівки і хлопець полізли до мене в сумку. Вчасно помітила і нагримала на них", - додала Жанна Стефанська.
jump Одним из первых договоров Порошенко - был о приеме в Украине цыган бродящих в ЕС. Так что вряд ли он или кто-то станет с этим как-то бороться. Жить же им нужно ? Они ж с голоду умрут , если воровать не станут. До него лично ромы не доберутся. Касательно антисанитарии - на фоне отсутствия вакцин - и доктора "смерть", это полный капец. Я в конце февраля сам переболел корью. Чуть "хвост не нагладил". Хотя стараюсь очень аккуратно жить.
Вот что возмущает, что недовольство специфическими национальными "культурными кодами" - выкручивают в нацизм и межнациональную рознь. Помилуйте , никто ж не намерен преследовать ромов или тем более их уничтожать. Но соблюдать культурный код страны , в которую они явились - они обязаны. Учитывая что наша полиция не борется даже с отдельными случаями краж , то удивляться тут нечему.
Эко как ветка разогналась... Классно... Мне некогда читать - делами важными занят...
stm написав:akurt, а можно узнать у Вас как у местного как лучше получить наличные лиры? Варианты: 1) Купить в Украине 2) Обмен $ по прилёту 3) Просто снять с гривневой карты в банкомате Буду благодарна за ответ
Менять в обменке. Только не в аэропорту и не на первом попавшемся углу. Хотя, если сумма малая - например, 100 долларов, то можно и на первом попавшемся...
Конечно, надо знать места. Я знаю... В Анталии самое лучшее - напротив Башни с часами старого города Калечии чуть дальше в сторону Марк Анталии - тусовка для туристов и как не удивительно - самые правильные курсы валют.
По поводу молока и йогуртов: - я не пью в Украине НИКАКОЕ молоко - у меня сразу жутко пучит живот. Я не покупаю в Украине молоко на рынке - после того, как узнал, что корова, от которой я брал всегда молоко, оказалась больна туберкулезом. - я с опаской начал пить молоко в Турции - жирность 3,1 процента - стоит оно в пачке в 1 литр - 2,5 лиры или 15-17 гривен. Нормально, не пучит и невероятно вкусное, похоже на наше топленое. - я с отвращением покупаю иногда в Украине эти красивые мензурки с яркими этикетками - мензурки в 290 граммов и ценой примерно по 17 гривен. НИГДЕ В МИРЕ ТАКОГО ФУФЛА НЕ ПРОИЗВОДЯТ. "Йогурт питний" - почитайте этикетку. Фактически Вы покупаете красивую пластиковую бутылку, ибо то, что внутри - НЕ ЙОГУРТ. Это - благородно. Производитель купит жене еще одно ожерелье с бриллиантами. - моя жена тоже сама делала иногда йогурт дома во Львове. Согласитесь, это средние века. Хотя и хорошо. Во всем мире йогурт продается в ведерках в 1,5 -2 кг. Вот Турция - как весь мир. Я утром ем такой густой йогурт с вареньем из вишни или клубники - не голоден до часу дня. Это про качество.
Сегодня - завтра и до субботы - очень важные дни.
По поводу зарплаты зам. директора отеля - так типа мало - 1 000 долларов в месяц. Но вот Вам мало - и не работайте. По секрету скажу: Вас и не возьмут (не обижайтесь). интересный факт, в прошлом году по окончании сезона были уволены ВСЕ ВСЕ ВСЕ сотрудники абсолютно нового по последним проектам построенного отеля - там даже есть кусок "Мальдивы" - а вот этого не уволили, вызвали поговорили, и спросили, "А тебя кто на эту должность устроил?" А никто, сам прошел отбор. - Ну ладно, работай...
Я был один раз в том отеле, при входе этого человека (со мною и моей женой) все кланялись в пояс и лебезили. И мне и жене... Так-то вот...
А тот человек так и получает, и чувствует себя отлично! Вы заработали 1 000 долларов - 27 000 гривен - и у вас их ОТНЯЛИ на фальшивые йогурты. И на помидоры за 76 гривен кг. которые к помидорам не имеют отношения. А я так и написал: на 4 000 лир живет семья из 4-х человек и НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЕТ. Не слышал среди тех, с кем общаюсь, о зарплате более 5 000 лир в месяц. Не с теми дружу, наверное...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.