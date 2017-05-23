Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Турции, как и в Греции, все есть: - Фонд гарантирования вкладов есть - до 25000 долларов кажется. - все банковское обслуживание абсолютно бесплатное без всяких комиссий. - выдача любых сумм по первому требованию - конвертация, открытие депозитов и их закрытие через интернет-банкинг, пополнение Карты через банкомат и выдача наличных - все бесплатно. В том числе выдача закончившегося депозита, который упал на карту - бесплатно (у нас комиссия 0,5-1 процент, то есть больше чем проценты по вкладу за 1 месяц). - проведение платежей за коммунальные услуги и пополнение мобильного - бесплатно (кстати, подумал, что наши банки грабят Вас и меня на каждом шагу). - 14% годовых причем, хоть на месяц, хоть на год. На днях конвертирую доллары в лиры, сейчас курс очень выгодный - летом традиционно курс лиры растёт из-за притока валюты - подсчитал и получилось, что достаточно положить 6000$ на 3 месяца, чтобы потом жить месяц безбедно. Наверное, не всех это устроит...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Ще раз Вас запитаю, яка мета такого повідомлення? Це не є Ваш досвід, щодо персональних фінансів, або проживання в Турції. Це звичайне поливання України брудом. Що Ви і кому хочете довести? Як і в будь-якій країні (і в Турції, і surprise-surprise в США) в нас є хороше, і є погане. Є якісні події, є - не дуже. Якщо не приділяти уваги неякісним, вони з часом загнуться самі. Чи не краще зконцентруватись на якісних? Зробити так, щоб про них взнало більше людей, більше людей отримало від них користь. Людям подобаються хороші новини, в нас не так багато позитиву в житті. Наприклад, мій пост про хороші освітні ініціативи у Львові отримав 4 подяки. Ваше повідомлення (ніби про американські виші, а здебільшого) про низькі ЗП і хворих викладачів в українських вишах отримав 1 подяку (чергову від Долярчика)? Розповідайте людям більше хорошого, Вам будуть більше вдячні.
Який сенс в тому, щоб вишукувати лайно в Інтернеті і в житті своїх знайомих і тягнути його сюди? Ті, хто живуть в Україні, і без Вас в курсі, що тут не все ідеально. Шкода, що не так багато людей беруться/хочуть змінити щось на краще. Але це закони суспільства, будь-яка ідея завжди має симпатиків, противників (приблизно по 10%) і тих, хто не визначився. Між симпатиками і противниками завжди йде боротьба за залучення на свій бік, тих, хто не визначився. В мене стійке відчуття, що ми зараз з Вами по різні сторони барикад щодо ідеї побудови кращого майбутнього для України. Я б ще міг зрозуміти, якщо б Ви обмежувались гарними новинами про Турцію, досвідом інвестування, і т. ін. "Сегодня Родина там, где задница в тепле" (С) також має право на життя. Але ж Ви на додачу до того, завзято і систематично лиєте помиї на Україну.
Я вже наводив цитату
Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им не нравится
Переконати мене Ви не зможете, я Вас, мабуть, також, оскільки віримо ми в різні речі. Мені подобається ідея гарного майбутнього для України, Вам - ні, Ваше право. Ця ідея є для мене драйвером, вона позитивна, вона є хорошою мотивацією долати навколишні труднощі. Ідея поганого майбутнього для України побудована на негативі. Психологія каже що, коли негативна ідея є мотиватором, це не дуже добре... або, в таких випадках, реальним мотиватором є дещо інше.
Переконати мене Ви не зможете, я Вас, мабуть, також, оскільки віримо ми в різні речі. Мені подобається ідея гарного майбутнього для України, Вам - ні, Ваше право. Ця ідея є для мене драйвером, вона позитивна, вона є хорошою мотивацією долати навколишні труднощі. Ідея поганого майбутнього для України побудована на негативі. Психологія каже що, коли негативна ідея є мотиватором, це не дуже добре... або, в таких випадках, реальним мотиватором є дещо інше.
У Львів сьогодні приїжджає верховний жрець, пропіаритись на відкритті лікарні на Вашингтона На Зеленій-Луганській-Вашингтона-Пасічній-Пимоненка хмара ментів-полісаїв-солдафонів Як у часи янука Папа Римський приїжджав - стільки охорони не було... Кому те мордате брехливе-злодійкувате створіння потрібне? такі реалії... а дороги - плакати хочеться... осінню міняв задні стійки, чекаю поки хоч десь полатають, буду міняти передні...
Coder написав:Ще раз Вас запитаю, яка мета такого повідомлення? Це не є Ваш досвід, щодо персональних фінансів, або проживання в Турції. Це звичайне поливання України брудом. Що Ви і кому хочете довести?
Пану Coder відповім так: в мене широкий кругозір та широке коло і приятелів, і фахівців. В тому числі у вищах України - дуже різних і в різних містах України розташованих. Я не поливаю брудом - ви перебільшуєте - я висказую свою думку. Ось ви ж вважаєте, що Ви праві і все ОК і вважаєте, що маєте право мене "одьоргувати". Я наприклад з великою увагою прочитав про те, що робиться гарного і незвичайного у вищах Львова, було дуже приємно. І дуже інтересно. Я ж не написав, що ви займаєтеся окозамилюванням або прикрашенням дійсності? В мене і думки такої не виникало, чипляти якісь ярлики. Ні, не написав, а навпаки для себе запланував візит в рекомендований вами УКУ. Проїжджав мимо багато разів, якось і на думку не заходило відвідати - все ж таки, то не мого віросповідання єпархія, не йдуть же у чужий монастир із своїми уставами, але запланував відвідати у червні. Бачите, он воно як... Я просто збоку спостерігаю і деякі речі - повірте - бачу краще Вас. Або так: ви бачите з одного боку , я бачу (і знаю) з іншого. Просто є романтики, а є практики, які працювали/працюють у провідних університетах України і бачуть, що зараз відбувається: просто катастрофа. Оскільки особисто я займав в одному із Національних університеів посаду не першу, але і не п"яту, то скажу: справи на сьогодні дуже дуже дуже дуже дуже погані. Навіть гірші, ніж погані. Головна справа у кадрах: застарілих та неповоротливих, із смішною зарплатнею у 4 000 - 6 800 гривень на місяць (робітники на будівництві Львова отримуть більше), із геть зниклою наукою (бо немає ніякого фінансування), із станками на лабораторних работах ще німецького виробництва 1936-1956 років... Із застарлими компьютерами... За останні три роки мене особисто вразив тільки один університет - Національний університет "Острозька академія". Не знаю, чи Ви були, а я був, і неодноразово. Так що нехай панове Вам "лайкають" скільки хочуть. Я не впевнений, але можливо і я "плюсував", тому що бачив, що людина намагається зробити корисні речі.
Дуже інтересно щоби Ви поділилися досвідом: Поділіться тим, чим все закінчиться, чи вдасться знайти хоч для одного випускника щось із зарплатнею, вищою за 7 000 гривень на місяць.
Було би дуже інтересно, бо зараз спілкуюся із двома випускниками школи (думають, що робити, куди поступати, радяться), двома студентами вищів (послухали мою пораду про вибір спеціальності, зараз майже в шоколаді - студенти третього курсу не вилазять із Європи, мають дистанційну роботу у Києві та у Львові), із десятьма випускниками не пізніше 10 років випуску (працюють після закінченя Львівської політехніки від Ужгорода до Стокгольма), із 10-ма доцентами та двома професорами університетів, трьома деканами факультетів вищів із статусом "Національний", трома завідувачами кафедрами вищів із статусом "Національний", одним Першим проректором університету із статусом "Національний". То я дійсно ні в чому не розбираюся. Немає питань. Не розбираюся.
P.S. Як я і обіцяв, сьогодні о 18-30, якщо не буде форс-мажора, несподіване повідомлення із Стамбула від мене.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.