Додано: Сер 18 кві, 2018 14:33

akurt написав: Я могу прислать пару сайтов с недвижимостью. Я могу прислать пару сайтов с недвижимостью.

спасибо за информацию!, ну пока ничего не пугает, цены ниже чем в Германии, (ну кроме мяса), если можно пусть даст, то что я тут нашел не очень, на сербском языке так сайтов и не нашел, а по опыту нужно именно местные сайты смотреть а не для иностранных инвесторов на других языках.сегодня знакомой вот в Skype писал, мысли вслух: "сейчас Черногория вступает и кандидат в EU, с Албанией проблема - туда слишком долго ехать на машине, самолетом не долетишь, и главное язык совсем другой, мы были в Болгарии и Хорватии, зная русский и украинский в принципе можно понимать-догадываться что народ говорит, ну как минимум не чуствуешь себя совсем уж чужим. Но, в Хорватии цены на недвигу на побережье больше чем в Германии. А в Болгарии каканое черное море. Я хочу в этом году в Черногорию съездить туда на машине можно доехать, там кстати за недвижку ВНЖ сразу дают, и недвига относительно дешовая. Но вся логика была туда закидывать родителей на все лето и отправлять детей - ездить самому, такое по деньгам и в Турции можно делать, но лето там уж больно жаркое. Проблема что в Черногорию самолет дорогой из Киева а на автобусе 31 час ехать. Да и родители уже не те, папику 70 лет, он еще бодричком, тьфу-тьфу, но переезды плохо переносит, болеет. Можно просто домик-хатку в Болгарии снимать, туда из Одессы 6 часов автобус едет. Но они и на это не идут, говорит мы в Египет "алл инклюсив", по магазам не хотим ходить... Старенькие... Вот теперь я уже в этой даче на берегу океана вообще не уверен."Всегда с интересом Вас читаю - первые впечатления всегда такие яркие, потом глаз замыливаеться и перестаешь замечать детали.ШЕСТЬ СТРАНИЦ каконого йогурта?!!!Вы ополоумили?!Это бложек про Турцию, никго ваши хлеба-квасы-йохурты домашнего приготовления не интересуют, нищеброды....