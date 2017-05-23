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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:37

Горе-невыкладач Серфер, а ну-ка расскажите нам как надо жить:
- область работы
- профессия
- работаете ли по специальности диплома
- что в жизни смогли сделать?
- доход в месяц?
- я Вас за язык не тянул / потому поподробнее про пол-шестого, чем лечитесь. Что помогает.

Ждем.

А мне нравится: эко народ разносит. Аж слышу топот ног! Приятно! Мне нравится! Все всплывает от - главное - зависти. Вагон оскорблений. В мой адрес. Я умнее - не буду отвечать на оскорбления от неумеек по жизни.
Это элемент "деловой игры".
Напоминаю: в 18-30 моя пресс-конференция в Стамбуле.
Серфер должен проверить, оплачен ли у него интернет, а то прозевает.

Господин Coder!
Спасибо за толковый адекватный ответ.
Реально ценные мысли.
Вот по поводу тех 4-х студентов летом.
Один университет ОЧЕНЬ хвастается международными связями.
на поверку:
- 20 (!!!) лет назад смогли отправить делегацию во Францию - все родственники деканов и заведующих кафедрами.
- в 2018 году нашли 2 (два) студента которые согласились поехать на летнюю практику в одну из столиц Европы.
Вот это меня печалит.
Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).
Мое мнение.

Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України. Випускники мають гарну базу для руху вперед, але без самоосвіти і бажання розвиватися в напрямку, припустимо ІТ, надіюсь, самі розумієте, що немає значення який вуз чи пту ти закінчив.

Так вот пока неудачники по жизни сочиняют на меня новое оскорбление пан Coder оценит - лично я опросил всех знакомых IT-шпиков от Швеции до США что надо знать, что надо учить дополнительно, что на острие прогресса.
Сформировал текст и раздал знакомым 24-26 летним парням - выпускникам Львовской политехники.
Ребята работают.
Это, конечно, не такие глобальные вещи, о которых нам сейчас Серфер расскажет, но все же: конкретные судьбы.
Жду от Серфера ответы (можно приврать).
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:27

  akurt написав:Пара фраз про Львовскую политехнику - Вы ее упоминали (пишу со смартфона).
Мое мнение.
Львiвська політехніка досить престижний вуз і випускники технічних спеціальностей мають приоритет порівняно з більшою частиною вузів України.


Возможно, мне не повезло,но сейчас приходится работать с проектантом-конструктором закончившим 10 лет назад Львовскую политехнику по специальности "строительство". Уровень удручающий.
Ранее задавал вам уже вопрос о сложностях продажи турецкой недвижимости россиянами, но он был проигнорирован.
Надеюсь, этот не оставите без внимания.Вы писали вначале своего спича
Первое и самое главное. Турция ЕДИНСТВЕННАЯ страна в мире, которая украинцу выдает Вид на жительство просто по факту покупки жилья. Любого и за любую цену. Подавать документы на Вид на жительство можно в он-лайн режиме НА СЛЕДУЮЩИЙ день после получения на руки Права собственности на квартиру. Регистрация на личный прием к инспектору, которому надо показать оригиналы своих документов - в он-лайн режиме. Самое сложное: иметь на счету в любом банке Турции 6 000 долларов на человека+медстраховка в турецкой компании.

А позже 3. Наша людина може мешкати в Турції 90 днів в кожні 180 днів. Я так і роблю. На ці ж 90 днів можно ввозити свою автівку (я теж так і роблю).

Я не понимаю чем ваш ВНЖ отличается от прав обычного туриста?
И еще заинтересовал такой пассаж
Якось, виступаючи із лекцією в одній молодіжній аудиторії, де кожен із студентів задавав сам собі і мені питання: "Як жити? Що робити?" я сказав наступне:
"Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет."
Молодь спитала: "Як же так?"
- Посмотрите на американцев: они захотели перемен - так избрали себе - даже трудно представить - негра из Гавайев, это 5,5 часа перелета на самолете из середины Тихого океана до США. Это они так хотели перемен.

Это они так хотели перемен.

Раз у вас в США дети и вы сами там бываете не просветите что же сделал для США Барак Хусейнович Обама за 8 лет президентства?
И почему Украина и пост-советское пространство заколдованы, а Турция с президентом братаном-мусульманином уничтожившем оппозицию и мечтающем о восстановлении Османской империи это оазис и цветник?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:11

48 ЧАСОВ ВО ЛЬВОВЕ
(экспромт)

Эпиграф:
  Surfer написав:
як воно полюбляє писати, до молоденьких студенток, подвисла на пол шестого, да так что и турецкий йогурт даже с вишней не помогает, то все что остается - уехать на берег турецкий , подальше от укоризненных женских взглядов , еще не давно замоложенных рассказами про "бизнес схему века" о продаже лопухов лопухам за 50К, а теперь оставленных без внимания, и оттуда обиженным поливать грязью "вот это ваше все" за "вот это все".


Я Вас очень, конечно, удивлю.
Я реально сейчас в Стамбуле. И я предыдущий свой пост дописывал уже в кресле самолета рейса "Львов-Анталия"
Зображення

Пока неудачник по жизни Серфер пытается вспомнить, какой филиал какого института он заканчивал, я напишу Вам правду.
Не всю, конечно.

Мне очень жаль, что пан Долярчик заблокирован до 22-30 сегодня.
Думаю, он сейчас упадет со стула.
Я в личке спросил у него вчера, где находится его магазин - типа я пришлю к нему клиентов. На самом деле я хотел приехать к нему и вручить ему мой личный приз - бутылку турецкого красного сухого вина и 2 апельсина.
Он очень мудро ответил - что не хотел разглашать свою группу товаров (надеюсь, он не обидится, что я некоторые подробности написал).
Это очень мудро со стороны пана Долярчика, ибо как Вы видите нервные кружат и махают крыльями, брызгаясь злобой.
Их можно понять: ограбленные за свое лоховство, униженные, голодные и оскорбленные.
Зображення
Конечно, я хотел сделать фото с Долярчиком, где мы пожимаем руку друг-другу.
Ну что же: в следующий раз!

Итак, в пятницу мне раздался звонок: звонили из Львова и спрашивали, остается ли в силе мое бизнес-предложение.
- Остается.
- Цена впороса?
- Ну вообще-то вот такая, но учитывая общих друзей, которых я знаю уже 18 лет - коренные львовяне, то можем ударить по рукам на такой то цифре.
(попросились на перерыв)
Через 5 минут: "Мы согласны"!
- Могу буть в понедельник во Львове.
- Мы не успеем собрать всю сумму, давайте пятница - четверг!
- Идет! Мне абсолютно все равно.

У меня есть пара любимых пословиц - одна из них звучит так: "Дают - бери, а бьют - беги!"
За 150 долларов куплены авиабилеты и в среду в 11-30 я вылетел из Анталии и уже в 16-20 был во Львове.

Львов приятно удивил приятной солнечной теплой погодой. Было сухо и тепло. Я ожидал дожди ветер. Его не было. Как только заработала связь - пара звонков нужным людям (впрочем я уже видел на смартфоне, что они уже беспокоились).
- Не надо меня встречать - я уже стою на остановке троллейбуса номер 9 и ровно через 30 минут зайду в помещение Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- Отлично! В 17-00 мы - в кабинете.

Вот знаете, есть люди, с которыми приятно работать - понимают все с полуслова.
Мне везет на встречи с хорошими людьми - Андрей как раз из таких.
Просмотр документов, подписи, печати, лицензии, доктор наук... Опять печати.
Несколько подписей - деньги - нужные бумаги и вот мы уже выходим из величественного здания - я налево, Андрей - направо.
Красивые величественные статуи протягивают ко мне руки...
- По средам не подаю! - ответил я словами известного героя и направился в сторону проспекта Свободы.

Еще целый час можно было бы насладиться коллекцией Львовского музея этнографии и художественного промысла, но в среду он закрыт - посему завтра.
Во Львове обожаю 2 музея:
- Дом-музей Ивана Франко
- Музей этнографии

Вот в первом могу быть долго - я просто балдею от этого дома постройки 1903 года, от оконных рам, от люстр, от мебели, от библиотеки, от кроватей, от шкафов.... Невероятно: это прошло сквозь века без всяких изменений. Поднимаюсь на второй этаж и грущу над судьбой сыновей Ивана Франко - одного расстреляли уже в СССР.

Во второй музей прихожу не больше, чем на час.
Знаете, это как в Лувре: через 1,5 часа беготни по самому крупному музею мира отличаешь только круглую картину от квадратной.
Здесь я посещаю обычно только один зал и провожу в нем всегда 1 час. Все - впечатлений хватило до следующего раза.

Я перешел проспект Свободы и зашел в Гарнизонный храм, там после входа - сразу налево - к длинной стене, вдоль которой - сотни мальчишеских и мужских фото небольшого размера. Эти парни - из Львова, они все погибли в АТО. Останавливаюсь и непроизвольно читаю имя - фамилия, имя - фамилия, имя- фамилия... и так до тех пор, пока взгляд не останавливается на каком-то пронзительном лице. Этого парня уже нет.
Этого классного парня уже нет.
Вот какая то злобная пустышка типа Сёрферс - есть. А этого - нет.
Накатываются слезы - поворачиваюсь и ухожу.

Выхожу на площадь Рынок. Ощущение, что одни иностранцы.... Долго гуляю, пытаясь понять, из какой страны приехали...
Потом иду в сторону улицы Лесі Українки, перехожу трамвайную линию - магазин "ГАЛКА".
Будете смеяться, но я пью даже в Турции "Кава зі Львова".
Беру двойной блок красного цвета и двойной блок зеленого цвета. Там миксы кофе из разных стран.

Дальше - обязательно - у меня это как экскурсия - сажусь на автобус маршрута "3 А" - люблю я его, этот маршрут: просторные автобусы и идет через все самое красивое...
Автобус был полный - я стоял и радовался - отсидел ведь "Мадам Сижу" в двух перелетах... Рассматриваю и дома, и людей.
Вот и улица Стрыйская... Вот что мне поразило - неуклюжие попытки замалевать - очень старались маляры ОСББ этих домов замалевать все непотребное, что дети жильцов намалевали на стенах.
Беда.
Не иначе дети Франта - хотя нет, у этой пустышки нет денег на квартиру во Львове.

Вскоре я дома. Макбук, два смартфона и до 23-00 звонки-звонки-звонки...
Дольше всех говорил с моим братом - он старше меня на 8 лет, пенсионер.

На следующий день - в 10-00 я уже у нотариуса. Я специально приехал на час раньше - обсудить "детали".
Вот везет мне на встречу с хорошими людьми - невероятно умная женщина, все видит "насквозь", и все помогает предвидеть. Обсудили варианты (её все время отрывали звонками по поводу регистрации "Общественного объединения") - а так все время посвятила мне.

Приехал мой контрагент. Мне показалось, что с телохранителем.
Дальше была необычайно умная вещь: я его провел в кабинет нотариуса и я молчал почти 30 минут - говорила она.
Я молчал. Он по началу "хорохорился".
Потом начал слегка заикаться.
Через 30 минут "клиент созрел".
На столе появилась пачка зеленых денег...
Он начал выходить из кабинета, я молчал. Нотариус вдруг его спросила:
- Вам дать лист бумаги формата А4?
- Зачем... мне сказали - он - он посмотрел на меня - "нормальный человек"...
Я молчал. Я действительно "нормальный". Он вышел.
Я посмотрел на нотариуса и показал правой руки большой палец вверх: All OK!
Нотариус улыбнулась.
Поговорили еще минут 30 "О жизни".
Я вышел, слегка оглядываясь...
Был какой-то противный песчаный ветер во Львове....

Я дождался автобуса - заплатил 5 гривен - и поехал в одно учреждение с тремя вывесками.
На одной было написано: "Виконавча служба".
Но не она мне была нужна. А соседняя дверь.
Вот мне везет на встречи с хорошими людьми - с этой женщиной - она начальник этого государственного учреждения, мы конечно же созвонились заранее.
Она уже ждала.
Паспорт - ксерокопия - еще документ - еще ксерокопия - готово!
- На завтра не успеем...
- И не надо, пусть будет через месяц!
- Точно? - это она удивилась
- Точно. Не спешите. Пусть готовится - в июне сделаем второй этап.
- С Вами приятно работать.
- Ну... знали бы Вы какие на меня иной раз бочки катят...
- Кто?????
- Ну.... - я промолчал, пожелал ей "Гарного дня" и ушел.
Дул противный песчаный ветер.
Зашел в пекарню "Грузинский хлеб" - одинокая симпатичная девушка выдала мне плюшку с яблоками - очень вкусная - и стакан "Американо"...

На остановке автобуса объявление:
ПОМОГИТЕ! ВЫТАЩИЛИ ДОКУМЕНТЫ НА ИМЯ...
Ах, суета сует...
В глазах щипало от мелкого противного песка от ветра...

В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20...
Ну много времени - это хорошо.
Выпил кофе и поехал в Приватбанк.
Есть там дела и делишки еще...

(продолжение будет. Идет посадка в самолет из Стамбула)
Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 01:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:33

Лирическое отступление.

Сейчас 23-15 я уже в Анталии и сижу в вагоне скоростного трамвая.
Думал, что Серфер уже вспомнил, какую бурсу он закончил и уже даже нажал кнопки с названием специальности, но как пела Алла Пугачева, "Трудно это, понимаешь..."
В скоростном трамвае отвечу slavek
1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения.
2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил.
Там есть нюансы - они есть при получении ВНЖ и в Украине, и в России, и в США.
Например, Вы сами в США никакого Вида на жительство не оформите - его может Вам оформить только фирма-работодатель или Ваша американская жена. И длится это может годами. В России перед оформлением ВНЖ сперва оформляют на срок до трех лет Разрешение на временное проживание.
Кроме того, три упомянутые страны ставят условие: нельзя покидать страну более; чем на 6 месяцев в году.
В Турции - более, чем на 4 месяца.
Учитывая, что я в начале июня улетаю в США и не на один день, а в августе тут возможно будет реально жарко, то я этого пока не делал. Зачем начинать отсчёт 4-х месяцев?
Как видите все просто.
Кроме того, беснующиеся от голодного обморока неудачники, рассказывая про то, что у них там на пол-шестого, и оттого мечтающиеся полакомиться йогуртом из молока да еще и вишневым вареньем из вишен, не учитывалют, что я обычно несколько раз в год езжу на европейские горнолыжные курорты. Где банально катаюсь на горных лыжах. Это такие спортивные приспособления для передвижения по проратраченным трассам разной степени сложности.
И еще с палками. А палки у меня хорошие, кроме того, на двоих мы берём три комплекта палок: мне, жене и гнать голодного Серфера.
Потому тот режим, что я выбрал, для меня на сегодня рациональный; хоть и не оптимальный.
Забавное набоюдение: жить в Турции украинцу приятнее, чем жить турку в Турции: турку нужна Шенгенская виза, а я прямо из Анталии могу улететь к свахе во Францию или к подруге жены в Дюссельдорф. Прикольно, правда?
Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы.
Но за вопрос - спасибо.
А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком.
Или хотя бы здесь жить.

Завтра читайте продолжение "48 часов во Львове".
Будет самое интересное.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 23:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Coder написав:Я можу навести ще з десяток прикладів, менших ініціатив, до яких дотичні мої друзі і знайомі (і дуже трішечки я сам). Ці просто найрозвинутіші на даний момент. І ще багато ідей і проектів в роботі, на цьому ніхто не зупиняється.

Круто!
Може, підкажете, куди звертатися з таким.
В області (не в самому Львові) є декілька нових, побудованих шкіл. Тобто приміщень шкіл, бо вчителі перейшли зі старих будівель. І освіта там таки "дещо" інша ніж у великому місті, але люди загалом відкриті до змін, хоч тяжко їх приймають.

Чи є хтось, хто може запропонувати отакі освітні програми для шкіл/садків/дітей поза містом?
Або принаймні в найближчих до Львова селах?
Як дітям з ближніх сіл можна до них долучитися?
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 06:27

  akurt написав:В скоростном трамвае отвечу slavek
1. Странно мне задавать вопрос о трудностях продажи недвижимости РОССИЯНАМИ. Я к ним не имею отношения.


Почему странно? Для Турции,по-моему, для всех стран СНГ кроме мусульманских ( Казахстан,Узбекистан) законы всегда были одинаковы. Поэтому не вижу никакой разницы. Или я ошибаюсь и для граждан Украины какие-то преференции перед гражданами России?

  akurt написав:2. По поводу ВНЖ в Турции для граждан Украины: я все написал верно, в выделенном жирным шрифтом нет никакого противоречия. Я не писал, что лично я его получил.

То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к. один раз посидеть 4 месяца подряд в Анталье у вас нет желания.

  akurt написав:Господин slavek слишком большого мнения обо мне и думает, что я могу дать развернутую характеристику многолетнего правления Барака Обамы.
Но за вопрос - спасибо.


Не за что.
Вопрос появился потому, что вы описали безрадостное будущее Украины и поставили в пример США в которой захотели перемен и потому выбрали Барака Хусейновича Обаму.
Я примерно представляю, что сделал этот латентный братан-мусульманин на БВ опустив США ниже плинтуса и развязав "революции" в результате которых пришли на время (как в Египте) или надолго ( как в Ливии) его братья.
А вот что он сделал внутри страны я не знаю кроме того, что племянница жены там часто бывающая сказала, что Обаму в конце его первого срока звали lazy Bama. Поэтому и поинтересовался как у человека у которого там живут сыновья.

  akurt написав:А чтобы ответить на вопрос о том, почему в мусульманской стране президентом избрали мусульманина и скорее всего его же и переизберут в конце июня - надо быть турком.
Или хотя бы здесь жить.


То, что его переизберут нет никакого сомнения, т.к. после неудачного переворота ( который,похоже, он сам и организовал) оппозиции ему просто нет.
Но править он будет недолго из-за прогрессирующей онкологии.
По поводу роли ислама.
Кемаль Ататюрк заложил основы современной Турции заставив страну перейти к светской модели под руководством военных.
Собственно, на БВ в арабских государствах бывшей Османской империи и в ее остатках со столицей в Анкаре никакого другого варианта просто нет. Или власть военных, или клерикалов.До сих пор власть военных была эффективнее. Обратные примеры - нынешний Иран.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 08:57

Господин slavek - не переживайте - в США живут так хорошо, что Вам и не снилось.

С точки зрения законопослушная мне показалось, что в Европе жить проще - в США очень все зарегулировано для законопослушных людей. Всех приучили еще во времена "Западных вестернов" к порядку и к ПРАВИЛАМ.
Например, едешь по Highway - объявление "Выбросишь мусор - заплатишь 1000$ штрафа".
Спрашиваю у одного из своих сыновей: "Как же они меня оштрафуют - если это трасса и нет никого?"
- Оштрафуют и найдут, не волнуйся.
А вот еще сценка: гуляем вдоль Тихого океана в совершенно почти диком месте, нигде не души, горы, волны, чайки... жена - гуляя - грызет простую грушу.
Догрызла, и спрашивает: куда выбросить огрызок?
Я возьми и скажи: "Давай мне - брошу чайкам, что-то близко от берега пытающихся найти - подхватят!"
Сын пришел в полный ужас: "Вы что, дикари, нельзя взять и просто так бросить огрызок от груши в океан! Кроме того, Вас накажут!"
Я нес в руке тот огрызок еще минут 30, пока не вышли в цивилизованное место и не нашли урну...

Парковки прикольно организованы в центре городов - висят таблички, где написано, что имеешь право бесплатно припарковать на 2 часа. Пришел через 2 часа и 6 минут - платишь штраф 86 долларов. Но 2 часа - ставь бесплатно.
Всех приучили к порядку и все его соблюдают.
И все вежливые и все всегда улыбаются.
Вот такие отбросы общества, как те, кто пишет на меня привселюдно непонятно за что - за то, что я просто рассказываю о своей жизни или делюсь опытом - оскорбления без всяких тормозов - голытьба голодранная и убогая и духом, и мозгами - там бы не выжила.
Да их туда и не пустят. Улыбаться они же никогда не научатся...
Им - в Павлоград или в Никополь, дальше нельзя.
Меня радует только то, что я помогаю выявить нищих духом.
Представьте, что вот такое "чмо" работает детским врачом? Угробит ребенка!
А если работает проктологом? Угробит дупу!
А - не дай Бог - гинекологом?
А так сидит 42-х летнее обрюзгшее волосатое пузатое небритое тело и пишет на меня липкими от грязного пивного бокала пальцами с грязными ногтями гадости - а нам приятно, выявили убогого.

По началу это - порядок везде - напрягает, потом понимаешь: когда ЛЮДИ ЖИВУТ ПО ПРАВИЛАМ И СОБЛЮДАЮТ ЗАКОНЫ, то всем легче жить.

Я думаю, у вас - slavek - неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана.
Вы себе и представить не можете, что и как делается для людей. Для их жизни.
Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник.
Он уже пенсионер.
Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей.
Так, думаю, понятнее будет.
Вот этот беглый с Украины еврей:
- получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка.
- поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов.
- он имеет платную но для него бесплатную медицинскую страховку на себя и на жену. Вот как работает медстаховка в США - про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин. Если будет ухудшение - тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину. Бесплатно. Он мне сказал, что еженедельно получает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это еженедельно.
- Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там приглашают всех жильцов домов выйти и чистить снег: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так! И никто не ждет дворника с ЖЭКа. Вышли дружно все жильцы - почистили снег, съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!

- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное.

А вот Обама который Барак был избран от демократов, то есть типа от "бедных" и, в частности, при нем был принят закон о Медицинском страховании. Там сделано так: если ты имеешь доход ниже какого то порога, то за Медстахову вообще не платишь - но получаешь самую качественную мед помощь.
Сами американцы его очень сильно критиковали, так как как и в каждом деле бывают "узкие места" - например, если ты получаешь меньше 50 000 долларов в год, то ты не платишь за Медстахование и получаешь его бесплатно, но если ты за подзаработал 50 001 доллара уже платишь 2 000 долларов в год.
Вот такой контингент был очень недоволен... Ну что же тут поделать...
Есть пословица: "Всем давать - поломается кровать!"

P.S. Очень забавно прозвучало:
  slavek написав: То есть вы там находитесь как обычный турист, т.к. один раз посидеть 4 месяца подряд в Анталье у вас нет желания.

Я ЕЖЕГОДНО отдыхаю на Гавайях. Я ежегодно бываю в США. Я путешествую по всему миру - слово "посидеть" как-то не получается.
Кстати, по моему совет у сейчас на строев Корфу отдыхает парень, которого я как-то просто подвозил (Автостоп) по Карпатам. он в восторге. Я тоже ОЧЕНЬ рекомендую. Авиаперелет из близлежащего к Львову города - Жешув , Ryanair - какая-то смешная цена на авиабилеты - 50 долларов туда и обратно. Изумительные пляжи. Горы. Дворцы, старина крепость. Просто обалденные греческие вина по 3-5 евро бутылка. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 09:33, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Підтримую це звернення:

  Lambada написав:Чи є хтось, хто може запропонувати отакі освітні програми для шкіл/садків/дітей поза містом?
Або принаймні в найближчих до Львова селах?
Як дітям з ближніх сіл можна до них долучитися?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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