Додано: Вів 17 кві, 2018 22:56

rjkz написав: Долярчик написав: rjkz написав: Блин, мне каждый раз йогурт есть в Турцию летать? Блин, мне каждый раз йогурт есть в Турцию летать?

....можна простішше! - он, пан Акурт, там квартиру купив!.... щоб не літати кожен раз за йогуртом... ....можна простішше! - он, пан Акурт, там квартиру купив!.... щоб не літати кожен раз за йогуртом...



Ну так и я тут по вопросу невиги за рубежом. Только Турция мне совсем не интересна.

К сожалению, пока по существу темы никто особо ничего не пишет. Ну так и я тут по вопросу невиги за рубежом. Только Турция мне совсем не интересна.К сожалению, пока

Хі-хі-хі...До речі, питав у турків та наших українок, що тут мешкають: із молока магазинного (а іншого і не буває) можна робити сир. Получається.На ринку молоком не торгують.Можна знайти домашнюю курку та домашні яйця.А що це мені сьогодні по Скайпу розповідають, що сало вже в Дніпрі по 220 гривень та зельць із волоссям від хвостика по 120?Чи правда?Цитата: "...по существу темы никто особо ничего не пишет."Дав завдання дочці кума - вона мешкає у Чорногорї - написати всю правду.Ось, що прислала прямо із Чорногорії...Цитата:"Добрый день! По недвиге: разбег цен большой, от 30 тыс евро и больше, смотря что и где. На днях буквально видела в фейсбуке объявлениеЯ могу прислать пару сайтов с недвижимостью. Имея недвижимостьможно получить ВНЖ. Местные зарплатыстрана живет от сезона к сезону))За аренду квартиры: от 250 до 600 евро в среднем ежемесячно,, доПродукты:1 кг рыбы 4-6 евро, 1 кг свинины 4-6 евро, телятины 8-12 евро, десяток яиц - 1-1,5 евро, литр молока - 70 центов, бутылка вина 4-5 евро, банка пива 70 центов...Страна очень красивая, очень напоминает Крым, летом народу тьма, с сентября по май - отлично. Коррупция процветает, качество сервиса среднее, кормят хорошо, люди приветливые,физические и юридические лица, являющиеся собственниками жилья в Черногории, ежегодно должны платить налог на имущество. Ежегодный налог на недвижимость в Черногории составляет 0,08-0,8% от кадастровой стоимости объекта. Чем больше площадь дома или квартиры, тем выше налог. Например,І далі:"Черногория пользуется европейской моделью коммунальных платежей: деньги платятся за то количество ресурсов, которое было реально израсходовано, а не за абстрактное усреднение.Абонентская плата за телефон – 5 евро в месяц. Также в зависимости от показания счетчика оплачиваются ежемесячно: свет – около 6 центов за один кВт/ч в период с 23:00 до 7:00 утра и около 8 центов в остальное время дня;Счета на оплату коммунальных услуг, как и в Украине, опускаются в почтовый ящик."