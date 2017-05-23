Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Горе-невыкладач Серфер, а ну-ка расскажите нам как надо жить: - область работы - профессия - работаете ли по специальности диплома - что в жизни смогли сделать? - доход в месяц? - я Вас за язык не тянул / потому поподробнее про пол-шестого, чем лечитесь. Что помогает.
Ждем.
А мне нравится: эко народ разносит. Аж слышу топот ног! Приятно! Мне нравится! Все всплывает от - главное - зависти. Вагон оскорблений. В мой адрес. Я умнее - не буду отвечать на оскорбления от неумеек по жизни. Это элемент "деловой игры". Напоминаю: в 18-30 моя пресс-конференция в Стамбуле. Серфер должен проверить, оплачен ли у него интернет, а то прозевает.
Господин Coder! Спасибо за толковый адекватный ответ. Реально ценные мысли. Вот по поводу тех 4-х студентов летом. Один университет ОЧЕНЬ хвастается международными связями. на поверку: - 20 (!!!) лет назад смогли отправить делегацию во Францию - все родственники деканов и заведующих кафедрами. - в 2018 году нашли 2 (два) студента которые согласились поехать на летнюю практику в одну из столиц Европы. Вот это меня печалит. Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона). Мое мнение.
Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Випускники мають гарну базу для руху вперед, але без самоосвіти і бажання розвиватися в напрямку, припустимо ІТ, надіюсь, самі розумієте, що немає значення який вуз чи пту ти закінчив.
Так вот пока неудачники по жизни сочиняют на меня новое оскорбление пан Coder оценит - лично я опросил всех знакомых IT-шпиков от Швеции до США что надо знать, что надо учить дополнительно, что на острие прогресса. Сформировал текст и раздал знакомым 24-26 летним парням - выпускникам Львовской политехники. Ребята работают. Это, конечно, не такие глобальные вещи, о которых нам сейчас Серфер расскажет, но все же: конкретные судьбы. Жду от Серфера ответы (можно приврать).
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона). Мое мнение. Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України.
Возможно, мне не повезло,но сейчас приходится работать с проектантом-конструктором закончившим 10 лет назад Львовскую политехнику по специальности "строительство". Уровень удручающий. Ранее задавал вам уже вопрос о сложностях продажи турецкой недвижимости россиянами, но он был проигнорирован. Надеюсь, этот не оставите без внимания.Вы писали вначале своего спича Первое и самое главное. Турция ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире, которая украинцу выдает Вид на жительство просто по факту покупки жилья. Любого и за любую цену. Подавать документы на Вид на жительство можно в он-лайн режиме НА СЛЕДУЮЩИЙ день после получения на руки Права собственности на квартиру. Регистрация на личный прием к инспектору, которому надо показать оригиналы своих документов - в он-лайн режиме. Самое сложное: иметь на счету в любом банке Турции 6 000 долларов на человека+медстраховка в турецкой компании.
А позже 3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).
Я не понимаю чем ваш ВНЖ отличается от прав обычного туриста? И еще заинтересовал такой пассаж Якось, виступаючи із лекцією в одній молодіжній аудиторії, де кожен із студентів задавав сам собі і мені питання: "Як жити? Що робити?" я сказав наступне: "Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет." Молодь спитала: "Як же так?" - Посмотрите на американцев: они захотели перемен - так избрали себе - даже трудно представить - негра из Гавайев, это 5,5 часа перелета на самолете из середины Тихого океана до США. Это они так хотели перемен.
Это они так хотели перемен.
Раз у вас в США дети и вы сами там бываете не просветите что же сделал для США Барак Хусейнович Обама за 8 лет президентства? И почему Украина и пост-советское пространство заколдованы, а Турция с президентом братаном-мусульманином уничтожившем оппозицию и мечтающем о восстановлении Османской империи это оазис и цветник?
як воно полюбляє писати, до молоденьких студенток, подвисла на пол шестого, да так что и турецкий йогурт даже с вишней не помогает, то все что остается - уехать на берег турецкий , подальше от укоризненных женских взглядов , еще не давно замоложенных рассказами про "бизнес схему века" о продаже лопухов лопухам за 50К, а теперь оставленных без внимания, и оттуда обиженным поливать грязью "вот это ваше все" за "вот это все".
Я Вас очень, конечно, удивлю. Я реально сейчас в Стамбуле. И я предыдущий свой пост дописывал уже в кресле самолета рейса "Львов-Анталия"
Пока неудачник по жизни Серфер пытается вспомнить, какой филиал какого института он заканчивал, я напишу Вам правду. Не всю, конечно.
Мне очень жаль, что пан Долярчик заблокирован до 22-30 сегодня. Думаю, он сейчас упадет со стула. Я в личке спросил у него вчера, где находится его магазин - типа я пришлю к нему клиентов. На самом деле я хотел приехать к нему и вручить ему мой личный приз - бутылку турецкого красного сухого вина и 2 апельсина. Он очень мудро ответил - что не хотел разглашать свою группу товаров (надеюсь, он не обидится, что я некоторые подробности написал). Это очень мудро со стороны пана Долярчика, ибо как Вы видите нервные кружат и махают крыльями, брызгаясь злобой. Их можно понять: ограбленные за свое лоховство, униженные, голодные и оскорбленные. Конечно, я хотел сделать фото с Долярчиком, где мы пожимаем руку друг-другу. Ну что же: в следующий раз!
Итак, в пятницу мне раздался звонок: звонили из Львова и спрашивали, остается ли в силе мое бизнес-предложение. - Остается. - Цена впороса? - Ну вообще-то вот такая, но учитывая общих друзей, которых я знаю уже 18 лет - коренные львовяне, то можем ударить по рукам на такой то цифре. (попросились на перерыв) Через 5 минут: "Мы согласны"! - Могу буть в понедельник во Львове. - Мы не успеем собрать всю сумму, давайте пятница - четверг! - Идет! Мне абсолютно все равно.
У меня есть пара любимых пословиц - одна из них звучит так: "Дают - бери, а бьют - беги!" За 150 долларов куплены авиабилеты и в среду в 11-30 я вылетел из Анталии и уже в 16-20 был во Львове.
Львов приятно удивил приятной солнечной теплой погодой. Было сухо и тепло. Я ожидал дожди ветер. Его не было. Как только заработала связь - пара звонков нужным людям (впрочем я уже видел на смартфоне, что они уже беспокоились). - Не надо меня встречать - я уже стою на остановке троллейбуса номер 9 и ровно через 30 минут зайду в помещение Львовского национального университета имени Ивана Франко. - Отлично! В 17-00 мы - в кабинете.
Вот знаете, есть люди, с которыми приятно работать - понимают все с полуслова. Мне везет на встречи с хорошими людьми - Андрей как раз из таких. Просмотр документов, подписи, печати, лицензии, доктор наук... Опять печати. Несколько подписей - деньги - нужные бумаги и вот мы уже выходим из величественного здания - я налево, Андрей - направо. Красивые величественные статуи протягивают ко мне руки... - По средам не подаю! - ответил я словами известного героя и направился в сторону проспекта Свободы.
Еще целый час можно было бы насладиться коллекцией Львовского музея этнографии и художественного промысла, но в среду он закрыт - посему завтра. Во Львове обожаю 2 музея: - Дом-музей Ивана Франко - Музей этнографии
Вот в первом могу быть долго - я просто балдею от этого дома постройки 1903 года, от оконных рам, от люстр, от мебели, от библиотеки, от кроватей, от шкафов.... Невероятно: это прошло сквозь века без всяких изменений. Поднимаюсь на второй этаж и грущу над судьбой сыновей Ивана Франко - одного расстреляли уже в СССР.
Во второй музей прихожу не больше, чем на час. Знаете, это как в Лувре: через 1,5 часа беготни по самому крупному музею мира отличаешь только круглую картину от квадратной. Здесь я посещаю обычно только один зал и провожу в нем всегда 1 час. Все - впечатлений хватило до следующего раза.
Я перешел проспект Свободы и зашел в Гарнизонный храм, там после входа - сразу налево - к длинной стене, вдоль которой - сотни мальчишеских и мужских фото небольшого размера. Эти парни - из Львова, они все погибли в АТО. Останавливаюсь и непроизвольно читаю имя - фамилия, имя - фамилия, имя- фамилия... и так до тех пор, пока взгляд не останавливается на каком-то пронзительном лице. Этого парня уже нет. Этого классного парня уже нет. Вот какая то злобная пустышка типа Сёрферс - есть. А этого - нет. Накатываются слезы - поворачиваюсь и ухожу.
Выхожу на площадь Рынок. Ощущение, что одни иностранцы.... Долго гуляю, пытаясь понять, из какой страны приехали... Потом иду в сторону улицы Лесі Українки, перехожу трамвайную линию - магазин "ГАЛКА". Будете смеяться, но я пью даже в Турции "Кава зі Львова". Беру двойной блок красного цвета и двойной блок зеленого цвета. Там миксы кофе из разных стран.
Дальше - обязательно - у меня это как экскурсия - сажусь на автобус маршрута "3 А" - люблю я его, этот маршрут: просторные автобусы и идет через все самое красивое... Автобус был полный - я стоял и радовался - отсидел ведь "Мадам Сижу" в двух перелетах... Рассматриваю и дома, и людей. Вот и улица Стрыйская... Вот что мне поразило - неуклюжие попытки замалевать - очень старались маляры ОСББ этих домов замалевать все непотребное, что дети жильцов намалевали на стенах. Беда. Не иначе дети Франта - хотя нет, у этой пустышки нет денег на квартиру во Львове.
Вскоре я дома. Макбук, два смартфона и до 23-00 звонки-звонки-звонки... Дольше всех говорил с моим братом - он старше меня на 8 лет, пенсионер.
На следующий день - в 10-00 я уже у нотариуса. Я специально приехал на час раньше - обсудить "детали". Вот везет мне на встречу с хорошими людьми - невероятно умная женщина, все видит "насквозь", и все помогает предвидеть. Обсудили варианты (её все время отрывали звонками по поводу регистрации "Общественного объединения") - а так все время посвятила мне.
Приехал мой контрагент. Мне показалось, что с телохранителем. Дальше была необычайно умная вещь: я его провел в кабинет нотариуса и я молчал почти 30 минут - говорила она. Я молчал. Он по началу "хорохорился". Потом начал слегка заикаться. Через 30 минут "клиент созрел". На столе появилась пачка зеленых денег... Он начал выходить из кабинета, я молчал. Нотариус вдруг его спросила: - Вам дать лист бумаги формата А4? - Зачем... мне сказали - он - он посмотрел на меня - "нормальный человек"... Я молчал. Я действительно "нормальный". Он вышел. Я посмотрел на нотариуса и показал правой руки большой палец вверх: All OK! Нотариус улыбнулась. Поговорили еще минут 30 "О жизни". Я вышел, слегка оглядываясь... Был какой-то противный песчаный ветер во Львове....
Я дождался автобуса - заплатил 5 гривен - и поехал в одно учреждение с тремя вывесками. На одной было написано: "Виконавча служба". Но не она мне была нужна. А соседняя дверь. Вот мне везет на встречи с хорошими людьми - с этой женщиной - она начальник этого государственного учреждения, мы конечно же созвонились заранее. Она уже ждала. Паспорт - ксерокопия - еще документ - еще ксерокопия - готово! - На завтра не успеем... - И не надо, пусть будет через месяц! - Точно? - это она удивилась - Точно. Не спешите. Пусть готовится - в июне сделаем второй этап. - С Вами приятно работать. - Ну... знали бы Вы какие на меня иной раз бочки катят... - Кто????? - Ну.... - я промолчал, пожелал ей "Гарного дня" и ушел. Дул противный песчаный ветер. Зашел в пекарню "Грузинский хлеб" - одинокая симпатичная девушка выдала мне плюшку с яблоками - очень вкусная - и стакан "Американо"...
На остановке автобуса объявление: ПОМОГИТЕ! ВЫТАЩИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ... Ах, суета сует... В глазах щипало от мелкого противного песка от ветра...
В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20... Ну много времени - это хорошо. Выпил кофе и поехал в Приватбанк. Есть там дела и делишки еще...
(продолжение будет. Идет посадка в самолет из Стамбула)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Сейчас 23-15 я уже в Анталии и сижу в вагоне скоростного трамвая. Думал, что Серфер уже вспомнил, какую бурсу он закончил и уже даже нажал кнопки с названием специальности, но как пела Алла Пугачева, "Трудно это, понимаешь..." В скоростном трамвае отвечу slavek 1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения. 2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил. Там есть нюансы - они есть при получении ВНЖ и в Украине, и в России, и в США. Например, Вы сами в США никакого Вида на жительство не оформите - его может Вам оформить только фирма-работодатель или Ваша американская жена. И длится это может годами. В России перед оформлением ВНЖ сперва оформляют на срок до трех лет Разрешение на временное проживание. Кроме того, три упомянутые страны ставят условие: нельзя покидать страну более; чем на 6 месяцев в году. В Турции - более, чем на 4 месяца. Учитывая, что я в начале июня улетаю в США и не на один день, а в августе тут возможно будет реально жарко, то я этого пока не делал. Зачем начинать отсчёт 4-х месяцев? Как видите все просто. Кроме того, беснующиеся от голодного обморока неудачники, рассказывая про то, что у них там на пол-шестого, и оттого мечтающиеся полакомиться йогуртом из молока да еще и вишневым вареньем из вишен, не учитывалют, что я обычно несколько раз в год езжу на европейские горнолыжные курорты. Где банально катаюсь на горных лыжах. Это такие спортивные приспособления для передвижения по проратраченным трассам разной степени сложности. И еще с палками. А палки у меня хорошие, кроме того, на двоих мы берём три комплекта палок: мне, жене и гнать голодного Серфера. Потому тот режим, что я выбрал, для меня на сегодня рациональный; хоть и не оптимальный. Забавное набоюдение: жить в Турции украинцу приятнее, чем жить турку в Турции: турку нужна Шенгенская виза, а я прямо из Анталии могу улететь к свахе во Францию или к подруге жены в Дюссельдорф. Прикольно, правда? Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы. Но за вопрос - спасибо. А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком. Или хотя бы здесь жить.
Завтра читайте продолжение "48 часов во Львове". Будет самое интересное.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Coder написав:Я можу навести ще з десяток прикладів, менших ініціатив, до яких дотичні мої друзі і знайомі (і дуже трішечки я сам). Ці просто найрозвинутіші на даний момент. І ще багато ідей і проектів в роботі, на цьому ніхто не зупиняється.
Круто! Може, підкажете, куди звертатися з таким. В області (не в самому Львові) є декілька нових, побудованих шкіл. Тобто приміщень шкіл, бо вчителі перейшли зі старих будівель. І освіта там таки "дещо" інша ніж у великому місті, але люди загалом відкриті до змін, хоч тяжко їх приймають.
Чи є хтось, хто може запропонувати отакі освітні програми для шкіл/садків/дітей поза містом? Або принаймні в найближчих до Львова селах? Як дітям з ближніх сіл можна до них долучитися?
akurt написав:В скоростном трамвае отвечу slavek 1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения.
Почему странно? Для Турции,по-моему, для всех стран СНГ кроме мусульманских ( Казахстан,Узбекистан) законы всегда были одинаковы. Поэтому не вижу никакой разницы. Или я ошибаюсь и для граждан Украины какие-то преференции перед гражданами России?
akurt написав:2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил.
То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к. один раз посидеть 4 месяца подряд в Анталье у вас нет желания.
akurt написав:Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы. Но за вопрос - спасибо.
Не за что. Вопрос появился потому, что вы описали безрадостное будущее Украины и поставили в пример США в которой захотели перемен и потому выбрали Барака Хусейновича Обаму. Я примерно представляю, что сделал этот латентный братан-мусульманин на БВ опустив США ниже плинтуса и развязав "революции" в результате которых пришли на время (как в Египте) или надолго ( как в Ливии) его братья. А вот что он сделал внутри страны я не знаю кроме того, что племянница жены там часто бывающая сказала, что Обаму в конце его первого срока звали lazy Bama. Поэтому и поинтересовался как у человека у которого там живут сыновья.
akurt написав:А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком. Или хотя бы здесь жить.
То, что его переизберут нет никакого сомнения, т.к. после неудачного переворота ( который,похоже, он сам и организовал) оппозиции ему просто нет. Но править он будет недолго из-за прогрессирующей онкологии. По поводу роли ислама. Кемаль Ататюрк заложил основы современной Турции заставив страну перейти к светской модели под руководством военных. Собственно, на БВ в арабских государствах бывшей Османской империи и в ее остатках со столицей в Анкаре никакого другого варианта просто нет. Или власть военных, или клерикалов.До сих пор власть военных была эффективнее. Обратные примеры - нынешний Иран.
Господин slavek - не переживайте - в США живут так хорошо, что Вам и не снилось.
С точки зрения законопослушная мне показалось, что в Европе жить проще - в США очень все зарегулировано для законопослушных людей. Всех приучили еще во времена "Западных вестернов" к порядку и к ПРАВИЛАМ. Например, едешь по Highway - объявление "Выбросишь мусор - заплатишь 1000$ штрафа". Спрашиваю у одного из своих сыновей: "Как же они меня оштрафуют - если это трасса и нет никого?" - Оштрафуют и найдут, не волнуйся. А вот еще сценка: гуляем вдоль Тихого океана в совершенно почти диком месте, нигде не души, горы, волны, чайки... жена - гуляя - грызет простую грушу. Догрызла, и спрашивает: куда выбросить огрызок? Я возьми и скажи: "Давай мне - брошу чайкам, что-то близко от берега пытающихся найти - подхватят!" Сын пришел в полный ужас: "Вы что, дикари, нельзя взять и просто так бросить огрызок от груши в океан! Кроме того, Вас накажут!" Я нес в руке тот огрызок еще минут 30, пока не вышли в цивилизованное место и не нашли урну...
Парковки прикольно организованы в центре городов - висят таблички, где написано, что имеешь право бесплатно припарковать на 2 часа. Пришел через 2 часа и 6 минут - платишь штраф 86 долларов. Но 2 часа - ставь бесплатно. Всех приучили к порядку и все его соблюдают. И все вежливые и все всегда улыбаются. Вот такие отбросы общества, как те, кто пишет на меня привселюдно непонятно за что - за то, что я просто рассказываю о своей жизни или делюсь опытом - оскорбления без всяких тормозов - голытьба голодранная и убогая и духом, и мозгами - там бы не выжила. Да их туда и не пустят. Улыбаться они же никогда не научатся... Им - в Павлоград или в Никополь, дальше нельзя. Меня радует только то, что я помогаю выявить нищих духом. Представьте, что вот такое "чмо" работает детским врачом? Угробит ребенка! А если работает проктологом? Угробит дупу! А - не дай Бог - гинекологом? А так сидит 42-х летнее обрюзгшее волосатое пузатое небритое тело и пишет на меня липкими от грязного пивного бокала пальцами с грязными ногтями гадости - а нам приятно, выявили убогого.
По началу это - порядок везде - напрягает, потом понимаешь: когда ЛЮДИ ЖИВУТ ПО ПРАВИЛАМ И СОБЛЮДАЮТ ЗАКОНЫ, то всем легче жить.
Я думаю, у вас - slavek - неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана. Вы себе и представить не можете, что и как делается для людей. Для их жизни. Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник. Он уже пенсионер. Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей. Так, думаю, понятнее будет. Вот этот беглый с Украины еврей: - получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка. - поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов. - он имеет платную но для него бесплатную медицинскую страховку на себя и на жену. Вот как работает медстаховка в США - про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин. Если будет ухудшение - тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину. Бесплатно. Он мне сказал, что еженедельно получает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это еженедельно. - Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там приглашают всех жильцов домов выйти и чистить снег: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так! И никто не ждет дворника с ЖЭКа.Вышли дружно все жильцы - почистили снег, съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!
- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное.
А вот Обама который Барак был избран от демократов, то есть типа от "бедных" и, в частности, при нем был принят закон о Медицинском страховании. Там сделано так: если ты имеешь доход ниже какого то порога, то за Медстахову вообще не платишь - но получаешь самую качественную мед помощь. Сами американцы его очень сильно критиковали, так как как и в каждом деле бывают "узкие места" - например, если ты получаешь меньше 50 000 долларов в год, то ты не платишь за Медстахование и получаешь его бесплатно, но если ты за подзаработал 50 001 доллара уже платишь 2 000 долларов в год. Вот такой контингент был очень недоволен... Ну что же тут поделать... Есть пословица: "Всем давать - поломается кровать!"
P.S. Очень забавно прозвучало:
slavek написав: То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к. один раз посидеть 4 месяца подряд в Анталье у вас нет желания.
Я ЕЖЕГОДНО отдыхаю на Гавайях. Я ежегодно бываю в США. Я путешествую по всему миру - слово "посидеть" как-то не получается. Кстати, по моему совет у сейчас на строев Корфу отдыхает парень, которого я как-то просто подвозил (Автостоп) по Карпатам. он в восторге. Я тоже ОЧЕНЬ рекомендую. Авиаперелет из близлежащего к Львову города - Жешув , Ryanair - какая-то смешная цена на авиабилеты - 50 долларов туда и обратно. Изумительные пляжи. Горы. Дворцы, старина крепость. Просто обалденные греческие вина по 3-5 евро бутылка. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.