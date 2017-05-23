Додано: Суб 21 кві, 2018 21:26

kalinavalera1 написав: Завжди він коштував до 1 гривні. Завжди він коштував до 1 гривні.

kalinavalera1 написав: Чого-чого - а буряків в нас багато родить Чого-чого - а буряків в нас багато родить

kalinavalera1 написав: Навіть з аграрним напрямком в нас дуже не добре. Навіть з аграрним напрямком в нас дуже не добре.

Чесно кажучи, я не експерт в агросекторі, але оцінювати аграрний потенціал країни ціною на буряк в супермаркеті некоректно.Я не знаю, що Вам відповісти зі свого досвіду, окрім:- я не так часто купую буряк (собі ніколи, лише мамі);- я купую його на ринку, а не в супермаркетах;- на ринку я дуже рідко питаю ціни, тому боюся збрехати за ціну, але останній раз я купував буряк наприкінці березня, і мені здається, це було чи 6, чи 8 гривень за кілограм. Оскільки картоплю в той самий день купував по 5, то ціна на буряк не здивувала (він ніби має бути дорожчим за картоплю)- ціни на овочі мають сезонний характер, я більше 20 років закуповуюсь на ринку і так було весь цей час. Молода картопля в червні - дорога, потім починає дешевшати, найдешевшою є в версені-жовтні, потім поступово починає дорожчати. Так само яблука які в серпні купував по 10, в грудні - по 15, в лютому - по 18, сьогодні купував по 23. Не потрібно робити зраду з того, що помідори восени по 8 гривень, а під Новий Рік по 80.- є поняття врожайності, є роки коли "щось вродило, а щось не дуже". Наприклад, 2016 року картопля "не вродила" в квітні 2017 картопля була 12-15 гривень. Минулого року з картоплею все було гаразд, тому ціна сьогодні лише 6-7.- воно так працює в цілому світі. З останніх 2-3 років, коли в основних країнах-експортерах ставався неврожай кави чи какао, то в цілому світі дорожчала і кава, і какако, і шоколад.Тому спробую стати "експертом в буряках". Простенький запит в Google "подорожчав буряк" видає десятки статей, в яких є багато фактів і припущень щодо причин такого подорожчання. Тут і прорахунки при створенні запасів (або споживання вище очікуваного рівня, статистики не знайшов, вона буде пізніше), і жадібність/спекуляції трейдерів та імпортерів. Не знаю, чи ви в курсі, але минулого року в Україні скасували державне регулювання цін на продукти харчування, що є добре з точки зору ринкової економіки, але суттєво підняло ціни. Тому зараз такі спекуляції проходять, але в довгостроковій перспективі ринок все вирівняє. Висока ціна - менше купують - менше попит - зниження ціни (це дуже спрощено, якщо Ви мені захочете нагадати про еластичність попиту, я про це в курсі, але як на мене, буряк не є товаром з нееластичним попитом).Так само легко, за допомогою Google перевіряються Ваші тези:Коли "завжди"? Google каже, що минулої весни буряк був по 4 грн. Чи це було раніше? Якщо раніше, то коли? Коли "долар був по 8"? Чи коли "колбаса по 2.20"?Не так і багато, середня врожайність буряку минулого року в Україні склала 38т/га. Хорошим показником є 40-50т/га, найкращі показники до 90т/га, але це вимагає більш технологічного підходу до вирощування.Я вже казав, що розвинутість аграрного сектору вимірюється не вартістю буряку, а зовсім іншими показниками. Подивіться на відносні і абсолютні цифри щодо внеску агросектору у ВВП країни, в зовнішньоторговий баланс. Там за останні роки зростання по більшості показників.Отже, "ітогі падведьом" (С)Причинно-наслідкові зв'язки такого плану "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано" це або, перепрошую за слово, інфантилізм, або маніпуляція (яку, на жаль, частенько використовує і топікстартер).Якщо це перше, то працюйте над критичним мисленням - підходьте до речей системно, аналізуйте факти, вичайте реальні причини, чому так відбувається. Маючи під рукою Інтернет це не складно, я вище навів приклад. Тоді я готовий до дискусій і конструктивного діалогу. Але я не маю бажання спростовувати очевидні речі.Якщо це друге, то закиди формату "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано, а Coder каже, що в аграрному секторі все добре, отже Coder - балабол" викликатимуть в мене легке роздратування, і я просто не буду Вам відповідати.Перепрошую, якщо це звучить різкувато, але я не так багато часу можу витрачати на спілкування тут, і хочу, щоб це спілкування було якісне спілкування зрілих людей.