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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:50

Про оренду житла на прохання Долярчика.
1. В Туреччині в 2017 році прийняли Закон, який забороняє короткотермінову здачу в оренду житла, якою промишляла дуже ведика кількість росіян, які мають тут дуже багато нерухомості. Здавати в оренду можна тільки на рік та більше.
2. Орендна плата квартир невисока або нормальна - від 600 до 1200 лір на місяць (1 ліра=6,5 гривні).
3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).
4. Для перебування на короткий або невеликий термін краще на booking.com брати апартаменти або номери в готелях. Наприклад, (раджу) в минулому році я купався у морі до 3 грудня (4 грудня полетів до Львова) - в жовтні та листопаді орендував на тому сайті готель для родичів: номер на 1 особу - 8 євро на добу (без харчування), номер на двох 10-14 євро на добу (без харчування). Думаю, у Львові ви не знімете за ці гроші кімнату навіть у самому скромному готелі на Науковій.
5. Тут панове НЕ ЗРОЗУМІЛИ ГОЛОВНОГО: в Туреччині на сьогодін саме лояльне відношення до українців і в побутовому плані, і в - головному юридичному - ТІЛЬКИ ЗА ФАКТОМ КУПІВЛІ КВАРТИРИ Вам надають "Вид на прожиття".
6. Не будуйте ілюзій: тут Ви не влаштуєтеся на роботу.
7. Відкиньте ілюзії: на сьогодні Турція - країна із населенням в 80 000 000 людей - одна із найпотужніших у Європі. На 99,999 відсотка - все виробляється в самій Турції, а не завозиться із Китаю. Із імпортного бачу:.... нічого не бачу... Холодильник найновшої моделі LG "Made in Turkey". Мабуть, тільки презервативи імпортні - стоять коробки відомих брендів на касах супремаркетів - але не впевнений, що на них не написано "Made in Turkey". Треба подивитися для загального розвитку. Єдине, що правда: презервативи відомих брендів наші українські студенти купують вдвічі дорожче, ніж турецькі студенти.

Було питання про +40 влітку.
Так, це правда: найгарячишими є липень та серпень. Дійсно буває 40-45 градусів жари.
Робив експеримент:
1-7 серпня 2015 року безперервно знаходився у Львові, 8 серпня купив квитки за 120 долярів в обидва боки та вилетів прямо зі Львова в Анталію - був у серпні з 8 по 31 - температуру в 40-45 не застав (місцеві казали, що була буквально позавчора-вчора), а ось 37-38 - майже кожен день. Авто - відразу включаєш кондиціонер. На морі +40 не відчуваєш. Кондиціонер у кімнаті працював і вночі. То правда.

Почув смішну фразу від працівників готелю 5 зірок:
"Не розуміємо, навіщо туристи заплатили великі гроші за готель саме 5 зірок. Вони тільки й роблять, що три рази на день перебігають із номера до ресторана та назад у номер".

В мене все "пораховано" наперед: в цьому році повинен виїхати із Турції до 3 червня, так що мені те липневе-серпневе спекотне літо не загрожує. Я вже й так чорний як негр. Плаваю у морі майже щодня.
Планую повернутися десь 31 серпня - 2 вересня.
По дорозі в Україну відвідаю знов Болгарію (нічого особливого) та Румунію (дуже мені подобається Румунія, всім раджу проїхатися по її центральній та північній частині - то близько до України, мене просто вразили рицарські фортеці, старовинні замки, королівські палаци та православні церкви), едине що візьму в Румунії - харчі та румунське пиво, дуже воно мені смакує.

Вино привезу до Львова турецьке.
4 пляшки візьмо спеціально із собою в США (вилітаю зі Львова на почтатку червня) - думаю реально здивую мешканців Каліфорнії. Там купуємо каліфорнійські сухі вина по ціні 15-25 долярів пляшка. Турецькі коштують 5-10 долярів. Не гірші.
Ще на подарунок в США візьму:
- сосновий бджолиний мед - я по-перше, був вперше на бджолиній пасіці і такого ніде не бачив. По-друге, на наступному тижні обов"язково організую туди - у сосновий ліс та пасіку - поїздку для своїх приятелів, які прилітають в Анталію із Запоріжжя у неділю 22 квітня.
- варення із вишні та інших ягід, в тому числі - помаранчове. Надзивчайно смачно. Натурпродукт.
- турецьку мелену каву - дрібно-дрібно помелена та тільки Арабіка.

Чим Ви ще здивуєте США, де, як і в Греції - все є?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:00

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

+100500 про репетиторів.Мала займалася 8 років , малий 4 з репетитором англійською.Грошей пішло—новий Ланос з салону за ті гроші колись купити можна було.А знань-при самостійному навчанні і головне бажанні можна було стільки за 3 місяці вивчити.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:10

  Долярчик написав:
  akurt написав:Ви праві - отам Finike - мінімум в 3 рази дешевше


От, наприклад, не краще було б пересічному(наприклад пенсіонеру(можна і з дружиною) , який вже немає ПРИВ'ЯЗКИ до роботи/бізнесу), ТІЛЬКИ на весну і на осінь, орендувати квартиру в якомусь непоганому місті Туреччини з виходом до моря? :D


Думаю что было бы "краще". Во-первых если не понравились аппартаменты, соседи, инфрсатруктура по близости,природа, море, питание - в следующем сезоне переехал в другие. Или по месяцу-два в сезон (поздняя весна, ранняя осень) в каждом прибрежном интересном городке, благо в Турции таких достаточно (Анталья, Кемер, Бодрум, Марсмарис, Сиде, Алания, да тот же Измир). И интересно, и не скучно.
Аренду на месяц смотрел, если норм аппатаменты это +/- 1000 евро/мес., если запросы по-проще и не нужно море в пешей доступности, а минут 15-20 на транспорте, то и за 400-500 евро можно аппартамениться)) Хотелось бы услышать комментарий бывалого турчанина, верные ли цифры? :)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:36

банки та відсотки

akurt
Пан ще не відповів про банки, валюти та відсотки.
Де і як можна вигідно пристроїти зайві гроші?
alex77
 
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