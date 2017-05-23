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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:49

Повернемось до Туреччини

В Турции еще на три месяца продлили режим чрезвычайного положения, введенный в июле 2016 года. Соответствующий законопроект турецкий парламент одобрил сегодня, сообщает информагентство Anadolu.

Режим ЧП продлевается на 90 дней, начиная с 01:00 19 апреля 2018 года.

Трехмесячное чрезвычайное положение впервые было введено в Турции 21 июля 2016 года после попытки переворота в стране, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля того года. Тогда военнослужащие - противники власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Однако попытка не возымела успеха, и турецкие власти подавили путч.

По официальным данным, во время попытки переворота погибли 250 человек.
http://news.liga.net/world/news/v-turts ... polojeniya
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