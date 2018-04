Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Купуємо для себе, а не в

ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 34353637 Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:37 Горе-невыкладач Серфер, а ну-ка расскажите нам как надо жить:

- область работы

- профессия

- работаете ли по специальности диплома

- что в жизни смогли сделать?

- доход в месяц?

- я Вас за язык не тянул / потому поподробнее про пол-шестого, чем лечитесь. Что помогает.



Ждем.



А мне нравится: эко народ разносит. Аж слышу топот ног! Приятно! Мне нравится! Все всплывает от - главное - зависти. Вагон оскорблений. В мой адрес. Я умнее - не буду отвечать на оскорбления от неумеек по жизни.

Это элемент "деловой игры".

Напоминаю: в 18-30 моя пресс-конференция в Стамбуле.

Серфер должен проверить, оплачен ли у него интернет, а то прозевает.



Господин Coder!

Спасибо за толковый адекватный ответ.

Реально ценные мысли.

Вот по поводу тех 4-х студентов летом.

Один университет ОЧЕНЬ хвастается международными связями.

на поверку:

- 20 (!!!) лет назад смогли отправить делегацию во Францию - все родственники деканов и заведующих кафедрами.

- в 2018 году нашли 2 (два) студента которые согласились поехать на летнюю практику в одну из столиц Европы.

Вот это меня печалит.

Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).

Мое мнение.



Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Випускники мають гарну базу для руху вперед, але без самоосвіти і бажання розвиватися в напрямку, припустимо ІТ, надіюсь, самі розумієте, що немає значення який вуз чи пту ти закінчив.



Так вот пока неудачники по жизни сочиняют на меня новое оскорбление пан Coder оценит - лично я опросил всех знакомых IT-шпиков от Швеции до США что надо знать, что надо учить дополнительно, что на острие прогресса.

Сформировал текст и раздал знакомым 24-26 летним парням - выпускникам Львовской политехники.

Ребята работают.

Это, конечно, не такие глобальные вещи, о которых нам сейчас Серфер расскажет, но все же: конкретные судьбы.

Жду от Серфера ответы (можно приврать). У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2192 З нами з: 12.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:27 akurt написав: Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).

Мое мнение.

Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).Мое мнение.Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України.



Возможно, мне не повезло,но сейчас приходится работать с проектантом-конструктором закончившим 10 лет назад Львовскую политехнику по специальности "строительство". Уровень удручающий.

Ранее задавал вам уже вопрос о сложностях продажи турецкой недвижимости россиянами, но он был проигнорирован.

Надеюсь, этот не оставите без внимания.Вы писали вначале своего спича

Первое и самое главное. Турция ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире, которая украинцу выдает Вид на жительство просто по факту покупки жилья. Любого и за любую цену. Подавать документы на Вид на жительство можно в он-лайн режиме НА СЛЕДУЮЩИЙ день после получения на руки Права собственности на квартиру. Регистрация на личный прием к инспектору, которому надо показать оригиналы своих документов - в он-лайн режиме. Самое сложное: иметь на счету в любом банке Турции 6 000 долларов на человека+медстраховка в турецкой компании.



А позже 3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).



Я не понимаю чем ваш ВНЖ отличается от прав обычного туриста?

И еще заинтересовал такой пассаж

Якось, виступаючи із лекцією в одній молодіжній аудиторії, де кожен із студентів задавав сам собі і мені питання: "Як жити? Що робити?" я сказав наступне:

"Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет."

Молодь спитала: "Як же так?"

- Посмотрите на американцев: они захотели перемен - так избрали себе - даже трудно представить - негра из Гавайев, это 5,5 часа перелета на самолете из середины Тихого океана до США. Это они так хотели перемен.



Это они так хотели перемен.



Раз у вас в США дети и вы сами там бываете не просветите что же сделал для США Барак Хусейнович Обама за 8 лет президентства?

И почему Украина и пост-советское пространство заколдованы, а Турция с президентом братаном-мусульманином уничтожившем оппозицию и мечтающем о восстановлении Османской империи это оазис и цветник? Возможно, мне не повезло,но сейчас приходится работать с проектантом-конструктором закончившим 10 лет назад Львовскую политехнику по специальности "строительство". Уровень удручающий.Ранее задавал вам уже вопрос о сложностях продажи турецкой недвижимости россиянами, но он был проигнорирован.Надеюсь, этот не оставите без внимания.Вы писали вначале своего спичаА позжеЯ не понимаю чем ваш ВНЖ отличается от прав обычного туриста?И еще заинтересовал такой пассажРаз у вас в США дети и вы сами там бываете не просветите что же сделал для США Барак Хусейнович Обама за 8 лет президентства?И почему Украина и пост-советское пространство заколдованы, а Турция с президентом братаном-мусульманином уничтожившем оппозицию и мечтающем о восстановлении Османской империи это оазис и цветник? back in USSR slavek Повідомлень: 4738 З нами з: 16.08.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:11 48 ЧАСОВ ВО ЛЬВОВЕ

(экспромт)



Эпиграф:

Surfer написав: як воно полюбляє писати, до молоденьких студенток, подвисла на пол шестого, да так что и турецкий йогурт даже с вишней не помогает, то все что остается - уехать на берег турецкий , подальше от укоризненных женских взглядов , еще не давно замоложенных рассказами про "бизнес схему века" о продаже лопухов лопухам за 50К, а теперь оставленных без внимания, и оттуда обиженным поливать грязью "вот это ваше все" за "вот это все".





Я Вас очень, конечно, удивлю.

Я реально сейчас в Стамбуле. И я предыдущий свой пост дописывал уже в кресле самолета рейса "Львов-Анталия"





Пока неудачник по жизни Серфер пытается вспомнить, какой филиал какого института он заканчивал, я напишу Вам правду.

Не всю, конечно.



Мне очень жаль, что пан Долярчик заблокирован до 22-30 сегодня.

Думаю, он сейчас упадет со стула.

Я в личке спросил у него вчера, где находится его магазин - типа я пришлю к нему клиентов. На самом деле я хотел приехать к нему и вручить ему мой личный приз - бутылку турецкого красного сухого вина и 2 апельсина.

Он очень мудро ответил - что не хотел разглашать свою группу товаров (надеюсь, он не обидится, что я некоторые подробности написал).

Это очень мудро со стороны пана Долярчика, ибо как Вы видите нервные кружат и махают крыльями, брызгаясь злобой.

Их можно понять: ограбленные за свое лоховство, униженные, голодные и оскорбленные.



Конечно, я хотел сделать фото с Долярчиком, где мы пожимаем руку друг-другу.

Ну что же: в следующий раз!



Итак, в пятницу мне раздался звонок: звонили из Львова и спрашивали, остается ли в силе мое бизнес-предложение.

- Остается.

- Цена впороса?

- Ну вообще-то вот такая, но учитывая общих друзей, которых я знаю уже 18 лет - коренные львовяне, то можем ударить по рукам на такой то цифре.

(попросились на перерыв)

Через 5 минут: "Мы согласны"!

- Могу буть в понедельник во Львове.

- Мы не успеем собрать всю сумму, давайте пятница - четверг!

- Идет! Мне абсолютно все равно.



У меня есть пара любимых пословиц - одна из них звучит так: "Дают - бери, а бьют - беги!"

За 150 долларов куплены авиабилеты и в среду в 11-30 я вылетел из Анталии и уже в 16-20 был во Львове.



Львов приятно удивил приятной солнечной теплой погодой. Было сухо и тепло. Я ожидал дожди ветер. Его не было. Как только заработала связь - пара звонков нужным людям (впрочем я уже видел на смартфоне, что они уже беспокоились).

- Не надо меня встречать - я уже стою на остановке троллейбуса номер 9 и ровно через 30 минут зайду в помещение Львовского национального университета имени Ивана Франко.

- Отлично! В 17-00 мы - в кабинете.



Вот знаете, есть люди, с которыми приятно работать - понимают все с полуслова.

Мне везет на встречи с хорошими людьми - Андрей как раз из таких.

Просмотр документов, подписи, печати, лицензии, доктор наук... Опять печати.

Несколько подписей - деньги - нужные бумаги и вот мы уже выходим из величественного здания - я налево, Андрей - направо.

Красивые величественные статуи протягивают ко мне руки...

- По средам не подаю! - ответил я словами известного героя и направился в сторону проспекта Свободы.



Еще целый час можно было бы насладиться коллекцией Львовского музея этнографии и художественного промысла, но в среду он закрыт - посему завтра.

Во Львове обожаю 2 музея:

- Дом-музей Ивана Франко

- Музей этнографии



Вот в первом могу быть долго - я просто балдею от этого дома постройки 1903 года, от оконных рам, от люстр, от мебели, от библиотеки, от кроватей, от шкафов.... Невероятно: это прошло сквозь века без всяких изменений. Поднимаюсь на второй этаж и грущу над судьбой сыновей Ивана Франко - одного расстреляли уже в СССР.



Во второй музей прихожу не больше, чем на час.

Знаете, это как в Лувре: через 1,5 часа беготни по самому крупному музею мира отличаешь только круглую картину от квадратной.

Здесь я посещаю обычно только один зал и провожу в нем всегда 1 час. Все - впечатлений хватило до следующего раза.



Я перешел проспект Свободы и зашел в Гарнизонный храм, там после входа - сразу налево - к длинной стене, вдоль которой - сотни мальчишеских и мужских фото небольшого размера. Эти парни - из Львова, они все погибли в АТО. Останавливаюсь и непроизвольно читаю имя - фамилия, имя - фамилия, имя- фамилия... и так до тех пор, пока взгляд не останавливается на каком-то пронзительном лице. Этого парня уже нет.

Этого классного парня уже нет.

Вот какая то злобная пустышка типа Сёрферс - есть. А этого - нет.

Накатываются слезы - поворачиваюсь и ухожу.



Выхожу на площадь Рынок. Ощущение, что одни иностранцы.... Долго гуляю, пытаясь понять, из какой страны приехали...

Потом иду в сторону улицы Лесі Українки, перехожу трамвайную линию - магазин "ГАЛКА".

Будете смеяться, но я пью даже в Турции "Кава зі Львова".

Беру двойной блок красного цвета и двойной блок зеленого цвета. Там миксы кофе из разных стран.



Дальше - обязательно - у меня это как экскурсия - сажусь на автобус маршрута "3 А" - люблю я его, этот маршрут: просторные автобусы и идет через все самое красивое...

Автобус был полный - я стоял и радовался - отсидел ведь "Мадам Сижу" в двух перелетах... Рассматриваю и дома, и людей.

Вот и улица Стрыйская... Вот что мне поразило - неуклюжие попытки замалевать - очень старались маляры ОСББ этих домов замалевать все непотребное, что дети жильцов намалевали на стенах.

Беда.

Не иначе дети Франта - хотя нет, у этой пустышки нет денег на квартиру во Львове.



Вскоре я дома. Макбук, два смартфона и до 23-00 звонки-звонки-звонки...

Дольше всех говорил с моим братом - он старше меня на 8 лет, пенсионер.



На следующий день - в 10-00 я уже у нотариуса. Я специально приехал на час раньше - обсудить "детали".

Вот везет мне на встречу с хорошими людьми - невероятно умная женщина, все видит "насквозь", и все помогает предвидеть. Обсудили варианты (её все время отрывали звонками по поводу регистрации "Общественного объединения") - а так все время посвятила мне.



Приехал мой контрагент. Мне показалось, что с телохранителем.

Дальше была необычайно умная вещь: я его провел в кабинет нотариуса и я молчал почти 30 минут - говорила она.

Я молчал. Он по началу "хорохорился".

Потом начал слегка заикаться.

Через 30 минут "клиент созрел".

На столе появилась пачка зеленых денег...

Он начал выходить из кабинета, я молчал. Нотариус вдруг его спросила:

- Вам дать лист бумаги формата А4?

- Зачем... мне сказали - он - он посмотрел на меня - "нормальный человек"...

Я молчал. Я действительно "нормальный". Он вышел.

Я посмотрел на нотариуса и показал правой руки большой палец вверх: All OK!

Нотариус улыбнулась.

Поговорили еще минут 30 "О жизни".

Я вышел, слегка оглядываясь...

Был какой-то противный песчаный ветер во Львове....



Я дождался автобуса - заплатил 5 гривен - и поехал в одно учреждение с тремя вывесками.

На одной было написано: "Виконавча служба".

Но не она мне была нужна. А соседняя дверь.

Вот мне везет на встречи с хорошими людьми - с этой женщиной - она начальник этого государственного учреждения, мы конечно же созвонились заранее.

Она уже ждала.

Паспорт - ксерокопия - еще документ - еще ксерокопия - готово!

- На завтра не успеем...

- И не надо, пусть будет через месяц!

- Точно? - это она удивилась

- Точно. Не спешите. Пусть готовится - в июне сделаем второй этап.

- С Вами приятно работать.

- Ну... знали бы Вы какие на меня иной раз бочки катят...

- Кто?????

- Ну.... - я промолчал, пожелал ей "Гарного дня" и ушел.

Дул противный песчаный ветер.

Зашел в пекарню "Грузинский хлеб" - одинокая симпатичная девушка выдала мне плюшку с яблоками - очень вкусная - и стакан "Американо"...



На остановке автобуса объявление:

ПОМОГИТЕ! ВЫТАЩИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ...

Ах, суета сует...

В глазах щипало от мелкого противного песка от ветра...



В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20...

Ну много времени - это хорошо.

Выпил кофе и поехал в Приватбанк.

Есть там дела и делишки еще...



(продолжение будет. Идет посадка в самолет из Стамбула) (экспромт)Эпиграф:Я Вас очень, конечно, удивлю.Я реально сейчас в Стамбуле. И я предыдущий свой пост дописывал уже в кресле самолета рейса "-Анталия"Пока неудачник по жизни Серфер пытается вспомнить, какой филиал какого института он заканчивал, я напишу Вам правду.Не всю, конечно.Мне очень жаль, что панзаблокирован до 22-30 сегодня.Думаю, он сейчас упадет со стула.Я в личке спросил у него вчера, где находится его магазин - типа я пришлю к нему клиентов. На самом деле я хотел приехать к нему и вручить ему мой личный приз - бутылку турецкого красного сухого вина и 2 апельсина.Он очень мудро ответил - что не хотел разглашать свою группу товаров (надеюсь, он не обидится, что я некоторые подробности написал).панаа, ибо как Вы видите нервные кружат и махают крыльями, брызгаясь злобой.Их можно понять: ограбленные за свое лоховство, униженные, голодные и оскорбленные.Конечно, я хотел сделать фото с Долярчиком, где мы пожимаем руку друг-другу.Ну что же: в следующий раз!Итак, в пятницу мне раздался звонок: звонили из Львова и спрашивали, остается ли в силе мое бизнес-предложение.- Остается.- Цена впороса?- Ну вообще-то вот такая, но учитывая общих друзей, которых я знаю уже 18 лет - коренные львовяне, то можем ударить по рукам на такой то цифре.(попросились на перерыв)Через 5 минут: "Мы согласны"!- Могу буть в понедельник во Львове.- Мы не успеем собрать всю сумму, давайте пятница - четверг!- Идет!У меня есть пара любимых пословиц - одна из них звучит так: "Дают - бери, а бьют - беги!"За 150 долларов куплены авиабилеты и в среду в 11-30 я вылетел из Анталии и уже в 16-20 был во Львове.Львов приятно удивил приятной солнечной теплой погодой. Было сухо и тепло. Я ожидал дожди ветер. Его не было. Как только заработала связь - пара звонков нужным людям (впрочем я уже видел на смартфоне, что они уже беспокоились).- Не надо меня встречать - я уже стою на остановке троллейбуса номер 9 и ровно через 30 минут зайду в помещение Львовского национального университета имени Ивана Франко.- Отлично! В 17-00 мы - в кабинете.Вот знаете, есть люди, с которыми приятно работать - понимают все с полуслова.Мне везет на встречи с хорошими людьми - Андрей как раз из таких.Просмотр документов, подписи, печати, лицензии, доктор наук... Опять печати.Несколько подписей - деньги - нужные бумаги и вот мы уже выходим из величественного здания - я налево, Андрей - направо.Красивые величественные статуи протягивают ко мне руки...- По средам не подаю! - ответил я словами известного героя и направился в сторону проспекта Свободы.Еще целый час можно было бы насладиться коллекцией Львовского музея этнографии и художественного промысла, но в среду он закрыт - посему завтра.Во Львове обожаю 2 музея:- Дом-музей Ивана Франко- Музей этнографииВот в первом могу быть долго - я просто балдею от этого дома постройки 1903 года, от оконных рам, от люстр, от мебели, от библиотеки, от кроватей, от шкафов.... Невероятно: этоПоднимаюсь на второй этаж и грущу над судьбой сыновей Ивана Франко - одного расстреляли уже в СССР.Во второй музей прихожу не больше, чем на час.Знаете, это как в Лувре: через 1,5 часа беготни по самому крупному музею мира отличаешь только круглую картину от квадратной.Здесь я посещаю обычно только один зал и провожу в нем всегда 1 час. Все - впечатлений хватило до следующего раза.Я перешел проспект Свободы и зашел в Гарнизонный храм, там после входа - сразу налево - к длинной стене, вдоль которой - сотни мальчишеских и мужских фото небольшого размера. Эти парни - из Львова, они все погибли в АТО. Останавливаюсь и непроизвольно читаю имя - фамилия, имя - фамилия, имя- фамилия... и так до тех пор, пока взгляд не останавливается на каком-то пронзительном лице.Этого классного парня уже нет.Вот какая то злобная пустышка типа Сёрферс - есть. А этого - нет.Накатываются слезы - поворачиваюсь и ухожу.Выхожу на площадь Рынок. Ощущение, что одни иностранцы.... Долго гуляю, пытаясь понять, из какой страны приехали...Потом иду в сторону улицы Лесі Українки, перехожу трамвайную линию - магазин "ГАЛКА".Будете смеяться, но я пью даже в Турции "Беру двойной блок красного цвета и двойной блок зеленого цвета. Там миксы кофе из разных стран.Дальше - обязательно - у меня это как экскурсия - сажусь на автобус маршрута "- люблю я его, этот маршрут: просторные автобусы и идет через все самое красивое...Автобус был полный - я стоял и радовался - отсидел ведь "Мадам Сижу" в двух перелетах... Рассматриваю и дома, и людей.Вот и улица Стрыйская... Вот что мне поразило - неуклюжие попытки замалевать - очень старались маляры ОСББ этих домов замалевать все непотребное, что дети жильцов намалевали на стенах.Беда.Не иначе дети Франта - хотя нет, у этой пустышки нет денег на квартиру во Львове.Вскоре я дома. Макбук, два смартфона и до 23-00 звонки-звонки-звонки...Дольше всех говорил с моим братом - он старше меня на 8 лет, пенсионер.На следующий день - в 10-00 я уже у нотариуса. Я специально приехал на час раньше - обсудить "детали".Вот везет мне на встречу с хорошими людьми - невероятно умная женщина, все видит "насквозь", и все помогает предвидеть. Обсудили варианты (её все время отрывали звонками по поводу регистрации "Общественного объединения") - а так все время посвятила мне.Приехал мой контрагент. Мне показалось, что с телохранителем.Дальше была необычайно умная вещь: я его провел в кабинет нотариуса и я молчал почти 30 минут -Я молчал. Он по началу "хорохорился".Потом начал слегка заикаться.Через 30 минут "клиент созрел".На столе появилась пачка зеленых денег...Он начал выходить из кабинета, я молчал. Нотариус вдруг его спросила:- Вам дать лист бумаги формата А4?- Зачем... мне сказали - он - он посмотрел на меня - "нормальный человек"...Я молчал. Я действительно "нормальный". Он вышел.Я посмотрел на нотариуса и показал правой руки большой палец вверх:Нотариус улыбнулась.Поговорили еще минут 30 "О жизни".Я вышел, слегка оглядываясь...Был какой-то противный песчаный ветер во Львове....Я дождался автобуса - заплатил 5 гривен - и поехал в одно учреждение с тремя вывесками.На одной было написано: "Виконавча служба".Но не она мне была нужна. А соседняя дверь.Вот мне везет на встречи с хорошими людьми - с этой женщиной - она начальник этого государственного учреждения, мы конечно же созвонились заранее.Она уже ждала.Паспорт - ксерокопия - еще документ - еще ксерокопия - готово!- На завтра не успеем...- И не надо, пусть будет через месяц!- Точно? - это она удивилась- Точно. Не спешите. Пусть готовится - в июне сделаем второй этап.- Ну... знали бы Вы какие на меня иной раз бочки катят...- Кто?????- Ну.... - я промолчал, пожелал ей "Гарного дня" и ушел.Дул противный песчаный ветер.Зашел в пекарню "Грузинский хлеб" - одинокая симпатичная девушка выдала мне плюшку с яблоками - очень вкусная - и стакан "Американо"...На остановке автобуса объявление:ПОМОГИТЕ! ВЫТАЩИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ...Ах, суета сует...В глазах щипало от мелкого противного песка от ветра...В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20...Ну много времени - это хорошо.Выпил кофе и поехал в Приватбанк.Есть там дела и делишки еще...(продолжение будет. Идет посадка в самолет из Стамбула) Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2192 З нами з: 12.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:33 Лирическое отступление.



Сейчас 23-15 я уже в Анталии и сижу в вагоне скоростного трамвая.

Думал, что Серфер уже вспомнил, какую бурсу он закончил и уже даже нажал кнопки с названием специальности, но как пела Алла Пугачева, "Трудно это, понимаешь..."

В скоростном трамвае отвечу slavek

1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения.

2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил.

Там есть нюансы - они есть при получении ВНЖ и в Украине, и в России, и в США.

Например, Вы сами в США никакого Вида на жительство не оформите - его может Вам оформить только фирма-работодатель или Ваша американская жена. И длится это может годами. В России перед оформлением ВНЖ сперва оформляют на срок до трех лет Разрешение на временное проживание.

Кроме того, три упомянутые страны ставят условие: нельзя покидать страну более; чем на 6 месяцев в году.

В Турции - более, чем на 4 месяца.

Учитывая, что я в начале июня улетаю в США и не на один день, а в августе тут возможно будет реально жарко, то я этого пока не делал. Зачем начинать отсчёт 4-х месяцев?

Как видите все просто.

Кроме того, беснующиеся от голодного обморока неудачники, рассказывая про то, что у них там на пол-шестого, и оттого мечтающиеся полакомиться йогуртом из молока да еще и вишневым вареньем из вишен, не учитывалют, что я обычно несколько раз в год езжу на европейские горнолыжные курорты. Где банально катаюсь на горных лыжах. Это такие спортивные приспособления для передвижения по проратраченным трассам разной степени сложности.

И еще с палками. А палки у меня хорошие, кроме того, на двоих мы берём три комплекта палок: мне, жене и гнать голодного Серфера.

Потому тот режим, что я выбрал, для меня на сегодня рациональный; хоть и не оптимальный.

Забавное набоюдение: жить в Турции украинцу приятнее, чем жить турку в Турции: турку нужна Шенгенская виза, а я прямо из Анталии могу улететь к свахе во Францию или к подруге жены в Дюссельдорф. Прикольно, правда?

Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы.

Но за вопрос - спасибо.

А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком.

Или хотя бы здесь жить.



Завтра читайте продолжение "48 часов во Львове".

Будет самое интересное. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2192 З нами з: 12.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:57 Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Coder написав: Я можу навести ще з десяток прикладів, менших ініціатив, до яких дотичні мої друзі і знайомі (і дуже трішечки я сам). Ці просто найрозвинутіші на даний момент. І ще багато ідей і проектів в роботі, на цьому ніхто не зупиняється. Я можу навести ще з десяток прикладів, менших ініціатив, до яких дотичні мої друзі і знайомі (і дуже трішечки я сам). Ці просто найрозвинутіші на даний момент. І ще багато ідей і проектів в роботі, на цьому ніхто не зупиняється.

Круто!

Може, підкажете, куди звертатися з таким.

В області (не в самому Львові) є декілька нових, побудованих шкіл. Тобто приміщень шкіл, бо вчителі перейшли зі старих будівель. І освіта там таки "дещо" інша ніж у великому місті, але люди загалом відкриті до змін, хоч тяжко їх приймають.



Чи є хтось, хто може запропонувати отакі освітні програми для шкіл/садків/дітей поза містом?

Або принаймні в найближчих до Львова селах?

Як дітям з ближніх сіл можна до них долучитися? Круто!Може, підкажете, куди звертатися з таким.В області (не в самому Львові) є декілька нових, побудованих шкіл. Тобто приміщень шкіл, бо вчителі перейшли зі старих будівель. І освіта там таки "дещо" інша ніж у великому місті, але люди загалом відкриті до змін, хоч тяжко їх приймають. Lambada Повідомлень: 213 З нами з: 06.06.10 Подякував: 34 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 06:27 akurt написав: В скоростном трамвае отвечу slavek

1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения. В скоростном трамвае отвечу slavek1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения.



Почему странно? Для Турции,по-моему, для всех стран СНГ кроме мусульманских ( Казахстан,Узбекистан) законы всегда были одинаковы. Поэтому не вижу никакой разницы. Или я ошибаюсь и для граждан Украины какие-то преференции перед гражданами России?



akurt написав: 2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил. 2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил.

То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к. один раз посидеть 4 месяца подряд в Анталье у вас нет желания.



akurt написав: Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы.

Но за вопрос - спасибо. Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы.Но за вопрос - спасибо.



Не за что.

Вопрос появился потому, что вы описали безрадостное будущее Украины и поставили в пример США в которой захотели перемен и потому выбрали Барака Хусейновича Обаму.

Я примерно представляю, что сделал этот латентный братан-мусульманин на БВ опустив США ниже плинтуса и развязав "революции" в результате которых пришли на время (как в Египте) или надолго ( как в Ливии) его братья.

А вот что он сделал внутри страны я не знаю кроме того, что племянница жены там часто бывающая сказала, что Обаму в конце его первого срока звали lazy Bama. Поэтому и поинтересовался как у человека у которого там живут сыновья.



akurt написав: А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком.

Или хотя бы здесь жить. А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком.Или хотя бы здесь жить.



То, что его переизберут нет никакого сомнения, т.к. после неудачного переворота ( который,похоже, он сам и организовал) оппозиции ему просто нет.

Но править он будет недолго из-за прогрессирующей онкологии.

По поводу роли ислама.

Кемаль Ататюрк заложил основы современной Турции заставив страну перейти к светской модели под руководством военных.

Собственно, на БВ в арабских государствах бывшей Османской империи и в ее остатках со столицей в Анкаре никакого другого варианта просто нет. Или власть военных, или клерикалов.До сих пор власть военных была эффективнее. Обратные примеры - нынешний Иран. Почему странно? Для Турции,по-моему, для всех стран СНГ кроме мусульманских ( Казахстан,Узбекистан) законы всегда были одинаковы. Поэтому не вижу никакой разницы. Или я ошибаюсь и для граждан Украины какие-то преференции перед гражданами России?То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к. один раз посидеть 4 месяца подряд в Анталье у вас нет желания.Не за что.Вопрос появился потому, что вы описали безрадостное будущее Украины и поставили в пример США в которой захотели перемен и потому выбрали Барака Хусейновича Обаму.Я примерно представляю, что сделал этот латентный братан-мусульманин на БВ опустив США ниже плинтуса и развязав "революции" в результате которых пришли на время (как в Египте) или надолго ( как в Ливии) его братья.А вот что он сделал внутри страны я не знаю кроме того, что племянница жены там часто бывающая сказала, что Обаму в конце его первого срока звали lazy Bama. Поэтому и поинтересовался как у человека у которого там живут сыновья.То, что его переизберут нет никакого сомнения, т.к. после неудачного переворота ( который,похоже, он сам и организовал) оппозиции ему просто нет.Но править он будет недолго из-за прогрессирующей онкологии.По поводу роли ислама.Кемаль Ататюрк заложил основы современной Турции заставив страну перейти к светской модели под руководством военных.Собственно, на БВ в арабских государствах бывшей Османской империи и в ее остатках со столицей в Анкаре никакого другого варианта просто нет. Или власть военных, или клерикалов.До сих пор власть военных была эффективнее. Обратные примеры - нынешний Иран. back in USSR slavek Повідомлень: 4738 З нами з: 16.08.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 08:57 slavek - не переживайте - в США живут так хорошо, что Вам и не снилось.



С точки зрения законопослушная мне показалось, что в Европе жить проще - в США очень все зарегулировано для законопослушных людей. Всех приучили еще во времена "Западных вестернов" к порядку и к ПРАВИЛАМ.

Например, едешь по Highway - объявление "Выбросишь мусор - заплатишь 1000$ штрафа".

Спрашиваю у одного из своих сыновей: "Как же они меня оштрафуют - если это трасса и нет никого?"

- Оштрафуют и найдут, не волнуйся.

А вот еще сценка: гуляем вдоль Тихого океана в совершенно почти диком месте, нигде не души, горы, волны, чайки... жена - гуляя - грызет простую грушу.

Догрызла, и спрашивает: куда выбросить огрызок?

Я возьми и скажи: "Давай мне - брошу чайкам, что-то близко от берега пытающихся найти - подхватят!"

Сын пришел в полный ужас: "Вы что, дикари, нельзя взять и просто так бросить огрызок от груши в океан! Кроме того, Вас накажут!"

Я нес в руке тот огрызок еще минут 30, пока не вышли в цивилизованное место и не нашли урну...



Парковки прикольно организованы в центре городов - висят таблички, где написано, что имеешь право бесплатно припарковать на 2 часа. Пришел через 2 часа и 6 минут - платишь штраф 86 долларов. Но 2 часа - ставь бесплатно.

Всех приучили к порядку и все его соблюдают.

И все вежливые и все всегда улыбаются.

Вот такие отбросы общества, как те, кто пишет на меня привселюдно непонятно за что - за то, что я просто рассказываю о своей жизни или делюсь опытом - оскорбления без всяких тормозов - голытьба голодранная и убогая и духом, и мозгами - там бы не выжила.

Да их туда и не пустят. Улыбаться они же никогда не научатся...

Им - в Павлоград или в Никополь, дальше нельзя.

Меня радует только то, что я помогаю выявить нищих духом.

Представьте, что вот такое "чмо" работает детским врачом? Угробит ребенка!

А если работает проктологом? Угробит дупу!

А - не дай Бог - гинекологом?

А так сидит 42-х летнее обрюзгшее волосатое пузатое небритое тело и пишет на меня липкими от грязного пивного бокала пальцами с грязными ногтями гадости - а нам приятно, выявили убогого.



По началу это - порядок везде - напрягает, потом понимаешь: когда ЛЮДИ ЖИВУТ ПО ПРАВИЛАМ И СОБЛЮДАЮТ ЗАКОНЫ, то всем легче жить.



Я думаю, у вас - slavek - неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана.

Вы себе и представить не можете, что и как делается для людей. Для их жизни.

Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник.

Он уже пенсионер.

Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей.

Так, думаю, понятнее будет.

Вот этот беглый с Украины еврей:

- получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка.

- поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов.

- он имеет платную но для него бесплатную медицинскую страховку на себя и на жену. Вот как работает медстаховка в США - про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин. Если будет ухудшение - тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину. Бесплатно. Он мне сказал, что еженедельно получает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это еженедельно.

- Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там приглашают всех жильцов домов выйти и чистить снег: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так! И никто не ждет дворника с ЖЭКа. Вышли дружно все жильцы - почистили снег, съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!



- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное.



А вот Обама который Барак был избран от демократов, то есть типа от "бедных" и, в частности, при нем был принят закон о Медицинском страховании. Там сделано так: если ты имеешь доход ниже какого то порога, то за Медстахову вообще не платишь - но получаешь самую качественную мед помощь.

Сами американцы его очень сильно критиковали, так как как и в каждом деле бывают "узкие места" - например, если ты получаешь меньше 50 000 долларов в год, то ты не платишь за Медстахование и получаешь его бесплатно, но если ты за подзаработал 50 001 доллара уже платишь 2 000 долларов в год.

Вот такой контингент был очень недоволен... Ну что же тут поделать...

Есть пословица: "Всем давать - поломается кровать!"



P.S. Очень забавно прозвучало:

slavek написав: То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к. один раз посидеть 4 месяца подряд в Анталье у вас нет желания. То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к.у вас нет желания.

Я ЕЖЕГОДНО отдыхаю на Гавайях. Я ежегодно бываю в США. Я путешествую по всему миру - слово "посидеть" как-то не получается.

Кстати, по моему совет у сейчас на строев Корфу отдыхает парень, которого я как-то просто подвозил (Автостоп) по Карпатам. он в восторге. Я тоже ОЧЕНЬ рекомендую. Авиаперелет из близлежащего к Львову города - Жешув , Ryanair - какая-то смешная цена на авиабилеты - 50 долларов туда и обратно. Изумительные пляжи. Горы. Дворцы, старина крепость. Просто обалденные греческие вина по 3-5 евро бутылка. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. Господин- не переживайте - в США живут так хорошо, что Вам и не снилось.С точки зрения законопослушная мне показалось, что в Европе жить проще - в США очень все зарегулировано для законопослушных людей.Например, едешь по Highway - объявление "Выбросишь мусор - заплатишь 1000$ штрафа".Спрашиваю у одного из своих сыновей: "Как же они меня оштрафуют - если это трасса и нет никого?"- Оштрафуют и найдут, не волнуйся.А вот еще сценка: гуляем вдоль Тихого океана в совершенно почти диком месте, нигде не души, горы, волны, чайки... жена - гуляя - грызет простую грушу.Догрызла, и спрашивает: куда выбросить огрызок?Я возьми и скажи: "Давай мне - брошу чайкам, что-то близко от берега пытающихся найти - подхватят!"Сын пришел в полный ужас: "Вы что, дикари, нельзя взять и просто так бросить огрызок от груши в океан! Кроме того, Вас накажут!"Я нес в руке тот огрызок еще минут 30, пока не вышли в цивилизованное место и не нашли урну...Парковки прикольно организованы в центре городов - висят таблички, где написано, что имеешь право. Пришел через 2 часа и 6 минут - платишь штраф 86 долларов. Но 2 часа - ставь бесплатно.Вот такие отбросы общества, как те, кто пишет на меня привселюдно непонятно за что - за то, что я просто рассказываю о своей жизни или делюсь опытом - оскорбления без всяких тормозов - голытьба голодранная и убогая и духом, и мозгами - там бы не выжила.Да их туда и не пустят.Им - в Павлоград или в Никополь, дальше нельзя.Меня радует только то, что я помогаю выявить нищих духом.Представьте, что вот такое "чмо" работает детским врачом? Угробит ребенка!А если работает проктологом? Угробит дупу!А - не дай Бог - гинекологом?А так сидит 42-х летнее обрюзгшее волосатое пузатое небритое тело и пишет на меня липкими от грязного пивного бокала пальцами с грязными ногтями гадости - а нам приятно, выявили убогого.По началу это -- напрягает, потом понимаешь: когда ЛЮДИ ЖИВУТ ПО ПРАВИЛАМ И СОБЛЮДАЮТ ЗАКОНЫ,Я думаю, у вас -- неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана.Вы себе и представить не можете,Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник.Он уже пенсионер.Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей.Так, думаю, понятнее будет.Вот этот беглый с Украины еврей:- получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка.- поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов.- он имеетна себя и на жену. Вот- про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин.- тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину.Он мне сказал, чтополучает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это- Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так!съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное.А вот Обама который Барак был избран от демократов, то есть типа от "бедных" и, в частности, при нем был принят закон о Медицинском страховании. Там сделано так: если ты имеешь доход ниже какого то порога, то за Медстахову вообще не платишь -так как как и в каждом деле бывают "узкие места" - например, если ты получаешь меньше 50 000 долларов в год, то ты не платишь за Медстахование ино если ты за подзаработалдоллара уже платишь 2 000 долларов в год.Вот такой контингент был очень недоволен... Ну что же тут поделать...Есть пословица: "Всем давать - поломается кровать!"P.S. Очень забавно прозвучало:Я ЕЖЕГОДНО отдыхаю на Гавайях. Я ежегодно бываю в США. Я путешествую по всему миру - слово "" как-то не получается.Кстати, по моему совет у сейчас на строев Корфу отдыхает парень, которого я как-то просто подвозил (Автостоп) по Карпатам. он в восторге. Я тоже ОЧЕНЬ рекомендую. Авиаперелет из близлежащего к Львову города - Жешув , Ryanair - какая-то смешная цена на авиабилеты - 50 долларов туда и обратно. Изумительные пляжи. Горы. Дворцы, старина крепость. Просто обалденные греческие вина по 3-5 евро бутылка. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2192 З нами з: 12.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 09:21



Lambada написав: Чи є хтось, хто може запропонувати отакі освітні програми для шкіл/садків/дітей поза містом?

Або принаймні в найближчих до Львова селах?

Як дітям з ближніх сіл можна до них долучитися? Підтримую це звернення: У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2192 З нами з: 12.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 34353637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостейМодератори: Faceless Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 220 , 221 , 222

Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21 2215 152499

Bolt П'ят 20 кві, 2018 09:32 Нерухомість у Львові 1 ... 279 , 280 , 281

Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58 Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58 2806 390914

Trast Сер 14 бер, 2018 08:52 Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8 , 9 , 10

R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25 95 16437

alisamaxzin Вів 20 лют, 2018 14:36 реклама