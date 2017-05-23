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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 34353637 Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:37 Горе-невыкладач Серфер, а ну-ка расскажите нам как надо жить:

- область работы

- профессия

- работаете ли по специальности диплома

- что в жизни смогли сделать?

- доход в месяц?

- я Вас за язык не тянул / потому поподробнее про пол-шестого, чем лечитесь. Что помогает.



Ждем.



А мне нравится: эко народ разносит. Аж слышу топот ног! Приятно! Мне нравится! Все всплывает от - главное - зависти. Вагон оскорблений. В мой адрес. Я умнее - не буду отвечать на оскорбления от неумеек по жизни.

Это элемент "деловой игры".

Напоминаю: в 18-30 моя пресс-конференция в Стамбуле.

Серфер должен проверить, оплачен ли у него интернет, а то прозевает.



Господин Coder!

Спасибо за толковый адекватный ответ.

Реально ценные мысли.

Вот по поводу тех 4-х студентов летом.

Один университет ОЧЕНЬ хвастается международными связями.

на поверку:

- 20 (!!!) лет назад смогли отправить делегацию во Францию - все родственники деканов и заведующих кафедрами.

- в 2018 году нашли 2 (два) студента которые согласились поехать на летнюю практику в одну из столиц Европы.

Вот это меня печалит.

Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).

Мое мнение.



Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Випускники мають гарну базу для руху вперед, але без самоосвіти і бажання розвиватися в напрямку, припустимо ІТ, надіюсь, самі розумієте, що немає значення який вуз чи пту ти закінчив.



Так вот пока неудачники по жизни сочиняют на меня новое оскорбление пан Coder оценит - лично я опросил всех знакомых IT-шпиков от Швеции до США что надо знать, что надо учить дополнительно, что на острие прогресса.

Сформировал текст и раздал знакомым 24-26 летним парням - выпускникам Львовской политехники.

Ребята работают.

Это, конечно, не такие глобальные вещи, о которых нам сейчас Серфер расскажет, но все же: конкретные судьбы.

Жду от Серфера ответы (можно приврать). У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:27 akurt написав: Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).

Мое мнение.

Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).Мое мнение.Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України.



Возможно, мне не повезло,но сейчас приходится работать с проектантом-конструктором закончившим 10 лет назад Львовскую политехнику по специальности "строительство". Уровень удручающий.

Ранее задавал вам уже вопрос о сложностях продажи турецкой недвижимости россиянами, но он был проигнорирован.

Надеюсь, этот не оставите без внимания.Вы писали вначале своего спича

Первое и самое главное. Турция ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире, которая украинцу выдает Вид на жительство просто по факту покупки жилья. Любого и за любую цену. Подавать документы на Вид на жительство можно в он-лайн режиме НА СЛЕДУЮЩИЙ день после получения на руки Права собственности на квартиру. Регистрация на личный прием к инспектору, которому надо показать оригиналы своих документов - в он-лайн режиме. Самое сложное: иметь на счету в любом банке Турции 6 000 долларов на человека+медстраховка в турецкой компании.



А позже 3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).



Я не понимаю чем ваш ВНЖ отличается от прав обычного туриста?

И еще заинтересовал такой пассаж

Якось, виступаючи із лекцією в одній молодіжній аудиторії, де кожен із студентів задавав сам собі і мені питання: "Як жити? Що робити?" я сказав наступне:

"Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет."

Молодь спитала: "Як же так?"

- Посмотрите на американцев: они захотели перемен - так избрали себе - даже трудно представить - негра из Гавайев, это 5,5 часа перелета на самолете из середины Тихого океана до США. Это они так хотели перемен.



Это они так хотели перемен.



Раз у вас в США дети и вы сами там бываете не просветите что же сделал для США Барак Хусейнович Обама за 8 лет президентства?

И почему Украина и пост-советское пространство заколдованы, а Турция с президентом братаном-мусульманином уничтожившем оппозицию и мечтающем о восстановлении Османской империи это оазис и цветник? Возможно, мне не повезло,но сейчас приходится работать с проектантом-конструктором закончившим 10 лет назад Львовскую политехнику по специальности "строительство". Уровень удручающий.Ранее задавал вам уже вопрос о сложностях продажи турецкой недвижимости россиянами, но он был проигнорирован.Надеюсь, этот не оставите без внимания.Вы писали вначале своего спичаА позжеЯ не понимаю чем ваш ВНЖ отличается от прав обычного туриста?И еще заинтересовал такой пассажРаз у вас в США дети и вы сами там бываете не просветите что же сделал для США Барак Хусейнович Обама за 8 лет президентства?И почему Украина и пост-советское пространство заколдованы, а Турция с президентом братаном-мусульманином уничтожившем оппозицию и мечтающем о восстановлении Османской империи это оазис и цветник? back in USSR slavek Повідомлень: 4737 З нами з: 16.08.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:11 48 ЧАСОВ ВО ЛЬВОВЕ

(экспромт)



Эпиграф:

Surfer написав: як воно полюбляє писати, до молоденьких студенток, подвисла на пол шестого, да так что и турецкий йогурт даже с вишней не помогает, то все что остается - уехать на берег турецкий , подальше от укоризненных женских взглядов , еще не давно замоложенных рассказами про "бизнес схему века" о продаже лопухов лопухам за 50К, а теперь оставленных без внимания, и оттуда обиженным поливать грязью "вот это ваше все" за "вот это все".





Я Вас очень, конечно, удивлю.

Я реально сейчас в Стамбуле. И я предыдущий свой пост дописывал уже в кресле самолета рейса "Львов-Анталия"





Пока неудачник по жизни Серфер пытается вспомнить, какой филиал какого института он заканчивал, я напишу Вам правду.

Не всю, конечно.



Мне очень жаль, что пан Долярчик заблокирован до 22-30 сегодня.

Думаю, он сейчас упадет со стула.

Я в личке спросил у него вчера, где находится его магазин - типа я пришлю к нему клиентов. На самом деле я хотел приехать к нему и вручить ему мой личный приз - бутылку турецкого красного сухого вина и 2 апельсина.

Он очень мудро ответил - что не хотел разглашать свою группу товаров (надеюсь, он не обидится, что я некоторые подробности написал).

Это очень мудро со стороны пана Долярчика, ибо как Вы видите нервные кружат и махают крыльями, брызгаясь злобой.

Их можно понять: ограбленные за свое лоховство, униженные, голодные и оскорбленные.



Конечно, я хотел сделать фото с Долярчиком, где мы пожимаем руку друг-другу.

Ну что же: в следующий раз!



Итак, в пятницу мне раздался звонок: звонили из Львова и спрашивали, остается ли в силе мое бизнес-предложение.

- Остается.

- Цена впороса?

- Ну вообще-то вот такая, но учитывая общих друзей, которых я знаю уже 18 лет - коренные львовяне, то можем ударить по рукам на такой то цифре.

(попросились на перерыв)

Через 5 минут: "Мы согласны"!

- Могу буть в понедельник во Львове.

- Мы не успеем собрать всю сумму, давайте пятница - четверг!

- Идет! Мне абсолютно все равно.



У меня есть пара любимых пословиц - одна из них звучит так: "Дают - бери, а бьют - беги!"

За 150 долларов куплены авиабилеты и в среду в 11-30 я вылетел из Анталии и уже в 16-20 был во Львове.



Львов приятно удивил приятной солнечной теплой погодой. Было сухо и тепло. Я ожидал дожди ветер. Его не было. Как только заработала связь - пара звонков нужным людям (впрочем я уже видел на смартфоне, что они уже беспокоились).

- Не надо меня встречать - я уже стою на остановке троллейбуса номер 9 и ровно через 30 минут зайду в помещение Львовского национального университета имени Ивана Франко.

- Отлично! В 17-00 мы - в кабинете.



Вот знаете, есть люди, с которыми приятно работать - понимают все с полуслова.

Мне везет на встречи с хорошими людьми - Андрей как раз из таких.

Просмотр документов, подписи, печати, лицензии, доктор наук... ректор... Опять печати.

Несколько подписей - деньги - нужные бумаги и вот мы уже выходим из величественного здания - я налево, Андрей - направо.

Красивые величественные статуи протягивают ко мне руки...

- По средам не подаю! - ответил я словами известного героя и направился в сторону проспекта Свободы.



Еще целый час можно было бы насладиться коллекцией Львовского музея этнографии и художественного промысла, но в среду он закрыт - посему завтра.

Во Львове обожаю 2 музея:

- Дом-музей Ивана Франко

- Музей этнографии



Вот в первом могу быть долго - я просто балдею от этого дома постройки 1903 года, от оконных рам, от люстр, от мебели, от библиотеки, от кроватей, от шкафов.... Невероятно: это прошло сквозь века без всяких изменений. Поднимаюсь на второй этаж и грущу над судьбой сыновей Ивана Франко - одного расстреляли уже в СССР.



Во второй музей прихожу не больше, чем на час.

Знаете, это как в Лувре: через 1,5 часа беготни по самому крупному музею мира отличаешь только круглую картину от квадратной.

Здесь я посещаю обычно только один зал и провожу в нем всегда 1 час. Все - впечатлений хватило до следующего раза.



Я перешел проспект Свободы и зашел в Гарнизонный храм, там после входа - сразу налево - к длинной стене, вдоль которой - сотни мальчишеских и мужских фото небольшого размера. Эти парни - из Львова, они все погибли в АТО. Останавливаюсь и непроизвольно читаю имя - фамилия, имя - фамилия, имя- фамилия... и так до тех пор, пока взгляд не останавливается на каком-то пронзительном лице. Этого парня уже нет.

Этого классного парня уже нет.

Вот какая то злобная пустышка типа Сёрферс - есть. А этого - нет.

Накатываются слезы - поворачиваюсь и ухожу.



Выхожу на площадь Рынок. Ощущение, что одни иностранцы.... Долго гуляю, пытаясь понять, из какой страны приехали...

Потом иду в сторону улицы Лесі Українки, перехожу трамвайную линию - магазин "ГАЛКА".

Будете смеяться, но я пью даже в Турции "Кава зі Львова".

Беру двойной блок красного цвета и двойной блок зеленого цвета. Там миксы кофе из разных стран.



Дальше - обязательно - у меня это как экскурсия - сажусь на автобус маршрута "3А" - люблю я его, этот маршрут: просторные автобусы и идет через все самое красивое...

Автобус был полный - я стоял и радовался - отсидел ведь "Мадам Сижу" в двух перелетах... Рассматриваю и дома, и людей.

Вот и улица Стрыйская... Вот что мне поразило - неуклюжие попытки замалевать - очень старались маляры ОСББ этих домов замалевать все непотребное, что дети жильцов намалевали на стенах.

Беда.

Не иначе дети Франта - хотя нет, у этой пустышки нет денег на квартиру во Львове.



Вскоре я дома. Макбук, два смартфона и до 23-00 звонки-звонки-звонки...

Дольше всех говорил с моим братом - он старше меня на 8 лет, пенсионер.



На следующий день - в 10-00 я уже у нотариуса. Я специально приехал на час раньше - обсудить "детали".

Вот везет мне на встречу с хорошими людьми - невероятно умная женщина, все видит "насквозь", и все помогает предвидеть. Обсудили варианты (ее все время отрывали звонками по поводу регистрации "Общественного объединения") - а так все время посвятила мне.



Приехал мой контрагент. Мне показалось, что с телохранителем.

Дальше была необычайно умная вещь: я его провел в кабинет нотариуса и я молчал почти 30 минут - говорила она.

Я молчал. Он по началу "хорохорился".

Потом начал слегка заикаться.

Через 30 минут "клиент созрел".

На столе появилась пачка зеленых денег...

Он начал выходить из кабинета, я молчал. Нотариус вдруг его спросила:

- Вам дать лист бумаги формата А4?

- Зачем... мне сказали - он - он посмотрит отмел на меня - "нормальный человек"...

Я молчал. Я действительно нормальный. Он вышел.

Я посмотрел на нотариуса и показал правой руки большой палец вверх: All OK!

Нотариус улыбнулась.

Поговорили еще минут 30 "О жизни".

Я вышел, слегка оглядываясь...

Был какойто противный песчаный ветер во Львове....



Я дождался автобус - заплатил 5 гривен - и поехал в одно учреждение с тремя вывесками.

На одной было написано: "Виконавча служба".

Но не она мне была нужна. А соседняя дверь.

Вот мне везет на встречи с хорошими людьми - с этой женщиной - она начальник этого государственного учреждения, мы конечно же созвонились заранее.

Она уже ждала.

Паспорт - ксерокопия - еще документ - еще ксерокопия - готово!

- На завтра не успеем...

- И не надо, пусть будет через месяц!

- Точно? - это она удивилась

- Точно. Не спешите. Пусть готовится - в июне сделаем второй этап.

- С Вами приятно работать.

- Ну... знали бы Вы какие на меня иной раз бочки катят...

- Кто?????

- Ну.... - я промолчал, пожелал ей "Гарного дня" и ушел.

Дул противный песчаный ветер.

Зашел в пекарню "Грузинский хлеб" - одинокая симпатичная девушка выдала мне плюшку с яблоками - очень вкусная - и стакан "Американо"...



На остановке автобуса объявление:

ПОМОГИТЕ! ВЫТАЩИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ...

Ах, суета сует...

В глазах щипало от мелкого противного песка от ветра...



В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20...

ну тоже много времени - это хорошо.

Выпил кофе и поехал в Приватбанк.

Есть там дела и делишки еще...



(продолжение будет. Идет посадка в самолет из Стамбула) (экспромт)Эпиграф:Я Вас очень, конечно, удивлю.Я реально сейчас в Стамбуле. И я предыдущий свой пост дописывал уже в кресле самолета рейса "-Анталия"Пока неудачник по жизни Серфер пытается вспомнить, какой филиал какого института он заканчивал, я напишу Вам правду.Не всю, конечно.Мне очень жаль, что панзаблокирован до 22-30 сегодня.Думаю, он сейчас упадет со стула.Я в личке спросил у него вчера, где находится его магазин - типа я пришлю к нему клиентов. На самом деле я хотел приехать к нему и вручить ему мой личный приз - бутылку турецкого красного сухого вина и 2 апельсина.Он очень мудро ответил - что не хотел разглашать свою группу товаров (надеюсь, он не обидится, что я некоторые подробности написал).панаа, ибо как Вы видите нервные кружат и махают крыльями, брызгаясь злобой.Их можно понять: ограбленные за свое лоховство, униженные, голодные и оскорбленные.Конечно, я хотел сделать фото с Долярчиком, где мы пожимаем руку друг-другу.Ну что же: в следующий раз!Итак, в пятницу мне раздался звонок: звонили из Львова и спрашивали, остается ли в силе мое бизнес-предложение.- Остается.- Цена впороса?- Ну вообще-то вот такая, но учитывая общих друзей, которых я знаю уже 18 лет - коренные львовяне, то можем ударить по рукам на такой то цифре.(попросились на перерыв)Через 5 минут: "Мы согласны"!- Могу буть в понедельник во Львове.- Мы не успеем собрать всю сумму, давайте пятница - четверг!- Идет!У меня есть пара любимых пословиц - одна из них звучит так: "Дают - бери, а бьют - беги!"За 150 долларов куплены авиабилеты и в среду в 11-30 я вылетел из Анталии и уже в 16-20 был во Львове.Львов приятно удивил приятной солнечной теплой погодой. Было сухо и тепло. Я ожидал дожди ветер. Его не было. Как только заработала связь - пара звонков нужным людям (впрочем я уже видел на смартфоне, что они уже беспокоились).- Не надо меня встречать - я уже стою на остановке троллейбуса номер 9 и ровно через 30 минут зайду в помещение Львовского национального университета имени Ивана Франко.- Отлично! В 17-00 мы - в кабинете.Вот знаете, есть люди, с которыми приятно работать - понимают все с полуслова.Мне везет на встречи с хорошими людьми - Андрей как раз из таких.Просмотр документов, подписи, печати, лицензии, доктор наук... ректор... Опять печати.Несколько подписей - деньги - нужные бумаги и вот мы уже выходим из величественного здания - я налево, Андрей - направо.Красивые величественные статуи протягивают ко мне руки...- По средам не подаю! - ответил я словами известного героя и направился в сторону проспекта Свободы.Еще целый час можно было бы насладиться коллекцией Львовского музея этнографии и художественного промысла, но в среду он закрыт - посему завтра.Во Львове обожаю 2 музея:- Дом-музей Ивана Франко- Музей этнографииВот в первом могу быть долго - я просто балдею от этого дома постройки 1903 года, от оконных рам, от люстр, от мебели, от библиотеки, от кроватей, от шкафов.... Невероятно: этоПоднимаюсь на второй этаж и грущу над судьбой сыновей Ивана Франко - одного расстреляли уже в СССР.Во второй музей прихожу не больше, чем на час.Знаете, это как в Лувре: через 1,5 часа беготни по самому крупному музею мира отличаешь только круглую картину от квадратной.Здесь я посещаю обычно только один зал и провожу в нем всегда 1 час. Все - впечатлений хватило до следующего раза.Я перешел проспект Свободы и зашел в Гарнизонный храм, там после входа - сразу налево - к длинной стене, вдоль которой - сотни мальчишеских и мужских фото небольшого размера. Эти парни - из Львова, они все погибли в АТО. Останавливаюсь и непроизвольно читаю имя - фамилия, имя - фамилия, имя- фамилия... и так до тех пор, пока взгляд не останавливается на каком-то пронзительном лице.Этого классного парня уже нет.Вот какая то злобная пустышка типа Сёрферс - есть. А этого - нет.Накатываются слезы - поворачиваюсь и ухожу.Выхожу на площадь Рынок. Ощущение, что одни иностранцы.... Долго гуляю, пытаясь понять, из какой страны приехали...Потом иду в сторону улицы Лесі Українки, перехожу трамвайную линию - магазин "ГАЛКА".Будете смеяться, но я пью даже в Турции "Беру двойной блок красного цвета и двойной блок зеленого цвета. Там миксы кофе из разных стран.Дальше - обязательно - у меня это как экскурсия - сажусь на автобус маршрута "- люблю я его, этот маршрут: просторные автобусы и идет через все самое красивое...Автобус был полный - я стоял и радовался - отсидел ведь "Мадам Сижу" в двух перелетах... Рассматриваю и дома, и людей.Вот и улица Стрыйская... Вот что мне поразило - неуклюжие попытки замалевать - очень старались маляры ОСББ этих домов замалевать все непотребное, что дети жильцов намалевали на стенах.Беда.Не иначе дети Франта - хотя нет, у этой пустышки нет денег на квартиру во Львове.Вскоре я дома. Макбук, два смартфона и до 23-00 звонки-звонки-звонки...Дольше всех говорил с моим братом - он старше меня на 8 лет, пенсионер.На следующий день - в 10-00 я уже у нотариуса. Я специально приехал на час раньше - обсудить "детали".Вот везет мне на встречу с хорошими людьми - невероятно умная женщина, все видит "насквозь", и все помогает предвидеть. Обсудили варианты (ее все время отрывали звонками по поводу регистрации "Общественного объединения") - а так все время посвятила мне.Приехал мой контрагент. Мне показалось, что с телохранителем.Дальше была необычайно умная вещь: я его провел в кабинет нотариуса и я молчал почти 30 минут -Я молчал. Он по началу "хорохорился".Потом начал слегка заикаться.Через 30 минут "клиент созрел".На столе появилась пачка зеленых денег...Он начал выходить из кабинета, я молчал. Нотариус вдруг его спросила:- Вам дать лист бумаги формата А4?- Зачем... мне сказали - он - он посмотрит отмел на меня - "нормальный человек"...Я молчал. Я действительно нормальный. Он вышел.Я посмотрел на нотариуса и показал правой руки большой палец вверх:Нотариус улыбнулась.Поговорили еще минут 30 "О жизни".Я вышел, слегка оглядываясь...Был какойто противный песчаный ветер во Львове....Я дождался автобус - заплатил 5 гривен - и поехал в одно учреждение с тремя вывесками.На одной было написано: "Виконавча служба".Но не она мне была нужна. А соседняя дверь.Вот мне везет на встречи с хорошими людьми - с этой женщиной - она начальник этого государственного учреждения, мы конечно же созвонились заранее.Она уже ждала.Паспорт - ксерокопия - еще документ - еще ксерокопия - готово!- На завтра не успеем...- И не надо, пусть будет через месяц!- Точно? - это она удивилась- Точно. Не спешите. Пусть готовится - в июне сделаем второй этап.- Ну... знали бы Вы какие на меня иной раз бочки катят...- Кто?????- Ну.... - я промолчал, пожелал ей "Гарного дня" и ушел.Дул противный песчаный ветер.Зашел в пекарню "Грузинский хлеб" - одинокая симпатичная девушка выдала мне плюшку с яблоками - очень вкусная - и стакан "Американо"...На остановке автобуса объявление:ПОМОГИТЕ! ВЫТАЩИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ...Ах, суета сует...В глазах щипало от мелкого противного песка от ветра...В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20...ну тоже много времени - это хорошо.Выпил кофе и поехал в Приватбанк.Есть там дела и делишки еще...(продолжение будет. Идет посадка в самолет из Стамбула) У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2190 З нами з: 12.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:33 Лирическое отступление.



Сейчас 23-15 я уже в Анталии и сижу в вагоне скоростного трамвая.

Думал, что Серфер уже вспомнил, какую бурсу он закончил и уже даже нажал кнопки с названием специальности, но как пела Алла Пугачева, "Трудно это, понимаешь..."

В скоростном трамвае отвечу slavek

1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения.

2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил.

Там есть нюансы - они есть при получении ВНЖ и в Украине, и в России, и в США.

Например, Вы сами в США никакого Вида на жительство не оформите - его может Вам оформить только фирма-работодатель или Ваша американская жена. И длится это может годами. В России перед оформлением ВНЖ сперва оформляют на срок до трех лет Разрешение на временное проживание.

Кроме того, три упомянутые страны ставят условие: нельзя покидать страну более; чем на 6 месяцев в году.

В Турции - более, чем на 4 месяца.

Учитывая, что я в начале июня улетаю в США и не на один день, а в августе тут возможно будет реально жарко, то я этого пока не делал. Зачем начинать отсчёт 4-х месяцев?

Как видите все просто.

Кроме того, беснующиеся от голодного обморока неудачники, рассказывая про то, что у них там на пол-шестого, и оттого мечтающиеся полакомиться йогуртом из молока да еще и вишневым вареньем из вишен, не учитывалют, что я обычно несколько раз в год езжу на европейские горнолыжные курорты. Где банально катаюсь на горных лыжах. Это такие спортивные приспособления для передвижения по проратраченным трассам разной степени сложности.

И еще с палками. А палки у меня хорошие, кроме того, на двоих мы берём три комплекта палок: мне, жене и гнать голодного Серфера.

Потому тот режим, что я выбрал, для меня на сегодня рациональный; хоть и не оптимальный.

Забавное набоюдение: жить в Турции украинцу приятнее, чем жить турку в Турции: турку нужна Шенгенская виза, а я прямо из Анталии могу улететь к свахе во Францию или к подруге жены в Дюссельдорф. Прикольно, правда?

Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы.

Но за вопрос - спасибо.

А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком.

Или хотя бы здесь жить.



Завтра читайте продолжение "48 часов во Львове".

Будет самое интересное. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

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