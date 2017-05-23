Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Горе-невыкладач Серфер, а ну-ка расскажите нам как надо жить: - область работы - профессия - работаете ли по специальности диплома - что в жизни смогли сделать? - доход в месяц? - я Вас за язык не тянул / потому поподробнее про пол-шестого, чем лечитесь. Что помогает.
Ждем.
А мне нравится: эко народ разносит. Аж слышу топот ног! Приятно! Мне нравится! Все всплывает от - главное - зависти. Вагон оскорблений. В мой адрес. Я умнее - не буду отвечать на оскорбления от неумеек по жизни. Это элемент "деловой игры". Напоминаю: в 18-30 моя пресс-конференция в Стамбуле. Серфер должен проверить, оплачен ли у него интернет, а то прозевает.
Господин Coder! Спасибо за толковый адекватный ответ. Реально ценные мысли. Вот по поводу тех 4-х студентов летом. Один университет ОЧЕНЬ хвастается международными связями. на поверку: - 20 (!!!) лет назад смогли отправить делегацию во Францию - все родственники деканов и заведующих кафедрами. - в 2018 году нашли 2 (два) студента которые согласились поехать на летнюю практику в одну из столиц Европы. Вот это меня печалит. Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона). Мое мнение.
Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Випускники мають гарну базу для руху вперед, але без самоосвіти і бажання розвиватися в напрямку, припустимо ІТ, надіюсь, самі розумієте, що немає значення який вуз чи пту ти закінчив.
Так вот пока неудачники по жизни сочиняют на меня новое оскорбление пан Coder оценит - лично я опросил всех знакомых IT-шпиков от Швеции до США что надо знать, что надо учить дополнительно, что на острие прогресса. Сформировал текст и раздал знакомым 24-26 летним парням - выпускникам Львовской политехники. Ребята работают. Это, конечно, не такие глобальные вещи, о которых нам сейчас Серфер расскажет, но все же: конкретные судьбы. Жду от Серфера ответы (можно приврать).
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона). Мое мнение. Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України.
Возможно, мне не повезло,но сейчас приходится работать с проектантом-конструктором закончившим 10 лет назад Львовскую политехнику по специальности "строительство". Уровень удручающий. Ранее задавал вам уже вопрос о сложностях продажи турецкой недвижимости россиянами, но он был проигнорирован. Надеюсь, этот не оставите без внимания.Вы писали вначале своего спича Первое и самое главное. Турция ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире, которая украинцу выдает Вид на жительство просто по факту покупки жилья. Любого и за любую цену. Подавать документы на Вид на жительство можно в он-лайн режиме НА СЛЕДУЮЩИЙ день после получения на руки Права собственности на квартиру. Регистрация на личный прием к инспектору, которому надо показать оригиналы своих документов - в он-лайн режиме. Самое сложное: иметь на счету в любом банке Турции 6 000 долларов на человека+медстраховка в турецкой компании.
А позже 3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).
Я не понимаю чем ваш ВНЖ отличается от прав обычного туриста? И еще заинтересовал такой пассаж Якось, виступаючи із лекцією в одній молодіжній аудиторії, де кожен із студентів задавав сам собі і мені питання: "Як жити? Що робити?" я сказав наступне: "Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет." Молодь спитала: "Як же так?" - Посмотрите на американцев: они захотели перемен - так избрали себе - даже трудно представить - негра из Гавайев, это 5,5 часа перелета на самолете из середины Тихого океана до США. Это они так хотели перемен.
Это они так хотели перемен.
Раз у вас в США дети и вы сами там бываете не просветите что же сделал для США Барак Хусейнович Обама за 8 лет президентства? И почему Украина и пост-советское пространство заколдованы, а Турция с президентом братаном-мусульманином уничтожившем оппозицию и мечтающем о восстановлении Османской империи это оазис и цветник?