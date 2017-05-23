Мне такие сны без надобности, т.к. хотя и очень давно, почти 20 лет назад,но я побывал в США в Нью-Йорке, Нешвилле и Атланте и видел очень разный уровень жизни и очень разное выражение лица у уборщиков и горничных в моем отеле и у клерков на Манхеттене.
И жилье там сильно отличалось. Дом владельца Кока-Колы под Атлантой в лесу без забора и видимой охраны ,конечно, хороший, хотя до особняков Кончи-Заспы ему далеко.
А сборно-щелевые домики для явно небогатых в пригородах хороши только для съемок с Шварцнегером проламливающим такие «мощные» стены и потянут только на летнюю кухню под Ивано-Франковском.Вот что там точно есть и начинается в Киеве с закрытых жилых комплексов это структурирование социума по доходам.
akurt написав:С точки зрения законопослушная мне показалось, что в Европе жить проще - в США очень все зарегулировано для законопослушных людей. Всех приучили еще во времена "Западных вестернов" к порядку и к ПРАВИЛАМ.
Например, едешь по Highway - объявление "Выбросишь мусор - заплатишь 1000$ штрафа".
Спрашиваю у одного из своих сыновей: "Как же они меня оштрафуют - если это трасса и нет никого?"
- Оштрафуют и найдут, не волнуйся.
А вот еще сценка: гуляем вдоль Тихого океана в совершенно почти диком месте, нигде не души, горы, волны, чайки... жена - гуляя - грызет простую грушу.
Догрызла, и спрашивает: куда выбросить огрызок?
Я возьми и скажи: "Давай мне - брошу чайкам, что-то близко от берега пытающихся найти - подхватят!"
Сын пришел в полный ужас: "Вы что, дикари, нельзя взять и просто так бросить огрызок от груши в океан! Кроме того, Вас накажут!"
Я нес в руке тот огрызок еще минут 30, пока не вышли в цивилизованное место и не нашли урну... .
Это да, они засирают салон машины, но в окна не выбрасывают на трассе. Хотя в Нью-Йорке в толпе могут и выбросить.
akurt написав:Я думаю, у вас - slavek - неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана.
Вы себе и представить не можете, что и как делается для людей. Для их жизни.
Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник.
Он уже пенсионер.
Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей.
Так, думаю, понятнее будет.
Вот этот беглый с Украины еврей:
- получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка.
- поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов.
- он имеет платную но для него бесплатную медицинскую страховку на себя и на жену. Вот как работает медстаховка в США - про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин. Если будет ухудшение - тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину. Бесплатно. Он мне сказал, что еженедельно получает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это еженедельно.
- Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там приглашают всех жильцов домов выйти и чистить снег: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так! И никто не ждет дворника с ЖЭКа. Вышли дружно все жильцы - почистили снег, съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!
- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное. .
Какой-то рай описали. Дело в том, что я наполовину(по маме) еврей и поэтому с еврейской эмиграцией в США и Израиль знаком с 1971г. когда поехали первые знакомые.
Были там всякие, но особенно счастливых я почему-то не видел. Хотя те, кто уехал в 70-х устроены намного лучше чем те, кто поехал в конце 80-х.Как можно было попасть еврею в 90-е из Украины в США без прямых родственников для меня загадка.
А вот Обама который Барак был избран от демократов, то есть типа от "бедных" и, в частности, при нем был принят закон о Медицинском страховании. Там сделано так: если ты имеешь доход ниже какого то порога, то за Медстахову вообще не платишь - но получаешь самую качественную мед помощь.
Сами американцы его очень сильно критиковали, так как как и в каждом деле бывают "узкие места" - например, если ты получаешь меньше 50 000 долларов в год, то ты не платишь за Медстахование и получаешь его бесплатно, но если ты за подзаработал 50 001 доллара уже платишь 2 000 долларов в год.
Вот такой контингент был очень недоволен... Ну что же тут поделать...
Есть пословица: "Всем давать - поломается кровать!" .