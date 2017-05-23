Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:17

Coder написав: Ще раз Вас запитаю, яка мета такого повідомлення? Це не є Ваш досвід, щодо персональних фінансів, або проживання в Турції. Це звичайне поливання України брудом. Що Ви і кому хочете довести? Ще раз Вас запитаю, яка мета такого повідомлення? Це не є Ваш досвід, щодо персональних фінансів, або проживання в Турції.Що Ви і кому хочете довести?

в рекомендований вами

хоч для одного випускника

ПанВідповідаю цитатою.Панувідповім так: в мене широкий кругозір та широке коло і приятелів, і фахівців.В тому числі у вищах України - дуже різних і в різних містах України розташованих.Я не поливаю брудом -- я висказую свою думку.Ось ви ж вважаєте, що Ви праві і все ОК і вважаєте, що маєте право мене "одьоргувати".І дуже інтересно.Я ж не написав, що ви займаєтеся окозамилюванням або прикрашенням дійсності?В мене і думки такої не виникало, чипляти якісь ярлики.Ні, не написав, а навпаки я для себе запланував візитПроїжджав мимо багато разів, якось і на думку не заходило відвідати - все ж таки, то не мого віросповідання єпархія, не йдуть же у чужий монастир із своїми уставами, але запланував відвідати у червні.Бачите, он воно як...Я просто збоку спостерігаю і деякі речі - повірте - бачу краще Вас.Або так: ви бачите з одного боку , я бачу (і знаю) з іншого.Просто є романтики, а є практики, які працювали/працюють у провідних університетах України і бачуть, що зараз відбувається: просто катастрофа.Я скажу так: справи на сьогодні дуже дуже дуже дуже дуже погані.Навіть гірші, ніж погані.застарілих та неповоротливих, із смішною зарплатнею у 4 000 - 6 800 - 7 400 гривень на місяць (робітники на будівництві Львова отримуть більше), із геть зниклою наукою (бо немає ніякого фінансування), із станками на лабораторних работах ще німецького виробництва 1936-1956 років... Із застарілими компьютерами...За останні три роки мене особисто вразив тільки один університет -Не знаю, чи Ви були,Що мене вразило:- перше враження - приємне, коли я побачів університетьский стадіон та багато-багато студентів не у секонд-хенді, а у чудових спортивних формах.- друге враження приємне - від музею униіверситету.- третє враження приємне - враховуючи мою персону, мені надали особистого гіда-провідника - аспіранта-історика, який мене водив по всій території.- четверте враження приємне - від чудових, розчищених студентами підвалів старовинних будівель.- п"яте враження приємне - від кафе для студентів де кава дешевше, ніж зазвичай - дрібничка, але відчувається турбота про студента.- шосте приємне враження - Wi-Fi на території для студентів - безкоштовно.- сьоме приємне враження - зовсім нечуване - кожного місяця змінюється виставка - імпреза у Виставковому студентському залі - підвалах 15 сторіччя будівлі університету. Мені повезло - була виставка картин нашого земляка, який став видатним художником, з 1940 року жив у Мюнхені. Заповідав частину картин своїй Батьківщині. Для студентів виставки - безкоштовно!- восьме приємне враження - кадровий склад -- для студентів запрошують викладати відомих - наприклад - письменників сучаної України: Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Любко Дереш, Оксана Забужко та інших. Деякі із тих студентів, з я кими я сплкуюся майже щодня, є особистими друзями Любки Дереша. Перше, що я зробив після відвідин Острозької академії, - побіг у книжкову крамницю у Львові та накупив всіх книжок цих авторів сучасної України, читав та читаю. А ви говорите, що я щось брудом поливаю... А ну ось скажіть, у Вас вдома є хоч одна книжка українських авторів? Щоби не бути голослівним - ось фото - увага! - на фоні САМЕ ЦЬОГО ТЕКСТУ - книжки, які я зараз читаю:- дев"яте враження - це надзвичайно чудова бібліотека. Думаю, такої немає в Україні схожої. Я провів у бібліотеці 2 години, спочатку із подивом та подихом, що припинився, читав викарбувані в граниті та підведені золотом букви - то все прізвища та імена наших українців із діаспори Канади та США,УКРАЇНСЬКІ рарирети такі, що їх немає у Києві. Я дививися на Острозьку біблію. У бібліотеці - більше 1 000 000 примірників книг - і є такі, що в одному еземплярі. І це - зовсім нова бібіліотека, сучасна. Свою молодість я провів у бібліотеках, тому із цієї не міг вийти просто так...Так що нехай панове Вам "лайкають" скільки хочуть. І то є добре, що ставлять "плюс".Я не впевнений, але можливо і я "плюсував", тому щоДуже інтересно щоби Ви особисто на цій моїй гілці поділилися досвідом:Поділіться тим, чим все закінчиться, чи вдасться знайтищось із зарплатнею, вищою за 7 000 гривень на місяць.Було би дуже інтересно, бо зараз спілкуюся із двома випускниками школи (думають, що робити, куди поступати, радяться), двома студентами вищів (послухали мою пораду про вибір спеціальності, зараз майже в шоколаді - студенти третього курсу не вилазять із Європи, мають дистанційну роботу у Києві та у Львові), із десятьма випускниками не пізніше 10 років випуску (працюють після закінченя Львівської політехніки від Ужгорода до Стокгольма), із одним моїм протеже, який 24 квітня буде захищати кандидатську дисертацію, із 10-ма доцентами та двома професорами університетів, трьома деканами факультетів вищів із статусом "Національний", трома завідувачами кафедрами вищів із статусом "Національний", одним Першим проректором університету із статусом "Національний".Немає питань. Не розбираюся.Як я і обіцяв, сьогодні о 18-30, якщо не буде форс-мажора, несподіване повідомлення із Стамбула від мене.