Додано: Чет 19 кві, 2018 20:50

kalinavalera1 написав: Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то навіщо вона буде тут писати ?

Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то

Це так і тому те, що я пишу - стає ціннішим в декілька разів.

kalinavalera1 написав: Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?

Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?

Звісно, він нічого купувати не буде. І не збирається.

kalinavalera1 написав: Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі. Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі.

Це правда, але не така правда, яку мають в Україні.У нас знімають від того, що не можуть заробити на житло.Там знімають з інших МАТЕМАТИЧНО-ЕКОНОМІЧНИХ причин.а) мій знайомий випадково виявив що він єврей і згадав, що його рідна матір та сестра мешкають в США. Виїхав у 1999 році і з тих пір орендує житло за 1400 доларів на місяць, з яких сам платить тільки (!!!) 200 долярів. Остальні 1200 долярів за нього орендодавцю платить держава, яка допомагає біглим з України євреям.б) наші хлопці з Дніпра та Львова, з якими я спілкуюся майже кожен день, заробляють по 300 000 доларів на рік (їх жінки заробляють по 200 000 доларів на рік). Вартість приватного будинка із басейном - старт ціни 1 000 000 доларів, тобто зарплата чоловіка за 3 (три) роки. Вони не купують житло, а орендують НАЙДОРОЖЧІ квартири у центрі Сан Францисько - по 5 500 - 6 500 доларів на місяць. Просто тому, що життя коротке, а їм всього по 30-35 років.в) один із тих хлопів взяв та купив собі приватний будинок за 740 000 доларів у кредит на 30 років з відсотками за кредит - 0,75 річних. Робить ремонт, плюється та каже, що краще продовжував би орендувати... забагато часу витрачає на те...Ну що тут поробиш...Отой перший, що поїхав у 1999 році, почав продавати 4-х кімнатну 100 квадратів за 100 000 доларів, а віддав за 26 000 доларів.Зараз історія повторюється: в тому ж місті приятель продає в елітному районі 4-х кімнатну 86 квадратів за 60 000 доларів з метою віддати за 55 000 доларів, а дають тількиСумує.Сьогодні тільки з ним говорив: все ходять та ходять, все дивляьтся та дивляться...А грошви немає...