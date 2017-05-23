Додано: Суб 21 кві, 2018 15:10

Кто-то, наверное, будет спорить, а я так нет.



х х х

З великим інтересом прочитав информацію від Coder про освітні програми.



Дуже дуже дуже дуже добре.

Думаю, панам-читачам є над чим замислитися. Такі речі допоможуть не стати Гейтсом а просто спробувати виявити хист дитини до тієї чи іншої галузі знань або діяльності людини.



Але зараз викликаю бурю в стакані.



Я би не став перебільшувати такі особливі всіляки системи навчання.

Звертаю увагу: саме перебільшувати. Тобто я не кажу, що не треба до того наближатися, або тим займатися, або там навачатися.



Треба наближатися до знань. Але без "сатанізму"...



Поясню чому.

1. Років 15 працював тільки із молоддю 16-20 років. І впевнився: те, про що мріє і що робить гарний хлопць або гарна дівчина у 16-19 років, ЗОВСІМ НЕМАЄ ніякого відношення до того, що саме ті ж самі хлопчики та дівчата будуть робити у 22-27 років. В мене перед очима купа прикладів тих, хто закінчив школу типу "ШАГ" і торгує тканинами на базарі.



2. Гордий тим, що мій молодший син закінчив звичайну сільську школу. Нормальну, хорошу. Для "загального розвитку". Наприклад, при черговому отриманні візи США консул у нього питав про Другий закон Ньютона - і він відповідав консулу про те.



3. Частину шкільного курсу - до 7-го класу - він провів у дуже престижному ліцеї - де влаштувати дитину коштувало ДУЖЕ багато коштів і плата щорічна дуже сильно особисто мене била по карману. Мою дитину туди взяли тільки, враховуючи мою посаду. А гроші треба було платити як всім. У класі навчалися діти Чемпіонів світу, діти або онуки банкірів або ректорів університетів. На сьогодні із тих однокласників НІХТО не став хоч чимось видатним. Тільки один хлопчина - їздить на BMW, на нього зареєстровано 5 фірм батька-депутата та сам він останні 4 рокі "рахується" (!!!) студентом одного поважного та відомого Національного університету - денна форма начання - бюджет - за 4 роки був там 4 (чотири) рази. На сьогодні НІДЕ не працює (має студентський квиток), основну частину часу проводить у дорогих рестораціях та зайнятий кріптовалютами. Але взагалі досить нормальний хлопець. "Мажор" із адекватних. Це я вам точно кажу - бувають і такі.



4. Я декалька раз за невеликі гроші займався тим, що допомагав підготуватися до вступу у вищі США. Там треба мати технічний досвід підготовки дитини до того процесу вступу. Наприклад, треба написати есе на якусь - незрозуміло яку - тему. Ну, наприклад: "Якого біса ти хочеш вступити саме до нашого університету?" (Не написати ж, що батьки змушують, а сам я хочу курити цигарки за рогом школи та танцювати на дискотеці, випивши дві пляшки пива) або "Розкажи про те, як ти живеш?" (не написати ж, що не можу дочекатися, поки батьки однокласниці підуть з хати, щоб встигти вграти її за 1 хвилину або менше). Головним було і є: АНГЛІЙСЬКА МОВА ТА МАТЕМАТИКА. Все інше - навіть не другорядне. Батьки школьників знайте те. І не носіть хабарів шкільним вчителям. Найбільшу насолоду отримав, коли із випускником школи проходив Тест з математики в on-line режимі для абітурієнтів Arizona State University - це найбільший в США університет за кількістю студентів - не повірете - одночасно навчається 100 000 студентів (для порівняння - у наших українських університетах, навіть тих, що мають статус "Національний", - навчається у середньому 5 000 студентів за всіма формами навчання. Зазвичай абітурієнтів обманюють та називають на Днях відкритих дверей завищену цифру студентів університету. Так ось, там в Arizona State University дуже класні 2 речі було і є:

а) вони абітурієнту, якому вже є пропозиція про вступ (!!!) - а це ще школьник нашої української школи - випускний клас (!!!) - повідомляють, що хочуть його включити у таку групу першого курсу, яку вони формують тільки за одним критерієм : "Рівень знання математики". Тому просять пройти в on-line режимі тест з математики. Він не впливає - щоб мене тут не обвинувачували в якихось гріхах - на результат прийому до університету - абітурієнт вже має на руках пропозицію до вступу за підписом ректора (надходить поштою на українську адресу не пізніше березня року закінчення школи). Дуже класна ідея: ми хочемо включити тебе в таку групу, щоби ти відчував себе НА РІВНИХ (!!!) із іншими студентами саме цієї групи. Знаєш слабо - підтягнемо. Знаєш добре - ще краще, будеш навчатися саме із такими як ти, почнемо відразу з Аналітичної геометрії. б) я сидів поруч із абітурієнтом/студентом як консультант. Я був в захваті від того, як складені тести (англійською мовою. Ми наперед не знали, що саме буде. Все з"являлося на екрані монітора - всі команди йшли безпосердньо із університету на іншому боці Земної кулі). Вищій пілотаж! Охоплена вся математика від 4-го класу нашої школи!!!! до останнього заняття 11/12 класу нашої школи. Всі питання поставлені коректно, правильно, немає помилок у питаннях, немає такого, що можливо вибрати варіянт відповіді 1) або віріянт 2) Ні. Все чітко!!!! Час на тест - 2 години. Я допомагав тільки зорієнтуватися в особливостях перекладу умови задачі з англійської мови та в тому, щоб зорієнтуватися в тому, про ще йдется мова у питанні до кожного тесту - там в математиці не все так просто, формули то одні й тіж, але ось такі речі, як "дотична до кола" або "трикутник", або "що знайти?" звучать інколи дуже незвично.

Мене це - якісний тест - вразило ще й тому, що я із середини знаю, як часто-густо готуються тести у нас псевдодоцентами та псевдопрофесорами - тяп-ляп та ще й так, що всі відповіді є невірними.



5. Єдина задача батьків - правильно зорієнтувати дитину для подальшого навчання. Хист художника чи хист математика. Чи він - піанист? Спробувати вгадати, який хист розкриється у сина/дочки у 22 роки. Впевнений, що вгадаєте тільки на 25 відсотків - не більше. Не допоможе вгадати ніяке 3Д-моделювання. Я не беру тільки одну крайність - у приятеля дочці 16 років, останні 10 років грає на скрипці. Іздить за кордон на конкурси (я допомогаю частково те організувати) раз на 2-3 місяці), має запрошення на подальше навчання у Швейцарію. Тут немає питань... бідна дівчина, яку позбавили дитинства заради майбутнього щасливого буття...

Ось тут - чергова задача батьків - спробувати - вгдавши - спрямувати вірно дитину.

Гордий тим, що на сьогодні я вгадав за батьків - та в цьому році закінчують навчання на освітній рівень "Бакалавр" - син моєї сестри (закінчив із Золотою медаллю школу, спеціальність вибрав ТІЛЬКИ і виключно за моєю порадою та наполяганням - батьки працюють на залізниці та ще займаються медом із вуликів, в науках не сильно фахівці) та одна із дівчин одного із моїх синів. Та просто себе розкрила у своїй спеціальності тільки рік тому - Боже, як я боровся саме за вибір саме цієї спеціальності, багато нервів витратив на батьків - знаних торгашів на ринку. Чинили великий опір. Дуже на мене ображалися. Їм вночі приснилося, що доня народжена бути виключно головою НБУ. Слава Богу, то був тільки сон...



P.S. Здатися може, що те, що я написав - не має відношення до фінансів, нерухомости та взагалі житття. Але має: діти - то і є фінанси, Ваші фінанси, а без нерухомості Ваші діти - жебраки. Бо будуть все життя заробляти на "малосімейку".

Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 кві, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.