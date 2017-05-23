Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:І ніхто не може нам розказати ні про власний палац під Парижем, ні під Краковом, ні під Стокгольмом, ні під Улан-Батором...Прикольно...
Ну про Палац то може ви загнули. Хто купує Палац, що коштує мільон доларів - не стане тут розповідати.
А якусь скромненьку квартирку - можна придбати, продавши тут своє житло. Але потрібно все облаштувати там. Це не справа 1 року. Якщо є грошова подушка безпеки - тоді можна ризикувати. А коли грошенят обмаль - то все потрібно підрахувати та виважити. Я вважав - так - щоб мати два в одному. Якщо сподобається - жити самому, а то й здавати щоб можна було. Чи частину року жити там самому, а частину року сдавати .
Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то навіщо вона буде тут писати ?
Знаю людей що виїхали на ПМЖ до різних країн. Пристосовуються. Всім задоволені. Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?
Жоден, кто виїхав на ПМЖ серед моїх знайомих - не придбав квартиру там. Не має коштів. Виїхали давненько. Двадцять років тому, та більше. Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі.
Не читайте советских газет перед обедом. Ничего НЕ УГЛУБЛЯЕТСЯ. Наоборот: президент и его команда так уверены в себе, в своей команде, в своих делах, что не побоялись объявить о ДОСРОЧНЫХ президентских и парламентских выборах. НЕ ПОБОЯЛИСЬ. Так-то вот...
Я вижу, как они готовятся к выборам: - в спальном районе Кепез была огромная площадь-пустырь, который использовала команда Эрдогана для митингов. Это типичный район "бедных" турков. Сам президент ЛИЧНО выступал на этом пустыре рядом с овощным рынком. Вы когда последний раз были на пустыре своего города и слушали своего президента? - так вот этот пустырь последние 3 недели превращается в нечто чудесное - огромный парк с чудесами техники для детей - все из 21 века. Еще не закончен - закончат - я сделаю фото - закончат через пару недель. НИКОГДА В ЖИЗНИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ ЗА МЕСЯЦ НЕ ВОЗВОДИЛИ И НЕ ВОЗВЕДУТ НА ПУСТЫРЕ ПАРК РАЗМЕРОМ с Майдан в Киеве, уставленный чудесами и аттракционами. - почувствуйте разницу: во Львове к началу весны изрядно подготовились: а) выложили плиткой новой тротуар длиной 240 м от перекрестка на Сокольники в сторону Кинг-Кросс-Леополиса. Ширина тротуара - 2 м. б) на жилых домах, дети жителей которых понаписывали красками их баллончиков слова типа "ЙУХ" позамамазывали места букв плохо подобранной по цвету стен домов краской, стало еще смешнее. Изуродована вся часть улицы "Стрыйская" в районе Стрыйского рынка. И это дома постройки 19 века!!!! В Анталии к 10 июня откроется лучшая в мире (!!!) набережная с самыми шикарными пляжами. Ницца и Гавайи уже нервно курят в сторонке, заглядывая через плотные заборные секции. Заглядывают через забор десятки иностранцев, удивляясь чуду. Одних деревьев уже высажено 5 500 штук. Ликвидирована проезжая часть полностью вдоль набережной. Все мостят не плиткой, а брекчей (рубленый гранит) - и все с узорами. Вдоль всей НОВОЙ набережной - а это десятки километров - уже обустроены НОВЫЕ велосипедные дорожки - ОТДЕЛЬНЫЕ, а не намалеванные краской посреди асфальтового тротуара, как во Львове, Киеве и в Днепре.
Дано: 1. На карту Привата мне ежемесячно приходят с Украины примерно 20 000 гривен. В январе пришло 20 000 гривен, курс доллара был 28,75 гривны за доллар. 2. В январе курс лиры был 3,95 лиры за доллар. 3. Итого я имел в лирах: (20 000/28,75)х3,95= 2 748 лир.
Вопросы к задаче: а) ввести по аналогии с "Индексом "БигМака" "Индекс "Йогурта" и "Индекс "турецкого вина". б) определить, на сколько ВЕДЕР йогурта укр-турок типа меня в апреле получит бесплатно, то есть даром, чтобы угостить укр-нетурка.
Решение: 1. В апреле пришло 20 000 гривен, курс доллара вчера во Львове - покупка 25,85 - продажа 26,13. Тогда: (20 000/26)х4,14=3 185 лир. 2. Определим количество денег, упавших мне в руки с неба: 3 185-2 748=437 лир или почти 100 евро (упали с неба). 3. Определим, насколько подорожал с января по апрель йогурт? 5,95 лиры-5,95 лиры = 0 лир. 4. Определим, на сколько с января по апрель подорожала бутылка белого сухого Шардоне урожая 2014 года? 21,95 лиры - 21,95 лиры = 0 лир. 5. Определим "Индекс йогурта": 437/5,95=73 дополнительных бесплатных ведра (!!!) йогурта каждой массой в 1,5 кг. 6. Определим "Индекс белого сухого вина": 437/21,95=20 бутылок для бесплатного распития в обнимку с greenozon (при условии, что он правильно ответит на вопрос, что в его городе и его стране подешевело с января по апрель в связи с укреплением гривны).
Пан Долярчик! Ваші продавці у магазині теж не вміють рахувати та не вчили арифметику? ДАААААА? Я б їх повиганяв би геть!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 кві, 2018 05:29, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
kalinavalera1 написав:Якщо людина їде до родичів на готове місце до США, наприклад - то навіщо вона буде тут писати ?
Це так і тому те, що я пишу - стає ціннішим в декілька разів.
kalinavalera1 написав: Пишуть, що там більшість арендує житло ? Це так ?
Це правда, але не така правда, яку мають в Україні. У нас знімають від того, що не можуть заробити на житло. Там знімають з інших МАТЕМАТИЧНО-ЕКОНОМІЧНИХ причин. а) мій знайомий випадково виявив що він єврей і згадав, що його рідна матір та сестра мешкають в США. Виїхав у 1999 році і з тих пір орендує житло за 1400 доларів на місяць, з яких сам платить тільки (!!!) 200 долярів. Остальні 1200 долярів за нього орендодавцю платить держава, яка допомагає біглим з України євреям. Звісно, він нічого купувати не буде. І не збирається. б) наші хлопці з Дніпра та Львова, з якими я спілкуюся майже кожен день, заробляють по 300 000 доларів на рік (їх жінки заробляють по 200 000 доларів на рік). Вартість приватного будинка із басейном - старт ціни 1 000 000 доларів, тобто зарплата чоловіка за 3 (три) роки. Вони не купують житло, а орендують НАЙДОРОЖЧІ квартири у центрі Сан Францисько - по 5 500 - 6 500 доларів на місяць. Просто тому, що життя коротке, а їм всього по 30-35 років. в) один із тих хлопів взяв та купив собі приватний будинок за 740 000 доларів у кредит на 30 років з відсотками за кредит - 0,75 річних. Робить ремонт, плюється та каже, що краще продовжував би орендувати... забагато часу витрачає на те...
kalinavalera1 написав:Квартиру у той час продали тут за безцінь. Є таки що тут квартиру не продали досі.
Ну що тут поробиш... Отой перший, що поїхав у 1999 році, почав продавати 4-х кімнатну 100 квадратів за 100 000 доларів, а віддав за 26 000 доларів. Зараз історія повторюється: в тому ж місті приятель продає в елітному районі 4-х кімнатну 86 квадратів за 60 000 доларів з метою віддати за 55 000 доларів, а дають тільки 30. Сумує. Сьогодні тільки з ним говорив: все ходять та ходять, все дивляьтся та дивляться... А грошви немає...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 19 кві, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:20 бутылок для бесплатного распития в обнимку с greenozon (при условии, что он правильно ответит на вопрос, что в его городе и его стране подешевело с января по апрель в связи с укреплением гривны).
Пан Долярчик! Ваші продавці у магазині теж не вміють рахувати та не вчили арифметику? ДАААААА? Я б їх повиганяв би геть!
Пан Долярчик! Прочитайте приватне повідомлення від мене.
1) дійсно цікаве питання для greenozon 2)..в мене КОЛИСЬ були продавці, коли пробував(тричі!) відкривати другу "трргову точку" 3)....і в мене, все ж таки не ровери (не хочу "засвічувати" свою групу товарів.... - бо тут, майже НІХТО НЕ ГОВОРИТЬ про свою групу товарів!)..... просто, я все натякаю, що моя груп. тов. "подібна" за СКЛАДНІСТЮ, як продавати ніби ровери і різні зап. частини до них(тобто, за прилавок потрібно ТОЛКОВОГО продавця!)
Долярчик написав:1) дійсно цікаве питання дляgreenozon
А правду кажуть, що у Львові у зв"язку із укріпленням гривні до цифри "26" пальне стало коштувати значно дешевше - 31,45 гривні за літру? А найдешевший - УКРНАФТА - всього 28 гривень за літру?
Я ось порахував: у Турції бензин А-95 як коштував 1,49$ за 1 літр - так і коштує. Це дорожче, ніж у Львові: 31,45/26=1,21 $ за 1 літр, це на 23 відсотка дорожче. Правда, в мене витрати пального на 23 відсотка менші і машина - наче на крилах... Вартість бензину у Турціїї в гривнях: (6,19/4,15)х26=38,78 гривні за літр. Це пальне на British Petroleum. В мене від British Petroleum є дисконтна картка на 3% але вона не спрацьовує: у них на АЗС камера відеофіксації виводить на дісплей касира номер автівки, якщо камера на розпізнала цифри або букви - оператор заводить номер автівки, що заправляється, вручну, у мене авто львівської реєстрації і номер має останню букву "Х" - виявилося, що в турецькому алфавіті немає такої букви. Техніка мене "не бачить". ШкодА, але 3 % знижки не отримую...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Долярчик написав:Невже, за стільки часу, тут ніхто(крім господаря гілки) не може прхвалитись, що купив ДЕНЕБУТЬ, за межами України, хоч якусь нерухомість???!.
Насправді, до 3 липня 2017 року повністю легально придбати нерухомість за кордоном було дещо складно (в найгірші часи, в Україні була і кримінальна відповідальність і штраф на суму інвестиції за кордон). Тому, якщо такі люди тут і є, то вони із зрозумілих причин будуть приховувати цей факт.
Суми, яку зараз в легальний спосіб можна вивести за кордон протягом одного календарного року ($50000), не для всякої нерухомості достатньо.
Так і є: наші люди і Богобоязнені, і законослухняні:
1. Для них немає інших Богів крім Господа. Тут і сумнівів немає. 2. Не роблять собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. 3. Не вклоняються їм і не служать їм, бо Є Господь, Бог для них, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Його, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Його, і хто держиться Його заповідей. 4. Не призивають Імення Господа, Бога свого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно. 5. Пам'ятають день суботній, щоб святити Його! Шість днів працюють і роблять всю працю свою, а день сьомий субота - для Господа, Бога: не роблять жодної праці ні самі, ні син їх, та дочка теж, раб їх та невільниця їхня, і худоба їх, і приходько їх, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив тому поблагословив Господь день суботній і освятив його. 6. Шанують свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі! 7. Не вбивають! 8. Не чинять перелюбу! 9. Не крадуть! 10. Не свідкують неправдиво на свого ближнього! Не жадають дому ближнього свого,не жадають жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього свого!
Так і є.
P.S.
Coder написав:Суми, яку зараз в легальний спосіб можна вивести за кордон протягом одного календарного року ($50000), не для всякої нерухомості достатньо.
У право власності на житло - ТАРU - в Турції можно вписати безмежну кількість осіб (вони стають співвласниками)- тому родина може купити 5х50 000=250 000$ квартиру у будинку, де є квартира президента Турції - це навпроти Ataturk Park. Там хороші квартири, у президента - 600 кв. метрів, вид на Середземне море.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Так і є: наші люди і Богобоязнені, і законослухняні:
Я ще раз повторюся, не потрібно дивитися на людей (я вже писав про еліти і паркани, там рідко потрібно на когось дивитися). Потрібно просто почати з себе.
akurt написав:У право власності на житло - ТАРU - в Турції можно вписати безмежну кількість осіб (вони стають співвласниками)- тому родина може купити 5х50 000=250 000$ квартиру
За умови, що вони можуть отримати 5 електронних ліцензій НБУ. Для цього 5 членів сім'ї повинні підтвердити походження коштів (документ з податкової). Тобто це не той варіант як вивезти на собі через кордон по 10К євро на кожного включаючи дітей. Гроші переводяться за кордон шляхом банківського переказу на свій рахунок (тобто неповнолітніх дітей виключаємо). В кожного має бути підтверджений дохід, з якого сплачені всі податки. Чесно кажучи, не знаю, як буде реагувати податкова, коли джерелом доходу буде подарунок родича. Можливо хтось вже перевіряв.
Цікаво, чи пан Coder попаде на цю освітню подію у Львові... 24 квітня... Я - на жаль - не зможу... Хотілося б порадіти разом із випускниками шкіл та випускниками університетів. Коментар до тієї урочистої події: Звернувся напряму (бо я їх знаю особисто) до чудових фахівців, які підготовули таких класних магістрів із питанням про зарплату, відповіли, що соромно писати.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.