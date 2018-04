Додано: Чет 19 кві, 2018 07:33

Stanford University

University of California-Berkeley

University of California-Davis

University of California-Los Angeles

University of California-San Francisco

University of California-Santa Barbara

University of California-Santa Cruz

Washington State University

з великим посміхом відношуся до даремного витрачання грошей на репетиторів.

Всі університети світу можна поділити на три групи:

Перша.

Друга.

Третя.

Просто батьки і не підозрюють, що відбуваєтсья в середині деяких університетів.

Прочитав тільки зараз на ранок, бо вчора довго спілкувався із деканом факультету одного із Національних університетів (не у Львові).Багато цікавого розказував, але остання фраза була така:"Зараз в університеті дивні речі відбуваються: ходиш коридорами інема ніде ніхто. Мене вже ці геть всі зачинені двері почали дратувати. Де-не-де знайдеш відкриті двері - зайдеш - сидять два лаборанти, що ще не звільнилися, обнімаються, цілуються та цвірінькають..."Наведена цитата. Це - декан факультету.Спросив про зарплату, сказав таке:- оклад декана - 7 500 гривень.- доплата за складність роботи - 90 відсотків окладу.- пів ставки професора кафедри.- якісь там інші дрібнички доплат.Разом грязними виходить 20 000 гривень на місяць.Цікаво було б відвідати той кампус у Львові, про я кий пишеМене б то дуже інтересувало б для порівняня.15-17 червня буду на урочистих заходах щодо випускників вОсобисто відвідував навчальні корпуси та кампуси:(неодноразово) (місце номер 1 рейтингу університетів світу за критерієм- тобто МОЖЛИВІСТЮ влаштуватися на роботу)(місце номер 9 рейтингу університетів світу) #21 in National Universities(місце номер 161 рейтингу університетів світу) #46 in National Universities. Такої кількості людей на роверах та самих роверів на території кампусу не бачив навіть в Амстердамі.(місце номер 2 рейтингу університетів світу) #21 in National Universities#37 in National Universities (Враження, що відвідав курортний готель "5 зірок" - студенти читали конспекти на галявині пляжу під пальмами).#81 in National Universities (реалізована інтересна ідея - створити на рівному місці новий університет "з нуля" - почали в 1965 році просто на лісовій галявині недалеко від океану. На сьогодні випускникам в останньому семестрі пропонують вивчати дисципліну "Штучний інтелект")(раельно був вражений архітектурою корпусів університету - враження, що побудували середньовічні рицарі для студентів 21 століття, жив у звичайному гуртожитку тиждень, вивчаючи побут студентів. Сподобалося: кімнати на двох, зроблено так, наче ви у готельному номері гарного готелю. На території - 5 ресторанів харчування для студентів та 1 магазин, де все продається ДЕШЕВШЕ, ніж в інших магазинах, а не дорожче, як у нас в магазинах біля університетів. Безкоштовне автобусне сполучення із будь-яким куточком Seattle. Студентам-екстернам дають одному - кімнату на двох та дозволяють привезти для себе свою дівчину).Жодного університету України Ви тут не знайдете:Мав деякі стосунки та пропозиції:- Arizona state university- University of Minnesota-Twin Cities- Mississippi state university.Рейтинг університетів США:Бажаю шановному читачеві дуже ретельно подумати, куди готувати для вступу свою дитину.Оскільки автор мав та має дуже тісне відношення до університеів України, Росії та США то:- не бачив/не бачу прикладу, щоби випускник поважного ліцея досяг щось особливого в житті у порівнянні із випускником нормальної сільскої школи. Талант розкривається не в 17, а в 22-25. І це може бути талант не в хімії або в біології, якою мучили репетитори, а у бізнесі або в малюванні.- головним для майбутнього студента є три речі: англійська мова, математика та банальна грамотність. Все інше - для "загального розвитку". Наприклад фізику треба вчити для того, щоби все, що відбувається навкруги - від роботи ТВ до роботи унітазу не здавалося чудом.Ви його закінчили і вже стоіть черга із роботодавців із пропозицією Вас "забрати". Негайно.Ви його закінчили і з великою вірогідністю -- знайдете роботу."Ми Вам дуже вдячні, що Ви відвідували наш типа університет".Примітка: Тільки для України існує Четверта група: ідіть до нас вчитися (у викладачів із середнім віком в 70 років, які вже не пам"ятають, як звали Микиту Сергійовича), якщо зможете закінчити, то із вірогідністю в 50 відсотків Вас возьмуть на роботу за фахом із зарплатнею в 8 000 гривень на місяць. Будете жебракувати все життя.Останніми днями часто зустрічаю оголошення про "День відкритих дверей" в різних університетах.Будете ображатися, але скажу.В мене враження, що не дуже здорові фізично (часто - навіть без зубів) жебракуваті клоуни (зарплата старшого викладача - 4 000 гривень на руки, доцента 6 800- 7 500 гривень на руки) забавляють наївних діточокНевдахи працюють клоунами, бо самі не змогли знайти застосовуання своїм - колись же були - талантам.Розмова вчора із доцентом Національного університету.- Як стан справ професора ХХХХ (захист докторської дисертації - 2015 рік, не пенсійного віку)?- Рак легенів ніби-то, кажуть, помирає.- На роботу ходить?- Ну як ходить - це саме болюче питання. Ніби-то ходить, але за 5 хвилин до початку занять ніхто не знає - професор добереться до аудиторії, чи не зможе дійти.- Жах!- Ну ось уяви: за 5 хвилин до початку лекції дзвонить мені завідувач кафедри із свого будинка і каже: "Біжи на заміну, професор не дійде..."- Жах просто...- Як я можу бігти та читати лекцію - навіть не знаю, на чому зупинилися. Завідувач кафедрою сидить вдома і каже - а ти побіжи та в того професора із раком легенів спитай, на чому він зупинився.- Жах...- Ага, я ще й повинен бігти питати...