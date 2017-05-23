Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Да, самая безопасная страна на сегодня - Украина. И Нигерия еще. В Украине, слава Богу, нет Чрезвычайного положения, просто идет многолетняя война (по оценке специалистов она будет длиться еще 15 лет), погибло уже больше, чем в Афганскую войну, а если и взрывают что, то гермафродиты - пытаются - Парламент, а так все ОК.
На сегодня единственное, что я вижу: досмотр авто при въезде на подземный паркинг супермаркетов, проход в крупные Гипермаркеты через рамку металлоискателя. Сегодня утром выгуливал собаку - по улице медленно проехала полицейская машина.
Автомобили стоят просто на улицах - не слышал, чтобы хоть кто-то вскрывал, как это делают у меня во дворе во Львове. Ни разу не слышал, чтобы у кого-то в общественном транспорте украли мобилку или бумажник. Сегодня в 8-15 был на остановке автобуса - запустил программу на смартфоне - показала, что нужный мне автобус подойдет через 5 минут. Так и было.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
По поводу покупки недвиги в Черногории - только что получил ответ прямо из столицы от наших соотечественников, как вообще туда добраться. Цитата.
"С ноября по май прямых рейсов нет, можно через Стамбул, Вену, Любляну - около 300 евро на человека. Появились еще лоукосты через Бедупешт, а в сезон чартеры около 200 евро". Ну, недорого и удобно...
Смотрел авиабилеты подружке жены на сентябрь в Анталию - из Запорожья туда и обратно 150 долларов в Анталию. Летом - по 250 долларов. Рейсы регулярные. Билеты на чартерные рейсы - от 50 долларов. 50 долларов - в одну сторону.
Пока умный Frant пишет что-то - наверняка - умную вещь, разоблачающую в стопятьсотый раз меня - а модератор удаляет мои посты, смотрю в окно - к трапу подали на посадку мой самолет... Вылетаю в 11-30 на Стамбул... Надо рассмотреть вид из окна на Босфор с веранды султанского дворца Топкапи - я был уже два раза, но говорят, при апрельском солнце Босфор выглядят как-то по-иному... Началась посадка в самолет! Удачного Вам рабочего дня! Деньги просто обязаны к Вам прийти!
P.S. Каких-то 50 минут полета - и смотрю сверху на восхитительные острова в Мраморном море...
В самолете я не один - со мною семья очень активных пожилых турок - они живут в моем доме на первом этаже. У них сын держит магазин - "Женская одежда". Дядя (или даже дедушка)-турок очень активный - все время сыну помогает организовать бизнес: все грузит пластиковые манекены из подвала нашего дома, то опять их заносит, то пригнал микроавтобус, это вместо своего Опеля. Наши авто на парковке дома всегда стоят вместе... Молодец. И жена его - "Дама, приятная во всех отношениях" - мы с нею неделю назад вместе посадили 2 саженца оливковых деревьев при въезде на территорию двора. Саженцы купила и выбрала она - не дешевые - 50 лир один (с метр-полтора высотой) - это примерно 300 гривен или чуть больше... У нас с ним - общий маленький бизнес в Стамбуле. Если можно заработать малёхо денюжек- то чего бы и нет, верно? В Стамбуле сухо, тепло и комфортно...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt Еще не все дочитал по Турции. Есть еще два вопроса. Первый по климату - меня напрягает что там летом жара 40 и выше ? Однако все играет роль. если 4 месяца в году теплая вода и в пределах до 30 градусов, а жара 1 -2 месяца - то может и нормально. И еще ТВ вещание в Турции. Я по -турецки не понимаю. Но новости и программы смотрю и слушаю , например Вечерний квартал наш. И местные новости хотелось бы тоже. На русском вполне устроит. Какие каналы вы смотрите ? Чем принимаете ТВ сигнал ? Интересует как можно детальнее, так как тут с этим проблемы. Кабельное у нас каналов очень мало - и никакие - те что есть - дорожает. Выбираю - антенну спутниковую или IPTV? Говорят " уже поздно на спутник заходить, нужно IPTV " . Может кто разбирается - так просветите чайника , можно и на другой ветке по этой теме. Конечно интересуют и другие варианты, не только Турция. Про Черногорию позже немного напишу - был там. Интересует и Чехия, Болгария, Испания, Португалия. Страны где недвига не заоблачная.
kalinavalera1 написав:akurt И еще ТВ вещание в Турции. Я по -турецки не понимаю. Но новости и программы смотрю и слушаю , например Вечерний квартал наш. И местные новости хотелось бы тоже. На русском вполне устроит. Какие каналы вы смотрите ? Чем принимаете ТВ сигнал ? Интересует как можно детальнее, так как тут с этим проблемы. Кабельное у нас каналов очень мало - и никакие - те что есть - дорожает. Выбираю - антенну спутниковую или IPTV? Говорят " уже поздно на спутник заходить, нужно IPTV " . Может кто разбирается - так просветите чайника , можно и на другой ветке по этой теме.
При наличии канала доступа в интернет шириной хотя бы 10 мегабит, Вам ни эфирное, ни кабельное телевидение не понадобится. Приобретете себе смарт-телевизор или приставку на андроиде для "лампового" тв-приемника и будет Вам счастье в виде IPTV платного/бесплатного, огромного количества бесплатных ворованных фильмов-сериалов и пр.
akurt написав:Я могу прислать пару сайтов с недвижимостью.
спасибо за информацию!, ну пока ничего не пугает, цены ниже чем в Германии, (ну кроме мяса), если можно пусть даст, то что я тут нашел не очень, на сербском языке так сайтов и не нашел, а по опыту нужно именно местные сайты смотреть а не для иностранных инвесторов на других языках.
сегодня знакомой вот в Skype писал, мысли вслух: "сейчас Черногория вступает и кандидат в EU, с Албанией проблема - туда слишком долго ехать на машине, самолетом не долетишь, и главное язык совсем другой, мы были в Болгарии и Хорватии, зная русский и украинский в принципе можно понимать-догадываться что народ говорит, ну как минимум не чуствуешь себя совсем уж чужим. Но, в Хорватии цены на недвигу на побережье больше чем в Германии. А в Болгарии каканое черное море. Я хочу в этом году в Черногорию съездить туда на машине можно доехать, там кстати за недвижку ВНЖ сразу дают, и недвига относительно дешовая. Но вся логика была туда закидывать родителей на все лето и отправлять детей - ездить самому, такое по деньгам и в Турции можно делать, но лето там уж больно жаркое. Проблема что в Черногорию самолет дорогой из Киева а на автобусе 31 час ехать. Да и родители уже не те, папику 70 лет, он еще бодричком, тьфу-тьфу, но переезды плохо переносит, болеет. Можно просто домик-хатку в Болгарии снимать, туда из Одессы 6 часов автобус едет. Но они и на это не идут, говорит мы в Египет "алл инклюсив", по магазам не хотим ходить... Старенькие... Вот теперь я уже в этой даче на берегу океана вообще не уверен."
Всегда с интересом Вас читаю - первые впечатления всегда такие яркие, потом глаз замыливаеться и перестаешь замечать детали.
ШЕСТЬ СТРАНИЦ каконого йогурта?!!!
Вы ополоумили?!
Это бложек про Турцию, никго ваши хлеба-квасы-йохурты домашнего приготовления не интересуют, нищеброды....
akurt Давно хотів запитати.....(- ну про Стамбул - зрозуміло, нерухомість - дорога.....і ще Ви про якесь місто писали, що теж там дорого).....- питання наступне: а може теж є не погані міста в Туреччині(крім Анталії) з виходом до моря, де нерухомість - ДЕШЕВША?(теж порівнюючи з курортним містом Анталія!).....а може, і продукти в тих містах - ще дешевші? ....от навскидку(відкривши мапу ) ....наприклад, на схід від Анталії: Aydıncık Tekeli Zeytinada Keşefli або на південь: Finike Beymelek .....та й взагалі, є багато міст у Туреччині з виходом до моря!-......може там ціни на нерухомісь і на харчі - ще дешевші?