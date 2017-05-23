Додано: Сер 18 кві, 2018 09:53

По поводу покупки недвиги в Черногории - только что получил ответ прямо из столицы от наших соотечественников, как вообще туда добраться.Цитата."С ноября по май прямых рейсов нет, можно через Стамбул, Вену, Любляну - около 300 евро на человека. Появились еще лоукосты через Бедупешт, а в сезон чартеры около 200 евро".Ну, недорого и удобно...Смотрел авиабилеты подружке жены на сентябрь в Анталию - из Запорожья туда и обратно 150 долларов в Анталию. Летом - по 250 долларов. Рейсы регулярные.Билеты на чартерные рейсы - от 50 долларов. 50 долларов - в одну сторону.Пока умныйпишет что-то -- умную вещь, разоблачающую в стопятьсотый раз меня - а модератор удаляет мои посты, смотрю в окно - к трапу подали на посадку мой самолет...Вылетаю в 11-30 на Стамбул...Надо рассмотреть вид из окна на Босфор с веранды султанского дворца Топкапи - я был уже два раза, но говорят, при апрельском солнце Босфор выглядят как-то по-иному...Началась посадка в самолет!Удачного Вам рабочего дня!Деньги просто обязаны к Вам прийти!P.S. Каких-то 50 минут полета - и смотрю сверху на восхитительные острова в Мраморном море...В самолете я не один - со мною семья очень активных пожилых турок - они живут в моем доме на первом этаже.У них сын держит магазин - "Женская одежда".Дядя (или даже дедушка)-турок очень активный - все время сыну помогает организовать бизнес: все грузит пластиковые манекены из подвала нашего дома, то опять их заносит, то пригнал микроавтобус, это вместо своего Опеля. Наши авто на парковке дома всегда стоят вместе...Молодец.И жена его - "Дама, приятная во всех отношениях" - мы с нею неделю назад вместе посадили 2 саженца оливковых деревьев при въезде на территорию двора. Саженцы купила и выбрала она - не дешевые - 50 лир один (с метр-полтора высотой) - это примерно 300 гривен или чуть больше...У нас с ним - общий маленький бизнес в Стамбуле.Если можно заработать малёхо денюжек- то чего бы и нет, верно?В Стамбуле сухо, тепло и комфортно...