Додано: Сер 18 кві, 2018 09:24

Да, самая безопасная страна на сегодня - Украина.

И Нигерия еще.

В Украине, слава Богу, нет Чрезвычайного положения, просто идет многолетняя война (по оценке специалистов она будет длиться еще 15 лет), погибло уже больше, чем в Афганскую войну, а если и взрывают что, то гермафродиты - пытаются - Парламент, а так все ОК.



На сегодня единственное, что я вижу: досмотр авто при въезде на подземный паркинг супермаркетов, проход в крупные Гипермаркеты через рамку металлоискателя.

Сегодня утром выгуливал собаку - по улице медленно проехала полицейская машина.



Автомобили стоят просто на улицах - не слышал, чтобы хоть кто-то вскрывал, как это делают у меня во дворе во Львове.

Ни разу не слышал, чтобы у кого-то в общественном транспорте украли мобилку или бумажник.

Сегодня в 8-15 был на остановке автобуса - запустил программу на смартфоне - показала, что нужный мне автобус подойдет через 5 минут. Так и было.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.