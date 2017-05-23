А насчёт апельсинов- так действительно турецкие несладкие, ну и вдвое дешевле испанских. Это если цены в Украине сравнивать.
Кстати, если бы нашёлся на ветке специалист по Испании - верю, что он смог бы что-нибудь противопоставить турецкому раю.
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Додано: Вів 17 кві, 2018 21:53
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А насчёт апельсинов- так действительно турецкие несладкие, ну и вдвое дешевле испанских. Это если цены в Украине сравнивать.
Кстати, если бы нашёлся на ветке специалист по Испании - верю, что он смог бы что-нибудь противопоставить турецкому раю.
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:54
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...хотів я теж фото "львівських" огірків зробити по дорозі додому, так в нас ті ціни, якісь, як "приховані", на якихось "невзрачних" клаптиках картону пишуть......- не став я "клацати", а просто запам"ятав: "40грн/кг!"(на базарі)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:12
Блин, мне каждый раз йогурт есть в Турцию летать?
У меня в подъезде есть 2 соседа. Вот они не заморачиваются - один только пиво с сигаретами покупает, другой водку и батон. Каждому свое. Я могу и позаморачиваться - почему нет? Вообще не люблю питаться вне дома, а уж то что сам или жена готовим - "все должно быть - шарман, черт подери!" (Большая перемена).
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:15
В сетевых супермаркетах есть. мы отовариваемся в Метро, Новусе и ашане. Там есть. В молочных отделах.
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:16
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:41
дуже перепрошую, але хочеться пожартувати!))
....можна простішше! - он, пан Акурт, там квартиру купив!.... щоб не літати кожен раз за йогуртом...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:54
Ну так и я тут по вопросу невиги за рубежом. Только Турция мне совсем не интересна.
К сожалению, пока по существу темы никто особо ничего не пишет.
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:56
Хі-хі-хі...
До речі, питав у турків та наших українок, що тут мешкають: із молока магазинного (а іншого і не буває) можна робити сир. Получається.
На ринку молоком не торгують.
Можна знайти домашнюю курку та домашні яйця.
А що це мені сьогодні по Скайпу розповідають, що сало вже в Дніпрі по 220 гривень та зельць із волоссям від хвостика по 120?
Чи правда?
Цитата: "...по существу темы никто особо ничего не пишет."
Дав завдання дочці кума - вона мешкає у Чорногорї - написати всю правду.
Ось, що прислала прямо із Чорногорії...
Цитата:
"Добрый день! По недвиге: разбег цен большой, от 30 тыс евро и больше, смотря что и где. На днях буквально видела в фейсбуке объявление 28 квадратов, с видом на море, с мебелью 49 тыс евро. Я могу прислать пару сайтов с недвижимостью. Имея недвижимость определенной квадратуры можно получить ВНЖ. Местные зарплаты средние около 500 евро, страна живет от сезона к сезону))
За аренду квартиры: от 250 до 600 евро в среднем ежемесячно, около 100 евро коммунальные летом, до 300 евро - зимой, если не печка на дровах))
Продукты:
1 кг рыбы 4-6 евро, 1 кг свинины 4-6 евро, телятины 8-12 евро, десяток яиц - 1-1,5 евро, литр молока - 70 центов, бутылка вина 4-5 евро, банка пива 70 центов...
Страна очень красивая, очень напоминает Крым, летом народу тьма, с сентября по май - отлично. Коррупция процветает, качество сервиса среднее, кормят хорошо, люди приветливые, бизнес иностранцам вести сложно."
Їдемо?
"Все физические и юридические лица, являющиеся собственниками жилья в Черногории, ежегодно должны платить налог на имущество. Ежегодный налог на недвижимость в Черногории составляет 0,08-0,8% от кадастровой стоимости объекта. Чем больше площадь дома или квартиры, тем выше налог. Например, налог на квартиру площадью 80 кв. м составит 200 евро в год."
Їдемо?
І далі:
"Черногория пользуется европейской моделью коммунальных платежей: деньги платятся за то количество ресурсов, которое было реально израсходовано, а не за абстрактное усреднение. За вывоз мусора взимается пошлина – около 8-12 евро в месяц.
Абонентская плата за телефон – 5 евро в месяц. Также в зависимости от показания счетчика оплачиваются ежемесячно: свет – около 6 центов за один кВт/ч в период с 23:00 до 7:00 утра и около 8 центов в остальное время дня; вода – 54 цента за один кубометр. Счета на оплату коммунальных услуг, как и в Украине, опускаются в почтовый ящик."
Їдемо?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 кві, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Додано: Вів 17 кві, 2018 23:09
Украинские цены идут в Европу семимильными шагами и качество за ними не всегда успевает. (перефраз известного анекдота про Брежнева).
На самом деле, я уже на других ветках не раз писал, украинские цены на продукты питания как минимум того-же порядка, что и в США. На некоторые ниже (буряк, лук, морковь), на некоторые намного выше (авокадо, ягоды, орехи). На молоко цены одинаковые, только в США за те-же деньги молоко 4%, а не 3,2. И не встречал как-то в торговых сетях продуктов, которые есть просто опасно. У нас надо знать что покупать и какого производителя. И контролировать сроки реализации. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМНИТЬ, что для таких сетей как атб и ашан многие даже весьма неплохие производители делают продукцию по удешевленной рецептуре. Так, знакомая работала на фирме, которая производила и поставляла продукцию в ашан. По выражению манагера ашана "нам все равно, что там у вас внутри, главное - цена должна быть не выше такой-то".
Додано: Вів 17 кві, 2018 23:12
Это правда.
Лет 5 назад разговаривал с парнем, работал на Керченском рыбоперерабатывающем заводе. Так он сказал, что там работает 2 (две) линии по изготовлению консервов.
Одна работает на АТБ, там отбросы рыбы и некондиция. Даже томатный соус для бычков "не тот".
P.S. В Черногорию едем?
Налог не квартиру всего 200 евро. А мусор вывезти - всего ничего... 8-12 евро в месяц... но тоже в евро...
Цитата:
"На побережье Черногории ни в один населенный пункт газ не проведен. Однако можно купить газовую печь и баллон, что будет намного дешевле электропечи. Цены на газовые печи – от 10 до 300 евро. Заправленный газом баллон стоит 60 евро. Обмен пустого баллона на заправленный стоит 12 евро. А одного баллона в среднем хватает на 3 месяца ( семья из четырех человек)."
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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