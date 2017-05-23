RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:26

kalinavalera1

Чесно кажучи, я не експерт в агросекторі, але оцінювати аграрний потенціал країни ціною на буряк в супермаркеті некоректно.

Я не знаю, що Вам відповісти зі свого досвіду, окрім:
- я не так часто купую буряк (собі ніколи, лише мамі);
- я купую його на ринку, а не в супермаркетах;
- на ринку я дуже рідко питаю ціни, тому боюся збрехати за ціну, але останній раз я купував буряк наприкінці березня, і мені здається, це було чи 6, чи 8 гривень за кілограм. Оскільки картоплю в той самий день купував по 5, то ціна на буряк не здивувала (він ніби має бути дорожчим за картоплю)
- ціни на овочі мають сезонний характер, я більше 20 років закуповуюсь на ринку і так було весь цей час. Молода картопля в червні - дорога, потім починає дешевшати, найдешевшою є в версені-жовтні, потім поступово починає дорожчати. Так само яблука які в серпні купував по 10, в грудні - по 15, в лютому - по 18, сьогодні купував по 23. Не потрібно робити зраду з того, що помідори восени по 8 гривень, а під Новий Рік по 80.
- є поняття врожайності, є роки коли "щось вродило, а щось не дуже". Наприклад, 2016 року картопля "не вродила" в квітні 2017 картопля була 12-15 гривень. Минулого року з картоплею все було гаразд, тому ціна сьогодні лише 6-7.
- воно так працює в цілому світі. З останніх 2-3 років, коли в основних країнах-експортерах ставався неврожай кави чи какао, то в цілому світі дорожчала і кава, і какако, і шоколад.

Тому спробую стати "експертом в буряках". Простенький запит в Google "подорожчав буряк" видає десятки статей, в яких є багато фактів і припущень щодо причин такого подорожчання. Тут і прорахунки при створенні запасів (або споживання вище очікуваного рівня, статистики не знайшов, вона буде пізніше), і жадібність/спекуляції трейдерів та імпортерів. Не знаю, чи ви в курсі, але минулого року в Україні скасували державне регулювання цін на продукти харчування, що є добре з точки зору ринкової економіки, але суттєво підняло ціни. Тому зараз такі спекуляції проходять, але в довгостроковій перспективі ринок все вирівняє. Висока ціна - менше купують - менше попит - зниження ціни (це дуже спрощено, якщо Ви мені захочете нагадати про еластичність попиту, я про це в курсі, але як на мене, буряк не є товаром з нееластичним попитом).

Так само легко, за допомогою Google перевіряються Ваші тези:
  kalinavalera1 написав:Завжди він коштував до 1 гривні.

Коли "завжди"? Google каже, що минулої весни буряк був по 4 грн. Чи це було раніше? Якщо раніше, то коли? Коли "долар був по 8"? Чи коли "колбаса по 2.20"?

  kalinavalera1 написав:Чого-чого - а буряків в нас багато родить

Не так і багато, середня врожайність буряку минулого року в Україні склала 38т/га. Хорошим показником є 40-50т/га, найкращі показники до 90т/га, але це вимагає більш технологічного підходу до вирощування.

  kalinavalera1 написав:Навіть з аграрним напрямком в нас дуже не добре.

Я вже казав, що розвинутість аграрного сектору вимірюється не вартістю буряку, а зовсім іншими показниками. Подивіться на відносні і абсолютні цифри щодо внеску агросектору у ВВП країни, в зовнішньоторговий баланс. Там за останні роки зростання по більшості показників.

Отже, "ітогі падведьом" (С)

Причинно-наслідкові зв'язки такого плану "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано" це або, перепрошую за слово, інфантилізм, або маніпуляція (яку, на жаль, частенько використовує і топікстартер).

Якщо це перше, то працюйте над критичним мисленням - підходьте до речей системно, аналізуйте факти, вичайте реальні причини, чому так відбувається. Маючи під рукою Інтернет це не складно, я вище навів приклад. Тоді я готовий до дискусій і конструктивного діалогу. Але я не маю бажання спростовувати очевидні речі.

Якщо це друге, то закиди формату "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано, а Coder каже, що в аграрному секторі все добре, отже Coder - балабол" викликатимуть в мене легке роздратування, і я просто не буду Вам відповідати.

Перепрошую, якщо це звучить різкувато, але я не так багато часу можу витрачати на спілкування тут, і хочу, щоб це спілкування було якісне спілкування зрілих людей.
Востаннє редагувалось Coder в Суб 21 кві, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Coder
 
Повідомлень: 32
З нами з: 28.02.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:31

Все нормально!
Пан Coder - молодець!
Системний підхід до питання...

Я помітив одну важливу річ у США: нічого там не коштує дешевше, ніж 1 (один) долар.
Тобто - важливо - якщо щось коштує дешевше 1 долара - то його просто не варто виробляти (вирощувати).
Це на фоні зарплат у 10 000 долярів на місяць (у різних штатах може суттєво відрізнятися).
Якщо спроектувати на Україну:
нічого на ринку не може коштувати дешевше, ніж одна гривня.
Інакше його не варто вирощувати (продукувати).
Але і некондиційні помийні сміттєві помаранчі не можуть коштувати 29 гривень та риба - тунець із надписом "100 відсотків свіжості" (ХА-хА-Ха) - 529.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 12.02.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 220, 221, 222
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2217 152781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 кві, 2018 21:10
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 390992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16445
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8155)
21.04.2018 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.