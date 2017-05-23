Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Про оренду житла на прохання Долярчика. 1. В Туреччині в 2017 році прийняли Закон, який забороняє короткотермінову здачу в оренду житла, якою промишляла дуже ведика кількість росіян, які мають тут дуже багато нерухомості. Здавати в оренду можна тільки на рік та більше. 2. Орендна плата квартир невисока або нормальна - від 600 до 1200 лір на місяць (1 ліра=6,5 гривні). 3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю). 4. Для перебування на короткий або невеликий термін краще на booking.com брати апартаменти або номери в готелях. Наприклад, (раджу) в минулому році я купався у морі до 3 грудня (4 грудня полетів до Львова) - в жовтні та листопаді орендував на тому сайті готель для родичів: номер на 1 особу - 8 євро на добу (без харчування), номер на двох 10-14 євро на добу (без харчування). Думаю, у Львові ви не знімете за ці гроші кімнату навіть у самому скромному готелі на Науковій. 5. Тут панове НЕ ЗРОЗУМІЛИ ГОЛОВНОГО: в Туреччині на сьогодін саме лояльне відношення до українців і в побутовому плані, і в - головному юридичному - ТІЛЬКИ ЗА ФАКТОМ КУПІВЛІ КВАРТИРИ Вам надають "Вид на прожиття". 6. Не будуйте ілюзій: тут Ви не влаштуєтеся на роботу. 7. Відкиньте ілюзії: на сьогодні Турція - країна із населенням в 80 000 000 людей - одна із найпотужніших у Європі. На 99,999 відсотка - все виробляється в самій Турції, а не завозиться із Китаю. Із імпортного бачу:.... нічого не бачу... Холодильник найновшої моделі LG "Made in Turkey". Мабуть, тільки презервативи імпортні - стоять коробки відомих брендів на касах супремаркетів - але не впевнений, що на них не написано "Made in Turkey". Треба подивитися для загального розвитку. Єдине, що правда: презервативи відомих брендів наші українські студенти купують вдвічі дорожче, ніж турецькі студенти.
Було питання про +40 влітку. Так, це правда: найгарячишими є липень та серпень. Дійсно буває 40-45 градусів жари. Робив експеримент: 1-7 серпня 2015 року безперервно знаходився у Львові, 8 серпня купив квитки за 120 долярів в обидва боки та вилетів прямо зі Львова в Анталію - був у серпні з 8 по 31 - температуру в 40-45 не застав (місцеві казали, що була буквально позавчора-вчора), а ось 37-38 - майже кожен день. Авто - відразу включаєш кондиціонер. На морі +40 не відчуваєш. Кондиціонер у кімнаті працював і вночі. То правда.
Почув смішну фразу від працівників готелю 5 зірок: "Не розуміємо, навіщо туристи заплатили великі гроші за готель саме 5 зірок. Вони тільки й роблять, що три рази на день перебігають із номера до ресторана та назад у номер".
В мене все "пораховано" наперед: в цьому році повинен виїхати із Турції до 3 червня, так що мені те липневе-серпневе спекотне літо не загрожує. Я вже й так чорний як негр. Плаваю у морі майже щодня. Планую повернутися десь 31 серпня - 2 вересня. По дорозі в Україну відвідаю знов Болгарію (нічого особливого) та Румунію (дуже мені подобається Румунія, всім раджу проїхатися по її центральній та північній частині - то близько до України, мене просто вразили рицарські фортеці, старовинні замки, королівські палаци та православні церкви), едине що візьму в Румунії - харчі та румунське пиво, дуже воно мені смакує.
Вино привезу до Львова турецьке. 4 пляшки візьмо спеціально із собою в США (вилітаю зі Львова на почтатку червня) - думаю реально здивую мешканців Каліфорнії. Там купуємо каліфорнійські сухі вина по ціні 15-25 долярів пляшка. Турецькі коштують 5-10 долярів. Не гірші. Ще на подарунок в США візьму: - сосновий бджолиний мед - я по-перше, був вперше на бджолиній пасіці і такого ніде не бачив. По-друге, на наступному тижні обов"язково організую туди - у сосновий ліс та пасіку - поїздку для своїх приятелів, які прилітають в Анталію із Запоріжжя у неділю 22 квітня. - варення із вишні та інших ягід, в тому числі - помаранчове. Надзивчайно смачно. Натурпродукт. - турецьку мелену каву - дрібно-дрібно помелена та тільки Арабіка.
Чим Ви ще здивуєте США, де, як і в Греції - все є?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
+100500 про репетиторів.Мала займалася 8 років , малий 4 з репетитором англійською.Грошей пішло—новий Ланос з салону за ті гроші колись купити можна було.А знань-при самостійному навчанні і головне бажанні можна було стільки за 3 місяці вивчити.
akurt написав:Ви праві - отам Finike - мінімум в 3 рази дешевше
От, наприклад, не краще було б пересічному(наприклад пенсіонеру(можна і з дружиною) , який вже немає ПРИВ'ЯЗКИ до роботи/бізнесу), ТІЛЬКИ на весну і на осінь, орендувати квартиру в якомусь непоганому місті Туреччини з виходом до моря?
Думаю что было бы "краще". Во-первых если не понравились аппартаменты, соседи, инфрсатруктура по близости,природа, море, питание - в следующем сезоне переехал в другие. Или по месяцу-два в сезон (поздняя весна, ранняя осень) в каждом прибрежном интересном городке, благо в Турции таких достаточно (Анталья, Кемер, Бодрум, Марсмарис, Сиде, Алания, да тот же Измир). И интересно, и не скучно. Аренду на месяц смотрел, если норм аппатаменты это +/- 1000 евро/мес., если запросы по-проще и не нужно море в пешей доступности, а минут 15-20 на транспорте, то и за 400-500 евро можно аппартамениться)) Хотелось бы услышать комментарий бывалого турчанина, верные ли цифры?
Bolt написав:+100500 про репетиторів.Мала займалася 8 років , малий 4 з репетитором англійською.Грошей пішло—новий Ланос з салону за ті гроші колись купити можна було.А знань-при самостійному навчанні і головне бажанні можна було стільки за 3 місяці вивчити.
Ото ж... Даю пораду. Мои сыновья ходили на курсы английского 2 раза в неделю в English club - филиалы во всех городах Украины. 2-3 раза в неделю. Младшему язык давался легче - знает его в совершенстве. Младшему вообще повезло: он с детства слегка-слегка «картавил», как-то не очень четко произносил букву "Р" - это ему очень помогло в английском, теперь говорят, что у него какое-то там «аризонское» что-ли произношение. Невестка знает язык лучше своего мужа - кроме курсов всего навсего смотрела круглосуточно мультфильмы в оригинале - там простые четкие фразы. И никаких репетиторов. Младшему только за то, что он по английскому языку набрал 106 баллов из 120 (TOEFL) сразу 5 университетов США назначили стипендию в 20 000-22000 $ на время обучения (4 года). Мы подумали и не отказались.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 кві, 2018 16:19, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
alex77 написав:akurt Пан ще не відповів про банки, валюти та відсотки. Де і як можна вигідно пристроїти зайві гроші?
Ви же розумієте, що всі мої поради - частиною людей будуть визнані поганими, а частиною - ніякими.
Я з 1996 року займався депозитами. Апогей був у 2007-2014 роках. В той період я вважав, що не варто працювати - можна жити тільки із депозитів. Гроші реально падали просто з неба. 12-14 (!!!) відсотків річних по валюті!!!!
Вийшов із депозитів восени 2013 року. Більше в мене немає депозитів. Згоден із Львіським БатяР"ом, що якщо мудро вгадати, в який період відкривати лепозит (Баба Ванга звісно порадить відкрити тоді, коли долар 28,40... а закрити тоді, коли долар 25,60...), то можна вгадати і отримати пару копійок нормальних грошенят від депозитів.
Але я виклав просту арифметику: - щоби жити хоч трохе нормально родині із трьох людей, треба мати не менше 1 000 долярів на місяць прибутку. - щоби мати трохе таких грошей треба зробити нереальне: відкрити в 15-ти банках або на 15 осіб 15 депозитів кожний по 200 000 гривень. - то є абсурд. - тому я й сам пробував і іншим радив: 150 000 долярів у - три квартири - здавати. Реальний пасивний прибуток. Але сам я так нероблю/майженероблю на цей час. Закінчив так робити на початку цього року.
Вважаю, що віднести гроші у банк під 2,5 відсотка річних по валюті - то абсурд. Віднести на депозит 20 000 гривень і розказувати всім як то добре - отримувати з того чистими 1 відсоток на місяць або 200 гривень - теж абсурд. 200 гривень на місяць - то не вистачить на 40 поїздок в один бік або 20 поїздок туді і назад бабусі із Пустомит на "ринок на асфальті" на Княгині Ольги у місяць (з 20 січня пенсіонери не можуть їздити у маршрутках Львова безкоштовно).
Все треба робити вчасно.
Ось приклад сьогодення: - одна людина живе у Львові - звісно дуже патріотична. - друга людина живе в Севастополі - патріотична, але не дуже, має двох дітей із родинами, які мешкають в Україні і після лютого 2014 року скзазали батькам, що хай як хочуть, але в Крим вони не поїдуть та не їздять. - перша людина має у Львові квартиру - зайва - за моєю оцінкою коштує десь 75 000 - 80 000 долярів. - друга людина має віллу, в яку вкладено 400 000 долярів. - перша людина скумекала, що можна "поживитися". І запропонувала другій - обмін. Товар=товар. 1=1. - друга людина обурилася, бо реально вклала 400 000 нахом"ячених непосильною працею зелено-брудних грошей.
Скажете, що тут такого несподіваного? Майже нічого. Першій - 45 років. Другій - 85 років. Друга дивиться на світ не менш реально, ніж перша. Вчора ввечері - це було важко - але друга промовила: "200 000"... Перша сказала: "Я почекаю. Сподіваюся - не довго..." Друга сказала: "От би повернути осінь 2014 року назад... Було би 400 000 долярів." Перша сказала: "Вже не повернете ту осінь, коли мудрі люди все продавали за Генеральними дорученням і без всяких документів..." (До 1 січня 2015 року ще працювали у Криму українські нотаріуси, хоча Держреєестр вже був закритий для них...) Друга сказала: "Мав би розум..." Перша сказала: "Я почекаю. Сподіваюся - не довго..."
Подзвонили знайомі у Дніпрі: нарешті закрили свою фірму (все думали закривати чи ні 2 роки). Всіх звільнили. Щоби фірму ліквідувати остаточно треба ще 3 роки подавати "пусті" звіти. Залишили на короткому повідку бухгалтера.
P.S. Завтра ввечері - у п"ятницю - о 18-30 - у Стамбулі перебуваючи - спробую сказати Вам, чи получається в мене робити щось вчасно. А то звісно - роздавати поради - легко. А робити у відповідності до порад - важко. Це не про секс: там я завжди роблю все вчасно.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Так, заборонена Законом. Не менше року термін оренди. Можлива здача в оренду юридичною особою з певними обмеженнями, з реєстрацією в поліції мешканців. На сайті booking.com я бачу пропозиції апартаментів. Але це - не приватні особи здають.
Вже було багато перевірок здавальників житла. Штраф - мені казали - щось у сумі 84 000 лір. Це десь 20 000 доларів. Я Вам скажу, що якщо рік тому всі балкони були увішані жовтого кольору оголошеннями KIRALIK (тобто є пропозиція на ОРЕНДУ), то тепер таких оголошень майже немає.
ІНТЕРЕСНА РІЧ: Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість. І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором... Прикольно...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:ІНТЕРЕСНА РІЧ: Тема гілки: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Так ось, получається, шо ніхто НЕ КУПИВ для себе, улюбленого, закордонну нерухомість. І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором... Прикольно...
... а оце, дійсно - добре підмітили! Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!......(хоч би якийсь підвал, чи гараж! )
Для укро-турків .... В Турции усугубляется политический кризис. Президент Турции Тайеп Эрдоган объявил о проведении внеочередных президентских выборов 24 июня. Курс турецкой лиры за месяц девальвировал на 6% относительно доллара до исторического минимума в 4,17 пунктов.
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