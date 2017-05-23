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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  rjkz написав:в йогуртницу наливаете воду,


Для чого? :shock:
Що у Вас за йогуртниця така? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:33

Молоко занадто жирне і занадто біле.
Йогуртниця на те не розрахована...
Можна гарантію втратити...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 17 кві, 2018 23:33, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:33

  akurt написав:Это правда.
Лет 5 назад разговаривал с парнем, работал на Керченском рыбоперерабатывающем заводе. Так он сказал, что там работает 2 (две) линии по изготовлению консервов.
Одна работает на АТБ, там отбросы рыбы и некондиция. Даже томатный соус для бычков "не тот".

P.S. В Черногорию едем?
Налог не квартиру всего 200 евро. А мусор вывезти - всего ничего... 8-12 евро в месяц... но тоже в евро...

Цитата:
"На побережье Черногории ни в один населенный пункт газ не проведен. Однако можно купить газовую печь и баллон, что будет намного дешевле электропечи. Цены на газовые печи – от 10 до 300 евро. Заправленный газом баллон стоит 60 евро. Обмен пустого баллона на заправленный стоит 12 евро. А одного баллона в среднем хватает на 3 месяца ( семья из четырех человек)."


Нет, в Черногорию не едем.
Я уже ранее на этой ветке писал свои соображения, касательно вероятности глобального конфликта. Я вполне считаю вероятным разрастание ближневосточных войн на территорию Европы. Поэтому интересуюсь не столь теплыми и близкими краями, отдавая предпочтение далеким и более защищенным. :wink: К тому-же на мне ответственность за будущее моих пока маленьких детей. Меня интересует перспектива получения образования, которое открывает для человека весь мир. А не наше, "летящее стремительным домкратом". В Черногории нет ни Стенфорда и Принстона ни Массачусетса :) .
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:39

  V2 написав:
  rjkz написав:в йогуртницу наливаете воду,


Для чого? :shock:
Що у Вас за йогуртниця така? :roll:


Йогуртница самая незатейливая, но йогурт делает замечательный.
Вода наливается в йогуртницу, в воду ставятся стаканчики и накрывается все это крышкой. Такая получается "водяная баня".
Потом стаканчики извлекаются, каждый закрывается своей крышечкой и отправляется на сутки в холодильник. Вода из йогуртницы выливается, йогуртницу можно и не мыть, а вот крышку от йогуртницы очень желательно.
Мои знакомые, когда-то по бедности просто ставили кружку с молоком и закваской на радиаторную батарею на ночь и тоже что-то там получалось. Фактически, технология напоминает производство творога в домашних условиях.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 23:54

  rjkz написав:Меня интересует перспектива получения образования, которое открывает для человека весь мир. А не наше, "летящее стремительным домкратом".

Ах, если бы вы знали хоть часть правды о нашем образовании...
Сегодня только общался с парой доцентов национальных университетов, змеиное гнездо пенсионеров среднего возраста в 65 лет...
Одна типа доцент (ни одного дня не работала на производстве, но преподает механику) говорит другому доценту (по диплому - математик, но преподает механику):
"Валя, сними со своей шеи шарфик. Он весь почему-то в пятнах".
Собеседницам давно за 65...
- ректору - 69...
- первому проректору - 68...
- проректору по учебной работе... умер сегодня утром...
- проректор по научной работе ... Должность ликвидирована, назначен проректором по Внешнеэкономическим связям... Последний раз делегация ездила во Францию 15 или 20 лет назад. В составе были дети зав. кафедрами.
Университет НАЦИОНАЛЬНЫЙ... Сейчас готовятся к переаттестации. Надо подтвердить статус.
На первый курс в 2017 году набрали на БЮДЖЕТ: 5 (пять). 6 (шесть). 7 (семь) студентов.
Это по разным специальностям.
Там, где набрали 7 - двое были отчислены в прошлом году. Поступили снова...
Декан был в шоке. Ходят на занятия трое...

Понравилось сегодня на Фейсбук; думал - шутка. Ан нет...
"Тут такое дело. Мусор по городу вывозят плохо. А мне как раз нужны стаканчики пластиковые из под сметаны большие. Есть проект, а они помогут снизить затраты. Так что может у кого есть не выбрасывайте. И город меньше загадится и мне польза."
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 00:08, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 00:06

  akurt написав:Ах, если бы вы знали хоть часть правды о нашем образовании...
Сегодня только общался с парой доцентов национальных университетов, змеиное гнездо пенсионеров среднего возраста в 65 лет...
Одна типа доцент (ни одного дня не работала на производстве, но преподает механику) говорит другому доценту (по диплому - математик, но преподает механику):
"Валя, сними со своей шеи шарфик. Он весь почему-то в пятнах".
Собеседницам давно за 65...
- ректору - 69...
- первому проректору - 68...
- проректору по учебной работе... умер сегодня утром...
- проректор по научной работе ... Должность ликвидирована, назначен проректором по Внешнеэкономическим связям... Последний раз делегация ездила во Францию 15 или 20 лет назад. В составе были дети зав. кафедрами.
Университет НАЦИОНАЛЬНЫЙ... Сейчас готовятся к переаттестации. Надо подтвердить статус.
На первый курс в 2017 году набрали на БЮДЖЕТ: 5 (пять). 6 (шесть). 7 (семь) студентов.
Это по разным специальностям.
Там, где набрали 7 - двое были отчислены в прошлом году. Поступили снова...
Декан был в шоке. Ходят на занятия трое...


О нашем образовании я в некотором курсе. Мой однокурсник преподает в нашей альма матер. По его словам, образование в вузе, имеющем статус национального университета сейчас намного ниже, чем было 22 года назад, когда мы его закончили. Та-же ситуация в других вузах. В международных рейтингах украинские вузы из года в год скатываются все ниже и ниже. Равно как и медицина. Государство не в состоянии поддерживать текущий уровень, не говоря о прогрессе. В развитых странах открытия в медицине уже стали рутиной, а у нас хоть какое-то открытие, которое происходит раз в год и два в пятилетку раздувают в СМИ до событий вселенского масштаба.
Печаль.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 00:14

По моему мнению, дело не в том, что государство не может поддерживать какой-то там уровень, а в том, что государство лет 7-9 назад пошло на поводу у ректоров вузов ради принятия какого-то там нового Закона о высшем образовании и разрешило сидеть ректорам старше 60 лет на должностях ...
Все... труба... Тов. Сталин предупреждал, "Кадры решают все!"
Вот Вы можете представить себе в кошмарном сне то, что было неделю назад в Запорожье?
Ректор национального университета из другой области ЛИЧНО прибыл в одиночку (!!!) на ДЕТСКУЮ (!!!) железную дорогу. Лично встретился с детками и уговаривал их поступать в его университет.
Детки очень благодарили дедушку и в благодарность выставили на Фейсбуке фото - дедушка-ректор забыл снять в помещении их Детской железной дороги фуражку с головы.
Я не ошибаюсь, речь идет о РЕКТОРЕ национального университета.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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