Да, самая безопасная страна на сегодня - Украина.
И Нигерия еще.
В Украине, слава Богу, нет Чрезвычайного положения, просто идет многолетняя война (по оценке специалистов она будет длиться еще 15 лет), погибло уже больше, чем в Афганскую войну, а если и взрывают что, то гермафродиты - пытаются - Парламент, а так все ОК.
На сегодня единственное, что я вижу: досмотр авто при въезде на подземный паркинг супермаркетов, проход в крупные Гипермаркеты через рамку металлоискателя.
Сегодня утром выгуливал собаку - по улице медленно проехала полицейская машина.
Автомобили стоят просто на улицах - не слышал, чтобы хоть кто-то вскрывал, как это делают у меня во дворе во Львове.
Ни разу не слышал, чтобы у кого-то в общественном транспорте украли мобилку или бумажник.
Сегодня в 8-15 был на остановке автобуса - запустил программу на смартфоне - показала, что нужный мне автобус подойдет через 5 минут. Так и было.