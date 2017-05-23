Горе-невыкладач Серфер, а ну-ка расскажите нам как надо жить:
- область работы
- профессия
- работаете ли по специальности диплома
- что в жизни смогли сделать?
- доход в месяц?
- я Вас за язык не тянул / потому поподробнее про пол-шестого, чем лечитесь. Что помогает.
Ждем.
А мне нравится: эко народ разносит. Аж слышу топот ног! Приятно! Мне нравится! Все всплывает от - главное - зависти. Вагон оскорблений. В мой адрес. Я умнее - не буду отвечать на оскорбления от неумеек по жизни.
Это элемент "деловой игры".
Напоминаю: в 18-30 моя пресс-конференция в Стамбуле.
Серфер должен проверить, оплачен ли у него интернет, а то прозевает.
Господин Coder!
Спасибо за толковый адекватный ответ.
Реально ценные мысли.
Вот по поводу тех 4-х студентов летом.
Один университет ОЧЕНЬ хвастается международными связями.
на поверку:
- 20 (!!!) лет назад смогли отправить делегацию во Францию - все родственники деканов и заведующих кафедрами.
- в 2018 году нашли 2 (два) студента которые согласились поехать на летнюю практику в одну из столиц Европы.
Вот это меня печалит.
Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).
Мое мнение.
Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Випускники мають гарну базу для руху вперед, але без самоосвіти і бажання розвиватися в напрямку, припустимо ІТ, надіюсь, самі розумієте, що немає значення який вуз чи пту ти закінчив.
Так вот пока неудачники по жизни сочиняют на меня новое оскорбление пан Coder оценит - лично я опросил всех знакомых IT-шпиков от Швеции до США что надо знать, что надо учить дополнительно, что на острие прогресса.
Сформировал текст и раздал знакомым 24-26 летним парням - выпускникам Львовской политехники.
Ребята работают.
Это, конечно, не такие глобальные вещи, о которых нам сейчас Серфер расскажет, но все же: конкретные судьбы.
Жду от Серфера ответы (можно приврать).