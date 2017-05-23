Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором...Прикольно...
Ну про Палац то може ви загнули. Хто купує Палац, що коштує мільон доларів - не стане тут розповідати.
А якусь скромненьку квартирку - можна придбати, продавши тут своє житло. Але потрібно все облаштувати там. Це не справа 1 року. Якщо є грошова подушка безпеки - тоді можна ризикувати. А коли грошенят обмаль - то все потрібно підрахувати та виважити. Я вважав - так - щоб мати два в одному. Якщо сподобається - жити самому, а то й здавати щоб можна було. Чи частину року жити там самому, а частину року сдавати .
Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то навіщо вона буде тут писати ?
Знаю людей що виїхали на ПМЖ до різних країн. Пристосовуються. Всім задоволені. Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?
Жоден, кто виїхав на ПМЖ серед моїх знайомих - не придбав квартиру там. Не має коштів. Виїхали давненько. Двадцять років тому, та більше. Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі.
Не читайте советских газет перед обедом. Ничего НЕ УГЛУБЛЯЕТСЯ. Наоборот: президент и его команда так уверены в себе, в своей команде, в своих делах, что не побоялись объявить о ДОСРОЧНЫХ президентских и парламентских выборах. НЕ ПОБОЯЛИСЬ. Так-то вот...
Я вижу, как они готовятся к выборам: - в спальном районе Кепез была огромная площадь-пустырь, который использовала команда Эрдогана для митингов. Это типичный район "бедных" турков. Сам президент ЛИЧНО выступал на этом пустыре рядом с овощным рынком. Вы когда последний раз были на пустыре своего города и слушали своего президента? - так вот этот пустырь последние 3 недели превращается в нечто чудесное - огромный парк с чудесами техники для детей - все из 21 века. Еще не закончен - закончат - я сделаю фото - закончат через пару недель. НИКОГДА В ЖИЗНИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ ЗА МЕСЯЦ НЕ ВОЗВОДИЛИ И НЕ ВОЗВЕДУТ НА ПУСТЫРЕ ПАРК РАЗМЕРОМ с Майдан в Киеве, уставленный чудесами и аттракционами. - почувствуйте разницу: во Львове к началу весны изрядно подготовились: а) выложили плиткой новой тротуар длиной 240 м от перекрестка на Сокольники в сторону Кинг-Кросс-Леополиса. Ширина тротуара - 2 м. б) на жилых домах, дети жителей которых понаписывали красками их баллончиков слова типа "ЙУХ" позамамазывали места букв плохо подобранной по цвету стен домов краской, стало еще смешнее. Изуродована вся часть улицы "Стрыйская" в районе Стрыйского рынка. И это дома постройки 19 века!!!! В Анталии к 10 июня откроется лучшая в мире (!!!) набережная с самыми шикарными пляжами. Ницца и Гавайи уже нервно курят в сторонке, заглядывая через плотные заборные секции. Заглядывают через забор десятки иностранцев, удивляясь чуду. Одних деревьев уже высажено 5 500 штук. Ликвидирована проезжая часть полностью вдоль набережной. Все мостят не плиткой, а брекчей (рубленый гранит) - и все с узорами. Вдоль всей НОВОЙ набережной - а это десятки километров - уже обустроены НОВЫЕ велосипедные дорожки - ОТДЕЛЬНЫЕ, а не намалеванные краской посреди асфальтового тротуара, как во Львове, Киеве и в Днепре.
Дано: 1. На карту Привата мне ежемесячно приходят с Украины примерно 20 000 гривен. В январе пришло 20 000 гривен, курс доллара был 28,75 гривны за доллар. 2. В январе курс лиры был 3,95 лиры за доллар. 3. Итого я имел в лирах: (20 000/28,75)х3,95= 2 748 лир.
Вопросы к задаче: а) ввести по аналогии с "Индексом "БигМака" "Индекс "Йогурта" и "Индекс "турецкого вина". б) определить, на сколько ВЕДЕР йогурта укр-турок типа меня в апреле получит бесплатно, то есть даром, чтобы угостить укр-нетурка.
Решение: 1. В апреле пришло 20 000 гривен, курс доллара вчера во Львове - покупка 25,85 - продажа 26,13. Тогда: (20 000/26)х4,14=3 185 лир. 2. Определим количество денег, упавших мне в руки с неба: 3 185-2 748=437 лир или почти 100 евро (упали с неба). 3. Определим, насколько подорожал с января по апрель йогурт? 5,95 лиры-5,95 лиры = 0 лир. 4. Определим, на сколько с января по апрель подорожала бутылка белого сухого Шардоне урожая 2014 года? 21,95 лиры - 21,95 лиры = 0 лир. 5. Определим "Индекс йогурта": 437/5,95=73 дополнительных бесплатных ведра (!!!) йогурта каждой массой в 1,5 кг. 6. Определим "Индекс белого сухого вина": 437/21,95=20 бутылок для бесплатного распития в обнимку с greenozon (при условии, что он правильно ответит на вопрос, что в его городе и его стране подешевело с января по апрель в связи с укреплением гривны).
Пан Долярчик! Ваші продавці у магазині теж не вміють рахувати та не вчили арифметику? ДАААААА? Я б їх повиганяв би геть!
Пан Долярчик! Прочитайте приватне повідомлення від мене.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
kalinavalera1 написав:Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то навіщо вона буде тут писати ?
Це так і тому те, що я пишу - стає ціннішим в декілька разів.
kalinavalera1 написав: Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?
Це правда, але не така правда, яку мають в Україні. У нас знімають від того, що не можуть заробити на житло. Там знімають з інших МАТЕМАТИЧНО-ЕКОНОМІЧНИХ причин. а) мій знайомий випадково виявив що він єврей і згадав, що його рідна матір та сестра мешкають в США. Виїхав у 1999 році і з тих пір орендує житло за 1400 доларів на місяць, з яких сам платить тільки (!!!) 200 долярів. Остальні 1200 долярів за нього орендодавцю платить держава, яка допомагає біглим з України євреям. Звісно, він нічого купувати не буде. І не збирається. б) наші хлопці з Дніпра та Львова, з якими я спілкуюся майже кожен день, заробляють по 300 000 доларів на рік (їх жінки заробляють по 200 000 доларів на рік). Вартість приватного будинка із басейном - старт ціни 1 000 000 доларів, тобто зарплата чоловіка за 3 (три) роки. Вони не купують житло, а орендують НАЙДОРОЖЧІ квартири у центрі Сан Францисько - по 5 500 - 6 500 доларів на місяць. Просто тому, що життя коротке, а їм всього по 30-35 років. в) один із тих хлопів взяв та купив собі приватний будинок за 740 000 доларів у кредит на 30 років з відсотками за кредит - 0,75 річних. Робить ремонт, плюється та каже, що краще продовжував би орендувати... забагато часу витрачає на те...
kalinavalera1 написав:Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі.
Ну що тут поробиш... Отой перший, що поїхав у 1999 році, почав продавати 4-х кімнатну 100 квадратів за 100 000 доларів, а віддав за 26 000 доларів. Зараз історія повторюється: в тому ж місті приятель продає в елітному районі 4-х кімнатну 86 квадратів за 60 000 доларів з метою віддати за 55 000 доларів, а дають тільки 30. Сумує. Сьогодні тільки з ним говорив: все ходять та ходять, все дивляьтся та дивляться... А грошви немає...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 кві, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:20 бутылок для бесплатного распития в обнимку с greenozon (при условии, что он правильно ответит на вопрос, что в его городе и его стране подешевело с января по апрель в связи с укреплением гривны).
Пан Долярчик! Ваші продавці у магазині теж не вміють рахувати та не вчили арифметику? ДАААААА? Я б їх повиганяв би геть!
Пан Долярчик! Прочитайте приватне повідомлення від мене.
1) дійсно цікаве питання для greenozon 2)..в мене КОЛИСЬ були продавці, коли пробував(тричі!) відкривати другу "трргову точку" 3)....і в мене, все ж таки не ровери (не хочу "засвічувати" свою групу товарів.... - бо тут, майже НІХТО НЕ ГОВОРИТЬ про свою групу товарів!)..... просто, я все натякаю, що моя груп. тов. "подібна" за СКЛАДНІСТЮ, як продавати ніби ровери і різні зап. частини до них(тобто, за прилавок потрібно ТОЛКОВОГО продавця!)
Долярчик написав:1) дійсно цікаве питання дляgreenozon
А правду кажуть, що у Львові у зв"язку із укріпленням гривні до цифри "26" пальне стало коштувати значно дешевше - 31,45 гривні за літру? А найдешевший - УКРНАФТА - всього 28 гривень за літру?
Я ось порахував: у Турції бензин А-95 як коштував 1,49$ за 1 літр - так і коштує. Це дорожче, ніж у Львові: 31,45/26=1,21 $ за 1 літр, це на 23 відсотка дорожче. Правда, в мене витрати пального на 23 відсотка менші і машина - наче на крилах... Вартість бензину у Турціїї в гривнях: (6,19/4,15)х26=38,78 гривні за літр. Це пальне на British Petroleum. В мене від British Petroleum є дисконтна картка на 3% але вона не спрацьовує: у них на АЗС камера відеофіксації виводить на дісплей касира номер автівки, якщо камера на розпізнала цифри або букви - оператор заводить номер автівки, що заправляється, вручну, у мене авто львівської реєстрації і номер має останню букву "Х" - виявилося, що в турецькому алфавіті немає такої букви. Техніка мене "не бачить". ШкодА, але 3 % знижки не отримую...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Долярчик написав:Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!.
Насправді, до 3 липня 2017 року повністю легально придбати нерухомість за кордоном було дещо складно (в найгірші часи, в Україні була і кримінальна відповідальність і штраф на суму інвестиції за кордон). Тому, якщо такі люди тут і є, то вони із зрозумілих причин будуть приховувати цей факт.
Суми, яку зараз в легальний спосіб можна вивести за кордон протягом одного календарного року ($50000), не для всякої нерухомості достатньо.