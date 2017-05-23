Додано: Сер 18 кві, 2018 23:44

rjkz написав: В международных рейтингах украинские вузы из года в год скатываются все ниже и ниже. В международных рейтингах украинские вузы из года в год скатываются все ниже и ниже.

akurt написав: Ах, если бы вы знали хоть часть правды о нашем образовании... Ах, если бы вы знали хоть часть правды о нашем образовании...

Можна посилання на рейтинги? В Times Higher Education ще декілька років тому українських вишів взагалі не було (там було 400 позицій). Потім його розширили, вони там з'явилися. 2015-2016 дійсно були невдалими, але зараз позиції потроху відвойовуються. Ось для прикладу, ще один рейтинг, який дає іншу картину (там є графіки за останні декілька років).Я розумію, що місцю в п'ятій сотні не варто радіти, але, справедливості раді, більшість рейтингів враховує не лише освітню складову університетів, але й дослідницьку (з цим дійсно в нас не дуже добре, і це відкидає наші виші в рейтингу). Але...Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им не нравитсяНехай це буде в якості епіграфа. Я вам також розповім частину правди. Не знаю як йдуть справи в інших містах, можу розповісти лише про Львів. Трішки раніше я згадував, що мої друзі і знайомі роблять дуже круті речі в плані освіти (це і дитячі садочки, і додаткові програми для школярів, і програми у вишах).1. На даний момент, як на мене найкраще, що зараз робиться у Львові - це УКУ. Будете у Львові, дуже рекомендую завітати до їх кампусу на Козельницькій, зайти в Центр Шептицького. Якщо ви бували в кампусах університетів США (я був лише в Кембріджі і МІТ), цікаво почути Вашу думку. Два роки тому вони запустили бакалаврську програму з комп'ютерних наук. В мене там достатньо знайомих викладачів. На відміну від доцентів з Вашого прикладу, вони прийшли з бізнесу, це практики, причому деякі з них дійсно найкращі спеціалісти в своїй галузі у Львові. Та й взагалі, принципи побудови освіти тут дуже подібні до західних.2. Львівська Політехніка - два роки тому, в якості пілотного проекту з допомогою ІТ-компаній запустили програму "Інтернет Речей" (дуже популярна і перспективна сфера), минулого року запустили "Системи Штучного Інтелекту". Зараз в роботі, ще 3 програми "Робототехніка", "Кібербезпека", "Data Science/Business Analysis". Окрім того, місяць тому відкрилася дуже пристойна лабораторія "Інтернету Речей"3. ЛНУ Франка - після успішного запуску Інтернет Речей в Політехніці, ЛНУ вирішив наздоганяти, і запустили в себе програму "Data Science/Intelligent Systems". Цього року план запустити ще одну. Це означає, що в нас з'являється конкуренція між вишами, що є добре.4. MakerSpace Lviv - я не знаю як це описати одним словом (можете знайти їх сторінку в ФБ). Бомбезний проект для школярів - цікава фізика, цікава хімія, дизайн, електроніка, ракетобудування (!), програмування (куди ж без нього) і багато всього іншого.5. Я можу навести ще з десяток прикладів, менших ініціатив, до яких дотичні мої друзі і знайомі (і дуже трішечки я сам). Ці просто найрозвинутіші на даний момент. І ще багато ідей і проектів в роботі, на цьому ніхто не зупиняється.Все наведене вище - це проекти з горизонтом планування 5-10-15 років. Їх результати ми відчуємо не завтра, і не за рік-два. Зміни в рейтингах вишів також відбудуться нескоро. Це довготривалий, але системний процес. Звичайно, якщо Вас вибиває з колії запізнення літака на дві години, то Вам важко буде повірити, що всі ці проекти можуть бути успішними, але haters gonna hate. Для мене важливо те, що люди, які над ними працюють (і фінансують), вірили в їх успіх.На жаль, чи на щастя, в мене немає стільки вільного часу, щоб тут часто писати, але вирішив трішки недоспати і додати краплинку "перемоги" в суцільний потік "зради" і ("колбасы по 2.20" закреслено) йогуртів по 42 гривні за 2кг (админи, підключіть тег [s][/s], будь ласка).