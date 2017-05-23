Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:58

akurt написав: Цікаво, чи пан Coder попаде на цю освітню подію у Львові... Цікаво, чи пан Coder попаде на цю освітню подію у Львові...

Ні, не потраплю, оскільки готуватимуся до іншої події -Ще раз Вас запитаю, яка мета такого повідомлення? Це не є Ваш досвід, щодо персональних фінансів, або проживання в Турції. Це звичайне поливання України брудом. Що Ви і кому хочете довести? Як і в будь-якій країні (і в Турції, і surprise-surprise в США) в нас є хороше, і є погане. Є якісні події, є - не дуже. Якщо не приділяти уваги неякісним, вони з часом загнуться самі. Чи не краще зконцентруватись на якісних? Зробити так, щоб про них взнало більше людей, більше людей отримало від них користь. Людям подобаються хороші новини, в нас не так багато позитиву в житті. Наприклад, мій пост про хороші освітні ініціативи у Львові отримав 4 подяки. Ваше повідомлення (ніби про американські виші, а здебільшого) про низькі ЗП і хворих викладачів в українських вишах отримав 1 подяку (чергову від Долярчика)? Розповідайте людям більше хорошого, Вам будуть більше вдячні.Який сенс в тому, щоб вишукувати лайно в Інтернеті і в житті своїх знайомих і тягнути його сюди? Ті, хто живуть в Україні, і без Вас в курсі, що тут не все ідеально. Шкода, що не так багато людей беруться/хочуть змінити щось на краще. Але це закони суспільства, будь-яка ідея завжди має симпатиків, противників (приблизно по 10%) і тих, хто не визначився. Між симпатиками і противниками завжди йде боротьба за залучення на свій бік, тих, хто не визначився. В мене стійке відчуття, що ми зараз з Вами по різні сторони барикад щодо ідеї побудови кращого майбутнього для України. Я б ще міг зрозуміти, якщо б Ви обмежувались гарними новинами про Турцію, досвідом інвестування, і т. ін. "Сегодня Родина там, где задница в тепле" (С) також має право на життя. Але ж Ви на додачу до того, завзято і систематично лиєте помиї на Україну.Я вже наводив цитатуЛюди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им не нравитсяПереконати мене Ви не зможете, я Вас, мабуть, також, оскільки віримо ми в різні речі. Мені подобається ідея гарного майбутнього для України, Вам - ні, Ваше право. Ця ідея є для мене драйвером, вона позитивна, вона є хорошою мотивацією долати навколишні труднощі. Ідея поганого майбутнього для України побудована на негативі. Психологія каже що, коли негативна ідея є мотиватором, це не дуже добре... або, в таких випадках, реальним мотиватором є дещо інше.