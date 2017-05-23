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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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#<1 ... 35363738 Додано: Суб 21 кві, 2018 14:21 akurt написав: Господин slavek - не переживайте - в США живут так хорошо, что Вам и не снилось. . Господин- не переживайте - в США живут так хорошо, что Вам и не снилось. .



Мне такие сны без надобности, т.к. хотя и очень давно, почти 20 лет назад,но я побывал в США в Нью-Йорке, Нешвилле и Атланте и видел очень разный уровень жизни и очень разное выражение лица у уборщиков и горничных в моем отеле и у клерков на Манхеттене.

И жилье там сильно отличалось. Дом владельца Кока-Колы под Атлантой в лесу без забора и видимой охраны ,конечно, хороший, хотя до особняков Кончи-Заспы ему далеко.

А сборно-щелевые домики для явно небогатых в пригородах хороши только для съемок с Шварцнегером проламливающим такие «мощные» стены и потянут только на летнюю кухню под Ивано-Франковском.Вот что там точно есть и начинается в Киеве с закрытых жилых комплексов это структурирование социума по доходам.







akurt написав: С точки зрения законопослушная мне показалось, что в Европе жить проще - в США очень все зарегулировано для законопослушных людей. Всех приучили еще во времена "Западных вестернов" к порядку и к ПРАВИЛАМ.

Например, едешь по Highway - объявление "Выбросишь мусор - заплатишь 1000$ штрафа".

Спрашиваю у одного из своих сыновей: "Как же они меня оштрафуют - если это трасса и нет никого?"

- Оштрафуют и найдут, не волнуйся.

А вот еще сценка: гуляем вдоль Тихого океана в совершенно почти диком месте, нигде не души, горы, волны, чайки... жена - гуляя - грызет простую грушу.

Догрызла, и спрашивает: куда выбросить огрызок?

Я возьми и скажи: "Давай мне - брошу чайкам, что-то близко от берега пытающихся найти - подхватят!"

Сын пришел в полный ужас: "Вы что, дикари, нельзя взять и просто так бросить огрызок от груши в океан! Кроме того, Вас накажут!"

Я нес в руке тот огрызок еще минут 30, пока не вышли в цивилизованное место и не нашли урну... . С точки зрения законопослушная мне показалось, что в Европе жить проще - в США очень все зарегулировано для законопослушных людей.Например, едешь по Highway - объявление "Выбросишь мусор - заплатишь 1000$ штрафа".Спрашиваю у одного из своих сыновей: "Как же они меня оштрафуют - если это трасса и нет никого?"- Оштрафуют и найдут, не волнуйся.А вот еще сценка: гуляем вдоль Тихого океана в совершенно почти диком месте, нигде не души, горы, волны, чайки... жена - гуляя - грызет простую грушу.Догрызла, и спрашивает: куда выбросить огрызок?Я возьми и скажи: "Давай мне - брошу чайкам, что-то близко от берега пытающихся найти - подхватят!"Сын пришел в полный ужас: "Вы что, дикари, нельзя взять и просто так бросить огрызок от груши в океан! Кроме того, Вас накажут!"Я нес в руке тот огрызок еще минут 30, пока не вышли в цивилизованное место и не нашли урну... .



Это да, они засирают салон машины, но в окна не выбрасывают на трассе. Хотя в Нью-Йорке в толпе могут и выбросить.







akurt написав: Я думаю, у вас - slavek - неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана.

Вы себе и представить не можете, что и как делается для людей. Для их жизни.

Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник.

Он уже пенсионер.

Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей.

Так, думаю, понятнее будет.

Вот этот беглый с Украины еврей:

- получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка.

- поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов.

- он имеет платную но для него бесплатную медицинскую страховку на себя и на жену. Вот как работает медстаховка в США - про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин. Если будет ухудшение - тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину. Бесплатно. Он мне сказал, что еженедельно получает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это еженедельно.

- Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там приглашают всех жильцов домов выйти и чистить снег: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так! И никто не ждет дворника с ЖЭКа. Вышли дружно все жильцы - почистили снег, съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!



- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное. . Я думаю, у вас -- неверные стереотипы про Обаму и Эрдогана.Вы себе и представить не можете,Например, в США живет в штате Коннектикут мой бывший начальник.Он уже пенсионер.Вот если грубо сказать - беглый с Украины еврей.Так, думаю, понятнее будет.Вот этот беглый с Украины еврей:- получает пенсию от Правительства США - 15 000$ в год. Это считается минималка.- поскольку он получает "минималку" - он не платит вообще никаких налогов.- он имеетна себя и на жену. Вот- про ту российскую туфту под названием "Медстраховка" в России - знаю прекрасно от своих горе-приятелей, которые сейчас "застряли" в Крыму. Так вот: моему знакомому что-то нездоровилось в четверг - он позвонил семейному врачу - тот расспросил о симптомах и рекомендовал выпить аспирин. Стало легче. В пятницу опять стало "непонятно как". Он опять позвонил семейному врачу - тот по телефону расспросил о симптомах - ничего не предвещало беды, спросил: "От аспирина было легче?" - Да. - Ну примите еще аспирин.- тогда вызывайте Скорую помощь. В субботу стало совсем плохо - только тогда вызвали Скорую помощь. Оказалось, у него аппендицит воспалился. Положили на операционный стол - наркоз - и тут у него начало отказывать сердце. Начали реанимационные мероприятия и не стали удалять аппендицит. Привели его в порядок, но угроза воспаления аппендицита не ушла. Подписал Документ о согласии на новый метод лечения аппендицита без операции - новыми мощными антибиотиками. Аппендицит купировали и выписали из больницы, все ОК. Как огурчик! Без операции!!! Подписал счета на страховую компанию на огромные суммы. Сам ничего не платил. Прошло 3 или 4 года - сердечко все же не молодое. Сделали операцию Шунтирования сердца, как делали Ельцину.Он мне сказал, чтополучает лекарств БЕСПЛАТНО примерно на 100 долларов. - Это- Государство заботится о нормальной жизни своих граждан - потому он арендует двушку в городе за 1400 долларов, из которых сам платит только 200. Живет прекрасно много лет в двушке почти бесплатно. При доме есть парковка. Там он ставит свой автомобиль. Путешествует по США - объездил уже почти все США, был в круизе даже на Аляске - хотел посмотреть на китов. Выходит на добровольную очистку снега зимой - там: дают лопаты, горячие бутерброды и кофе. Вот так!съели бутерброды, выпили кофе, пожелали друг другу "Хорошего дня"!- Ему ежедневно привозят бесплатно горячее питание на дом, так как он имеет статус "Пожилой гражданин штата". Говорил, что питание очень приличное. Учитывая, что он непростой "парень", то я ему верю, что питание приличное. .



Какой-то рай описали. Дело в том, что я наполовину(по маме) еврей и поэтому с еврейской эмиграцией в США и Израиль знаком с 1971г. когда поехали первые знакомые.

Были там всякие, но особенно счастливых я почему-то не видел. Хотя те, кто уехал в 70-х устроены намного лучше чем те, кто поехал в конце 80-х.Как можно было попасть еврею в 90-е из Украины в США без прямых родственников для меня загадка.





А вот Обама который Барак был избран от демократов, то есть типа от "бедных" и, в частности, при нем был принят закон о Медицинском страховании. Там сделано так: если ты имеешь доход ниже какого то порога, то за Медстахову вообще не платишь - но получаешь самую качественную мед помощь.

Сами американцы его очень сильно критиковали, так как как и в каждом деле бывают "узкие места" - например, если ты получаешь меньше 50 000 долларов в год, то ты не платишь за Медстахование и получаешь его бесплатно, но если ты за подзаработал 50 001 доллара уже платишь 2 000 долларов в год.

Вот такой контингент был очень недоволен... Ну что же тут поделать...

Есть пословица: "Всем давать - поломается кровать!" .

http://russian-bazaar.com/ru/content/120181.htm

http://kstati.net/plyusy-i-minusy-respu ... hraneniya/ Мне такие сны без надобности, т.к. хотя и очень давно, почти 20 лет назад,но я побывал в США в Нью-Йорке, Нешвилле и Атланте и видел очень разный уровень жизни и очень разное выражение лица у уборщиков и горничных в моем отеле и у клерков на Манхеттене.И жилье там сильно отличалось. Дом владельца Кока-Колы под Атлантой в лесу без забора и видимой охраны ,конечно, хороший, хотя до особняков Кончи-Заспы ему далеко.А сборно-щелевые домики для явно небогатых в пригородах хороши только для съемок с Шварцнегером проламливающим такие «мощные» стены и потянут только на летнюю кухню под Ивано-Франковском.Вот что там точно есть и начинается в Киеве с закрытых жилых комплексов это структурирование социума по доходам.Это да, они засирают салон машины, но в окна не выбрасывают на трассе. Хотя в Нью-Йорке в толпе могут и выбросить.Какой-то рай описали. Дело в том, что я наполовину(по маме) еврей и поэтому с еврейской эмиграцией в США и Израиль знаком с 1971г. когда поехали первые знакомые.Были там всякие, но особенно счастливых я почему-то не видел. Хотя те, кто уехал в 70-х устроены намного лучше чем те, кто поехал в конце 80-х.Как можно было попасть еврею в 90-е из Украины в США без прямых родственников для меня загадка. back in USSR slavek Повідомлень: 4739 З нами з: 16.08.09 Подякував: 93 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 15:10 Кто-то, наверное, будет спорить, а я так нет.



х х х

З великим інтересом прочитав информацію від Coder про освітні програми.



Дуже дуже дуже дуже добре.

Думаю, панам-читачам є над чим замислитися. Такі речі допоможуть не стати Гейтсом а просто спробувати виявити хист дитини до тієї чи іншої галузі знань або діяльності людини.



Але зараз викликаю бурю в стакані.



Я би не став перебільшувати такі особливі всіляки системи навчання.

Звертаю увагу: саме перебільшувати. Тобто я не кажу, що не треба до того наближатися, або тим займатися, або там навачатися.



Треба наближатися до знань. Але без "сатанізму"...



Поясню чому.

1. Років 15 працював тільки із молоддю 16-20 років. І впевнився: те, про що мріє і що робить гарний хлопць або гарна дівчина у 16-19 років, ЗОВСІМ НЕМАЄ ніякого відношення до того, що саме ті ж самі хлопчики та дівчата будуть робити у 22-27 років. В мене перед очима купа прикладів тих, хто закінчив школу типу "ШАГ" і торгує тканинами на базарі.



2. Гордий тим, що мій молодший син закінчив звичайну сільську школу. Нормальну, хорошу. Для "загального розвитку". Наприклад, при черговому отриманні візи США консул у нього питав про Другий закон Ньютона - і він відповідав консулу про те.



3. Частину шкільного курсу - до 7-го класу - він провів у дуже престижному ліцеї - де влаштувати дитину коштувало ДУЖЕ багато коштів і плата щорічна дуже сильно особисто мене била по карману. Мою дитину туди взяли тільки, враховуючи мою посаду. А гроші треба було платити як всім. У класі навчалися діти Чемпіонів світу, діти або онуки банкірів або ректорів університетів. На сьогодні із тих однокласників НІХТО не став хоч чимось видатним. Тільки один хлопчина - їздить на BMW, на нього зареєстровано 5 фірм батька-депутата та сам він останні 4 рокі "рахується" (!!!) студентом одного поважного та відомого Національного університету - денна форма начання - бюджет - за 4 роки був там 4 (чотири) рази. На сьогодні НІДЕ не працює (має студентський квиток), основну частину часу проводить у дорогих рестораціях та зайнятий кріптовалютами. Але взагалі досить нормальний хлопець. "Мажор" із адекватних. Це я вам точно кажу - бувають і такі.



4. Я декалька раз за невеликі гроші займався тим, що допомагав підготуватися до вступу у вищі США. Там треба мати технічний досвід підготовки дитини до того процесу вступу. Наприклад, треба написати есе на якусь - незрозуміло яку - тему. Ну, наприклад: "Якого біса ти хочеш вступити саме до нашого університету?" (Не написати ж, що батьки змушують, а сам я хочу курити цигарки за рогом школи та танцювати на дискотеці, випивши дві пляшки пива) або "Розкажи про те, як ти живеш?" (не написати ж, що не можу дочекатися, поки батьки однокласниці підуть з хати, щоб встигти вграти її за 1 хвилину або менше). Головним було і є: АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА МАТЕМАТИКА. Все інше - навіть не другорядне. Батьки школьників знайте те. І не носіть хабарів шкільним вчителям. Найбільшу насолоду отримав, коли із випускником школи проходив Тест з математики в on-line режимі для абітурієнтів Arizona State University - це найбільший в США університет за кількістю студентів - не повірете - одночасно навчається 100 000 студентів (для порівняння - у наших українських університетах, навіть тих, що мають статус "Національний", - навчається у середньому 5 000 студентів за всіма формами навчання. Зазвичай абітурієнтів обманюють та називають на Днях відкритих дверей завищену цифру студентів університету. Так ось, там в Arizona State University дуже класні 2 речі було і є:

а) вони абітурієнту, якому вже є пропозиція про вступ (!!!) - а це ще школьник нашої української школи - випускний клас (!!!) - повідомляють, що хочуть його включити у таку групу першого курсу, яку вони формують тільки за одним критерієм : "Рівень знання математики". Тому просять пройти в on-line режимі тест з математики. Він не впливає - щоб мене тут не обвинувачували в якихось гріхах - на результат прийому до університету - абітурієнт вже має на руках пропозицію до вступу за підписом ректора (надходить поштою на українську адресу не пізніше березня року закінчення школи). Дуже класна ідея: ми хочемо включити тебе в таку групу, щоби ти відчував себе НА РІВНИХ (!!!) із іншими студентами саме цієї групи. Знаєш слабо - підтягнемо. Знаєш добре - ще краще, будеш навчатися саме із такими як ти, почнемо відразу з Аналітичної геометрії. б) я сидів поруч із абітурієнтом/студентом як консультант. Я був в захваті від того, як складені тести (англійською мовою. Ми наперед не знали, що саме буде. Все з"являлося на екрані монітора - всі команди йшли безпосердньо із університету на іншому боці Земної кулі). Вищій пілотаж! Охоплена вся математика від 4-го класу нашої школи!!!! до останнього заняття 11/12 класу нашої школи. Всі питання поставлені коректно, правильно, немає помилок у питаннях, немає такого, що можливо вибрати варіянт відповіді 1) або віріянт 2) Ні. Все чітко!!!! Час на тест - 2 години. Я допомагав тільки зорієнтуватися в особливостях перекладу умови задачі з англійської мови та в тому, щоб зорієнтуватися в тому, про ще йдется мова у питанні до кожного тесту - там в математиці не все так просто, формули то одні й тіж, але ось такі речі, як "дотична до кола" або "трикутник", або "що знайти?" звучать інколи дуже незвично.

Мене це - якісний тест - вразило ще й тому, що я із середини знаю, як часто-густо готуються тести у нас псевдодоцентами та псевдопрофесорами - тяп-ляп та ще й так, що всі відповіді є невірними.



5. Єдина задача батьків - правильно зорієнтувати дитину для подальшого навчання. Хист художника чи хист математика. Чи він - піанист? Спробувати вгадати, який хист розкриється у сина/дочки у 22 роки. Впевнений, що вгадаєте тільки на 25 відсотків - не більше. Не допоможе вгадати ніяке 3Д-моделювання. Я не беру тільки одну крайність - у приятеля дочці 16 років, останні 10 років грає на скрипці. Іздить за кордон на конкурси (я допомогаю частково те організувати) раз на 2-3 місяці), має запрошення на подальше навчання у Швейцарію. Тут немає питань... бідна дівчина, яку позбавили дитинства заради майбутнього щасливого буття...

Ось тут - чергова задача батьків - спробувати - вгдавши - спрямувати вірно дитину.

Гордий тим, що на сьогодні я вгадав за батьків - та в цьому році закінчують навчання на освітній рівень "Бакалавр" - син моєї сестри (закінчив із Золотою медаллю школу, спеціальність вибрав ТІЛЬКИ і виключно за моєю порадою та наполяганням - батьки працюють на залізниці та ще займаються медом із вуликів, в науках не сильно фахівці) та одна із дівчин одного із моїх синів. Та просто себе розкрила у своїй спеціальності тільки рік тому - Боже, як я боровся саме за вибір саме цієї спеціальності, багато нервів витратив на батьків - знаних торгашів на ринку. Чинили великий опір. Дуже на мене ображалися. Їм вночі приснилося, що доня народжена бути виключно головою НБУ. Слава Богу, то був тільки сон...



P.S. Здатися може, що те, що я написав - не має відношення до фінансів, нерухомости та взагалі житття. Але має: діти - то і є фінанси, Ваші фінанси, а без нерухомості Ваші діти - жебраки. Бо будуть все життя заробляти на "малосімейку". Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2196 З нами з: 12.02.09 Подякував: 188 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 16:25 Coder Пане Соder, ми з вами дискутували про те , що в Україні занепадає промисловість та економіка ? Та ви навели мені приклади , що побудовані декілька невеликих підприємств для переробки аграрної сировини. Ви мене майже переконали, що ми стали аграрною країною , але це не погано, це добре. І ось що сталося....



Вчора був у АТБ та Варусі - буряк по 14гр. 45 коп. та по 13гр 90 коп. Завжди він коштував до 1 гривні. Чого-чого - а буряків в нас багато родить. Подорожчав в 13- 15 разів ?! Навіть з аграрним напрямком в нас дуже не добре. Тож розказуте ви гарно та переконливо. А на ділі - дуже не гарно виглядає....



Тож може це не зосвсім по темі, але для мене вибір місця проживання та можливість гарно харчуватися - це не менш важливо ніж безбека та політичне становище там. kalinavalera1

Повідомлень: 4227 З нами з: 07.05.11 Подякував: 629 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 18:54 48 ЧАСОВ ВО ЛЬВОВЕ

(экспромт)

Часть вторая.



Эпиграф:

Bolt написав: Frant написав: jump написав: Кому те мордате брехливе-злодійкувате створіння потрібне? Кому те мордате брехливе-злодійкувате створіння потрібне? Ви особисто знайомі з паном Акуртом???? Ви особисто знайомі з паном Акуртом????

Дуже дотепно. Дуже дотепно.

(для адекватного читателя: конечно форумчанин jump - злодеями приведена цитата на предыдущей странице якобы его - ничего такого не писал - это нервнобольной неудачник сделал подмену. Типа нервный тик у него. Это не лечится.)



В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20... Ну, много времени - это хорошо. Выпил кофе и поехал в Приватбанк. Есть там дела и делишки еще...

Самое важное - оформить для меня Страховку для путешественников за рубеж. В Привате можно оформить со сроком действия целый год и по вменяемой цене. Замечу: Вы не можете оформить страховку, если на момент заключения Договора находитесь НЕ В УКРАИНЕ!



Потому, я конечно, сделал все вовремя - срок действия моей аналогичной заканчивается в мае.

И я в этот день на территории Украины.

Как известно, знаменитую фразу "Бережёного и Бог бережет!" сказала монахиня, надевая на свечу презерватив.

Страховое свидетельство - я оформил его через Приват24 - распечатали почти мигом. Все хорошо!



"Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!"

Важный момент о питании во Львове.

Когда я хочу пойти с приятелями в ресторан - как вы читали выше - я, по мнению нервнобольных обиженных по жизни, - "мордате брехливе-злодійкувате створіння" - а на самом деле мужчина обычной комплекции и при росте в 174 см и имею вес в 81 кг - хожу в ресторан "Голодный Микола" или в кафе "Білий лев" в самом центре Львова.



Но всегда бывают моменты, когда надо покушать "на скорую руку" - дел то много...

Во Львове есть места, где можно БЕЗОПАСНО покушать за дешево и сердито.

Они совсем неприметные.

Первое приятное впечатление производит пункт быстрого питания "Пузата хата" рядом со ЛНУ имени Ивана Франко. Борщ украинский со сметаной пах борщом. Второе блюдо "Мясо по-французски" было просто великолепным. Заплатил всего 3 доллара - и море удовольствия.



Второе могу порекомендовать - совсем не поверите - простое неприметное кафе на углу Стрыйской и поворота на Сокільники - просто сказка. Типичное европейского стиля кафе без понтов. Вот будете ехать мимо - остановитесь и перекусите. Стильная новая мебель, очень приятная. Без понтов свежий ремонт. Бармен принимает заказ - приятный аккуратно одетый парень с легкой - как сейчас модно - бородкой. Самое главное - женщина-повар. Она одна и именно она примерно к 11-00 готовит самое свежее и самое вкусное.

Когда я зашел, уже был готов Борщ (давайте!) и не были готовы котлеты (обратите внимание, все свежее, с Шувара) но будет для меня приготовленная "Отбивная куриная" (давайте!).

Я зашел в очень приличный туалет - помыл с мылом руки - было и мыло, и бумажные полотенца. Все было достаточно прилично.

Бармен передо мною расстелил салфетку, подал в плетеной корзиночке хлеб и приборы. Сказал пароль к интернету. Отбивная была великолепная, и все это за 68 гривен! Круто!

Я был в том кафе на следующий день - первый раз расплатился картой Привата, второй раз - специально наличкой и дал бармену 20 гривен сверху. Мелочь, а парню было приятно.



Следующий важный пункт - а он для Вас окажется самым важным - мне нужно было обязательно купить - на заказ - сигареты.

В Турции сигареты дорогие - 11 лир пачка или примерно 70 гривен.

У нас отрава продается в 2 раза дешевле.

К моему некурящему удивлению (на "мордате брехливе-злодійкувате створіння" смотрела продавец) именно этих - Винстон или Кент - сигарет класса "Слимс" - "единичка" заказанных марок в наличии в Кинг-Кросс-Леополисе не было. Разобрали. Удивился...

- Ну, давайте на свой выбор - главное, чтобы были "единичка" и "слимс".



Вот потом я зашел в царство пищи. И это и есть самое главное!

Ужас охватил меня.



1. Сперва посетил рыбный отдел. Первое, что бросилось в глаза - типа филе типа Тунца. На витрине лежали уложенные в пластиковые коробки (такое нельзя представить в супермаркете в США, где я обычно для жены покупаю для гриля филе тунца) окрашенные в противно-оранжево-красный цвет куски чего-то, что было обозначено как филе тунца. По 529 гривен кг.



Да уж... в Турции в супермаркете "Метро" я беру тушку молодого тунца по 84 гривны за всю тушку (ее даже не взвешивают).

Да уж... смотрю дальше на грустную Дораду (299,90 гривен) и очень грустного Сибаса (269,90 гривен)...



В Турции я их беру по 17-24 лиры или примерно по 120 гривен за кг. При этом они не выглядят грустными. Мне их еще и потрошат бесплатно.



Так, форель... В Турции я беру Морскую форель по 15 лир или примерно по 90 гривен кг...



О! 409,90 за кг...

У меня появляется ощущение, что я попал в Швейцарию, где, как известно, живут ТОЛЬКО богатые люди.

Приятно ощутить, что во Львове живут ТОЛЬКО богатые люди...



И вдруг среди лакомств для миллионеров - простая крестьянская еда - устрицы.

Искренне удивился: 19 гривен штука...

По такой цене - чуть больше 0,5 доллара - я их покупал только в безналоговом штате Орегон, это Запад США.

Вы, конечно, понимаете, что это - распродажа, срок годности подходит к концу, но я Вам как ценитель устриц все же посоветую купить - там сверху на витрине лежали в фирменной упаковке устрицы по 12 - как положено - штук. Запечатанных. Уверяю вас, устрица живучая и ее можно покупать даже на такой распродаже.

Реально рекомендую. Прикупите лимон. И бутылку сухого белого.

С лимомно6 конечно, будет реальная засада...



2. Но пока я подхожу к витрине с колбасами и сосисками.

На сосиски с красивым названием "Селянские" не смотрим: во-первых, ни в каком селе никогда в жизни сосиски не делали и не делают, это как шутка все равно. Или расчет на лохА. Во-вторых, цена 56 гривен кг говорит о том, что из всего съедобного для человека туда добавлены только измельченные в порошок копченые шкуры свиней. Для запаха. И то кошка понимает.



Смотрим на что-то содержащее вроде как мясо.



О, всего 10 долларов за кг.

Классно!



Получается, по этой цене в Турции я смело могу покупать отборную баранину (40 лир за 1 кг) и не жалеть, что дорого купил...



Но я не покупаю сосиски по 10 долларов за 1 кг... Там все равно нет 100 процентов мяса, да и вообще...

Я иду в царство фруктов.

Крупными буквами написано:

ТУРЦІЯ



Ну-ка, ну-ка...

О!

Апельсины! Турция!

Ну-ка ну-ка...

А поворотись-ка, сынку! (Н.В. Гоголь)





Вам, господа, повезло: я настоящий эксперт.

И, как эксперт, скажу: Вас обманывают всего в 3 (три) раза.

- Это совсе мне больно, как я говорил 8-и класснице Вале - и продолжал: Раз - и всё!



Вас обманывают тухлятиной всего в три раза...

Я грустью смотрел на эти типа апельсины на витрине супермаркета Ашан во Львове.

Скажу Вам так: вот это несчастное, что лежало на витрине, в Турции не то, что на рынок не выставили бы - просто выбросили бы... И то стеснялись бы - бак для мусора был бы переполнен...



Я вот возьму грех на душу - вот если бы этим накормить какое-нибудь убогое существо типа Frant или sinus - оно бы даже как-то и чем-то пукнуло. Пукнули.

И цена... Мрак...



Вот взять же того же форумчанина sinus - он за 1,5 лиры - это 9 гривен - мог бы купить хоть не всю, но часть упаковки нервно-паралитического лекарства "Элениум" - все же семья не страдала бы...

Но он идет в супермаркет и вместо цены в 9 гривен за кг, покупает сухофрукты под видом "апельсин" по 29 гривен...

(ждите, сейчас ниже как-то гадость напишет, оно и понятно: доктор прописал 2 таблетки 6 раз в день, а денег - нет. И жена не дает...)



Так, смотрю дальше: О! Грейпфруты! Я их очень люблю! Покупаю за 2 (две) лиры кг. Это 12 (двенадцать) гривен.

Почем трудовому львовскому народу предлагают?



Надо же, как правильно подсчитали цену: не 32 гривны, а 32,95!

Мудро!

Лох типа sinus'а подумает, что и лечение назначено правильное, и цена правильная...



Ребята, я ушел из супермаркета с острым убеждением - нет, не подумайте, что Вы что-то делаете неверно.

Я ушел со стойким убеждением, что я ВСЁ ДЕЛАЮ ВЕРНО.

Освобождаю сцену для неизлечимо больного.

(ниже будет) (экспромт)Часть вторая.Эпиграф:(для адекватного читателя: конечно форумчанин- злодеями приведена цитата на предыдущей странице- ничего такого не писал - это нервнобольной неудачник сделал подмену. Типа нервный тик у него. Это не лечится.)В пятницу я неожиданно проснулся рано - в 6 -00, а самолет из Львова только в 17-20... Ну, много времени - это хорошо. Выпил кофе и поехал в Приватбанк. Есть там дела и делишки еще...Самое важное - оформить для меня Страховку для путешественников за рубеж. В Привате можно оформить со сроком действия целый год и по вменяемой цене. Замечу: Вы не можете оформить страховку, если на момент заключения Договора находитесь НЕ В УКРАИНЕ!Потому, я конечно, сделал все вовремя - срок действия моей аналогичной заканчивается в мае.И я в этот день на территории Украины.Как известно, знаменитую фразу "" сказала монахиня, надевая на свечу презерватив.Страховое свидетельство - я оформил его через Приват24 - распечатали почти мигом. Все хорошо!"Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!"Важный момент о питании во Львове.Когда я хочу пойти с приятелями в ресторан - как вы читали выше - я, по мнению нервнобольных обиженных по жизни, - "мордате брехливе-злодійкувате створіння" - а на самом деле мужчина обычной комплекции и при росте в 174 см и имею вес в 81 кг - хожу в ресторан "Голодный Микола" или в кафе "Білий лев" в самом центре Львова.Но всегда бывают моменты, когда надо покушать "на скорую руку" - дел то много...Во Львове есть места, где можно БЕЗОПАСНО покушать за дешево и сердито.Они совсем неприметные.Первое приятное впечатление производит пункт быстрого питания "Пузата хата" рядом со ЛНУ имени Ивана Франко. Борщ украинский со сметаной пах борщом. Второе блюдо "Мясо по-французски" было просто великолепным. Заплатил всего 3 доллара - и море удовольствия.Второе могу порекомендовать - совсем не поверите - простое неприметное кафе на углу Стрыйской и поворота на Сокільники - просто сказка. Типичное европейского стиля кафе без понтов.Стильная новая мебель, очень приятная. Без понтов свежий ремонт. Бармен принимает заказ - приятный аккуратно одетый парень с легкой - как сейчас модно - бородкой. Самое главное - женщина-повар. Она одна и именно она примерно к 11-00 готовит самое свежее и самое вкусное.Когда я зашел, уже был готов Борщ (давайте!) и не были готовы котлеты (обратите внимание, все свежее, с Шувара) но будет для меня приготовленная "Отбивная куриная" (давайте!).Я зашел в очень приличный туалет - помыл с мылом руки - было и мыло, и бумажные полотенца. Все было достаточно прилично.Бармен передо мною расстелил салфетку, подал в плетеной корзиночке хлеб и приборы. Сказал пароль к интернету. Отбивная была великолепная, и все это за 68 гривен! Круто!Я был в том кафе на следующий день - первый раз расплатился картой Привата, второй раз - специально наличкой и дал бармену 20 гривен сверху. Мелочь, а парню было приятно.Следующий важный пункт -- мне нужно было обязательно купить - на заказ - сигареты.В Турции сигареты дорогие - 11 лир пачка или примерно 70 гривен.У нас отрава продается в 2 раза дешевле.К моему некурящему удивлению (на "мордате брехливе-злодійкувате створіння" смотрела продавец) именно этих - Винстон или Кент - сигарет класса "Слимс" - "единичка" заказанных марок в наличии в Кинг-Кросс-Леополисе не было. Разобрали. Удивился...- Ну, давайте на свой выбор - главное, чтобы были "единичка" и "слимс".И это и есть самое главное!Ужас охватил меня.1. Сперва посетил рыбный отдел. Первое, что бросилось в глаза - типа филе типа Тунца. На витрине лежали уложенные в пластиковые коробки (такое нельзя представить в супермаркете в США, где я обычно для жены покупаю для гриля филе тунца)куски чего-то, что было обозначено как филе тунца. Погривен кг.Да уж... в Турции в супермаркете "Метро" я беру тушку молодого тунца по 84 гривны за всю тушку (ее даже не взвешивают).Да уж... смотрю дальше на грустную Дораду (гривен) и очень грустного Сибаса (гривен)...В Турции я их беру по 17-24 лиры или примерно погривен за кг. При этом они не выглядят грустными. Мне их еще и потрошат бесплатно.Так, форель... В Турции я беру Морскую форель по 15 лир или примерно погривен кг...О!за кг...У меня появляется ощущение, что я попал в Швейцарию, где, как известно, живут ТОЛЬКО богатые люди.Приятно ощутить, что во Львове живут ТОЛЬКО богатые люди...И вдруг среди лакомств для миллионеров - простая крестьянская еда - устрицы.Искренне удивился: 19 гривен штука...По такой цене - чуть больше 0,5 доллара - я их покупал только в безналоговом штате Орегон, это Запад США.Вы, конечно, понимаете, что это - распродажа, срок годности подходит к концу, но я Вам как ценитель устриц все же посоветую купить - там сверху на витрине лежали в фирменной упаковке устрицы по 12 - как положено - штук. Запечатанных. Уверяю вас, устрица живучая и ее можно покупать даже на такой распродаже.Реально рекомендую. Прикупите лимон. И бутылку сухого белого.С лимомно6 конечно, будет реальная засада...2. Но пока я подхожу к витрине с колбасами и сосисками.На сосиски с красивым названием "Селянские" не смотрим:это каквсе равно. Или расчет на лохА. Во-вторых, цена 56 гривен кг говорит о том, что из всего съедобного для человека туда добавлены только измельченные в порошок копченые шкуры свиней. Для запаха. И то кошка понимает.Смотрим на что-то содержащее вроде как мясо.О, всего 10 долларов за кг.Классно!Получается, по этой цене в Турции я смело могу покупать(40 лир за 1 кг) иНо я не покупаю сосиски по 10 долларов за 1 кг... Там все равно нет 100 процентов мяса, да и вообще...Я иду в царство фруктов.Крупными буквами написано:Ну-ка, ну-ка...О!Апельсины! Турция!Ну-ка ну-ка...А поворотись-ка, сынку! (Н.В. Гоголь)Вам, господа, повезло: я настоящий эксперт.И, как эксперт, скажу: Вас обманывают всего в 3 (три) раза.- Это совсе мне больно, как я говорил 8-и класснице Вале - и продолжал: Раз - и всё!Вас обманывают тухлятиной всего в три раза...Я грустью смотрел на этина витрине супермаркета Ашан во Львове.Скажу Вам так: вот это несчастное, что лежало на витрине, в Турции не то, что на рынок не выставили бы - просто выбросили бы... И то стеснялись бы - бак для мусора был бы переполнен...Я вот возьму грех на душу - вот если бы этим накормить какое-нибудь убогое существо типа Frant илибы даже как-то и чем-то пукнуло. Пукнули.И цена...Вот взять же того же форумчанина- он за 1,5 лиры - это 9 гривен - мог бы купить хоть не всю, но часть упаковки нервно-паралитического лекарства "Элениум" -Но он идет в супермаркет и вместо цены в 9 гривен за кг, покупает сухофрукты под видом "апельсин" по 29 гривен...(ждите, сейчас ниже как-то гадость напишет, оно и понятно: доктор прописал 2 таблетки 6 раз в день, а денег - нет. И жена не дает...)Так, смотрю дальше: О! Грейпфруты! Я их очень люблю! Покупаю за 2 (две) лиры кг. Это 12 (двенадцать) гривен.Почем трудовому львовскому народу предлагают?Надо же, как правильно подсчитали цену: не 32 гривны, а 32,Мудро!Лох типа'а подумает, что и лечение назначено правильное, и цена правильная...Ребята, я ушел из супермаркета с острым убеждением - нет, не подумайте, что Вы что-то делаете неверно.Я ушел со стойким убеждением, чтоОсвобождаю сцену для неизлечимо больного.(ниже будет) Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 20:15, всього редагувалось 3 разів. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2196 З нами з: 12.02.09 Подякував: 188 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 19:33 Не знаю! Люди говорят-врач я хороший, многим помогаю,и Пану Акурту мог бы помочь хорошо-но без согласия его и родственников ,врядли получится помочь! Поэтому ничем не могу быть полезен для пана Акурта!Болезнь его серьезная!

Могу только одно сделать для него-приехать через неделю в Анталию и помочь,но кто оплатит счет?

Чем могу поделиться по жизни у нас и за рубежом -коротко-у нас жить лучше и намного и не слушайте никого! Сотни сел и сотни тысяч домов выстроены по всей Западной Украине-дома шикарные, двухэтажные, такие только богатым европейцам во снах снятся-только там -дед да баба ,да внуки бегают..а родители? На заработках родители и не собираются возвращаться пока на пенсию не заработают в этом доме. Дураки скажете? Конечно,дураки скажете! А я скажу,что нет! Удивитесь? Буду рад услышать ваше мнение, а потом обсудим! sinus Повідомлень: 188 З нами з: 06.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 19:58 sinus написав: Не знаю! Люди говорят-врач я хороший, многим помогаю,и Пану Акурту мог бы помочь хорошо-но без согласия его и родственников ,врядли получится помочь! Поэтому ничем не могу быть полезен для пана Акурта!Болезнь его серьезная!

Могу только одно сделать для него-приехать через неделю в Анталию и помочь,но кто оплатит счет?

Чем могу поделиться по жизни у нас и за рубежом -коротко-у нас жить лучше и намного и не слушайте никого! Сотни сел и сотни тысяч домов выстроены по всей Западной Украине-дома шикарные, двухэтажные, такие только богатым европейцам во снах снятся-только там -дед да баба ,да внуки бегают..а родители? На заработках родители и не собираются возвращаться пока на пенсию не заработают в этом доме. Дураки скажете? Конечно,дураки скажете! А я скажу,что нет! Удивитесь? Буду рад услышать ваше мнение, а потом обсудим! Не знаю! Люди говорят-врач я хороший, многим помогаю,и Пану Акурту мог бы помочь хорошо-но без согласия его и родственников ,врядли получится помочь! Поэтому ничем не могу быть полезен для пана Акурта!Болезнь его серьезная!Могу только одно сделать для него-приехать через неделю в Анталию и помочь,но кто оплатит счет?Чем могу поделиться по жизни у нас и за рубежом -коротко-у нас жить лучше и намного и не слушайте никого! Сотни сел и сотни тысяч домов выстроены по всей Западной Украине-дома шикарные, двухэтажные, такие только богатым европейцам во снах снятся-только там -дед да баба ,да внуки бегают..а родители? На заработках родители и не собираются возвращаться пока на пенсию не заработают в этом доме. Дураки скажете? Конечно,дураки скажете! А я скажу,что нет! Удивитесь? Буду рад услышать ваше мнение, а потом обсудим!

Від чого лікувати?

Від того, нас наіпали із Асоціацією в ЄС?

Від того, що в Польщі/Турції їда якісніша і дешевша одночасно, а дохід пересіченого вище.

Полікуйте, а то здається тут на території бСРСР "як пороблено".



Приїзжав колега в Київ із Чехії.

На питання: - "Як тобі Київ?" відповів уклончіво (щоб не сказати що Ваш Куйов У.Г.) - "Ваші будинки вимагають реновації". Від чого лікувати?Від того, нас наіпали із Асоціацією в ЄС?Від того, що в Польщі/Турції їда якісніша і дешевша одночасно, а дохід пересіченого вище.Полікуйте, а то здається тут на території бСРСР "як пороблено".Приїзжав колега в Київ із Чехії.На питання: - "Як тобі Київ?" відповів уклончіво (щоб не сказати що Ваш Куйов У.Г.) - "Ваші будинки вимагають реновації". В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 13808 З нами з: 09.03.14 Подякував: 812 раз. Подякували: 725 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 20:04 akurt Пане Akurt! Дуже цікаво пишете. Чекаємо про фрукти ! О, вже бачу про фрукти. Дуже сподобався гумор про "кому мордате брехливе-злодійкувате створіння потрібне?" Ви викликаєте повагу та цікавість своїми розповідями. Ніяк цей вислів до вас не доліпити, навіть дуже смішно - регочу- не можу як недоречно!



Вы писали, что в домах там котельные. А какие виды котельных ? там есть солнечные батареи и типа того ? И что интересное в этом плане? У нас именно обогрев квартир стоит дороже всего . В Турции конечно нет таких холодов, так что не актуальная это там тема ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 21 кві, 2018 20:13, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4227 З нами з: 07.05.11 Подякував: 629 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 кві, 2018 20:12 Дякую.

Гарних вихідних!



Пан Валерій!

Ніяких КОТЕЛЬНИХ тут немає.

Холодні дні бувають 1-2-3 дні у січні - лютому.

І все.

Тут такі варіанти:

- у мене стоять кондиціонери LG із функцією подігріву. Включав в листопаді на пару годин, особливо за годину до сексу у спальні. А так - не потрібно.

- у приятелів на 3-и кімнатну квартиру є ОДИН масляний електронагрівач - використовують у холодні дні. У них - малі діти.

- в будь-який момент Ви можете викликати сервіс від Vaillant - за 1 (одну) добу чипляють вам фірменний котел, всі батареї та прокладають труби на балкон (тут чипляють котел тільки на балконі) та до газової пічі на кухні, труби газові підведені до кожної двері кожної квартири. Все це коштує - разом із котлом, роботою та батареями - 1 000 долярів.



Гаряча вода іде цілодобово від сонячних колекторів на даху будинка БЕЗКОШТОВНО.

(не у всіх будинків таке є, але у більшості - є). У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2196 З нами з: 12.02.09 Подякував: 188 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 35363738 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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