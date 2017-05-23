Додано: Вів 17 кві, 2018 23:54

rjkz написав: Меня интересует перспектива получения образования, которое открывает для человека весь мир. А не наше, "летящее стремительным домкратом". Меня интересует перспектива получения образования, которое открывает для человека весь мир. А не наше, "летящее стремительным домкратом".

Ах, если бы вы знали хоть часть правды о нашем образовании...Сегодня только общался с парой доцентов национальных университетов, змеиное гнездо пенсионеров среднего возраста в 65 лет...Одна типа доцент (ни одного дня не работала на производстве, но преподает механику) говорит другому доценту (по диплому - математик, но преподает механику):"Валя, сними со своей шеи шарфик. Он весь почему-то в пятнах".Собеседницам давно за 65...- ректору - 69...- первому проректору - 68...- проректору по учебной работе... умер сегодня утром...- проректор по научной работе ... Должность ликвидирована, назначен проректором по Внешнеэкономическим связям... Последний раз делегация ездила во Францию 15 или 20 лет назад. В составе были дети зав. кафедрами.Университет НАЦИОНАЛЬНЫЙ... Сейчас готовятся к переаттестации. Надо подтвердить статус.На первый курс в 2017 году набрали: 5 (пять). 6 (шесть). 7 (семь) студентов.Это по разным специальностям.Там, где набрали 7 - двое были отчислены в прошлом году. Поступили снова...Декан был в шоке. Ходят на занятия трое...Понравилось сегодня на Фейсбук; думал - шутка. Ан нет..."Тут такое дело. Мусор по городу вывозят плохо. А мне как раз нужны стаканчики пластиковые из под сметаны большие. Есть проект, а они помогут снизить затраты. Так что может у кого есть не выбрасывайте. И город меньше загадится и мне польза."