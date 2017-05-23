Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чесно кажучи, я не експерт в агросекторі, але оцінювати аграрний потенціал країни ціною на буряк в супермаркеті некоректно.
Я не знаю, що Вам відповісти зі свого досвіду, окрім: - я не так часто купую буряк (собі ніколи, лише мамі); - я купую його на ринку, а не в супермаркетах; - на ринку я дуже рідко питаю ціни, тому боюся збрехати за ціну, але останній раз я купував буряк наприкінці березня, і мені здається, це було чи 6, чи 8 гривень за кілограм. Оскільки картоплю в той самий день купував по 5, то ціна на буряк не здивувала (він ніби має бути дорожчим за картоплю) - ціни на овочі мають сезонний характер, я більше 20 років закуповуюсь на ринку і так було весь цей час. Молода картопля в червні - дорога, потім починає дешевшати, найдешевшою є в версені-жовтні, потім поступово починає дорожчати. Так само яблука які в серпні купував по 10, в грудні - по 15, в лютому - по 18, сьогодні купував по 23. Не потрібно робити зраду з того, що помідори восени по 8 гривень, а під Новий Рік по 80. - є поняття врожайності, є роки коли "щось вродило, а щось не дуже". Наприклад, 2016 року картопля "не вродила" в квітні 2017 картопля була 12-15 гривень. Минулого року з картоплею все було гаразд, тому ціна сьогодні лише 6-7. - воно так працює в цілому світі. З останніх 2-3 років, коли в основних країнах-експортерах ставався неврожай кави чи какао, то в цілому світі дорожчала і кава, і какако, і шоколад.
Тому спробую стати "експертом в буряках". Простенький запит в Google "подорожчав буряк" видає десятки статей, в яких є багато фактів і припущень щодо причин такого подорожчання. Тут і прорахунки при створенні запасів (або споживання вище очікуваного рівня, статистики не знайшов, вона буде пізніше), і жадібність/спекуляції трейдерів та імпортерів. Не знаю, чи ви в курсі, але минулого року в Україні скасували державне регулювання цін на продукти харчування, що є добре з точки зору ринкової економіки, але суттєво підняло ціни. Тому зараз такі спекуляції проходять, але в довгостроковій перспективі ринок все вирівняє. Висока ціна - менше купують - менше попит - зниження ціни (це дуже спрощено, якщо Ви мені захочете нагадати про еластичність попиту, я про це в курсі, але як на мене, буряк не є товаром з нееластичним попитом).
Так само легко, за допомогою Google перевіряються Ваші тези:
kalinavalera1 написав:Завжди він коштував до 1 гривні.
Коли "завжди"? Google каже, що минулої весни буряк був по 4 грн. Чи це було раніше? Якщо раніше, то коли? Коли "долар був по 8"? Чи коли "колбаса по 2.20"?
kalinavalera1 написав:Чого-чого - а буряків в нас багато родить
Не так і багато, середня врожайність буряку минулого року в Україні склала 38т/га. Хорошим показником є 40-50т/га, найкращі показники до 90т/га, але це вимагає більш технологічного підходу до вирощування.
kalinavalera1 написав:Навіть з аграрним напрямком в нас дуже не добре.
Я вже казав, що розвинутість аграрного сектору вимірюється не вартістю буряку, а зовсім іншими показниками. Подивіться на відносні і абсолютні цифри щодо внеску агросектору у ВВП країни, в зовнішньоторговий баланс. Там за останні роки зростання по більшості показників.
Отже, "ітогі падведьом" (С)
Причинно-наслідкові зв'язки такого плану "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано" це або, перепрошую за слово, інфантилізм, або маніпуляція (яку, на жаль, частенько використовує і топікстартер).
Якщо це перше, то працюйте над критичним мисленням - підходьте до речей системно, аналізуйте факти, вичайте реальні причини, чому так відбувається. Маючи під рукою Інтернет це не складно, я вище навів приклад. Тоді я готовий до дискусій і конструктивного діалогу. Але я не маю бажання спростовувати очевидні речі.
Якщо це друге, то закиди формату "подорожчав буряк, отже справи в аграрному секторі йдуть погано, а Coder каже, що в аграрному секторі все добре, отже Coder - балабол" викликатимуть в мене легке роздратування, і я просто не буду Вам відповідати.
Перепрошую, якщо це звучить різкувато, але я не так багато часу можу витрачати на спілкування тут, і хочу, щоб це спілкування було якісне спілкування зрілих людей.
Востаннє редагувалось Coder в Суб 21 кві, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Все нормально! Пан Coder - молодець! Системний підхід до питання...
Я помітив одну важливу річ у США: нічого там не коштує дешевше, ніж 1 (один) долар. Тобто - важливо - якщо щось коштує дешевше 1 долара - то його просто не варто виробляти (вирощувати). Це на фоні зарплат у 10 000 долярів на місяць (у різних штатах може суттєво відрізнятися). Якщо спроектувати на Україну: нічого на ринку не може коштувати дешевше, ніж одна гривня. Інакше його не варто вирощувати (продукувати). Але і некондиційні помийні сміттєві помаранчі не можуть коштувати 29 гривень та риба - тунець із надписом "100 відсотків свіжості" (ХА-хА-Ха) - 529.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
sinus написав:Не знаю! Люди говорят-врач я хороший, многим помогаю,и Пану Акурту мог бы помочь хорошо-но без согласия его и родственников ,врядли получится помочь! Поэтому ничем не могу быть полезен для пана Акурта!Болезнь его серьезная! Могу только одно сделать для него-приехать через неделю в Анталию и помочь,но кто оплатит счет? Чем могу поделиться по жизни у нас и за рубежом -коротко-у нас жить лучше и намного и не слушайте никого! Сотни сел и сотни тысяч домов выстроены по всей Западной Украине-дома шикарные, двухэтажные, такие только богатым европейцам во снах снятся-только там -дед да баба ,да внуки бегают..а родители? На заработках родители и не собираются возвращаться пока на пенсию не заработают в этом доме. Дураки скажете? Конечно,дураки скажете! А я скажу,что нет! Удивитесь? Буду рад услышать ваше мнение, а потом обсудим!
Від чого лікувати? Від того, нас наіпали із Асоціацією в ЄС? Від того, що в Польщі/Турції їда якісніша і дешевша одночасно, а дохід пересіченого вище. Полікуйте, а то здається тут на території бСРСР "як пороблено".
Приїзжав колега в Київ із Чехії. На питання: - "Як тобі Київ?" відповів уклончіво (щоб не сказати що Ваш Куйов У.Г.) - "Ваші будинки вимагають реновації".
100%, що тут пороблено! Подивився сьогодні "Таємний агент" про м"ясо, мені просто цікаво, ті власники, що пересічних за дурнів мають і просто їх мають, вони де закупи роблять, на Місяці? Поясню суть, виробники еко-курятини, роблять закупи тєї курятини по всій Україні, не дивлячись на якість і тупо брешуть покупцеві, кажчи, що вона еко. Ви ж Флаймен були в Польші, я собі такого там уювити не можу, бо там є повага один до одного. А в Україні суцільна ненавість! Тут гарний анекдот Коля розповідав про пекло, котли, евреїв і росіян (бСССР)
akurt Дякую Вам пане Акурт, що ви тут народ просвіщаєте. Мені дуже приємно Вас читати. Я людина, яка багато де побувала і буває, і не завжди, як турист, то мене від українського ціноутворення інколи просто ламає. Купляючи свого часу в Омані тунця по 1 ріалу за кг ціла риба чи філе за 2.5 ріалу за кг, 529 грн за переморожено-розморожено вимочене невідомо в чому м"ясо, то якась жорстка неповага, але ж л...хи беруть, інакше б не везли? Купляючи в Лідлі шваб вепшовий по 9 злотих за кг по акції чи млеко 2 відсотки за 1.90 злотих (звичайні ціна), я відчуваю, що мене хоче хтось поіметь, коли по акції такиї самиї щмат м"яса в Арсені хоче мені впарити по 124 грн за кіло. А млеко 2 відсотки за 22-30 грн не по акції. То що ж це таке, і що тим л...хам з цим робити? Як більшість не л..хів пакувати валізу і на Захід, Південь? В кого на що грошей вистарчить?
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 22 кві, 2018 00:02, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:...хоч бери, і ганяй фурами продукти з Туреччини ....прикро, що в небагатій країні, такі продукти дорогі .....так легко нашого брата беруть і найо.....
Долярчик, а це що тільки зараз стало зрозуміло? Що брата най..., а ви самі нікого в торгівлі не най...? Просто цікаво, я бачу тотальну неповагу в нас в країні один до одного, ви як втримались від цього, чи такі так, брали гріх на дішу? Я там вище написав, як нас великиї бізнес дурить, то скрізь таке. То що ж ви хочете? Хочете жити, як люде, то це не такай, це деїде, а не в Україні. Ви ж були в Польщі, бачили ж там, що люде один до одного по іншому ставляться, більша повага, набожність.
akurt написав:Збоченці тому і топають ногами. Брудними та не митими від безгрошів"я. Ви ж всі бачите: збіглися на цю гілку і невдахи-торговці золотими зливками, і невдахи-торговці акціями українських неіснуючих підприємств, і невдахи-лікарі - які розказують, як би вони мене особисто лікували, якщо мали б гроші хоча б на буханець хліба для жінки... та й жінки немає... хто ж таке "чудо" буде тримати, та ще й після нього спітнілі панчохіи прати...
change_pm написав:Долярчик, а це що тільки зараз стало зрозуміло? Що брата най..., а ви самі нікого в торгівлі не най...?
этот честный. такой же честный, как и местный писатель, земельку в лесу за взятки дерибанящий.
ладно, пусть не в штатах, он бы там испугался так жить, но хоть в той же Турции: сколько лет тюремного заключения получил бы писатель, за взятку оформивший себе бесплатную землю, продавший её в черную за $50к без уплаты налогов в казну и отмывший путём покупки недвижимости? "Так что по десятке с вас, граждане. По десятке на душу населения" (с)
но ветка эта нужная. хоть и писать в ней по теме некому. пока. а поддерживать всем миром вяловато-упавшее либидо одного полу-гражданина - извольте...