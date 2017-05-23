Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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В Турции, как и в Греции, все есть: - Фонд гарантирования вкладов есть - до 25000 долларов кажется. - все банковское обслуживание абсолютно бесплатное без всяких комиссий. - выдача любых сумм по первому требованию - конвертация, открытие депозитов и их закрытие через интернет-банкинг, пополнение Карты через банкомат и выдача наличных - все бесплатно. В том числе выдача закончившегося депозита, который упал на карту - бесплатно (у нас комиссия 0,5-1 процент, то есть больше чем проценты по вкладу за 1 месяц). - проведение платежей за коммунальные услуги и пополнение мобильного - бесплатно (кстати, подумал, что наши банки грабят Вас и меня на каждом шагу). - 14% годовых причем, хоть на месяц, хоть на год. На днях конвертирую доллары в лиры, сейчас курс очень выгодный - летом традиционно курс лиры растёт из-за притока валюты - подсчитал и получилось, что достаточно положить 6000$ на 3 месяца, чтобы потом жить месяц безбедно. Наверное, не всех это устроит...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Ще раз Вас запитаю, яка мета такого повідомлення? Це не є Ваш досвід, щодо персональних фінансів, або проживання в Турції. Це звичайне поливання України брудом. Що Ви і кому хочете довести? Як і в будь-якій країні (і в Турції, і surprise-surprise в США) в нас є хороше, і є погане. Є якісні події, є - не дуже. Якщо не приділяти уваги неякісним, вони з часом загнуться самі. Чи не краще зконцентруватись на якісних? Зробити так, щоб про них взнало більше людей, більше людей отримало від них користь. Людям подобаються хороші новини, в нас не так багато позитиву в житті. Наприклад, мій пост про хороші освітні ініціативи у Львові отримав 4 подяки. Ваше повідомлення (ніби про американські виші, а здебільшого) про низькі ЗП і хворих викладачів в українських вишах отримав 1 подяку (чергову від Долярчика)? Розповідайте людям більше хорошого, Вам будуть більше вдячні.
Який сенс в тому, щоб вишукувати лайно в Інтернеті і в житті своїх знайомих і тягнути його сюди? Ті, хто живуть в Україні, і без Вас в курсі, що тут не все ідеально. Шкода, що не так багато людей беруться/хочуть змінити щось на краще. Але це закони суспільства, будь-яка ідея завжди має симпатиків, противників (приблизно по 10%) і тих, хто не визначився. Між симпатиками і противниками завжди йде боротьба за залучення на свій бік, тих, хто не визначився. В мене стійке відчуття, що ми зараз з Вами по різні сторони барикад щодо ідеї побудови кращого майбутнього для України. Я б ще міг зрозуміти, якщо б Ви обмежувались гарними новинами про Турцію, досвідом інвестування, і т. ін. "Сегодня Родина там, где задница в тепле" (С) також має право на життя. Але ж Ви на додачу до того, завзято і систематично лиєте помиї на Україну.
Я вже наводив цитату
Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить и отказываются верить в то, что им не нравится
Переконати мене Ви не зможете, я Вас, мабуть, також, оскільки віримо ми в різні речі. Мені подобається ідея гарного майбутнього для України, Вам - ні, Ваше право. Ця ідея є для мене драйвером, вона позитивна, вона є хорошою мотивацією долати навколишні труднощі. Ідея поганого майбутнього для України побудована на негативі. Психологія каже що, коли негативна ідея є мотиватором, це не дуже добре... або, в таких випадках, реальним мотиватором є дещо інше.
Переконати мене Ви не зможете, я Вас, мабуть, також, оскільки віримо ми в різні речі. Мені подобається ідея гарного майбутнього для України, Вам - ні, Ваше право. Ця ідея є для мене драйвером, вона позитивна, вона є хорошою мотивацією долати навколишні труднощі. Ідея поганого майбутнього для України побудована на негативі. Психологія каже що, коли негативна ідея є мотиватором, це не дуже добре... або, в таких випадках, реальним мотиватором є дещо інше.
У Львів сьогодні приїжджає верховний жрець, пропіаритись на відкритті лікарні на Вашингтона На Зеленій-Луганській-Вашингтона-Пасічній-Пимоненка хмара ментів-полісаїв-солдафонів Як у часи янука Папа Римський приїжджав - стільки охорони не було... Кому те мордате брехливе-злодійкувате створіння потрібне? такі реалії... а дороги - плакати хочеться... осінню міняв задні стійки, чекаю поки хоч десь полатають, буду міняти передні...
Coder написав:Ще раз Вас запитаю, яка мета такого повідомлення? Це не є Ваш досвід, щодо персональних фінансів, або проживання в Турції. Це звичайне поливання України брудом. Що Ви і кому хочете довести?
Пану Coder відповім так: в мене широкий кругозір та широке коло і приятелів, і фахівців. В тому числі у вищах України - дуже різних і в різних містах України розташованих. Я не поливаю брудом - ви перебільшуєте - я висказую свою думку. Ось ви ж вважаєте, що Ви праві і все ОК і вважаєте, що маєте право мене "одьоргувати". Я, наприклад, з великою увагою прочитав від Вас про те, що робиться гарного і незвичайного у вищах Львова, було дуже приємно. І дуже інтересно. Я ж не написав, що ви займаєтеся окозамилюванням або прикрашенням дійсності? В мене і думки такої не виникало, чипляти якісь ярлики. Ні, не написав, а навпаки я для себе запланував візит в рекомендований вамиУКУ. Проїжджав мимо багато разів, якось і на думку не заходило відвідати - все ж таки, то не мого віросповідання єпархія, не йдуть же у чужий монастир із своїми уставами, але запланував відвідати у червні. Бачите, он воно як... Я просто збоку спостерігаю і деякі речі - повірте - бачу краще Вас. Або так: ви бачите з одного боку , я бачу (і знаю) з іншого. Просто є романтики, а є практики, які працювали/працюють у провідних університетах України і бачуть, що зараз відбувається: просто катастрофа. Я скажу так: справи на сьогодні дуже дуже дуже дуже дуже погані. Навіть гірші, ніж погані. Головна справа у кадрах університетів: застарілих та неповоротливих, із смішною зарплатнею у 4 000 - 6 800 - 7 400 гривень на місяць (робітники на будівництві Львова отримуть більше), із геть зниклою наукою (бо немає ніякого фінансування), із станками на лабораторних работах ще німецького виробництва 1936-1956 років... Із застарілими компьютерами... За останні три роки мене особисто вразив тільки один університет - Національний університет "Острозька академія". Не знаю, чи Ви були, а я був, і неодноразово. Що мене вразило: - перше враження - приємне, коли я побачів університетьский стадіон та багато-багато студентів не у секонд-хенді, а у чудових спортивних формах. - друге враження приємне - від музею униіверситету. - третє враження приємне - враховуючи мою персону, мені надали особистого гіда-провідника - аспіранта-історика, який мене водив по всій території. - четверте враження приємне - від чудових, розчищених студентами підвалів старовинних будівель. - п"яте враження приємне - від кафе для студентів де кава дешевше, ніж зазвичай - дрібничка, але відчувається турбота про студента. - шосте приємне враження - Wi-Fi на території для студентів - безкоштовно. - сьоме приємне враження - зовсім нечуване - кожного місяця змінюється виставка - імпреза у Виставковому студентському залі - підвалах 15 сторіччя будівлі університету. Мені повезло - була виставка картин нашого земляка, який став видатним художником, з 1940 року жив у Мюнхені. Заповідав частину картин своїй Батьківщині. Для студентів виставки - безкоштовно! - восьме приємне враження - кадровий склад - то для університету є головним - для студентів запрошують викладати відомих - наприклад - письменників сучаної України: Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Любко Дереш, Оксана Забужко та інших. Деякі із тих студентів, з я кими я сплкуюся майже щодня, є особистими друзями Любки Дереша. Перше, що я зробив після відвідин Острозької академії, - побіг у книжкову крамницю у Львові та накупив всіх книжок цих авторів сучасної України, читав та читаю. А ви говорите, що я щось брудом поливаю... А ну ось скажіть, у Вас вдома є хоч одна книжка українських авторів? Щоби не бути голослівним - ось фото - увага! - на фоні САМЕ ЦЬОГО ТЕКСТУ - книжки, які я зараз читаю: - дев"яте враження - це надзвичайно чудова бібліотека. Думаю, такої немає в Україні схожої. Я провів у бібліотеці 2 години, спочатку із подивом та подихом, що припинився, читав викарбувані в граниті та підведені золотом букви - то все прізвища та імена наших українців із діаспори Канади та США, які подарували студентам УКРАЇНСЬКІ рарирети такі, що їх немає у Києві. Я дививися на Острозьку біблію. У бібліотеці - більше 1 000 000 примірників книг - і є такі, що в одному еземплярі. І це - зовсім нова бібіліотека, сучасна. Свою молодість я провів у бібліотеках, тому із цієї не міг вийти просто так... Так що нехай панове Вам "лайкають" скільки хочуть. І то є добре, що ставлять "плюс". Я не впевнений, але можливо і я "плюсував", тому що бачив, що людина намагається зробити корисні речі.
Дуже інтересно щоби Ви особисто на цій моїй гілці поділилися досвідом: Поділіться тим, чим все закінчиться, чи вдасться знайти хоч для одного випускника щось із зарплатнею, вищою за 7 000 гривень на місяць.
Було би дуже інтересно, бо зараз спілкуюся із двома випускниками школи (думають, що робити, куди поступати, радяться), двома студентами вищів (послухали мою пораду про вибір спеціальності, зараз майже в шоколаді - студенти третього курсу не вилазять із Європи, мають дистанційну роботу у Києві та у Львові), із десятьма випускниками не пізніше 10 років випуску (працюють після закінченя Львівської політехніки від Ужгорода до Стокгольма), із одним моїм протеже, який 24 квітня буде захищати кандидатську дисертацію, із 10-ма доцентами та двома професорами університетів, трьома деканами факультетів вищів із статусом "Національний", трома завідувачами кафедрами вищів із статусом "Національний", одним Першим проректором університету із статусом "Національний". То я дійсно ні в чому не розбираюся. Немає питань. Не розбираюся.
P.S. Як я і обіцяв, сьогодні о 18-30, якщо не буде форс-мажора, несподіване повідомлення із Стамбула від мене.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Поділіться тим, чим все закінчиться, чи вдасться знайти хоч для одного випускника щось із зарплатнею, вищою за 7 000 гривень на місяць.
Я не знаю, чим все закінчиться, але відразу можу сказати, що в нас немає на меті знайти випускника, якому ми радо запропонуємо 7К+ на місяць. Я не заперечував, що система освіти має певні недоліки, через які на виході ми не далеко не завжди маємо готового спеціаліста. Програми, про які я розповідав, дадуть "вихлоп" через 5 років. До того моменту (та й після того, оскільки попит перевищує пропозицію в рази) ми виправлятимемо ці недоліки самостійно.
Я Вам можу розповісти, що ми зробили минулого року. Відчуваючи брак якісних кадрів, ми вирішили в компанії зробити свою "літню школу", відібрати на літо 4 студентів. Вони майже цілий день проводили в нас в офісі, мали доступ до нашої бібліотеки, до всіх наших спеціалістів для консультацій, ми їм підготували курс лекцій, в них була практична робота, за ними були закріплені ментори. Троє з чьотирьох залишились (а за три місяці вони вже добре інтегрувались в колектив) і далі працюють в компанії, ще один за два тижні знайшов роботу.
На час школи в наших студентів була стипендія, близько 5000 гривень на місяць. Після завершення школи ті, що залишились в компанії отримали компенсацію на рівні в 10000грн на місяць, і план професійного зростання, яким передбачено подальше навчання і вихід на рівень доходу в районі 20000 грн на місяць. Двоє з трьох перевиконали цей план, і вийшли на цей рівень за 6 і 8 місяців відповідно. Одна з них, студентка зараз вже третього курсу, їй нещодавно виповнилося 20 років, прийшла вона до нас в 19. Вона працює full-time, в неї гнучкий графік (потрібно відвідувати заняття). Так це важко (знаю по собі, оскільки сам почав працювати з 2го курсу), це зайнятість 12-14 годин на день, але як на мене воно того вартує.
Відбір багаторівневий, жорсткий. Статистика з минулого року. Без особливої реклами ми отримали близько 70 кандидатів. Після попереднього перегляду - 40 отримали тестове завдання. 30 спробували виконати і прислали свої роботи. 9 з них ми відібрали для співбесід. 4 отримали на вході в школу.
Цього року ми хочемо повторити це ще раз, але взяти вже 6 студентів. Тому мета відвідування цього заходу - отримати декілька десятків кандидатів.
akurt написав:Я могу прислать пару сайтов с недвижимостью.
Вы не могли бы, если это конечно вас не затруднит, спросить местные сайты недвиги в Черногории? A то что я тут нашел не очень, на сербском языке так сайтов и не нашел, а по опыту нужно именно местные сайты смотреть а не для иностранных инвесторов на других языках.
akurt написав:Навіть гірші, ніж погані. Головна справа у кадрах університетів: застарілих та неповоротливих, із смішною зарплатнею у 4 000 - 6 800 - 7 400 гривень на місяць (робітники на будівництві Львова отримуть більше), із геть зниклою наукою (бо немає ніякого фінансування), із станками на лабораторних работах ще німецького виробництва 1936-1956 років... Із застарілими компьютерами...
Так, я в курсі, коли я описував нові програми я наголошував на тому, що: - до викладання на них залучені спеціалісти з компаній, які суміщають роботу (яка їм дає основний дохід) і викладацьку діяльність - програми складалися взагалі в компаніях (тобто це реальні потреби), людина від НУЛП лише взяла на себе всі бюрократичні обов'язки по узгодженню і затвердженню в міносвіти - про сучасну лабораторію, яка відкрилася нещодавно, я вже також писав, комп'ютерні класи із сучасною технікою також фінансуються компаніями Це ще не модель за якою фінансується освіта в США, але принаймі перший крок в ту сторону.
akurt написав:А ну ось скажіть, у Вас вдома є хоч одна книжка українських авторів?
Ні, я не люблю читати художню літературу. Зі шкільної програми я прочитав відсотків 10, мабуть. Мене більше цікавили математика, фізика, хімія. Так само і зараз, читаю більше технічних книг, або бізнес-літератури (управління). Книга, яка зараз в процесі читання: Фрідерік Лалу "Компанії майбутнього" ("Reinventing organizations"). Я вже згадував, що зараз дуже багато хороших бізнес книг видає українською видавництво "Наш формат".