Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:11

Surfer написав: як воно полюбляє писати, до молоденьких студенток, подвисла на пол шестого, да так что и турецкий йогурт даже с вишней не помогает, то все что остается - уехать на берег турецкий , подальше от укоризненных женских взглядов , еще не давно замоложенных рассказами про "бизнес схему века" о продаже лопухов лопухам за 50К, а теперь оставленных без внимания, и оттуда обиженным поливать грязью "вот это ваше все" за "вот это все".



Это очень мудро со стороны

(экспромт)Эпиграф:Я Вас очень, конечно, удивлю.Я реально сейчас в Стамбуле. И я предыдущий свой пост дописывал уже в кресле самолета рейса "-Анталия"Пока неудачник по жизни Серфер пытается вспомнить, какой филиал какого института он заканчивал, я напишу Вам правду.Не всю, конечно.Мне очень жаль, что панзаблокирован до 22-30 сегодня.Думаю, он сейчас упадет со стула.Я в личке спросил у него вчера, где находится его магазин - типа я пришлю к нему клиентов. На самом деле я хотел приехать к нему и вручить ему мой личный приз - бутылку турецкого красного сухого вина и 2 апельсина.Он очень мудро ответил - что не хотел разглашать свою группу товаров (надеюсь, он не обидится, что я некоторые подробности написал).панаа, ибо как Вы видите нервные кружат и махают крыльями, брызгаясь злобой.Их можно понять: ограбленные за свое лоховство, униженные, голодные и оскорбленные.Конечно, я хотел сделать фото с Долярчиком, где мы пожимаем руку друг-другу.Ну что же: в следующий раз!Итак, в пятницу мне раздался звонок: звонили из Львова и спрашивали, остается ли в силе мое бизнес-предложение.- Остается.- Цена впороса?- Ну вообще-то вот такая, но учитывая общих друзей, которых я знаю уже 18 лет - коренные львовяне, то можем ударить по рукам на такой то цифре.(попросились на перерыв)Через 5 минут: "Мы согласны"!- Могу буть в понедельник во Львове.- Мы не успеем собрать всю сумму, давайте пятница - четверг!- Идет!У меня есть пара любимых пословиц - одна из них звучит так: "Дают - бери, а бьют - беги!"За 150 долларов куплены авиабилеты и в среду в 11-30 я вылетел из Анталии и уже в 16-20 был во Львове.Львов приятно удивил приятной солнечной теплой погодой. Было сухо и тепло. Я ожидал дожди ветер. Его не было. Как только заработала связь - пара звонков нужным людям (впрочем я уже видел на смартфоне, что они уже беспокоились).- Не надо меня встречать - я уже стою на остановке троллейбуса номер 9 и ровно через 30 минут зайду в помещение Львовского национального университета имени Ивана Франко.- Отлично! В 17-00 мы - в кабинете.Вот знаете, есть люди, с которыми приятно работать - понимают все с полуслова.Мне везет на встречи с хорошими людьми - Андрей как раз из таких.Просмотр документов, подписи, печати, лицензии, доктор наук... Опять печати.Несколько подписей - деньги - нужные бумаги и вот мы уже выходим из величественного здания - я налево, Андрей - направо.Красивые величественные статуи протягивают ко мне руки...- По средам не подаю! - ответил я словами известного героя и направился в сторону проспекта Свободы.Еще целый час можно было бы насладиться коллекцией Львовского музея этнографии и художественного промысла, но в среду он закрыт - посему завтра.Во Львове обожаю 2 музея:- Дом-музей Ивана Франко- Музей этнографииВот в первом могу быть долго - я просто балдею от этого дома постройки 1903 года, от оконных рам, от люстр, от мебели, от библиотеки, от кроватей, от шкафов.... Невероятно: этоПоднимаюсь на второй этаж и грущу над судьбой сыновей Ивана Франко - одного расстреляли уже в СССР.Во второй музей прихожу не больше, чем на час.Знаете, это как в Лувре: через 1,5 часа беготни по самому крупному музею мира отличаешь только круглую картину от квадратной.Здесь я посещаю обычно только один зал и провожу в нем всегда 1 час. Все - впечатлений хватило до следующего раза.Я перешел проспект Свободы и зашел в Гарнизонный храм, там после входа - сразу налево - к длинной стене, вдоль которой - сотни мальчишеских и мужских фото небольшого размера. Эти парни - из Львова, они все погибли в АТО. Останавливаюсь и непроизвольно читаю имя - фамилия, имя - фамилия, имя- фамилия... и так до тех пор, пока взгляд не останавливается на каком-то пронзительном лице.Этого классного парня уже нет.Вот какая то злобная пустышка типа Сёрферс - есть. А этого - нет.Накатываются слезы - поворачиваюсь и ухожу.Выхожу на площадь Рынок. Ощущение, что одни иностранцы.... Долго гуляю, пытаясь понять, из какой страны приехали...Потом иду в сторону улицы Лесі Українки, перехожу трамвайную линию - магазин "ГАЛКА".Будете смеяться, но я пью даже в Турции "Беру двойной блок красного цвета и двойной блок зеленого цвета. Там миксы кофе из разных стран.Дальше - обязательно - у меня это как экскурсия - сажусь на автобус маршрута "- люблю я его, этот маршрут: просторные автобусы и идет через все самое красивое...Автобус был полный - я стоял и радовался - отсидел ведь "Мадам Сижу" в двух перелетах... Рассматриваю и дома, и людей.Вот и улица Стрыйская... Вот что мне поразило - неуклюжие попытки замалевать - очень старались маляры ОСББ этих домов замалевать все непотребное, что дети жильцов намалевали на стенах.Беда.Не иначе дети Франта - хотя нет, у этой пустышки нет денег на квартиру во Львове.Вскоре я дома. Макбук, два смартфона и до 23-00 звонки-звонки-звонки...Дольше всех говорил с моим братом - он старше меня на 8 лет, пенсионер.На следующий день - в 10-00 я уже у нотариуса. Я специально приехал на час раньше - обсудить "детали".Вот везет мне на встречу с хорошими людьми - невероятно умная женщина, все видит "насквозь", и все помогает предвидеть. Обсудили варианты (её все время отрывали звонками по поводу регистрации "Общественного объединения") - а так все время посвятила мне.Приехал мой контрагент. Мне показалось, что с телохранителем.Дальше была необычайно умная вещь: я его провел в кабинет нотариуса и я молчал почти 30 минут -Я молчал. Он по началу "хорохорился".Потом начал слегка заикаться.Через 30 минут "клиент созрел".На столе появилась пачка зеленых денег...Он начал выходить из кабинета, я молчал. Нотариус вдруг его спросила:- Вам дать лист бумаги формата А4?- Зачем... мне сказали - он - он посмотрел на меня - "нормальный человек"...Я молчал. Я действительно "нормальный". Он вышел.Я посмотрел на нотариуса и показал правой руки большой палец вверх:Нотариус улыбнулась.Поговорили еще минут 30 "О жизни".Я вышел, слегка оглядываясь...Был какой-то противный песчаный ветер во Львове....Я дождался автобуса - заплатил 5 гривен - и поехал в одно учреждение с тремя вывесками.На одной было написано: "Виконавча служба".Но не она мне была нужна. А соседняя дверь.Вот мне везет на встречи с хорошими людьми - с этой женщиной - она начальник этого государственного учреждения, мы конечно же созвонились заранее.Она уже ждала.Паспорт - ксерокопия - еще документ - еще ксерокопия - готово!- На завтра не успеем...- И не надо, пусть будет через месяц!- Точно? - это она удивилась- Точно. Не спешите. Пусть готовится - в июне сделаем второй этап.- Ну... знали бы Вы какие на меня иной раз бочки катят...- Кто?????- Ну.... - я промолчал, пожелал ей "Гарного дня" и ушел.Дул противный песчаный ветер.Зашел в пекарню "Грузинский хлеб" - одинокая симпатичная девушка выдала мне плюшку с яблоками - очень вкусная - и стакан "Американо"...На остановке автобуса объявление:ПОМОГИТЕ! ВЫТАЩИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ...Ах, суета сует...В глазах щипало от мелкого противного песка от ветра...В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20...Ну много времени - это хорошо.Выпил кофе и поехал в Приватбанк.Есть там дела и делишки еще...(продолжение будет. Идет посадка в самолет из Стамбула)