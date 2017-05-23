akurt написав:

платную но для него бесплатную медицинскую страховку

Если будет ухудшение

еженедельно.

Вышли дружно все жильцы - почистили снег,

Я думаю, у вас -- неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана.Вы себе и представить не можете,Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник.Он уже пенсионер.Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей.Так, думаю, понятнее будет.Вот этот беглый с Украины еврей:- получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка.- поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов.- он имеетна себя и на жену. Вот- про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин.- тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину.Он мне сказал, чтополучает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это- Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так!съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное. .