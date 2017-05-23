Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Да, самая безопасная страна на сегодня - Украина. И Нигерия еще. В Украине, слава Богу, нет Чрезвычайного положения, просто идет многолетняя война (по оценке специалистов она будет длиться еще 15 лет), погибло уже больше, чем в Афганскую войну, а если и взрывают что, то гермафродиты - пытаются - Парламент, а так все ОК.
На сегодня единственное, что я вижу: досмотр авто при въезде на подземный паркинг супермаркетов, проход в крупные Гипермаркеты через рамку металлоискателя. Сегодня утром выгуливал собаку - по улице медленно проехала полицейская машина.
Автомобили стоят просто на улицах - не слышал, чтобы хоть кто-то вскрывал, как это делают у меня во дворе во Львове. Ни разу не слышал, чтобы у кого-то в общественном транспорте украли мобилку или бумажник. Сегодня в 8-15 был на остановке автобуса - запустил программу на смартфоне - показала, что нужный мне автобус подойдет через 5 минут. Так и было.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 18 кві, 2018 09:32, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
По поводу покупки недвиги в Черногории - только что получил ответ прямо из столицы от наших соотечественников, как вообще туда добраться. Цитата.
"С ноября по май прямых рейсов нет, можно через Стамбул, Вену, Любляну - около 300 евро на человека. Появились еще лоукосты через Бедупешт, а в сезон чартеры около 200 евро". Ну, недорого и удобно...
Смотрел авиабилеты подружке жены на сентябрь в Анталию - из Запорожья туда и обратно 150 долларов в Анталию. Летом - по 250 долларов. Рейсы регулярные. Билеты на чартерные рейсы - от 50 долларов. 50 долларов - в одну сторону.
Пока умный Frant пишет что-то - наверняка - умную вещь, разоблачающую в стопятьсотый раз меня - а модератор удаляет мои посты, смотрю в окно - к трапу подали на посадку мой самолет... Вылетаю в 11-30 на Стамбул... Надо рассмотреть вид из окна на Босфор с веранды султанского дворца Топкапи - я был уже два раза, но говорят, при апрельском солнце Босфор выглядят как-то по-иному... Началась посадка в самолет! Удачного Вам рабочего дня! Деньги просто обязаны к Вам прийти!
P.S. Каких-то 50 минут полета - и смотрю сверху на восхитительные острова в Мраморном море...
В самолете я не один - со мною семья очень активных пожилых турок - они живут в моем доме на первом этаже. У них сын держит магазин - "Женская одежда". Дядя (или даже дедушка)-турок очень активный - все время сыну помогает организовать бизнес: все грузит пластиковые манекены из подвала нашего дома, то опять их заносит, то пригнал микроавтобус, это вместо своего Опеля. Наши авто на парковке дома всегда стоят вместе... Молодец. И жена его - "Дама, приятная во всех отношениях" - мы с нею неделю назад вместе посадили 2 саженца оливковых деревьев при въезде на территорию двора. Саженцы купила и выбрала она - не дешевые - 50 лир один (с метр-полтора высотой) - это примерно 300 гривен или чуть больше... У нас с ним - общий маленький бизнес в Стамбуле. Если можно заработать малёхо денюжек- то чего бы и нет, верно? В Стамбуле сухо, тепло и комфортно...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt Еще не все дочитал по Турции. Есть еще два вопроса. Первый по климату - меня напрягает что там летом жара 40 и выше ? Однако все играет роль. если 4 месяца в году теплая вода и в пределах до 30 градусов, а жара 1 -2 месяца - то может и нормально. И еще ТВ вещание в Турции. Я по -турецки не понимаю. Но новости и программы смотрю и слушаю , например Вечерний квартал наш. И местные новости хотелось бы тоже. На русском вполне устроит. Какие каналы вы смотрите ? Чем принимаете ТВ сигнал ? Интересует как можно детальнее, так как тут с этим проблемы. Кабельное у нас каналов очень мало - и никакие - те что есть - дорожает. Выбираю - антенну спутниковую или IPTV? Говорят " уже поздно на спутник заходить, нужно IPTV " . Может кто разбирается - так просветите чайника , можно и на другой ветке по этой теме. Конечно интересуют и другие варианты, не только Турция. Про Черногорию позже немного напишу - был там. Интересует и Чехия, Болгария, Испания, Португалия. Страны где недвига не заоблачная.
kalinavalera1 написав:akurt И еще ТВ вещание в Турции. Я по -турецки не понимаю. Но новости и программы смотрю и слушаю , например Вечерний квартал наш. И местные новости хотелось бы тоже. На русском вполне устроит. Какие каналы вы смотрите ? Чем принимаете ТВ сигнал ? Интересует как можно детальнее, так как тут с этим проблемы. Кабельное у нас каналов очень мало - и никакие - те что есть - дорожает. Выбираю - антенну спутниковую или IPTV? Говорят " уже поздно на спутник заходить, нужно IPTV " . Может кто разбирается - так просветите чайника , можно и на другой ветке по этой теме.
При наличии канала доступа в интернет шириной хотя бы 10 мегабит, Вам ни эфирное, ни кабельное телевидение не понадобится. Приобретете себе смарт-телевизор или приставку на андроиде для "лампового" тв-приемника и будет Вам счастье в виде IPTV платного/бесплатного, огромного количества бесплатных ворованных фильмов-сериалов и пр.
akurt написав:Я могу прислать пару сайтов с недвижимостью.
спасибо за информацию!, ну пока ничего не пугает, цены ниже чем в Германии, (ну кроме мяса), если можно пусть даст, то что я тут нашел не очень, на сербском языке так сайтов и не нашел, а по опыту нужно именно местные сайты смотреть а не для иностранных инвесторов на других языках.
сегодня знакомой вот в Skype писал, мысли вслух: "сейчас Черногория вступает и кандидат в EU, с Албанией проблема - туда слишком долго ехать на машине, самолетом не долетишь, и главное язык совсем другой, мы были в Болгарии и Хорватии, зная русский и украинский в принципе можно понимать-догадываться что народ говорит, ну как минимум не чуствуешь себя совсем уж чужим. Но, в Хорватии цены на недвигу на побережье больше чем в Германии. А в Болгарии каканое черное море. Я хочу в этом году в Черногорию съездить туда на машине можно доехать, там кстати за недвижку ВНЖ сразу дают, и недвига относительно дешовая. Но вся логика была туда закидывать родителей на все лето и отправлять детей - ездить самому, такое по деньгам и в Турции можно делать, но лето там уж больно жаркое. Проблема что в Черногорию самолет дорогой из Киева а на автобусе 31 час ехать. Да и родители уже не те, папику 70 лет, он еще бодричком, тьфу-тьфу, но переезды плохо переносит, болеет. Можно просто домик-хатку в Болгарии снимать, туда из Одессы 6 часов автобус едет. Но они и на это не идут, говорит мы в Египет "алл инклюсив", по магазам не хотим ходить... Старенькие... Вот теперь я уже в этой даче на берегу океана вообще не уверен."
Всегда с интересом Вас читаю - первые впечатления всегда такие яркие, потом глаз замыливаеться и перестаешь замечать детали.
ШЕСТЬ СТРАНИЦ каконого йогурта?!!!
Вы ополоумили?!
Это бложек про Турцию, никго ваши хлеба-квасы-йохурты домашнего приготовления не интересуют, нищеброды....
akurt Давно хотів запитати.....(- ну про Стамбул - зрозуміло, нерухомість - дорога.....і ще Ви про якесь місто писали, що теж там дорого).....- питання наступне: а може теж є не погані міста в Туреччині(крім Анталії) з виходом до моря, де нерухомість - ДЕШЕВША?(теж порівнюючи з курортним містом Анталія!).....а може, і продукти в тих містах - ще дешевші? ....от навскидку(відкривши мапу ) ....наприклад, на схід від Анталії: Aydıncık Tekeli Zeytinada Keşefli або на південь: Finike Beymelek .....та й взагалі, є багато міст у Туреччині з виходом до моря!-......може там ціни на нерухомісь і на харчі - ще дешевші?
Ви праві - отам Finike - мінімум в 3 рази дешевше. Але ж то "не той хвасон".
Моя головна РЕАЛІЗОВАНА ідея була в іншому: - купив ділянку землі за 25 000$ - продав за 50 000$ - купив за 49 000$ квартиру на світовому курорті із повним ремонтом - кушаю йогурт. Іду на море, гуляю із песиком - не встиг дійти до моря - СМС-ка: прийшло на карту Привату 20 000 гривень (в місяць) - повернувся із моря - прийшло на іншу карту іншого банку ххх - хххх $ в день (сьогодні - ххх). Смакота. Відчуйте різницю.
З приводу ТВ. В кожній кімнаті моєї квартири в Анталії зроблений за проектом вихід для антени ТВ. Підключай ТВ та дививсь - безкоштовно. Все ТВ - безкоштовно, більшість каналів - зрозуміло - турецькі - ніби-то є і російські якісь - не дивився, не впевнений. В мене там немає ТВ. Воно мені не потрібне. У Львові в мене Смарт ТВ - все із інету іде. Я звичайне ТВ не дивлюся - оті 32 канали у Львові, що там дивитися? Що треба - є в інтернеті - немає проблєм - хоч порно (хоча в Турції блокується запит на порносайти, відкриваються тільки російські порносайти, навмисно перевіряв). Дивлюся серіали по інтернету та по каналу Netflix. Інтернет - замінює все! Не даремно його геть все зараз забороняють у путіна.
P.S. Сподобалось сьогодні по каналу СТБ (Мастер шеф). Україна. "Лобстер у Вас сьогоді не перетриманий. Лобстер Вам вдався!" Круто! Якщо повар із України навчився готувати звичайну козацьку їжу - лобстера - то дуже добре! Вперше коштував лобстера на океанському лайнері під час подорожі із Лос Анджелеса в Мексику. Нічого особливого. Їжа як їжа.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 кві, 2018 06:34, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
rjkz написав:В международных рейтингах украинские вузы из года в год скатываются все ниже и ниже.
Можна посилання на рейтинги? В Times Higher Education ще декілька років тому українських вишів взагалі не було (там було 400 позицій). Потім його розширили, вони там з'явилися. 2015-2016 дійсно були невдалими, але зараз позиції потроху відвойовуються. Ось для прикладу, ще один рейтинг, який дає іншу картину (там є графіки за останні декілька років).
Я розумію, що місцю в п'ятій сотні не варто радіти, але, справедливості раді, більшість рейтингів враховує не лише освітню складову університетів, але й дослідницьку (з цим дійсно в нас не дуже добре, і це відкидає наші виші в рейтингу). Але...
akurt написав:Ах, если бы вы знали хоть часть правды о нашем образовании...
Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им не нравится
Нехай це буде в якості епіграфа. Я вам також розповім частину правди. Не знаю як йдуть справи в інших містах, можу розповісти лише про Львів. Трішки раніше я згадував, що мої друзі і знайомі роблять дуже круті речі в плані освіти (це і дитячі садочки, і додаткові програми для школярів, і програми у вишах).
1. На даний момент, як на мене найкраще, що зараз робиться у Львові - це УКУ. Будете у Львові, дуже рекомендую завітати до їх кампусу на Козельницькій, зайти в Центр Шептицького. Якщо ви бували в кампусах університетів США (я був лише в Кембріджі і МІТ), цікаво почути Вашу думку. Два роки тому вони запустили бакалаврську програму з комп'ютерних наук. В мене там достатньо знайомих викладачів. На відміну від доцентів з Вашого прикладу, вони прийшли з бізнесу, це практики, причому деякі з них дійсно найкращі спеціалісти в своїй галузі у Львові. Та й взагалі, принципи побудови освіти тут дуже подібні до західних.
2. Львівська Політехніка - два роки тому, в якості пілотного проекту з допомогою ІТ-компаній запустили програму "Інтернет Речей" (дуже популярна і перспективна сфера), минулого року запустили "Системи Штучного Інтелекту". Зараз в роботі, ще 3 програми "Робототехніка", "Кібербезпека", "Data Science/Business Analysis". Окрім того, місяць тому відкрилася дуже пристойна лабораторія "Інтернету Речей" http://iot.lviv.ua/new_iot_lab/
3. ЛНУ Франка - після успішного запуску Інтернет Речей в Політехніці, ЛНУ вирішив наздоганяти, і запустили в себе програму "Data Science/Intelligent Systems". Цього року план запустити ще одну. Це означає, що в нас з'являється конкуренція між вишами, що є добре.
4. MakerSpace Lviv - я не знаю як це описати одним словом (можете знайти їх сторінку в ФБ). Бомбезний проект для школярів - цікава фізика, цікава хімія, дизайн, електроніка, ракетобудування (!), програмування (куди ж без нього) і багато всього іншого.
5. Я можу навести ще з десяток прикладів, менших ініціатив, до яких дотичні мої друзі і знайомі (і дуже трішечки я сам). Ці просто найрозвинутіші на даний момент. І ще багато ідей і проектів в роботі, на цьому ніхто не зупиняється.
Все наведене вище - це проекти з горизонтом планування 5-10-15 років. Їх результати ми відчуємо не завтра, і не за рік-два. Зміни в рейтингах вишів також відбудуться нескоро. Це довготривалий, але системний процес. Звичайно, якщо Вас вибиває з колії запізнення літака на дві години, то Вам важко буде повірити, що всі ці проекти можуть бути успішними, але haters gonna hate. Для мене важливо те, що люди, які над ними працюють (і фінансують), вірили в їх успіх.
На жаль, чи на щастя, в мене немає стільки вільного часу, щоб тут часто писати, але вирішив трішки недоспати і додати краплинку "перемоги" в суцільний потік "зради" і ("колбасы по 2.20" закреслено) йогуртів по 42 гривні за 2кг (админи, підключіть тег [s][/s], будь ласка).
Дуже інтересно було почитати про розвиток освіти у Львові. Прочитав тільки зараз на ранок, бо вчора довго спілкувався із деканом факультету одного із Національних університетів (не у Львові). Багато цікавого розказував, але остання фраза була така:
"Зараз в університеті дивні речі відбуваються: ходиш коридорами і не бачиш ні студента, ні викладача: нема ніде ніхто. Мене вже ці геть всі зачинені двері почали дратувати. Де-не-де знайдеш відкриті двері - зайдеш - сидять два лаборанти, що ще не звільнилися, обнімаються, цілуються та цвірінькають..."
Наведена цитата. Це - декан факультету. Спросив про зарплату, сказав таке: - оклад декана - 7 500 гривень. - доплата за складність роботи - 90 відсотків окладу. - пів ставки професора кафедри. - якісь там інші дрібнички доплат. Разом грязними виходить 20 000 гривень на місяць.
Цікаво було б відвідати той кампус у Львові, про я кий пише Coder.
Мене б то дуже інтересувало б для порівняня.
15-17 червня буду на урочистих заходах щодо випускників в University of California.
Особисто відвідував навчальні корпуси та кампуси:
- Stanford University (неодноразово) (місце номер 1 рейтингу університетів світу за критерієм employability - тобто МОЖЛИВІСТЮ влаштуватися на роботу)#5 in National Universities - University of California-Berkeley (місце номер 9 рейтингу університетів світу) #21 in National Universities - University of California-Davis (місце номер 161 рейтингу університетів світу) #46 in National Universities. Такої кількості людей на роверах та самих роверів на території кампусу не бачив навіть в Амстердамі. - University of California-Los Angeles(місце номер 2 рейтингу університетів світу) #21 in National Universities - University of California-San Francisco - University of California-Santa Barbara #37 in National Universities (Враження, що відвідав курортний готель "5 зірок" - студенти читали конспекти на галявині пляжу під пальмами). - University of California-Santa Cruz #81 in National Universities (реалізована інтересна ідея - створити на рівному місці новий університет "з нуля" - почали в 1965 році просто на лісовій галявині недалеко від океану. На сьогодні випускникам в останньому семестрі пропонують вивчати дисципліну "Штучний інтелект") - Washington State University (раельно був вражений архітектурою корпусів університету - враження, що побудували середньовічні рицарі для студентів 21 століття, жив у звичайному гуртожитку тиждень, вивчаючи побут студентів. Сподобалося: кімнати на двох, зроблено так, наче ви у готельному номері гарного готелю. На території - 5 ресторанів харчування для студентів та 1 магазин, де все продається ДЕШЕВШЕ, ніж в інших магазинах, а не дорожче, як у нас в магазинах біля університетів. Безкоштовне автобусне сполучення із будь-яким куточком Seattle. Студентам-екстернам дають одному - кімнату на двох та дозволяють привезти для себе свою дівчину).
Бажаю шановному читачеві дуже ретельно подумати, куди готувати для вступу свою дитину.
Оскільки автор мав та має дуже тісне відношення до університеів України, Росії та США то:
- з великим посміхом відношуся до даремного витрачання грошей на репетиторів. - не бачив/не бачу прикладу, щоби випускник поважного ліцея досяг щось особливого в житті у порівнянні із випускником нормальної сільскої школи. Талант розкривається не в 17, а в 22-25. І це може бути талант не в хімії або в біології, якою мучили репетитори, а у бізнесі або в малюванні. - головним для майбутнього студента є три речі: англійська мова, математика та банальна грамотність. Все інше - для "загального розвитку". Наприклад фізику треба вчити для того, щоби все, що відбувається навкруги - від роботи ТВ до роботи унітазу не здавалося чудом.
Всі університети світу можна поділити на три групи:
Перша. Ви його закінчили і вже стоіть черга із роботодавців із пропозицією Вас "забрати". Негайно. Друга. Ви його закінчили і з великою вірогідністю - але не факт - знайдете роботу. Третя. "Ми Вам дуже вдячні, що Ви відвідували наш типа університет".
Примітка: Тільки для України існує Четверта група: ідіть до нас вчитися (у викладачів із середнім віком в 70 років, які вже не пам"ятають, як звали Микиту Сергійовича), якщо зможете закінчити, то із вірогідністю в 50 відсотків Вас возьмуть на роботу за фахом із зарплатнею в 8 000 гривень на місяць. Будете жебракувати все життя.
P.S. Останніми днями часто зустрічаю оголошення про "День відкритих дверей" в різних університетах. Будете ображатися, але скажу. В мене враження, що не дуже здорові фізично (часто - навіть без зубів) жебракуваті клоуни (зарплата старшого викладача - 4 000 гривень на руки, доцента 6 800- 7 500 гривень на руки) забавляють наївних діточок з метою обманути. Невдахи працюють клоунами, бо самі не змогли знайти застосовуання своїм - колись же були - талантам.
Візьму ще один гріх на душу.Просто батьки і не підозрюють, що відбуваєтсья в середині деяких університетів. Розмова вчора із доцентом Національного університету. - Як стан справ професора ХХХХ (захист докторської дисертації - 2015 рік, не пенсійного віку)? - Рак легенів ніби-то, кажуть, помирає. - На роботу ходить? - Ну як ходить - це саме болюче питання. Ніби-то ходить, але за 5 хвилин до початку занять ніхто не знає - професор добереться до аудиторії, чи не зможе дійти. - Жах! - Ну ось уяви: за 5 хвилин до початку лекції дзвонить мені завідувач кафедри із свого будинка і каже: "Біжи на заміну, професор не дійде..." - Жах просто... - Як я можу бігти та читати лекцію - навіть не знаю, на чому зупинилися. Завідувач кафедрою сидить вдома і каже - а ти побіжи та в того професора із раком легенів спитай, на чому він зупинився. - Жах... - Ага, я ще й повинен бігти питати...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 кві, 2018 08:10, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Ви праві - отам Finike - мінімум в 3 рази дешевше
... ого! - це нерухомість? - бо харчі, напевно, поціні - далеко не втікають....? (...і Я Вас зрозумів, чому саме Анталія! - просто, "легенько" на майбутнє розглядаю інші варіанти для не таких заможніх Долярчиків )
....а давайте, ще трохи порозмірковуємо варіанти, знову ж таки для пересічних Долярчиків! От, наприклад, не краще було б пересічному(наприклад пенсіонеру(можна і з дружиною) , який вже немає ПРИВ'ЯЗКИ до роботи/бізнесу), ТІЛЬКИ на весну і на осінь, орендувати квартиру в якомусь непоганому місті Туреччини з виходом до моря? - тобто, навіть, якщо беремо Анталію, - за тих 49тис.дол.(що потратили Ви на придбання там квартири) - скільки років (ну чи по 3+3міс.весни/осені) можна там провести? (а головне, і прив'язки до місця - немає! - може, через 2-3роки Туреччина набридне, і захочеться Греція, Італія і т. п.) Ще раз НАГОЛОШУЮ, що розглядаємо варіанти для ПЕРЕСІЧНОГО , а не для Вас, пане Акурт, - бо Ви і так по всіх тих країнах можете проїхатись, коли Вам заманеться!