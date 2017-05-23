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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором...Прикольно...

Ну про Палац то може ви загнули. Хто купує Палац, що коштує мільон доларів - не стане тут розповідати.

А якусь скромненьку квартирку - можна придбати, продавши тут своє житло. Але потрібно все облаштувати там. Це не справа 1 року. Якщо є грошова подушка безпеки - тоді можна ризикувати. А коли грошенят обмаль - то все потрібно підрахувати та виважити. Я вважав - так - щоб мати два в одному. Якщо сподобається - жити самому, а то й здавати щоб можна було. Чи частину року жити там самому, а частину року сдавати .

Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то навіщо вона буде тут писати ?

Знаю людей що виїхали на ПМЖ до різних країн. Пристосовуються. Всім задоволені. Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?

Жоден, кто виїхав на ПМЖ серед моїх знайомих - не придбав квартиру там. Не має коштів. Виїхали давненько. Двадцять років тому, та більше. Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:57

Для greenozon то есть для укро-нетурков.

Не читайте советских газет перед обедом.
Ничего НЕ УГЛУБЛЯЕТСЯ.
Наоборот: президент и его команда так уверены в себе, в своей команде, в своих делах, что не побоялись объявить о ДОСРОЧНЫХ президентских и парламентских выборах.
НЕ ПОБОЯЛИСЬ.
Так-то вот...

Я вижу, как они готовятся к выборам:
- в спальном районе Кепез была огромная площадь-пустырь, который использовала команда Эрдогана для митингов. Это типичный район "бедных" турков. Сам президент ЛИЧНО выступал на этом пустыре рядом с овощным рынком. Вы когда последний раз были на пустыре своего города и слушали своего президента?
- так вот этот пустырь последние 3 недели превращается в нечто чудесное - огромный парк с чудесами техники для детей - все из 21 века. Еще не закончен - закончат - я сделаю фото - закончат через пару недель. НИКОГДА В ЖИЗНИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ ЗА МЕСЯЦ НЕ ВОЗВОДИЛИ И НЕ ВОЗВЕДУТ НА ПУСТЫРЕ ПАРК РАЗМЕРОМ с Майдан в Киеве, уставленный чудесами и аттракционами.
- почувствуйте разницу: во Львове к началу весны изрядно подготовились: а) выложили плиткой новой тротуар длиной 240 м от перекрестка на Сокольники в сторону Кинг-Кросс-Леополиса. Ширина тротуара - 2 м. б) на жилых домах, дети жителей которых понаписывали красками их баллончиков слова типа "ЙУХ" позамамазывали места букв плохо подобранной по цвету стен домов краской, стало еще смешнее. Изуродована вся часть улицы "Стрыйская" в районе Стрыйского рынка. И это дома постройки 19 века!!!! В Анталии к 10 июня откроется лучшая в мире (!!!) набережная с самыми шикарными пляжами. Ницца и Гавайи уже нервно курят в сторонке, заглядывая через плотные заборные секции. Заглядывают через забор десятки иностранцев, удивляясь чуду. Одних деревьев уже высажено 5 500 штук. Ликвидирована проезжая часть полностью вдоль набережной. Все мостят не плиткой, а брекчей (рубленый гранит) - и все с узорами.
Вдоль всей НОВОЙ набережной - а это десятки километров - уже обустроены НОВЫЕ велосипедные дорожки - ОТДЕЛЬНЫЕ, а не намалеванные краской посреди асфальтового тротуара, как во Львове, Киеве и в Днепре.

PFYBVFNTKMYFZ FHBAVTNBRF
(занимательная арифметика)

Дано:
1. На карту Привата мне ежемесячно приходят с Украины примерно 20 000 гривен.
В январе пришло 20 000 гривен, курс доллара был 28,75 гривны за доллар.
2. В январе курс лиры был 3,95 лиры за доллар.
3. Итого я имел в лирах: (20 000/28,75)х3,95= 2 748 лир.

Вопросы к задаче:
а) ввести по аналогии с "Индексом "БигМака" "Индекс "Йогурта" и "Индекс "турецкого вина".
б) определить, на сколько ВЕДЕР йогурта укр-турок типа меня в апреле получит бесплатно, то есть даром, чтобы угостить укр-нетурка.

Решение:
1. В апреле пришло 20 000 гривен, курс доллара вчера во Львове - покупка 25,85 - продажа 26,13. Тогда: (20 000/26)х4,14=3 185 лир.
2. Определим количество денег, упавших мне в руки с неба: 3 185-2 748=437 лир или почти 100 евро (упали с неба).
3. Определим, насколько подорожал с января по апрель йогурт?
5,95 лиры-5,95 лиры = 0 лир.
4. Определим, на сколько с января по апрель подорожала бутылка белого сухого Шардоне урожая 2014 года? 21,95 лиры - 21,95 лиры = 0 лир.
5. Определим "Индекс йогурта": 437/5,95=73 дополнительных бесплатных ведра (!!!) йогурта каждой массой в 1,5 кг.
6. Определим "Индекс белого сухого вина": 437/21,95=20 бутылок для бесплатного распития в обнимку с greenozon (при условии, что он правильно ответит на вопрос, что в его городе и его стране подешевело с января по апрель в связи с укреплением гривны).

Пан Долярчик!
Ваші продавці у магазині теж не вміють рахувати та не вчили арифметику?
ДАААААА?
Я б їх повиганяв би геть!

Пан Долярчик! Прочитайте приватне повідомлення від мене.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:50

  kalinavalera1 написав:Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то навіщо вона буде тут писати ?


Це так і тому те, що я пишу - стає ціннішим в декілька разів.

  kalinavalera1 написав: Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?


Це правда, але не така правда, яку мають в Україні.
У нас знімають від того, що не можуть заробити на житло.
Там знімають з інших МАТЕМАТИЧНО-ЕКОНОМІЧНИХ причин.
а) мій знайомий випадково виявив що він єврей і згадав, що його рідна матір та сестра мешкають в США. Виїхав у 1999 році і з тих пір орендує житло за 1400 доларів на місяць, з яких сам платить тільки (!!!) 200 долярів. Остальні 1200 долярів за нього орендодавцю платить держава, яка допомагає біглим з України євреям. Звісно, він нічого купувати не буде. І не збирається.
б) наші хлопці з Дніпра та Львова, з якими я спілкуюся майже кожен день, заробляють по 300 000 доларів на рік (їх жінки заробляють по 200 000 доларів на рік). Вартість приватного будинка із басейном - старт ціни 1 000 000 доларів, тобто зарплата чоловіка за 3 (три) роки. Вони не купують житло, а орендують НАЙДОРОЖЧІ квартири у центрі Сан Францисько - по 5 500 - 6 500 доларів на місяць. Просто тому, що життя коротке, а їм всього по 30-35 років.
в) один із тих хлопів взяв та купив собі приватний будинок за 740 000 доларів у кредит на 30 років з відсотками за кредит - 0,75 річних. Робить ремонт, плюється та каже, що краще продовжував би орендувати... забагато часу витрачає на те...

  kalinavalera1 написав:Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі.

Ну що тут поробиш...
Отой перший, що поїхав у 1999 році, почав продавати 4-х кімнатну 100 квадратів за 100 000 доларів, а віддав за 26 000 доларів.
Зараз історія повторюється: в тому ж місті приятель продає в елітному районі 4-х кімнатну 86 квадратів за 60 000 доларів з метою віддати за 55 000 доларів, а дають тільки 30.
Сумує.
Сьогодні тільки з ним говорив: все ходять та ходять, все дивляьтся та дивляться...
А грошви немає...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 кві, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:20 бутылок для бесплатного распития в обнимку с greenozon (при условии, что он правильно ответит на вопрос, что в его городе и его стране подешевело с января по апрель в связи с укреплением гривны).

Пан Долярчик!
Ваші продавці у магазині теж не вміють рахувати та не вчили арифметику?
ДАААААА?
Я б їх повиганяв би геть!

Пан Долярчик! Прочитайте приватне повідомлення від мене.

1) дійсно цікаве питання для greenozon
2)..в мене КОЛИСЬ були продавці, коли пробував(тричі!) відкривати другу "трргову точку" :roll:
3)....і в мене, все ж таки не ровери :wink: (не хочу "засвічувати" свою групу товарів.... - бо тут, майже НІХТО НЕ ГОВОРИТЬ про свою групу товарів!)..... просто, я все натякаю, що моя груп. тов. "подібна" за СКЛАДНІСТЮ, як продавати ніби ровери і різні зап. частини до них(тобто, за прилавок потрібно ТОЛКОВОГО продавця!)

... але, дякую за пропозицію в приваті!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:56

  Долярчик написав:1) дійсно цікаве питання для greenozon


А правду кажуть, що у Львові у зв"язку із укріпленням гривні до цифри "26" пальне стало коштувати 32 гривні за літру?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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