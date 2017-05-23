Режим ЧП продлевается на 90 дней, начиная с 01:00 19 апреля 2018 года.
Трехмесячное чрезвычайное положение впервые было введено в Турции 21 июля 2016 года после попытки переворота в стране, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля того года. Тогда военнослужащие - противники власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Однако попытка не возымела успеха, и турецкие власти подавили путч.
По официальным данным, во время попытки переворота погибли 250 человек.